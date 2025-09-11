O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul
Antena Sport, 11 septembrie 2025 20:10
Echipa germană FSV Mainz, viitoarea adversară a Universităţii Craiova, a primit o sancţiune cu suspendare pentru închiderea parţială a stadionului pentru Conference League după ce fanii au aprins torţe în timpul meciului de luna trecută împotriva echipei Rosenborg, a hotărât, joi, forul european al fotbalului – UEFA, conform agenţiei DPA. În cazul în care un […]
• • •
Acum 30 minute
20:10
O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul
Echipa germană FSV Mainz, viitoarea adversară a Universităţii Craiova, a primit o sancţiune cu suspendare pentru închiderea parţială a stadionului pentru Conference League după ce fanii au aprins torţe în timpul meciului de luna trecută împotriva echipei Rosenborg, a hotărât, joi, forul european al fotbalului – UEFA, conform agenţiei DPA. În cazul în care un […] The post O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul appeared first on Antena Sport.
20:00
Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR # Antena Sport
Virgiliu Postolachi a schimbat echipa în ultimele ore de mercato, fiind transferat de Universitatea Cluj în schimbul sumei de 160.000 de euro. Atacantul moldovean a vorbit înaintea meciului cu Rapid și le-a făcut o promisiune suporterilor „șepcilor roșii”. Deși a marcat de două ori în acest start de sezon pentru CFR Cluj, fotbalistul a fost […] The post Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:50
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului. Finala feminină a Ligii se va desfăşura pe Stadionul […] The post Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
19:40
Benfica – Santa Clara LIVE VIDEO (vineri, 22:15). Programul etapei a 5-a din Liga Portugal # Antena Sport
Meciul Benfica – Santa Clara va fi în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga Portugal. În această etapă, FC Porto se va duela cu Nacional, Sporting se va deplasa pe terenul lui Famalicao, iar echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, […] The post Benfica – Santa Clara LIVE VIDEO (vineri, 22:15). Programul etapei a 5-a din Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:20
Fotbalistul pe care Manchester United a plătit 60 de milioane de euro, transfer surprinzător în Mexic! # Antena Sport
Prezentat ca o adevărată lovitură pe piața transferurilor înainte de începerea sezonului 2024/2025, transferul lui Anthony Martial la AEK Atena nu s-a dovedit a fi cea mai inspirată mutare pentru greci. După doar un an în tricoul formației din Superliga Greciei, fotbalistul care era cumpărat de Manchester United pentru 60 de milioane de euro va […] The post Fotbalistul pe care Manchester United a plătit 60 de milioane de euro, transfer surprinzător în Mexic! appeared first on Antena Sport.
19:20
Veste excelentă pentru FCSB şi Universitatea Craiova, înaintea meciurile din cupele europene. Decizia luată de UEFA # Antena Sport
FCSB şi Universitatea Craiova au primit ambele câte o veste excelentă, înaintea disputării primelor partide din grupele cupelor europene. UEFA a anunţat o schimbare importantă, care le va permite echipelor să facă o modificare în lotul stabilit iniţial. La începutul acestei luni, FCSB şi Universitatea Craiova şi-au stabilit loturile pentru Europa League, respectiv Conference League. […] The post Veste excelentă pentru FCSB şi Universitatea Craiova, înaintea meciurile din cupele europene. Decizia luată de UEFA appeared first on Antena Sport.
19:10
Cine este Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj! Un club din Premier League plătea 31.000.000 pentru a-l transfera # Antena Sport
Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 11 septembrie. Noul atacant al echipei din Gruia are un CV de-a dreptul impresionat. În urmă cu 9 ani, un club din Premier League plătea suma de 31 de milioane de euro pentru a-l transfera. Silmani și-a început cariera la JSM Cheraga, în Algeria. […] The post Cine este Islam Slimani, noul atacant de la CFR Cluj! Un club din Premier League plătea 31.000.000 pentru a-l transfera appeared first on Antena Sport.
18:50
Genoa nu are un start de sezon strălucit în Italia, dar echipa antrenată de Patrick Vieira forțează primul succes din actuala ediție de Serie A, luni pe terenul celor de la Como. Mai mult decât atât, clubul a primit o veste importantă. Evaluat de specialiștii de la Transfermarkt la 14 milioane de euro, mexicanul Johan […] The post Lovitură importantă pentru Dan Șucu! Fotbalistul de 14 milioane de euro a semnat appeared first on Antena Sport.
18:50
“Ne-am certat de multe ori pe tema greutăţii ei”. Patrick Mouratoglou, detalii despre colaborarea cu Serena Williams # Antena Sport
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera […] The post “Ne-am certat de multe ori pe tema greutăţii ei”. Patrick Mouratoglou, detalii despre colaborarea cu Serena Williams appeared first on Antena Sport.
18:50
FCSB, campioana en titre, este considerată favorită să câştige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Liga 1, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în oraşul elveţian Neuchatel. FCSB este creditată cu şanse de 47,9% pentru un nou titlu, urmată de Dinamo, cu 15,7%, […] The post Specialiștii au dat verdictul! Echipa favorită la câștigarea titlului în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:40
Forul mondial al fotbalului (FIFA) este acuzat de faptul că nu s-a preocupat de fani şi că îşi desfăşoară politicile într-un univers paralel privind politicile controversate de bilete pentru ediţia de anul viitor a Cupei Mondiale. Miercuri a început perioada de zece zile în care fanii care deţin un card Visa pot aplica pentru a […] The post Scandal în privinţa biletelor la World Cup 2026. FIFA, criticată pentru organizare appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:10
Kylian Mbappe, verdict despre lupta pentru Balonul de Aur: “Nu pot câștiga în acest an!” # Antena Sport
“Nu pot câştiga în acest an” Balonul de Aur, a declarat, pentru L’Equipe, Kylian Mbappe, fotbalistul francez al lui Real Madrid. Ceremonia pentru decernarea ”Balonului de Aur” se apropie. Adesea bine plasat, uneori menţionat printre favoriţi, Kylian Mbappe, în vârstă de 26 de ani, nu a câştigat încă trofeul şi a vorbit despre acest subiect. […] The post Kylian Mbappe, verdict despre lupta pentru Balonul de Aur: “Nu pot câștiga în acest an!” appeared first on Antena Sport.
18:00
Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: “Ar trebui să-l asculte” # Antena Sport
Neluțu Sabău a vorbit despre Mircea Lucescu, după ultimele rezultate înregistrate de echipa națională. Tehnicianul de la U Cluj a sărit în apărarea selecționerului. România a început cu stângul acțiunea lunii septembrie, fiind învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mai apoi, tricolorii […] The post Neluțu Sabău a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după ultimele meciuri ale naționalei: “Ar trebui să-l asculte” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ce l-a impresionat pe Neluțu Varga la Islam Slimani. Când va semna starul algerian cu CFR Cluj # Antena Sport
CFR Cluj a rezolvat un nou transfer de răsunet în fotbalul românesc, la puțin timp după aducerea lui Kurt Zouma. Islam Slimani s-a înțeles cu oficialii din Gruia și va fi prezentat în cel mai scurt timp de echipa lui Andrea Mandorlini. Fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în istoria naționalei Algeriei l-a impresionat […] The post Ce l-a impresionat pe Neluțu Varga la Islam Slimani. Când va semna starul algerian cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
17:50
“Va redeveni o forţă”. Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei # Antena Sport
Zeljko Kopic a transmis un mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Antrenorul croat s-a declarat convins de faptul că echipa sa va redeveni o forţă în fotbalul românesc. Zeljko Kopic a oferit declaraţii despre mandatul său pe banca formaţiei din Ştefan cel Mare, pe care l-a descris ca fiind o mare provocare, mai ales la […] The post “Va redeveni o forţă”. Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei appeared first on Antena Sport.
17:20
Novak Djokovic, retragere din tenis? Ce spune fosta antrenoare a Serenei Williams: „Nu-l văd să-i învingă pe acești băieți” # Antena Sport
Ajuns la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovic se apropie încet și sigur de retragerea din tenisul profesionist. Sârbul a fost eliminat în faza semifinalelor la Flushing Meadows, iar fosta antrenoare a Serenei Williams a vorbit despre momentul în care acesta va spune ”adio” tenisului. Rennae Stubbs spune că ediția din 2026 a Australian […] The post Novak Djokovic, retragere din tenis? Ce spune fosta antrenoare a Serenei Williams: „Nu-l văd să-i învingă pe acești băieți” appeared first on Antena Sport.
17:20
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu va continua pe banca “tricolorilor”. AntenaSport Update 11 septembrie 1. Lucescu rămâne selecţioner Mircea Lucescu rămâne selecţionerul României. După o şedinţă cu Răzvan Burleanu la sediul FRF, […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Mamadou Thiam a reacționat, după ce Gigi Becali l-a numit “tanc”! De a spus despre patronul de la FCSB # Antena Sport
Mamadou Thiam a vorbit despre Gigi Becali. Patronul de la FCSB a fost dat pe spate de atacantul adus în această vară, de la U Cluj, pe care l-a numit „tanc”. Acum, jucătorul a oferit o reacție. În vârstă de 30 de ani, Mamadou Thiam a adunat deja 2 meciuri în tricoul campioanei, însă nu […] The post Mamadou Thiam a reacționat, după ce Gigi Becali l-a numit “tanc”! De a spus despre patronul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
17:00
“M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român # Antena Sport
Ion Ţiriac a dat o nouă lovitură în România. Miliardarul român ajuns la 86 de ani a făcut o nouă achiziţie spectaculoasă şi şi-a completat colecţia de maşini de lux pe care o deţine. Ion Ţiriac are o galerie auto impresionantă, cu maşini care sunt evaluate la peste 100 de milioane de euro. Peste 170 […] The post “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român appeared first on Antena Sport.
16:40
FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” # Antena Sport
Oficialii de la FCU Craiova au emis un comunicat, după ce echipa a fost exclusă de Federația Română de Fotbal (FRF) din toate competițiile. Reprezentanții echipei lui Adrian Mititelu au lansat un atac dur, considerând că legislația națională este încălcată de oamenii de la conducerea fotbalului românesc. De asemenea, FCU Craiova a specificat, prin intermediul […] The post FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” appeared first on Antena Sport.
16:30
FRF, sancționată iar de Comisia de Disciplină a FIFA! Care este valoarea totală a amenzilor # Antena Sport
Echipa națională de fotbal a României are din ce în ce mai puține șanse la calificarea pentru Campionatul Mondial de anul viitor, după un parcurs sub așteptări în meciurile disputate până acum în preliminarii. Mai mult decât atât, gesturile comise de suporterii români nu au trecut nepedepsite, iar Federația Română de Fotbal a primit noi […] The post FRF, sancționată iar de Comisia de Disciplină a FIFA! Care este valoarea totală a amenzilor appeared first on Antena Sport.
16:30
Ce a spus Edi Iordănescu despre situaţia de la naţională. Verdict direct din Polonia: “Există respect pentru mine” # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit despre situaţia de la echipa naţională la conferinţa de presă de la Legia Varşovia. Jurnaliştii polonezi l-au întrebat pe fostul selecţioner ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, având în vedere că “Il Luce” a avut o discuţie cu Răzvan Burleanu despre viitorul lui pe banca “tricolorilor”. În cele din urmă, cele […] The post Ce a spus Edi Iordănescu despre situaţia de la naţională. Verdict direct din Polonia: “Există respect pentru mine” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:00
Ianis Hagi poate debuta sâmbătă pentru Alanyaspor. Programul din weekend al celor mai importanți stranieri # Antena Sport
România este reprezentată de stranieri în multe campionate din lume, unii dintre ei evoluând în prezent în unele dintre cele mai importante ligi din Europa. Dennis Man, Andrei Rațiu sau Nicolae Stanciu vor avea ocazia să joace pentru echipele lor de club din nou în acest weekend. De altfel, Ianis Hagi va avea ocazia să […] The post Ianis Hagi poate debuta sâmbătă pentru Alanyaspor. Programul din weekend al celor mai importanți stranieri appeared first on Antena Sport.
15:30
Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter # Antena Sport
Walter Zenga i-a dat un sfat important lui Cristi Chivu, după primele meciuri bifate pe banca lui Inter în Serie A. În prima rundă de campionat, nerazzurrii s-au impus cu un categoric 5-0 în duelul cu Torino, urmând ca în runda secundă, să fie învinşi de Udinese pe teren propriu, scor 1-2. Walter Zenga, fost […] The post Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.
15:30
Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii # Antena Sport
Bernadette Szocs va evolua în turul 2 de la WTT Champions Macao 2025 cu cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Duelul va fi vineri, de la 15:50, live în AntenaPLAY. Cea mai bună reprezentantă a României s-a calificat în runda a doua după ce a trecut în primul tur cu un spectaculos 3-1 […] The post Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii appeared first on Antena Sport.
15:10
Mirel Rădoi a numit “lovitura pe piața de mercato din România”. Comparația făcută de antrenorul Craiovei # Antena Sport
Mirel Rădoi este de părere că transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj este fără doar și poate lovitura verii în Liga 1. Ardelenii au oficializat acum câteva zile mutarea fundașului central trecut pe la Chelsea și West Ham. Antrenorul oltenilor și-a adus aminte cu această ocazie astfel de un alt jucător cu renume pe […] The post Mirel Rădoi a numit “lovitura pe piața de mercato din România”. Comparația făcută de antrenorul Craiovei appeared first on Antena Sport.
14:40
Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: “De asta mai e nevoie” # Antena Sport
Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie, în partida câştigată de Tottenham cu Elfsborg, scor 3-0, în grupa de Europa League. Fratele fundaşului a dezvăluit de ce mai e nevoie, până când internaţionalul român să fie apt de joc. Radu Drăguşin s-a accidentat la ligamentele […] The post Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: “De asta mai e nevoie” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:10
Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puţin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenţii de jucători de către Federaţia engleză de fotbal, transmit, joi, agenţiile internaţionale de presă. FA a precizat că acuzaţiile se întind pe o perioadă între 2009 şi 2022, când clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovich, […] The post Chelsea, lovită de 74 de acuzații din era lui Roman Abramovich. Ce riscă londonezii appeared first on Antena Sport.
14:00
„Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli” # Antena Sport
După dezvăluirile fără precedent ale lui Giuseppe „Joe” Funicello pentru Antena Sport despre blaturile din fotbalul românesc, președinta clubului Olimpia MCMXXI Satu Mare a vorbit despre „oamenii conectați, care își creează propriile reguli”. Cecilia Lihv: „Lucrurile astea distrug fotbalul adevărat!” „Ei bine, o parte din fotbal este promovarea și retrogradarea, iar acest sistem este implementat […] The post „Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli” appeared first on Antena Sport.
13:40
Daniel Popa pleacă de la clubul pe care l-a ajutat să promoveze: “Veți rămâne în inima mea” # Antena Sport
Daniel Popa se desparte de cei de la Genclerbirligi, club căruia i s-a alăturat iarna trecută, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali de la FCSB. Atacantul de 30 de ani a fost o piesă importantă la promovarea echipei în prima ligă din Turcia, însă acum a decis să își rezilieze contractul. Fotbalistul și-a […] The post Daniel Popa pleacă de la clubul pe care l-a ajutat să promoveze: “Veți rămâne în inima mea” appeared first on Antena Sport.
13:20
Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce suporterii au înjurat UEFA. Pedeapsa primită # Antena Sport
UEFA a emis astăzi mai multe sancțiuni, iar pe lista forului european s-a aflat și Universitatea Craiova. Suporterii oltenilor au atras atenția prin scenografia afișată pe Ion Oblemenco la returul cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, de pe urma căruia alb-albaștrii s-au calificat în grupa unică a competiției. Fanii Craiovei au afișat mesajul “F*** […] The post Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce suporterii au înjurat UEFA. Pedeapsa primită appeared first on Antena Sport.
13:20
Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite # Antena Sport
Dorinel Munteanu a făcut un anunţ despre revenirea în antrenorat. Acesta a recunoscut că traversează o perioadă dificilă, fiind fără echipă din primăvară, după despărţirea de Sepsi. Dorinel Munteanu a recunoscut că a primit mai multe oferte, însă interesul primit din pareta echipelor nu s-a concretizat, astfel că a rămas liber de contract. Dorinel Munteanu, […] The post Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite appeared first on Antena Sport.
12:50
Laszlo Dioszegi, șocat după ce Sepsi a pierdut la “masa verde”: “Mă gândesc să intru în silenzio stampa” # Antena Sport
Patronul de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, nu percepe cum echipa sa a pierdut la “masa verde” meciul din prima etapă din eșalonul secund contra celor de la Chindia Târgoviște. Covăsnenii au fost “taxați” după ce au băgat în teren un jucător care era pe lista adițională și în consecință, nu avea drept de […] The post Laszlo Dioszegi, șocat după ce Sepsi a pierdut la “masa verde”: “Mă gândesc să intru în silenzio stampa” appeared first on Antena Sport.
12:30
Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere # Antena Sport
Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu şi Andrei Borza, ambii accidentaţi. În plus, tehnicianul din Giulești a vorbit și despre transferul ratat al lui Alin Fică, […] The post Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere appeared first on Antena Sport.
12:30
“Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel” # Antena Sport
Marcel Răducanu a transmis un mesaj dur despre situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu ar putea pleca de pe banca “tricolorilor”, după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Fostul internaţional consideră că nici posibila venire a lui Gică Hagi nu ar “salva” echipa naţională. El consideră că adevărata problemă a […] The post “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel” appeared first on Antena Sport.
12:30
David Popovici împlineşte 21 de ani: “De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Antena Sport
De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la […] The post David Popovici împlineşte 21 de ani: “De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:20
Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la echipa naţională, pentru ultimele trei meciuri rămase de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026. “Briliantul” a dezvăluit că ar miza pe tineri jucători, pentru a le oferi acestora şansa de a se acomoda cu echipa României. Fostul internaţional a declarat că sunt şanse mici […] The post “Dacă aş fi acolo…”. Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la naţională appeared first on Antena Sport.
12:20
FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă # Antena Sport
Federaţia Română de Fotbal a întocmit lista cu principalii favoriţi pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu, în cazul în care Il Luce va pleca de la naţionala României, în urma discuţiei cu Răzvan Burleanu. Prima variantă este Gică Hagi, liber de contract după ce a renunţat la banca Farului, înainte de acest sezon. Favoritul vestiarului este […] The post FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă appeared first on Antena Sport.
12:00
Universitatea Craiova a anunţat, joi, că fostul său portar Gabriel Boldici a suferit un infarct. Boldici se află acum în afara pericolului, a precizat gruparea olteană. “Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, şi îi transmite multă putere şi sănătate în aceste momente. Gabriel Boldici a suferit un infarct Fostul portar al […] The post Gabriel Boldici a suferit un infarct appeared first on Antena Sport.
12:00
Te gândești cum poți reinventa piesele simple și să aduci prospețime garderobei tale? Am pregătit o listă cu idei care te vor ajuta să porți treningul și denimul într-o manieră modernă, personalizată și confortabilă. Citește acest ghid dacă vrei să explorezi look-uri relaxate cu un aer urban, dar și opțiuni potrivite pentru ieșiri casual sau […] The post Combinații creative cu trening și piese din denim appeared first on Antena Sport.
11:50
Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare # Antena Sport
Stipe Perica a fost unul dintre jucătorii care nu au putut să evolueze pentru Dinamo în marea parte a startului de sezon din cauza unei accidentări. În prezent, atacantul croat s-a întors la antrenamente, iar Zeljko Kopic a anunțat că este gata să îl folosească din nou în viitorul apropiat. Declarațiile tehnicianului au venit în […] The post Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare appeared first on Antena Sport.
11:00
Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul” # Antena Sport
Mircea Lucescu a ajuns la Casa Fotbalului, unde urmează să aibă o discuție cu Răzvan Burleanu legată de viitorul său pe banca naționalei României. Când a fost întâmpinat de jurnaliști, selecționerul de 80 de ani le-a oferit garanția că nu se va întâmpla nimic în urma dialogului cu președintele FRF. Miercuri, la o zi după […] The post Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul” appeared first on Antena Sport.
10:50
Ziua Z pentru viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Întâlnire cu Răzvan Burleanu # Antena Sport
Mircea Lucescu se va întâlni astăzi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre viitorul său pe banca naționalei României. Discuția pe care o vor purta cei doi vine după rezultatul rușinos al României din cel mai recent meci disputat în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2 contra Ciprului. La Casa Fotbalului au ajuns deja câteva […] The post Ziua Z pentru viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Întâlnire cu Răzvan Burleanu appeared first on Antena Sport.
10:30
Dennis Man continuă să fie un subiect de discuție pentru olandezi, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în primele sale partide în tricoul lui PSV Eindhoven. Recent, un analist batav a comentat mutările efecutate de campioana din Eredivisie și nu s-a arătat convins de jucătorul român de 27 de ani. Man a evoluat […] The post Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: “Trebuie să fiu sincer” appeared first on Antena Sport.
10:00
O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el # Antena Sport
Sezonul din Liga 1 și-a consumat deja prima jumătate a turului din sezonul regular, astfel că anumite statistici au început să se contureze ușor ușor. Una dintre cele care oferă surprize este cea care se raportează la goluri înscrise din faze fixe, unde FC Argeș și Unirea Slobozia sunt pe primele locuri. Nou-promovata și formația […] The post O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el appeared first on Antena Sport.
09:30
Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus # Antena Sport
Cristi Chivu se pregătește pentru primul său test important de când a preluat-o pe Inter, și anume derby-ul cu Juventus. Cele două mari rivale din Italia se vor întâlni sâmbătă, iar antrenorul român e pregătit să arunce în luptă una dintre noile achiziții din perioada de mercato. Manuel Akanji, fotbalistul împrumutat de la Manchester City […] The post Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus appeared first on Antena Sport.
09:00
Lamine Yamal, Balonul de Aur din 2025? Verdictul lui Max Verstappen pentru jurnaliștii din Spania # Antena Sport
Max Verstappen, cvadruplul campion mondial din Formula 1, le-a acordat un interviu amplu jurnaliștilor iberici de la Mundo Deportivo. Pe lângă subiectele din cariera sa de pilot, olandezul a vorbit și despre fotbal, mai exact despre Balonul de Aur de anul acesta. Cel care a câștigat recent Marele Premiu al Italiei a fost întrebat inclusiv […] The post Lamine Yamal, Balonul de Aur din 2025? Verdictul lui Max Verstappen pentru jurnaliștii din Spania appeared first on Antena Sport.
08:50
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României # Antena Sport
România mai are şanse 0.1% de a ajunge direct la World Cup 2026, iar multe voci din fotbalul nostru i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu. În cazul în care selecţionerul de 80 de ani va lua această decizie, conducerea FRF va avea o misiune dificilă de a-i găsi înlocuitor într-un timp foarte scurt. Chiar dacă […] The post Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României appeared first on Antena Sport.
08:30
Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor # Antena Sport
România mai are doar șanse matematice de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul preliminariilor, iar statisticienii au ajuns și ei la această concluzie. Ba mai mult, specialiștii au oferit un verdict în ceea ce privește naționala lui Mircea Lucescu, unul care îi plasează pe “tricolori” pe o poziție fruntașă. Concret, […] The post Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor appeared first on Antena Sport.
08:10
Cum se combate ”dictatura”. Adrian Georgescu, despre modificările fără precedent de regulament din Formula 1 # Antena Sport
La anul, Formula 1 va cunoaște niște modificări de regulament fără precedent. Vă reamintim câteva dintre acestea. Noile unități de putere vor produce în continuare peste 1.000 CP (750 kW), deși puterea va proveni din surse diferite. Reglementările privind motoarele vor menține configurația motorului cu combustie internă V6 de 1,6 litri cu turbocompresor utilizată din […] The post Cum se combate ”dictatura”. Adrian Georgescu, despre modificările fără precedent de regulament din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
