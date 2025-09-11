Exclusiv ZF. Cum arată gradul de bancarizare al companiilor din România pe domenii în S1/2025 şi evoluţia pe 5 ani. Cele mai multe firme bancarizate în România sunt cele din domeniul serviciilor, în timp ce industria şi construcţiile au un număr comparabil de firme cu credite (în jurul a 21.000), iar în agricultură sunt în continuare puţine firme finanţate

Ziarul Financiar, 11 septembrie 2025 20:15

Peste 128.000 de firme din servicii, în jur de 21.300 de firme din industrie, aproape 21.000 de companii din construcţii, mai puţin de 11.600 de firme din domeniul agricol şi aproape 9.000 de firme din administraţia publică şi apărare existente pe piaţa locală figurează în primul semestru (S1) din acest an cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor băncii centrale transmise la solicitarea ZF.

Acum 15 minute
20:15
Acum 30 minute
20:00
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a plecat în America. „Cultivarea unor relaţii solide cu noua administraţie de la Washington are o importanţă strategică pentru România” Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se află la Washington. Printr-un dialog pragmatic ne propunem să prezentăm oportunităţile României şi să consolidăm încrederea partenerilor noştri americani, transmite oficialul român.
Acum o oră
19:30
Connections Consult, furnizor de soluţii şi servicii de IT listat la Bursă, raportează creşteri de 27% pe profit şi 9% pe venituri în primul semestru Ziarul Financiar
19:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 12 septembrie 2025, ora 09.30 cu Istvan Sarkany, investitor la bursă Ziarul Financiar
19:30
Debut spectaculos pentru Klarna pe bursa de la New York: Acţiunile au urcat cu 15% în prima zi de tranzacţionare. Firma suedeză de plăţi online este cel mai recent IPO care înregistrează o creştere explozivă la debutul pe bursă. Ziarul Financiar
Acţiunile furnizorului de plăţi online Klarna au explodat cu 30% la deschiderea şedinţei de miercuri, marcând debutul firmei suedeze pe bursa de la New York (NYSE), cel mai recent semnal că piaţa ofertelor publice iniţiale (IPO), aflată mult timp în suferinţă, dă semne clare de revenire, conform Wall Street Journal.
19:30
Bloomberg: Mitul abandonării petrolului se destramă. Energia verde nu va înlocui curând pe cea fosilă Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:15
ANALIZĂ ZF. Producţia de carne a crescut cu 13% în primul semestru, iar preţurile au fost mai mici. „Este un semnal pozitiv pentru sector, dar sunt presiuni pe marjele de profit, cel puţin pe termen scurt“. În 2024, România a importat carne de porc proaspătă, refrigerată şi congelată de peste un miliard de euro Ziarul Financiar
România a avut în primul semestru al anului 2025 a doua cea mai mare creştere din UE a sacrificărilor de porci, de 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, fiind depăşită doar de Bulgaria, conform datelor Comisiei Europene. Producţia de carne s-a mărit cu aproape 13%, în timp ce preţurile au scăzut până la finalul lunii mai.
19:00
Compania de transport marfă Blue River, la 25 de activitate. Firma românească are cea mai mare flotă de camioane electrice Ziarul Financiar
18:45
Tranzacţiile de locuinţe din Bucureşti–Ilfov au rămas ridicate în august: peste 5.100 de unităţi vândute, după recordul atins în iulie pe piaţa rezidenţială din Capitală Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Bucureşti–Ilfov a confirmat şi în august 2025 rezilienţa cererii pentru locuinţe, chiar şi după luna iulie, când s-a consemnat un record absolut al tranzacţiilor. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), în august s-au vândut 5.129 de locuinţe, cu 10,2% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024, când volumul era de 4.651 de unităţi.
Acum 4 ore
18:15
InterContinental Athénée Palace are un nou director general. Emmy Stoel, cu o vastă experienţă în ospitalitate, va conduce hotelul din centrul Bucureştiului Ziarul Financiar
18:15
ZF Live. Andrei Goşu, managing partener, Ascendis: Nivelul liderilor români a crescut foarte mult în ultimii ani, se vede această evoluţie în nivelul de implicare al angajaţilor Ziarul Financiar
Nivelul de leadership din România a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă direct în gradul de implicare al angajaţilor, spune Andrei Goşu, managing partener Ascendis, companie de training şi consultanţă în piaţa de HR. România se află de un deceniu pe primele locuri din Europa la nivel de engagement al angajaţilor, iar această performanţă este strâns legată de modul în care liderii au reuşit să-şi adapteze stilul de management la noile realităţi, crede el.
18:00
Antreprenorii români din energie devin ţinte de preluare pentru coloşii francezi. Veolia face pasul spre solare şi stocare prin preluarea unui business local de 37 mil. euro cu 180 de angajaţi Ziarul Financiar
Veolia România, un business de 439 mil. euro anul trecut şi 3.600 de angajaţi în prezent, care de 25 de ani gestionează serviciul de apă şi canalizare din Bucureşti, face un nou pas pe piaţa de energie şi îşi consolidează statutul de jucător cu o prezenţă extinsă în domeniul utilităţilor.
17:45
Mai puţini bani pentru maşinile electrice. Guvernul lansează oficial programul Rabla 2025: „Voucherul scade de la 37.000 de lei la 18.500 de lei” Ziarul Financiar
17:45
Gen Z. Cât influenţează stilul de viaţă anii pe care îi trăim? „Când dormi sau mănânci, stinge telefonul”. Conferenţiar Dr. Rossana Lo Monaco: „Sunt pacienţi care găsesc scuze, spun că au mai încercat alte opţiuni. Este vorba de alegere”. Ziarul Financiar
Doar 20% din numărul de ani pe care îi trăim sunt influenţaţi genetic, iar 80% depind de stilul nostrul de viaţă. Luaţi câte o activitate pe rând, nu le amestecaţi, şi stingeţi telefonul – sunt sfaturile dr. Rossana Lo Monaco, medic din Italia cu 17 ani experienţă. Ea a fost prezentă la Bucureşti, la evenimentul Benessere, stare de bine şi longevitate, organizat de Catena.
17:15
Compania de Apă Someş a pus în funcţiune cea mai lungă aducţiune de apă potabilă din România, în lungime de 164 de km, investiţie de peste 457 mil. lei Ziarul Financiar
17:15
Proiect european de peste 9 mil. lei pentru modernizarea unităţii de primiri urgenţe a spitalului judeţean din Sfântu Gheorghe Ziarul Financiar
17:15
Addiko Bank, jucător bancar din Slovenia, despre intrarea pe piaţa bancară românească. România are o importanţă strategică pentru Addiko Group, având o dimensiune comparabilă cu toate celelalte ţări în care suntem prezenţi, ceea ce îi conferă un potenţial semnificativ pentru noi. Privim această intrare pe piaţa din România ca un angajament pe termen lung Ziarul Financiar
Addiko Bank îşi asumă un angajament pe termen lung odată cu intrarea pe piaţa bancară românească, iar impactul financiar este aşteptat să se vadă abia după anul 2026, susţin reprezentanţii băncii.
17:00
Inflaţia din SUA a urcat la 2,9% în august, în timp ce piaţa muncii dă primele semne clare de slăbiciune. Fed îi revine decizia dificilă de a reduce dobânzile sub presiunea lui Trump Ziarul Financiar
17:00
Romgaz convoacă acţionarii pentru a aproba o a doua tranşă de obligaţiuni sau suplimentarea emisiunii inaugurale de 500 mil. euro. Interesul a fost uriaş anul trecut, aproape 6 mld. euro Ziarul Financiar
16:45
Nicuşor Dan despre situaţia economică a ţării: Cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan estimează că economia României a depăşit o etapă periculoasă. România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, a declarat Dan.
16:45
BCE pune pauză la relaxarea monetară după ce a redus dobânda de 8 ori de la începutul anului: Banca Centrală Europeană menţine dobânda-cheie la 2% şi anticipează o creştere economică în Zona Euro de 1,2% Ziarul Financiar
16:45
Romgaz reziliază contractul pentru finalizarea noii centrale de la Iernut cu spaniolii de la Duro Felguera, după nerespectarea termenelor Ziarul Financiar
16:45
Schimbare în lumea luxului: Marile branduri se reinventează. Nu mai vând doar genţi de mii de euro, ci şi rujuri sau farduri mai accesibile pentru publicul tânăr. „Este o idee foarte bună” Ziarul Financiar
16:45
Romeo Dunca, directorul general al Dunca Expediţii: „Am vândut 100 de camioane şi mai vindem încă 100, subţiem businessul şi rămânem la foc mocnit“. A disponibilizat peste 100 de angajaţi, şoferi, mecanici şi personal TESA Ziarul Financiar
Transportatorul rutier de mărfuri Dunca Expediţii, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală, a disponibilizat peste 100 de angajaţi după ce a vândut 100 de camioane pentru optimizarea businessului.
Acum 6 ore
16:15
AnimaWings, companie deţinută de fondatorii Christian Tour, va opera din 23 martie 2026 zboruri săptămânale pe ruta Bucureşti-Geneva (Elveţia) Ziarul Financiar
AnimaWings, companie deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel, fondatorii Christian Tour, va opera începând din 23 martie 2026 zboruri directe pe ruta Bucureşti-Geneva (Elveţia) şi retur, cu o frecvenţă de trei zboruri săptămânale, în zilele de luni, miercuri şi vineri.
16:00
Banca în plus care mai poate aduce o bursă de merit. Cum se vor acorda bursele de merit în noul an şcolar. Ministerul Educaţiei: Dacă din calcul pe clasă reiese că sunt 3,07 bursieri, acea fracţie înseamnă că se acorda şi celui de-al patrulea Ziarul Financiar
14:45
Planul PSD pentru relansare economică. Cum arată principalele măsuri de redresare cu care au venit social-democraţii: investiţii de 20 mil. euro în industriile importante, crearea a 120.000 de locuri de muncă, deduceri fiscale şi garanţii de stat pentru credite Ziarul Financiar
14:30
Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în jos estimările privind creşterea economică din 2025, la 0,6%, faţă de 1,4% cât estima în primăvară, ca urmare a amplitudinii şocurilor corecţiilor fiscale şi a creşterii preţurilor la energia electrică Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:15
Erste: Datele INS privind inflaţia din august sunt o surpriză neplăcută. Estimăm că inflaţia va atinge vârful în septembrie şi există şanse mari să ajungă la două cifre Ziarul Financiar
14:00
Aeroportul din Târgu Mureş are în plan un terminal cargo de 30 mil. euro plus TVA, după ce a investit 60 mil. euro în terminalul de pasageri Ziarul Financiar
13:15
Aurul se menţine peste 3.600 de dolari în aşteptarea inflaţiei din SUA şi a deciziei Fed Ziarul Financiar
13:15
O companie chinezească ce produce camioane şi autobuze verzi se uită să investească într-o fabrică în Europa de Est. Ungaria şi România sunt pe listă Ziarul Financiar
12:45
Preşedintele AHK România, Volker Raffel: Nu susţinem taxa pe cifra de afaceri sau taxa pe stâlp, pentru că sunt taxe pe investiţii. Este nevoie mai întâi de creştere economică şi de profit, iar apoi se poate pune o taxă pe profit care să meargă la buget Ziarul Financiar
12:45
Cel mai mare producător auto din Europa declară război chinezilor: Volskwagen promite să-şi păstreze poziţia de lider al pieţei europene „prin orice mijloace” şi lansează patru noi modele electrice mai accesibile cu preţuri care pornesc de la 25.000 de euro Ziarul Financiar
12:30
Ţările baltice, în alertă maximă: Estonia, Letonia şi Lituania cer Congresului SUA să nu le lase singure în faţa Rusiei Ziarul Financiar
12:30
Opinie Dan Luca: Cum menţin asociaţiile Europa conectată Ziarul Financiar
12:30
MAGNOR, companie românească specializată în tranzacţionarea bijuteriilor, electronicelor şi produselor de lux pre-owned, a raportat în primul semestru din 2025 afaceri de 115 milioane lei, cu aproximativ 90% mai mult decât în 2024, şi un profit net de 8,4 milioane lei Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:15
Peste 423 de elevi români au fost acceptaţi în 2025 la universităţi de top din lume. Harvard, Columbia, LSE, Bocconi, EPFL, printre destinaţii. Ziarul Financiar
11:30
Dimensiunea istorică a programului de răscumpărare anunţat de One United Properties, de maximum 840 mil. lei, saltă acţiunile cu 15% în câteva zile. Cum balansează conducerea programul cu planurile de investiţii? “O balanţă delicată, dar avem o echipă foarte bună. Nu se pune problema de delistare a companiei”, spune preşedintele Cisullo Ziarul Financiar
11:30
Peste 800 de profesori din Bucureşti şi alte 19 oraşe au participat în această vară la 28 de ateliere de educaţie economică şi financiară organizate de BNR şi alte instituţii financiare Ziarul Financiar
11:15
Kostas Fiakas, group chief strategy officer, INFORM: Băncile de top din România şi-au creat centre interne de competenţă în AI şi caută parteneri pentru implementarea de soluţii Ziarul Financiar
Marile bănci din România au început să abordeze strategic valul de inovaţie adus de inteligenţa artifi­cială, majoritatea dintre ele înfiinţându-şi deja propriile centre in­ter­ne de competenţă dedicate acestui domeniu.
11:15
2.000 de dolari pentru un iPhone? Apple ţine sub control preţurile pentru noul model de iPhone 17, însă vrea să îşi obişnuiască clienţii cu realitatea unor telefoane mult mai scumpe Ziarul Financiar
11:00
Pinum, unul dintre principalii producători de uşi şi ferestre din România, ia 10 mil euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de 14 mil.euro la Moara Vlăsiei, în nordul Capitalei Ziarul Financiar
10:30
Opinie Ciprian Lăduncă, Managing Partner LCL Advisory: Reorganizari, fuziuni, structuri de holding, masuri actuale pentru eficientizarea companiilor cu impact in guvernanta corporativa Ziarul Financiar
10:15
Tranzacţie de anvergură în industria pharma: Fondul american GTCR cumpără producătorul ceh de medicamente generice Zentiva pentru 4,1 mld. euro. Zentiva are afaceri de 1,6 mld. lei în România şi două fabrici în Bucureşti Ziarul Financiar
10:15
Gen Z Sondaje. Întrebare-fulger: Primeşti acum 1.000 de euro. Spune repede, ce faci cu ei? Ziarul Financiar
Toţi visăm să câştigăm cumva sume de bani cu un efort minim, dar care este planul dacă asta chiar s-ar întâmpla?
10:15
Radu Magdin, CEO Smartlink Communications: Managementul tigrilor româneşti şi secolul asiatic Ziarul Financiar
09:45
Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, în lingouri, evaluate la peste 4 mil. euro Ziarul Financiar
09:45
Eduard Burghelia, fondatorul Confidas.ro vândut către Termene.ro acum doi ani, revine în business cu Nommy, aplicaţie care încurajează descoperirea de restaurante, care a atras o finanţare de 300.000 de euro Ziarul Financiar
09:30
Inflaţia a sărit în august la 9,9%. Alimentele s-au scumpit cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5% Ziarul Financiar
