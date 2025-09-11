Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”

15:30

În ultimii ani, treningul a devenit mult mai prezent în ținutele de zi cu zi. Nu mai vezi aceste piese doar în sala de sport, ci și la cafenele, plimbări prin parc sau întâlniri cu prietenii. Simplitatea și comoditatea lui te ajută să construiești ținute interesante cu minimum de efort. Dacă vrei să aduci un […]