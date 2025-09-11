Ce lovitură! U Craiova a plătit 4,3 milioane de euro și i-a luat fața FCSB-ului
Sport.ro, 11 septembrie 2025 21:20
Universitatea Craiova, formația din Superliga care a plătit cei mai mulți bani pentru transferuri.
Acum 30 minute
21:40
UEFA a făcut anunțul! Stadionul care va găzdui finala Champions League pentru a doua oară în mai puțin de 10 ani # Sport.ro
Joi, în Albania, la Tirana, a avut loc ședința Comitetului Executiv UEFA.
21:40
Înainte de Derby d'Italia, Adrian Mutu și-a ales urmașii de la Juventus și Inter + mesaj pentru Chivu # Sport.ro
Adrian Mutu a prefațat derby-ul Juventus - Inter, care se joacă sâmbătă, de la ora 19:30, în etapa a treia din Serie A. Cristi Chivu va sta pe banca nerazzurrilor în Derby d'Italia.
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:50
Situația jucătorului cu care Gigi Becali se joacă ”alba-neagra”, analizată: ”E trist, dar știa unde merge!” # Sport.ro
În remiza dintre CFR Cluj și FCSB, Vlad Chiricheș a rezistat doar 29 de minute pe teren.
20:40
Edi Iordănescu, antrenorul care a dus România în optimile EURO 2024, este din această vară la Legia Varșovia.
20:30
Rică Răducanu intervine: "Sunt foarte supărat! I-am zis lui Lucescu de la început să nu se bage la națională. Să vă zic ce mi-a spus" # Sport.ro
Rică Răducanu (79 de ani), fostul portar de la Rapid și naționala României, participant la CM 1970, a comentat ultimele rezultate ale tricolorilor și posibilitatea ca Mircea Lucescu să fie înlăturat de pe banca tehnică.
20:20
Situație nu foarte roz pentru clubul din nordul Londrei.
Acum 4 ore
19:50
A scris istorie în fotbal și a fost jefuit de fosta iubită! Salariul de ”doar” 6.000 de euro nu îi ajungea # Sport.ro
Edgar Davids este unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului olandez.
19:40
Paul Pogba, în block-start! Când va fi apt de joc pentru Monaco starul francez. Ligue 1 se vede pe VOYO # Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 se văd pe VOYO.
19:30
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei algeriene, este noul atacant al lui CFR Cluj, a anunţat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.
19:10
FCSB și Craiova, schimbare de ultimă oră! Anunțul Comitetului Executiv UEFA înaintea meciurilor din cupele europene # Sport.ro
FCSB și Universitatea Craiova vor fi reprezentatele României în fazele principale din cupele europene. Comitetul Executiv UEFA a anunțat o modificare importantă a regulamentului înaintea primelor jocuri.
19:00
Mouratoglou, omul care 'a îngropat-o' pe Halep, face comentarii pe tema greutății Serenei Williams. Francezul, radical! # Sport.ro
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an.
19:00
22.000 de kilometri și o ”gaură” de mii de euro pentru 17 minute jucate! Cât a costat convocarea lui Alex Mitriță la națională # Sport.ro
Unul dintre cei mai în formă fotbaliști români în momentul de față, Alex Mitriță a fost convocat de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri ale României din luna septembrie.
18:50
Fratele lui Horațiu Moldovan a semnat cu Dinamo. Acesta este considerat un portar de viitor # Sport.ro
Denis Moldovan are 20 de ani și 195 cm înălțime.
18:30
Reacția lui Mamadou Thiam când a auzit cum l-a numit Gigi Becali: "Și în Anglia mi se spunea la fel!" # Sport.ro
Mamadou Thiam (30 de ani), noul atacant de la FCSB, a disputat deja două meciuri pentru campioana României și a fost elogiat de patronul Gigi Becali.
18:20
Verdict dur pentru România! Potrivit experților, tricolorii nu au șanse să ajungă la Mondial # Sport.ro
Echipa națională a României mai are șanse pur teoretice de a se calfica la Cupa Mondială din 2026 direct din grupa preliminară.
18:00
Gâlcă e forțat să schimbe!
18:00
România este aproape sigură că va juca în barajul pentru Cupa Mondială din 2026, după rezultatele foarte slabe din grupa preliminară.
Acum 6 ore
17:30
David Popovici împlineşte 21 de ani la 15 septembrie: “De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Sport.ro
Sportivul îşi propune să strângă alături de Fundaţia Hope and Homes for Children 100.000 de euro pentru viitorii campioni.
17:10
E cu 7 ani mai mare decât Lamine Yamal și nu se mai ascunde! A răspuns clar când a fost întrebată de starul Barcelonei # Sport.ro
Lamine Yamal face furori la Barcelona și la naționala Spaniei și, încă de la debutul său, este în lumina reflectoarelor.
17:10
Natalia Iocsak, femeia care scrie istorie în driftul românesc. O poveste construită în familie # Sport.ro
Într-un sport dominat aproape exclusiv de bărbați, Natalia Iocsak a demonstrat că talentul, ambiția și perseverența nu au gen.
17:10
Cine ar trebui să fie selecționerul României? Ioan Ovidiu Sabău e convins: "El e cel mai în măsură!" # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a comentat ultimele rezultate ale naționalei României și dezbaterea privind posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu (80).
16:40
Refuzat de Ianis Hagi, Edi Iordănescu vrea să transfere un alt jucător român! Anunțul polonezilor # Sport.ro
George Pușcaș este în căutarea unui nou club după despărțirea de Bodrum FK.
16:40
Ange Postecoglou și-a anunțat planurile mărețe de la Nottingham Forest. Ce spune despre Evangelos Marinakis # Sport.ro
Ange Postecoglou (60 de ani) a revenit în Premier League și a semnat cu Nottingham Forest, la trei luni după ce a fost demis de la Tottenham.
16:40
16:30
24 de ani de la atentatele care au schimbat lumea. Cinci români au fost uciși în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 # Sport.ro
Distrugerea Trunurilor Gemene ale World Trade Center și avarierea serioasă a Pentagonului a produs victime din 90 de țări.
16:20
Campionul mondial din 1998 e agent de vânzări într-un orășel francez: "Sunt fericit că locuiesc aici" # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
16:10
Chivu campion în Italia?! Ce a spus jucătorul lui Inter când a fost întrebat despre titlu # Sport.ro
Inter este una dintre favoritele la câștigarea titlului în Serie A.
Acum 8 ore
15:40
Proiect unic în România. E-MIL vă aduce știrile zilei.
15:30
Cutremur la Chelsea! Federaţia engleză acuză clubul londonez de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii # Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
15:10
Costel Gâlcă e vehement după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică: ”Am mai spus și insist și de data asta” # Sport.ro
Alin Fică (24 de ani) a fost cât pe ce să plece de la CFR Cluj în finalul ferestrei de transferuri.
15:10
Sfârșit de drum pentru româncă.
15:00
Lamine Yamal putea fi transferat la Bayern pentru doar 5 milioane de euro! De ce a picat mutarea # Sport.ro
La doar 18 ani, Lamine Yamal este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume și mulți îl văd favorit la viitoare Baloane de Aur.
14:50
Mirel Rădoi, impresionat de transferul făcut în Superligă: ”O lovitură pe piața de mercato” # Sport.ro
Mirel Rădoi, antrenorul liderului Universitatea Craiova, a rămas impresionat de un transfer făcut de una dintre rivalele din campionat. În Superligă, perioada de mercato s-a încheiat pe 8 septembrie.
14:50
Daniel Popa a anunțat că s-a despărțit de Genclerbirligi după doar lapte lunu petrecute în Turcia.
14:40
Federația a făcut anunțul! Selecționerul, dat afară după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială # Sport.ro
Sfârșit de drum pentru tehnician la națională.
14:20
Prima zi de studenție.
14:10
Universitatea Craiova a anunțat că fostul mare portar Gabriel Boldici a fost internat de urgență la spital după ce a suferit un infarct.
Acum 12 ore
13:50
David Popovici împlinește 21 de ani în câteva zile și are o singură dorință: ”De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Sport.ro
David Popovici este dublu campion mondial și campion olimpic la înot.
13:50
Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu în naționala României: „E gata să demisioneze” # Sport.ro
Austriecii au comentat situația lui Mircea Lucescu la naționala României.
13:50
După operația la umăr suferită în această vară, Jude Bellingham a fost nevoit să stea în afara terenului timp de trei luni.
13:40
Fostul lider mondial din tenis, Andy Murray, s-a retras în 2024, după Jocurile Olimpice de la Paris, dar nu stă departe de sport.
13:30
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev nu a fost lipsit de controverse.
13:30
Costel Gâlcă a analizat evoluția lui Alex Dobre de la națională și a tras o concluzie + Ce a spus despre Mircea Lucescu # Sport.ro
România traversează o perioadă dificilă în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:20
Zeljko Kopic anunță o revenire de senzație la Dinamo: ”Nu există motive să nu fie cu noi” # Sport.ro
Dinamo primește o veste bună înainte de reluarea campionatului. ”Câinii” vor juca abia luni, împotriva celor de la Petrolul.
13:10
După despărțirea de Sepsi în primăvară, Dorinel Munteanu își pregătește revenirea pe banca tehnică.
13:00
Gabriel Boldici a suferit un infarct! Care este starea de sănătate a fostului portar de la Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova a anunţat, joi, că fostul său portar Gabriel Boldici a suferit un infarct.
12:40
Laszlo Dioszegi crapă de furie după ce Sepsi OSK a pierdut la masa verde: ”Gata, mă gândesc să intru în silenzio stampa” # Sport.ro
Sepsi OSK a pierdut la masa verde meciul cu Chindia Târgoviște din prima etapă.
12:20
Nu se mai opresc problemele la echipa națională! Pe ce loc a căzut România în clasamentul FIFA # Sport.ro
Naționala României a avut o lună septembrie de coșmar și a căzut în clasamentul FIFA după meciurile cu Cipru și Canada.
