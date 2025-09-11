Exclusiv ZF. Cum arată gradul de bancarizare al companiilor din România pe domenii în S1/2025 şi evoluţia pe 5 ani. Cele mai multe firme bancarizate în România sunt cele din domeniul serviciilor, în timp ce industria şi construcţiile au un număr comparabil de firme cu credite (în jurul a 21.000), iar în agricultură sunt în continuare puţine firme finanţate
Ziarul Financiar, 11 septembrie 2025 20:15
Peste 128.000 de firme din servicii, în jur de 21.300 de firme din industrie, aproape 21.000 de companii din construcţii, mai puţin de 11.600 de firme din domeniul agricol şi aproape 9.000 de firme din administraţia publică şi apărare existente pe piaţa locală figurează în primul semestru (S1) din acest an cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor băncii centrale transmise la solicitarea ZF.
