Exclusiv ZF. Cum arată gradul de bancarizare al companiilor din România pe domenii în S1/2025 şi evoluţia pe 5 ani. Cele mai multe firme bancarizate în România sunt cele din domeniul serviciilor, în timp ce industria şi construcţiile au un număr comparabil de firme cu credite (în jurul a 21.000), iar în agricultură sunt în continuare puţine firme finanţate

Nivelul de leadership din România a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă direct în gradul de implicare al angajaţilor, spune Andrei Goşu, managing partener Ascendis, companie de training şi consultanţă în piaţa de HR. România se află de un deceniu pe primele locuri din Europa la nivel de engagement al angajaţilor, iar această performanţă este strâns legată de modul în care liderii au reuşit să-şi adapteze stilul de management la noile realităţi, crede el.