CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2

DCNews, 11 septembrie 2025 21:20

CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 30 minute
21:40
12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private DCNews
12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private
Acum o oră
21:20
CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2 DCNews
CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2
21:10
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială DCNews
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
21:10
Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro DCNews
Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro
Acum 2 ore
20:20
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei DCNews
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
20:10
Câți ani a împlinit Sarah, fiica Anamariei Prodan. Mesajul emoționant al vedetei: „Copil de vis” DCNews
Câți ani a împlinit Sarah, fiica Anamariei Prodan. Mesajul emoționant al vedetei: „Copil de vis”
20:00
Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a DCNews
Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a
Acum 4 ore
19:50
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA DCNews
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA
19:40
Se schimbă regulile: Călcați pe iarbă! Tomograf și ambulanță pentru copaci DCNews
Se schimbă regulile: Călcați pe iarbă! Tomograf și ambulanță pentru copaci
19:40
Belarus a eliberat 52 de prizonieri şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni DCNews
Belarus a eliberat 52 de prizonieri şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni
19:30
Un truc simplu care schimbă complet confortul casei tale: vopsește totul în alb! DCNews
Un truc simplu care schimbă complet confortul casei tale: vopsește totul în alb!
19:30
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol DCNews
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
19:10
Nou pod peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse. Anunțul Guvernului României DCNews
Nou pod peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse. Anunțul Guvernului României
19:00
Romii din România în al Doilea Război Mondial, comunism şi prezent. Interviu cu sociologul Adrian-Nicolae Furtună DCNews
Romii din România în al Doilea Război Mondial, comunism şi prezent. Interviu cu sociologul Adrian-Nicolae Furtună
18:50
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa DCNews
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
18:40
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot DCNews
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
18:20
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie DCNews
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie
18:10
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă DCNews
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
18:00
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție DCNews
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
Acum 6 ore
17:50
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video DCNews
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
17:40
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P) DCNews
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P)
17:30
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână DCNews
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
17:20
Cum construiești ținute de toamnă cu hanoracul în layering? DCNews
Cum construiești ținute de toamnă cu hanoracul în layering?
17:10
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah DCNews
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah
17:10
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă DCNews
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă
17:00
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri DCNews
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
17:00
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor DCNews
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
16:50
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse DCNews
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
16:40
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile DCNews
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile
16:30
MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Cătălin Predoiu, precizări DCNews
MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Cătălin Predoiu, precizări
16:30
„Festivalul Vinului Moldovei” deviază liniile 100, 203, 205 și linia turistică DCNews
„Festivalul Vinului Moldovei” deviază liniile 100, 203, 205 și linia turistică
16:20
Reacția lui Grindeanu privind mașina lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea, să răspundă în faţa organelor statului DCNews
Reacția lui Grindeanu privind mașina lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea, să răspundă în faţa organelor statului
16:00
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare DCNews
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
16:00
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein DCNews
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
16:00
Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb DCNews
Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb
Acum 8 ore
15:50
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online DCNews
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
15:10
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro DCNews
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
15:10
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad DCNews
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
15:10
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu DCNews
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
14:10
Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână DCNews
Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână
Acum 12 ore
13:50
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles DCNews
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
13:40
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei” DCNews
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
13:20
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață DCNews
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
13:10
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română DCNews
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
12:50
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o DCNews
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
12:30
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați DCNews
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
12:20
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei DCNews
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11:50
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins DCNews
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11:50
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune DCNews
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11:10
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă DCNews
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.