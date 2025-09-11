Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
Gândul, 11 septembrie 2025 20:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre lupta dintre adevărații conservatori și cei infiltrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Mirel Palada: „Niciun partid extremist din Europa n-a omorât un om” Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Mirel Palada a […]
• • •
Acum 10 minute
20:20
Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram # Gândul
Aroma verii se păstrează intactă și la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din județul Maramureș. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul și cererea e mare. Pe o plantație de zmeură din județul Maramureș fructele se coc acum ca-n toiul verii. Prima recoltă de zmeură târzie este gata de pus în […]
20:20
Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs” # Gândul
Andrei Caramitru a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că a aflat din mass-media online că Poliția i-ar fi făcut dosar penal pentru instigare la violență, în urma unei sesizări din oficiu. Acesta a precizat că a discutat deja cu avocatul său și este pregătit să dea autoritățile în judecată pentru abuz în serviciu. Andrei Caramitru […]
Acum 30 minute
20:10
20:00
Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei # Gândul
Programul Rabla pentru persoane fizice a fost aprobat de Guvern în ședința de Guvern de joi, cu alocare bugetară de 200 milioane lei. Vestea proastă este că cei care intenționau să-și cumpere o mașină electrică vor primi un voucher în valoare de doar 18.500, în loc de 37.000 cât era anterior. Ministrul Mediului anunță […]
20:00
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului, de la care a lipsit Răzvan Burleanu, nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului. Răzvan Burleanu, […]
Acum o oră
19:30
Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită # Gândul
Persoana care ar fi implicată în uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost văzută pentru prima dată în imagini publicate de FBI. Un bărbat de vârstă universitară, purtând o șapcă de baseball, ochelari de soare și o cămașă neagră cu steagul american pe ea, a fost arătat urcând scările spre acoperișul unde se presupune că […]
19:30
A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de euro pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan # Gândul
Cristinel Militaru, traficant de influență ex-cadru din Ministerul Apărării, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraților Curții de Apel București. Acesta intervenea în favoarea afaceristului Jean Tucan. Ca om care a lucrat în Armată, avea conexiuni în sfera politică, o structură informativă și „agenți paraleli”. De asemenea, promitea pretinse intervenții […]
Acum 2 ore
19:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune pe Facebook că a demarat un program intens de întâlniri în SUA zilele acestea, pentru „alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante”. Aflându-se la Washington, el a explicat, de asemenea, și care este agenda vizitei sale în Statele Unite ale […]
19:20
Secretarul de stat adjunct al SUA anunță „măsuri adecvate” împotriva cetățenilor străini din Statele Unite care „laudă” uciderea lui Charlie KIRK # Gândul
Departamentul de Stat al SUA va „lua măsuri adecvate” împotriva cetățenilor străini din Statele Unite care „laudă, încearcă să justifice sau iau în derâdere” moartea lui Charlie Kirk, a declarat joi secretarul de stat adjunct Chris Landau. Landau a indicat că aceste măsuri ar putea include revocarea vizelor. Administrația Trump a avut o abordare agresivă […]
19:10
Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat!, cu Ionuț Cristache”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum se poziționează Nicușor Dan și Bolojan în sondaje. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Mirel Palada: „Băsescu și Iohannis aveau niveluri de încredere de 73% și 72%” Invitat la emisiunea lui Ionuț […]
19:10
Nicușor Dan RECUNOAȘTE că România este condusă prost sub mandatul președintelui Nicușor Dan: „40% dintre români sunt exasperați” # Gândul
După ce un sondaj recent a arătat că partidul AUR a crescut până la 40% în preferințele alegătorilor, Nicușor Dan afirmă că în acest procent se vede dezamăgirea românilor față de conducerea țării. Replica președintelui este de-a dreptul bizară, pentru că la conducerea țării este chiar… Nicușor Dan. Nicușor Dan: „Arată dezamăgire profundă și lipsă […]
19:10
CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față” # Gândul
Invitat în emisiunea moderată de Cătălin Striblea la Europa Fm, cunoscutul gazetar și scriitor Cristian Tudor Popescu a comentat pe larg tragedia a cărei victimă a fost influencerul conservator Charlie Kirk. Popescu a avertizat că nu putem vorbi de un episod izolat, ci din neferire atentatul de peste Ocean este simbolic pentru starea de spirit […]
19:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, sociologul Mirel Palada a discutat despre scenariile războiului și care ar fi probabilitatea ca românii să fie trimiși pe front. Invitatul crede că România nu ar putea susține un asemenea scenariu militar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Mirel Palada: „Nu are ce să pună la […]
19:00
CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI # Gândul
Anchetatorii au descoperit o mulțime de detalii despre atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk, dar locul exact în care se află acesta rămâne un mister. Autoritățile au analizat „videoclipuri bune” cu atacatorul și au descoperit ce traseu a urmat acesta înainte și după crimă, a declarat comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah într-o […]
19:00
Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice # Gândul
După un început de toamnă călduroasă, un mic vortex vine la noi în țară: vremea se va răcori de vineri, 12 septembrie. Sunt prognozate ploi torențiale cu descărcări electrice în sud-estul și în nord-vestul României. La nivel local, vor fi și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 19 […]
18:50
Construcția celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, DISCUTATĂ de Bolojan cu omologul său bulgar # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat la telefon cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre, se arată într-un comunicat al Executivului. Cei doi premieri au discutat și despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea […]
18:40
Soluția coaliției pentru a opri explozia AUR în sondaje. Sociolog: Atârnă deasupra lor o problemă de viață și de moarte # Gândul
Într-un context politic turbulent, marcat de o criză politică prelungită și măsuri de austeritate draconice, partidele suveraniste câștigă teren văzând cu ochii. Invitatul în podcastul „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada a explicat cauzele din spatele ascensiunii AUR până la procente amețitoare în preferințele electoratului, așa cum atestă cele mai recente sondaje de […]
18:30
Nicușor Dan a dat trei interviuri în doar o săptămână. Toate fără rating, fără ecou. Toate degeaba # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu vorbește în noul său jurnal despre interviurile date de președintele Nicușor Dan la televiziuni, niște interviuri în care, potrivit scriitorului „nu a spus nimic, doar clișee”. „Potrivit datelor publicate, interviul acordat aseară pe toate canalele pe care le are TVR și prezentat ca fiind în exclusivitate, a avut un rating dezastruos. L-au […]
Acum 4 ore
18:20
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA # Gândul
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, după ce Parlamentul german a votat în favoarea ridicării imunității. Percheziționat vin după ce Maximilian Krah, în vârstă de 47 de ani, membru al partidului Alternativa pentru Germania, a fost acuzat că a avut legături cu China și a fost implicat în scandaluri de […]
18:20
Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din ROMÂNIA” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, sociologul Mirel Palada a comentat subiectul anulării alegerilor prezidențiale și a explicat de ce crede că adevărul nu va ieși la iveală. El face o paralelă cu asasinarea lui John F. Kennedy. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Mirel Palada: „Eu vreau ca cei care au […]
18:20
Gina Bradea a explicat, pas cu pas, cum se pregătește verdeața pentru iarnă, respectiv, pătrunjel, leuștean și mărar. Cu sare, cu oțet, congelată sau uscată. Mărarul se alege de pe tijele cele lungi. La fel și pătrunjelul. Se opresc doar frunzele. Leușteanul, la fel. Se spală și se lasă întinse pe șervet, ca să se […]
18:10
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu # Gândul
Care este zodia care câștigă foarte mulți bani ușor, până la finalul acestei săptămâni, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu. Săptămâna aceasta este despre eliminarea din viața noastră a barierelor de tot felul, de a pune ordine în viață și de a vedea ce anume este important pentru noi. Luna Plină sub semnul Feciorei, cu care a […]
17:40
Pușca folosită de asasinul lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității # Gândul
Polițiștii au găsit o pușcă de mare putere folosită de presupusul atacator care a fost văzut pe acoperișul clădirii universității din Utah la momentul asasinării activistului politic conservator Charlie Kirk. Potrivit Metro , este vorba de o „pușcă de mare putere” într-o zonă împădurită, de unde se crede că atacatorul a luat-o la fugă. Pe 10 septembrie 2025, […]
17:30
Trafic de influență în favoarea afaceristului Jean Paul Tucan, trimis în judecată de EPPO în dosarul Portul Constanța. Ce au descoperit procurorii DNA – SURSE # Gândul
Procurorii DNA l-au reținut, joi, pe Mihail-Cristinel Militaru pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit surselor Gândul, Militaru promitea să ajute la soluționarea favorabilă a dosarului omului de afaceri Jean-Paul Tucan, trimis în judecată de EPPO pentru o fraudă de 4 milioane de euro, fonduri UE de la Ministerul Investițiilor. „În zilele de 29 august […]
17:30
De ce nu este bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată # Gândul
În epoca digitală, protejarea confidențialității este mai importantă ca niciodată, căci până și chitanța poate să vă compromită informațiile financiare confidențiale. Odată cu creșterea cazurilor de fraudă și a furtului de identitate și a fraudei, este crucial să luați măsuri pentru a vă proteja informațiile confidențiale. De exemplu, chitanțele scoase de la bancomat pot reprezenta […]
17:30
Gaşca Zurli a susținut primul show în noua formulă, iar Andreea Bălan a cântat alături de fiicele sale. Miercuri, 10 septembrie, parcul de distracții Miramagica Herăstrău a îmbrăcat haine de sărbătoare, marcând un deceniu de existență printr-un eveniment aniversar spectaculos. Sute de invitați, printre care vedete și influenceri, împreună cu copiii lor, s-au bucurat de […]
17:20
Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va vizita mormântul regretatei regine Elisabeta a II-a la Castelul Windsor săptămâna viitoare și va depune o coroană de flori în cadrul celei de-a doua vizite de stat în Marea Britanie. El urmează să se întâlnească cu Regele Charles și Regina Camilla, precum și cu Prințul și Prințesa de Wales, un […]
17:10
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați # Gândul
București, 11 septembrie 2025. Stanton Chase, una dintre cele mai importante firme internaționale de executive search și consultanță în leadership, împlinește douăzeci de ani de activitate în România, celebrând un parcurs de succes care include peste 1.000 de proiecte finalizate, parteneriate cu peste 500 de companii din diverse industrii și dezvoltarea continuă a mii de […]
17:00
Mihaela Bilic ne explică de ce nu este bine să aruncăm lichidul de la conservele din legume # Gândul
Legumele congelate și cele în conservă sunt numai bune pentru anotimpul rece. Lichidul din conserve are cantități uriașe de minerale, motiv pentru care, el nu se aruncă. Iată cum se consumă corect legumele conservate. Toamna este anotimpul ideal pentru a face un exces de legume. Cu cât mai multe și mai colorate, cu atât mai […]
17:00
Medicul care dezvăluie secretele alimentației sănătoase care te menține în formă de la vârsta de 70 ani # Gândul
Un medic a dezvăluit dieta ideală pentru septuagenari. „Are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos”, susține medicul Virgiliu Stroescu. Endocrinolog și nutriționist, Virgiliu Stroescu a detaliat în ce constau mesele zilnice care alcătuiesc o alimentație sănătoasă pentru septuagenari. În podcastul moderat de dr. Adina Alberts, Virgiliu Stroescu a precizat de câte ori […]
16:50
Cât de onestă e, de fapt, România lui Nicușor Dan. Mirel Palada: Președintele va avea un rol decorativ # Gândul
Deși au trecut 3 luni de la preluarea funcției supreme în stat, Nicușor Dan nu pare preocupat să își onoreze numeroasele promisiuni din campanie. Prezent în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada a argumentat de ce fostul primar al Capitalei joacă un rol pur decorativ în arhitectura statului, fiind butonat de instituțiile […]
16:50
Nicușor Dan recunoaște că măsurile lui Bolojan au afectat românii, dar au dus țara într-o zonă „sigură”: „Alternativa poate să fie mult mai REA” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut că economia a trecut peste cel mai greu moment și că țara ar fi acum într-o zonă mai sigură. Declarația a fost făcută joi, la B1TV, într-un moment în care românii se confruntă cu scumpiri masive și o inflație care a urcat la 9,9%. „România este predictibilă, eu cred […]
16:40
Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor”. Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat […]
16:40
Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial” # Gândul
Sociologul Mirel Palada a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, situația actuală a României, raportată la contextul global. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe Mirel Palada: „Suntem în pragul unui război mondial” „Eu simt că suntem la începutul unui război cum a fost în 1938-1939. Mobilizarea are două […]
16:40
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state # Gândul
Parlamentul European a solicitat ca Uniunea Europeană să ia măsuri urgente în Gaza, într-o rezoluție adoptată joi și a îndemnat toate instituțiile UE și statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul față de o soluție bazată pe coexistența a două state. Rezoluția a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și […]
16:40
Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat # Gândul
Iată cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermaket. Penuria de ulei de măsline și prețurile galopante au creat terenul perfect pentru producătorii frauduloși. Dacă comanzi ulei de măsline extravirgin la restaurant, spre exemplu, ar fi bine să verifici cu atenție eticheta. La fel se întâmplă și cu uleiurile din supermarket. Conform Europol, vânzarea de […]
16:30
Nicușor Dan: „A existat o interferență în alegeri de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire” # Gândul
Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în alegeri de-a lungul anilor”. Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat de […]
Acum 6 ore
16:20
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida # Gândul
Procesul penal al lui Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe președintele american Donald Trump în timp ce acesta juca golf pe terenul său din Florida, începe joi cu declarațiile de deschidere. Routh, în vârstă de 59 de ani, a ales să se apere singur. El a pledat nevinovat la cinci acuzații […]
16:10
Mulți români ajung în punctul în care ratele lunare devin o povară. Creșterea dobânzilor, schimbările de venit sau acumularea mai multor împrumuturi pot transforma un plan financiar echilibrat într-o presiune constantă. Din fericire, pe piața actuală există soluții care combină viteza de accesare cu flexibilitatea, oferindu-ți șansa de a-ți reorganiza datoriile și de a obține […]
15:50
Peste un milion de români vor beneficia de tichete sociale. Categoriile eligibile pentru ajutoarele de stat # Gândul
Peste un milion de persoane defavorizate, aflate în situații de vulnerabilitate, vor beneficia în continuare de tichete sociale, anunță autoritățile. Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru (foto), a anunțat joi deblocarea programului „Sprijin pentru România”, dedicat ajutorării celor mai vulnerabile categorii sociale. Tichete sociale pentru produse alimentare de 250 de lei, până la finalul […]
15:50
Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore” # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul nu a întreprins nicio acțiune pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Seulul, dar a promis că va continua demersurile pentru ajunge la un acord de pace între cele două state. Lee Jae-Myung a recunoscut că nu s-au înregistrat progrese majore în relațiile dintre Coreea de […]
15:50
ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL! În ziua în care INFLAȚIA atinge un nou RECORD, după toate creșterile de taxe, impozite, reduceri de pensii, salarii, burse, e bine să ne aducem aminte ce promitea Nicușor Dan în campanie # Gândul
În ziua în care inflația a atins un nou record, 9,9% în august 2025, după creșteri de taxe, impozite și reduceri de pensii, salarii și burse, e greu să nu ne amintim ce promitea Nicușor Dan în campania prezidențială din primăvară. „Putem să ne ducem la 7% pentru 2025, așa cum și-a propus la început […]
15:50
De la pandemie încoace, multe bănci din România le oferă clienților posibilitatea de retragerea de numerar din bancomate prin operațiune contactless, fără a folosi card în fanta special prevăzută. Clientul poate să apropie de bancomat nu doar telefonul, ci și ceasul inteligent. „Pentru efectuarea unei operațiuni contactless, clientul doar apropie de bancomat telefonul, ceasul smart […]
15:40
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și cum ne poate afecta sănătatea această schimbare # Gândul
România se pregătește să treacă la ora de iarnă și în 2025. Chiar dacă este o schimbare de rutină, aceasta continuă să provoace discuții aprinse în Uniunea Europeană. În 2025, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră în noaptea de 25 spre 26 octombrie, astfel încât ora 4:00 dimineața va deveni ora 3:00. De […]
15:30
Asasinul lui Charlie Kirk este de negăsit. Variantele luate în calcul de autoritățile americane # Gândul
Goana după identificarea și capturarea ucigașului activistului conservator Charlie Kirk continuă. Forțele de ordine americane au declanșat ample operațiuni de capturare a asasinului influentului aliat al lui Donald Trump, însă până în acest moment pistele sunt confuze. Considerat un orator strălucit al dreptei americane, Charlie Kirk a fost unul din oamenii de încredere ai președintelui […]
15:30
În ultimii ani, treningul a devenit mult mai prezent în ținutele de zi cu zi. Nu mai vezi aceste piese doar în sala de sport, ci și la cafenele, plimbări prin parc sau întâlniri cu prietenii. Simplitatea și comoditatea lui te ajută să construiești ținute interesante cu minimum de efort. Dacă vrei să aduci un […]
15:20
Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar PENAL pentru instigare publică. Postările controversate care au generat acuzațiile # Gândul
Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar penal, după ce polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR (DIC-IGPR) s-ar sesizat din oficiu în urma unor postări făcute de acesta pe o rețea de socializare, transmit știripesurse.ro. Andrei Caramitru ar fi vizat de un dosar penal pentru instigare publică, infracțiune prevăzută de articolul 368 din […]
15:10
David Popovici împlineşte 21 de ani și are un PLAN. „Nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Gândul
David Popovici îşi donează ziua de naştere pentru cei din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Cadourile sale vor fi transformate în ajutor pentru 35 de tineri care excelează în mai multe domenii. „De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să […]
15:10
Viitorul pare luminos. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 septembrie 2025. Berbec Ai făcut mișcare, ai urmat un nou program alimentar sau ambele? Dacă da, astăzi te-ai putea uita în oglindă și ai putea vedea pentru prima dată rezultate tangibile și pozitive. Probabil arăți și te simți grozav. Nu-ți abandona eforturile. […]
15:10
Alex Dobrescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar de trafic de droguri. Ce se întâmplă cu tatăl copiilor Cristinei Cioran # Gândul
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Decizia nu este una definitivă. Vă reamintim faptul că Alex Dobrescu a fost reținut de DIICOT, în primăvara acestui an, pentru trafic de droguri de mare risc. Alături de el […]
