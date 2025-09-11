Finala Ligii Campionilor la fotbal din 2027 se va juca la Madrid / UEFA nu a luat o decizie cu privire la disputarea în afara continentului a unor meciuri din LaLiga şi Serie A
G4Media, 11 septembrie 2025 21:20
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor la fotbal masculin şi feminin din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a...
• • •
Acum 10 minute
21:50
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege anti-fumat, care vine în contextul eforturilor de a reduce accesul tinerilor la tutun și de a îmbunătăți...
Acum 30 minute
21:40
Meseria de îngrijitor de câini a devenit legală în România. INTERVIU cu Radu, tânărul care transformă pasiunea pentru animale în carieră: „Munca mea capătă valoare” # G4Media
România face un pas important în direcția recunoașterii meseriilor dedicate animalelor de companie: ocupația de îngrijitor de câini a fost introdusă oficial în nomenclatorul meseriilor. Dacă până...
21:40
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a...
21:30
CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului: Responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient...
21:30
Emmanuel Macron anunţă trimiterea a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez # G4Media
Franţa va trimite trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez", a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după...
Acum o oră
21:20
Fost avocat din Alba, condamnat definitiv pentru înşelăciune în domeniul imobiliar, cu prejudiciu de 12 milioane de euro, cere eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei, la care a fost condamnat # G4Media
Fostul avocat Ovidiu Jidveian, aflat la închisoare, cere eşalonarea amenzii penale. Acesta trebuie să plătească suma de 27.000 de lei reprezentând amendă penală decisă de...
21:20
Finala Ligii Campionilor la fotbal din 2027 se va juca la Madrid / UEFA nu a luat o decizie cu privire la disputarea în afara continentului a unor meciuri din LaLiga şi Serie A # G4Media
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor la fotbal masculin şi feminin din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a... © G4Media.ro.
21:10
Funcția de traducere live pentru AirPods, indisponibilă la lansare în Uniunea Europeană / Motivul pentru care europenii nu beneficiază de cea mai nouă funcție # G4Media
Noua funcție de traducere live pentru AirPods nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană la momentul lansării. Este una dintre cele mai importante noutăți anunțate...
21:10
Precizările CSM, după ce un avocat s-a plâns cu privire la suspendarea dosarului clientului său bolnav de cancer: Judecătorii nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii afirmă, joi, că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale, transmite...
21:00
Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti / Contractul a fost atribuit fără licitaţie # G4Media
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria....
Acum 2 ore
20:50
Albania va avea ministră virtuală creată de inteligența artificială pentru combaterea corupției / Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, se va ocupa de achizițiile publice # G4Media
Un nou ministru din Albania, însărcinat cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a-i câștiga favorurile. Acest lucru se...
20:40
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: ncălcările Rusiei sunt inacceptabile şi constituie o ameninţare la adresa securităţii europene # G4Media
Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19...
20:40
Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană # G4Media
Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au cerut, joi seara, ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi, a informat...
20:30
Preţul gigacaloriei în Râmnicu Vâlcea va fi majorat de luna aceasta, la solicitarea operatorului de termoficare, la nivelul de 483,21 lei/Mwh, respectiv 561,97 lei/Gcal # G4Media
Preţul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea va fi majorat începând cu această lună, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de administraţia publică locală, la solicitarea...
20:30
Un tânăr din Bihor și-a legat părinții adoptivi de mâini și de picioare și le-a furat banii, bijuteriile și mașina din curte, ajutat de un tovarăș # G4Media
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar un altul, de 22 de ani, din Oradea, a fost arestat...
20:30
Ciprian Ciucu (PNL), despre Cătălin Drulă (USR): La nivel teoretic, cred că este pregătit. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine / Cel mai bun primar a fost Băsescu, ca să fie foarte clar # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit să fie primar general, că la nivel teoretic, crede...
20:20
Un colocviu privind istoria evreilor boicotat de mai mulți cercetători francezi / Ministrul culturii: Ajunge, ajunge! Aceste apeluri la boictoare devin pretexte pentru un antisemitism asumat # G4Media
Mai mulţi profesori universitari şi-au anulat participarea la un colocviu despre istoria evreilor din Franţa, invocând în special motive legate de războiul din Gaza, a...
20:20
Francis Fukuyama şi numeroşi cercetători cer UE să acţioneze împotriva violenţei poliţieneşti asupra studenţilor sârbi # G4Media
Aproximativ 150 de cercetători universitari din mai multe ţări au cerut Uniunii Europene să solicite guvernului sârb „să dea socoteală" pentru violenţa recentă, pe care...
20:20
Ciprian Ciucu, despre alegerea primarului general al Capitalei: PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea # G4Media
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a spus că nu-şi doreşte alegeri în această perioadă şi că în coaliţie...
20:10
VIDEO-FOTO/ S-a dat startul sezonului mustului. În Parcul Izvor din București doritorii sunt așteptați de astăzi până duminică la must și pastramă # G4Media
„Toamna are un singur MUST HAVE: mustul dulce și parfumat, stors pe loc, la Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust". Astfel sună invitația...
20:10
Un avion cu muncitori ai Hyundai şi LG, reţinuţi în SUA în urma unui raid al autorităţilor americane de imigraţie, a decolat spre Coreea de Sud # G4Media
Un avion care transportă peste 300 de muncitori coreeni reţinuţi săptămâna trecută în timpul unui raid al autorităţilor americane de imigraţie la o fabrică de...
Acum 4 ore
19:50
Cum s-a împotrivit Simion în Parlament și la CCR în privința legilor care permit României să doboare drone rusești la fel ca în situația atacului de pe teritoriul Poloniei # G4Media
Autoritățile din Polonia anunțau miercuri, oficial, că armata a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spaţiul aerian polonez, în timpul unui atac rus...
19:50
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei # G4Media
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea...
19:40
Animalele de companie au prioritate la Bruxelles. Comisia Europeană propune reguli noi pentru siguranța câinilor și a pisicilor # G4Media
În ultimii ani, călătoriile în interiorul Uniunii Europene au crescut considerabil, iar odată cu ele și interesul pentru bunăstarea animalelor de companie. Tot mai mulți...
19:30
Trump a anuțat că-i va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal la o universitate din Utah, Medalia Libertății cea mai înaltă distincție civilă din SUA / Victimele atentatelor teroriste de la 11 septembrie, omagiate de guvernul american # G4Media
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah,...
19:20
ANALIZĂ Noul model Ford va trebui să conducă contraofensiva europeană / Compania va lansa un SUV Ford „Focus” în 2027 / Accentul va fi pus pe accesibilitate # G4Media
Ford pregătește lansarea unui nou crossover de dimensiunile hatchback-ului Focus, ca prim pas într-o regândire radicală a strategiei sale europene, relatează Autocar. Acesta este un model crucial pentru „Ovalul...
19:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice...
18:40
Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie trans și antifascistă” # G4Media
Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau inscripționate cu „ideologie transgender și antifascistă", a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The...
18:40
Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui al doilea pod la Ruse, pentru reducerea aglomerației # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent...
18:40
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # G4Media
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar...
18:30
Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane...
18:20
Judecătoarea Lia Savonea a admis plângerile Grivco şi ale altor inculpaţi condamnaţi din dosarul lui Dan Voiculescu împotriva deciziei de clasare a dosarului fostei judecătoare Camelia Bogdan / Savonea a constatat că dosarul Cameliei Bogdan s-a prescris # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 septembrie, plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și...
18:20
Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa # G4Media
Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează...
18:10
Producătorul auto chinez de lux Hongqi a anunțat că intenționează să lanseze 15 modele electrice și hibride pe piața europeană până în 2028, acoperind 25...
18:10
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri # G4Media
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit...
18:10
Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot într-un gimnaziu din regiunea pariziană, anunțat de Ambasada României # G4Media
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie"...
18:00
Un ofițer Hezbollah capturat de armata israeliană, oferit ca schimb pentru o savantă israeliană reținută în Irak # G4Media
Presa iraniană relatează că ofițerul Imad Amhaz – capturat de comando-urile israeliene în Liban – a fost eliberat împreună cu un alt terorist în schimbul...
18:00
EXCLUSIV Cu două luni înainte de a fi numit șef al Companiei Naționale Aeroporturi, cu salariu de 70.000 lei pe lună, Bogdan Mîndrescu (numit pe filieră PSD) a fost amendat cu 10.000 de lei de Ministerul de Finanțe pentru că ar fi comis nereguli în bugetul Ministerului Transporturilor unde era secretar de stat # G4Media
Proaspătul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, Bogdan Stelian Mîndrescu, s-a confruntat recent cu o situație rară pentru un șef de instituție...
18:00
Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa", potrivit BBC. Într-o declarație, RTÉ a...
Acum 6 ore
17:50
24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene din New York: Un supraviețuitor își amintește cum a fost salvat de câinele lui (VIDEO) # G4Media
Ziua de 11 septembrie 2001 începuse în mod obișnuit pentru Michael Hingson, un bărbat care lucra la etajul 78 din Turnul de Nord din New...
17:50
Sprijinul pentru monarhia britanică este la cel mai scăzut nivel de când au început înregistrările (Sondaj de opinie) # G4Media
În 2024, aproximativ jumătate (51%) sprijină monarhia în Marea Britanie, cel mai scăzut nivel de sprijin înregistrat de când Centrul Național pentru Cercetări Sociale (NatCen)...
17:50
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire...
17:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate", pentru că ar însemn „o instabilitate...
17:40
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de Euro # G4Media
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin,...
17:30
Un tribunal din Italia declară nelegitimă blocarea de către guvernul Meloni a unui velier care salva migranţi # G4Media
Tribunalul din oraşul sicilian Agrigento a suspendat joi blocarea administrativă a velierului Trotamar III al ONG-ului german Compac Collective impusă de guvernul italian condus de...
17:30
Nicușor Dan: Mandatul șefilor parchetelor expiră în primăvară și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât să dinamizăm lupta anticorupție și să eficientizăm activitatea curentă # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interivu difuzat joi de B1TV, că până în primăvară, când expiră mandatul actualilor șefi ai parchetelor, va avea „o...
17:30
Relația dintre Novak Djokovic și țara sa natală trece printr-un moment tensionat, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul lider ATP a trecut de la statutul de...
17:20
Ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah se accelerează / Suspiciuni de corupție și spălare de bani legate de China # G4Media
Imunitate ridicată, percheziții simultane în trei orașe din două țări: justiția germană a accelerat joi ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah, suspectat...
17:20
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la aeroportul Băneasa / Prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa "Aurel Vlaicu" 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea...
17:10
Anchetatorii au găsit arma crimei în cazul asasinării lui Charlie Kirk, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # G4Media
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect...
