Proteste violete în Franţa, împotriva măsurilor de austeritate. "Este tot mai dificil să ne gândim la viitor"
ObservatorNews, 11 septembrie 2025 21:20
Franţa îşi revine cu greu după o noapte de haos şi violenţe. Peste 700 de oameni au fost reţinuţi şi zeci au fost răniţi după cele mai mari proteste din ultimul an. Două sute de mii de oameni au invadat străzile principalelor oraşe pentru a cere demisia lui Emmanuel Macron, într-o manifestaţie împotriva măsurilor de austeritate.
Acum 30 minute
21:40
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI - nu un ministru al inteligenței artificiale, ci un ministru virtual format din pixeli și cod, alimentat de inteligență artificială.
21:40
Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs joi seara în județul Constanța. O persoană a murit și alte două sunt rănite după impactul dintre un autoturism și un utilaj agricol. Traficul prin zonă este blocat.
Acum o oră
21:20
21:10
Pasajul Apărătorii Patriei, gata anul viitor. Băluţă promite că va face alt pasaj până în 2029 # ObservatorNews
Un nou pasaj va fi gata anul viitor în Capitală. Este vorba despre pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4, care închide şi mai strâns inelul din zona de sud a oraşului. Imediat după ce se va termina acest şantier, edilul de sector promite că începe încă un pasaj care va fi gata cel târziu în 2029.
21:10
Aeroportul Băneasa va avea un nou terminal de pasageri. Lucrările ar urma să dureze 10 ani # ObservatorNews
Au fost anunţate lucrări de modernizare pentru Aeroportul Băneasa. Guvernul a aprobat un proiect ce prevede dezvoltarea unui nou terminal de pasageri. Lucrările ar urma să dureze 10 ani. Traficul aerian pe Aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar capacitatea maximă ar urma să fie atinsă anul viitor.
21:00
Jumătate din apa potabilă din Braşov nu ajunge în locuinţe. Reţeaua centrală cedează # ObservatorNews
La Brașov, jumătate din apa potabilă pompată în rețeaua centrală se pierde înainte să ajungă în locuinţe. Țevi vechi de peste 30 de ani cedează una câte una, iar străzile din oraşul vizitat de mii de turişti s-au transformat într-un şantier uriaş. Compania de apă spune că reabilitarea completă a conductelor se va încheia cel mai devreme în 2030. Costurile estimate sunt de aproape jumătate de miliard de lei.
Acum 2 ore
20:40
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ" # ObservatorNews
Aroma verii se păstrează intactă şi la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din judeţul Maramureş. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul, iar cererea e mare.
20:30
Un cuplu din Statele Unite a fost jefuit chiar la propria nuntă. Paguba depăşeşte 60.000 de dolari.
20:30
Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei # ObservatorNews
Un asasinat politic zguduie Statele Unite! Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împuşcat mortal la un eveniment, într-un campus universitar din Utah. Liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până duminică seară şi acuză acum stânga radicală pentru uciderea activistului MAGA. Criminalul nu a fost prins nici până acum. FBI a anunţat în urmă cu scurt timp că a reucperat arma crimei şi are imagini cu suspectul.
20:20
Regele Charles şi Prinţul Harry, împreună după aproape doi ani. Ce au discutat cei doi # ObservatorNews
Una dintre cele mai aşteptate reuniuni regale a avut loc ieri. Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate.
20:20
NATO a doborât drone rusești de 10.000 $ cu rachete de 3 mil. $. Rusia ar putea testa la fel și România # ObservatorNews
Polonia cere mai multe sisteme PATRIOT după ce drone ruseşti au ajuns în spaţiul său aerian. Foşti oficiali ai NATO cred că Putin a testat capacitatea de reacţie a Alianţei, iar aceasta a lăsat de dorit. Analiştii avertizează că ruşii ar putea repeta experimentul şi în România.
20:20
Zeci de maşini, vandalizate zilnic. Cine nu are CASCO plăteşte reparaţiile din buzunarul propriu # ObservatorNews
Aproape 2.000 de maşini sunt vandalizate sau avariate de fenomene naturale în fiecare lună. Şoferii se trezesc cu geamuri sparte, oglinzi furate, zgârieturi pe vopsea sau chiar rezervoare găurite. Pagubele variază de la câteva sute de lei la zeci de mii de euro. Proprietarii care nu au CASCO sunt nevoiţi să achite reparaţiile din propriul buzunar.
20:10
Pe podul peste Jiu, imediat după ce a ieșit din Petroșani, o bucată de stâncă s-a desprins din versant și a căzut direct pe mașina lui.
20:00
Becali şi-a făcut biserică la Techirghiol, în zonă protejată, să aibă calugarii de la Athos unde să se trateze # ObservatorNews
Omul de afaceri Gigi Becali este în centrul unui scandal uriaş. Latifundiarul din Pipera a pus fundaţiile unui lăcaş de cult la doi paşi de Lacul Techirghiol, din Constanţa. Deşi terenul aparţine familiei Becali, lotul face parte dintr-o arie protejată, unde trăiesc aproape 300 de specii de păsări. În ciuda amenzilor şi a două plângeri penale, omul de afaceri nu a oprit construcţia sfinţită chiar de Arhiepiscopul Teodosie.
20:00
Un pictor român transformă obiectele copilăriei în artă. Cum arată lucrările acestuia # ObservatorNews
Un pictor român transformă obiectele care au marcat copilăria multora, în artă. Porumbul fiert, micii cu muştar sau chiar tenişii chinezeşti, sunt doar câteva dintre ideile care ajung pe pânza lui Lucian Prună şi trezesc nostalga celor mai în vârstă sau curiozitatea celor tineri.
Acum 4 ore
19:50
IGPR, acuzat că plănuieşte închiderea sediilor de poliţie la ora 16, prin concedierea dispecerilor # ObservatorNews
Un scandal uriaş este pe punctul să izbucnească în Poliţia Română. Cel mai mare sindicat acuză conducerea IGPR că plănuieşte pe ascuns închiderea sediilor de poliţie la ora 16 şi desfiinţarea a sute de posturi de dispeceri. IGPR spune că acuzaţiile sunt nefondate.
19:50
ÎCCJ: Judecătoarea Camelia Bogdan a acţionat abuziv şi incompatibil în dosarul ICA. Decizie definitivă # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în procesul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare. Curtea Supremă a confirmat în această seară abuzurile comise de judecătoarea Camelia Bogdan în acest proces. Magistraţii au constatat un șir de ilegalități în modul în care a fost judecat dosarul. Tardiv însă. Între timp judecătoarea a fost exclusă din magistratură, printr-o sentință definitivă. Va reamintim, 12 oameni au fost condamnați la un total de 67 de ani de închisoare, în 2014, invocându-se un prejudiciu care a fost, spun acum judecătorii de la instanța supremă, imputat ilegal. Cu toate astea, judecătoarea Camelia Bogdan nu mai poate fi pedepsită.
19:40
Poliția Română a scos arma secretă în lupta cu aglomerația din București: mai mulți agenți în intersecții și un control permanent al traficului prin mii de camere video. De când au început şcolile, sunt supravegheate de cinci ori mai multe zone, iar polițiștii promit că intervențiile vor fi mai rapide ca oricând.
19:40
PSD ameninţă că rupe alianţa dacă PNL şi USR fac front comun la Capitală. Ce jocuri de culise se pregătesc # ObservatorNews
Un nou scandal zguduie Coalitia. PSD amenintă că va ieşi de la guvernare dacă PNL şi USR vor avea un candidat comun la Primăria Capitalei. Social-democratii si-ar dori un candidat unic sustinut de toate partidele din Coalitie, în timp ce PNL si USR negociază în culise un candidat comun al Dreptei, Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă. În plus, PSD nu e de acord ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie şi ar vrea să fie amânate pentru anul viitor.
19:40
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă" # ObservatorNews
Inflaţia a explodat din nou şi a ajuns la aproape 10%. Dacă ne raportăm la luna precedentă, este cea mai mare creştere din ultimii trei ani. Energia electrică e cea care a pus cea mai mare presiune pe preţuri, alături de TVA-ul majorat. Analiştii cred că încă nu am atins vârful inflaţiei, lucru care se va simţi din plin în buzunarele românilor şi lunile următoare.
19:20
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, se află la Washington. "Printr-un dialog pragmatic ne propunem să prezentăm oportunitățile României și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani", transmite oficialul român.
19:10
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc # ObservatorNews
Caz cumplit în Caraş Severin: o femeie a fost ucisă de propriul câine în curte sub ochii vecinilor. Animalul, dintr-o rasă nouă şi periculoasă, American Bully, a atacat-o din senin. Un poliţist a sărit în curte cu arma în mână ca să scoată victima din colţii animalului. Medicii au resuscitat-o aproape o oră, iar un elicopter a aterizat în mijlocul satului, dar toate eforturile de salvare au fost în zadar.
18:50
Anchetatorii americani sunt pe urma ucigaşului lui Charlie Kirk. Ce se ştie despre atacator # ObservatorNews
Anchetatorii americani au găsit o armă și mai multe urme care par să aparțină celui care a tras asupra lui Charlie Kirk. De asemenea, anchetatorii au refăcut drumul asasinului.
18:20
Nicuşor Dan: "În 2027 România va avea o creştere pe care românii o vor vedea". Ce spune de anticipate # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite.
18:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială pentru Libertate. Anunțul a fost făcut în timpul ceremoniei de joi, de la Pentagon, care a marcat cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie.
18:00
Pentru cei care au crescut într-un oraș de provincie, unde posibilitățile de distracție erau, în acei ani, limitate, alcoolul părea soluția ideală. A urmat apoi studenția, cu excesele ei - mulți au trecut prin ele, măcar o dată, nu? Nu aveam atunci acces la atâtea informații. Nu știam, de pildă, că unul din patru decese printre tinerii cu vârste între 20 și 24 de ani e cauzat, într-un fel sau altul, de consumul de alcool.
18:00
Pacheţelul pentru şcoală pierde teren în faţa fast food-ului. Ce ar trebui să le ofere părinţii copiilor # ObservatorNews
"Gras şi frumos" cum le plăcea bunicilor să ne vadă nu e deloc bine: această idee despre bunăstare vine cu costuri de sănătate. România este campioană la obezitate infantilă. Nu este domeniul unde ne-am fi dorit să fim în top, cert este că începutul şcolii este momentul perfect să vorbim despre alimentaţia celor mici. Mai ales că pacheţelul pentru şcoală, făcut corect, poate face diferenţa. Deşi internetul e plin de tot felul de sugestii - clătituţe şi brioşele în toate formele şi combinaţiile - atenţie, patiseria din colţ rămâne varianta mereu la îndemână chiar dacă e complet nerecomandată. Nutriţioniştii recomandă un meniu clar: sendvişul de acasă e sfânt - cu pâine integrală şi proteină curată, gustări din fructe proaspete şi nu uitaţi, copiii învaţă să mănânce corect acasă.
18:00
Traficul, monitorizat la secundă. 400 de camere inteligente vor fi montate pe şoselele din toată ţara # ObservatorNews
Graba strică treaba şi, mai nou, te pune la cheltuială. Noi camere vor fi montate pe autostrăzi și drumuri naționale şi vor monitoriza la secundă traficul. Astfel, vechea strategie de a frâna înainte de radar nu va mai fi de ajutor. Dacă ai întrecut limita de viteză, pregăteşte-te să primeşti amenda acasă. Practic, camerele vor calcula timpul parcurs între două puncte și vor detecta orice depășire a vitezei.
Acum 6 ore
17:30
Ultimul mesaj postat pe platforma X de activistul de dreapta Charlie Kirk, înainte de a fi asasinat în SUA, are legătură cu uciderea unei refugiate ucrainene. Dreapta americană a fost criticată că a politizat crima Irinei Zarutska pentru a arăta eșecul politicilor democrate.
17:30
Bărbat reţinut de DNA după ce a cerut 180.000 de euro pentru a interveni la judecătorii Tribunalului Bucureşti # ObservatorNews
Un bărbat a fost reţinut de procurorii anticorupţie pentru trafic de influenţă. El a fost prins în flagrant când primea suma de 60.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care aceasta era judecată. Banii au fost daţi printr-un intermediar, potrivit Agerpres.
17:20
Donald Trump, la ceremonia care marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump participă la slujba de comemorare care marchează cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie. Ceremonia se desfășoară la Pentagon.
17:00
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 12 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
17:00
12 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 septembrie de-a lungul timpului.
17:00
12 septembrie, Sfântul Mucenic Avtonom. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 12 septembrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Avtonom, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
16:50
Cristiano Ronaldo a primit miercuri premiul "Cel mai bun din toate timpurile", în cadrul unei gale organizate de Liga portugheză de fotbal, care a evidenţiat şi moştenirea unei "figuri esenţiale în sport şi idol pentru milioane de oameni".
16:40
Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Structurile MAI au intervenit la timp # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. S-a intervenit însă la timp şi s-a blocat accesul către site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro, potrivit News.ro.
16:40
Nicușor Dan spune că Romania e sub atacul hibrid al Rusiei de 10 ani. Când va prezenta dovezile # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, crede că România este de 10 ani sub un atac hibrid al Federației Ruse.
16:30
Un parlamentar francez cere anchetarea Tik Tok pentru "punerea în pericol a vieţii" tinerilor utilizatori # ObservatorNews
Președintele unei comisii parlamentare franceze care investighează efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor a declarat joi că a solicitat o anchetă penală privind posibila responsabilitate a TikTok pentru "punerea în pericol a vieții" tinerilor utilizatori.
16:30
Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 de milioane de lei pentru tratamente în străinătate # ObservatorNews
Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară, potrivit News.ro.
16:10
Galaţi. Un bărbat a fost lovit în cap cu o bordură. Agresorul a fost prins cu focuri de armă ale poliţiştilor # ObservatorNews
Un gălățean de 33 de ani a lovit un bărbat de 51 de ani, din localitatea Berești, cu o bordură în cap, din cauza aunui conflict spontan. Agresorul a fugit de la locul faptei și a fost urmărit de polițiști, care l-au oprit cu focuri de armă.
16:00
Grindeanu a prezentat măsurile PSD de relansare economică, cu săgeți către Bolojan: "Nu avem un plan de țară" # ObservatorNews
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Grindeanu a mai spus că, dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.
Acum 8 ore
15:50
"Slava Ucraina". Român transferat de Dinamo Kiev, pus să-şi ceară scuze după ce a distribuit clipuri ruseşti # ObservatorNews
Vladislav Blănuţă, un tânăr atacant român, a fost transferat în această vară de Dinamo Kiev. Nici n-a ajuns bine la echipa ucraineană că s-a trezit într-un scandal uriaş. Fanii au cerut rezilierea contractului fotbalistului.
15:40
Elev de 15 ani din Târgu Jiu, bătut de un coleg de clasă. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri # ObservatorNews
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut de un coleg de clasă. Tatăl victimei a sesizat Poliţia, iar după incident şi-a dus fiul la Urgenţe. Poliţişti au deschis dosar penal pentru loviri şi alte violenţe, potrivit News.ro.
15:40
Vladimir Putin a testat NATO în Polonia şi poate fi mulţumit de rezultat: "Europa nu este pregătită" # ObservatorNews
Dacă intenția lui Vladimir Putin prin incursiunea cu drone din Polonia a fost de a testa apărarea aeriană a NATO, atunci președintele rus poate fi mulțumit de rezultat, relatează Financial Times într-o analiză cu titlul "Care este planul lui Vladimir Putin pentru flancul estic al NATO?". Experții avertizează că Moscova se simte acum cel mai probabil încurajată să meargă și mai departe, mai scrie sursa citată. în plus, Rusia testează coordonarea NATO, înaintea exercițiului Zapad cu Belarus.
15:30
Peter Mandelson, ambasadorul britanic în SUA, a fost demis joi de premierul Keir Starmer, după ce o serie de e-mailuri au dezvăluit legăturile sale strânse cu Jeffrey Epstein, fostul infractor sexual condamnat din SUA.
15:10
Pierderi uriașe în rețeaua de apă din Brașov. Oamenii se tem că vor plăti costurile reparațiilor # ObservatorNews
Situaţie revoltătoare la Braşov unde aproape jumătate din apa potabilă din sistemul centralizat de alimentare se pierde înainte să ajungă la robinete. Reprezentanţii companiei de furnizare a apei spun că pierderile uriaşe sunt cauzate de rețeaua veche unde multe dintre avarii sunt încă nedetectate. Reabilitarea reţelei ar costa mult prea mult, aşa că autorităţile repară doar urgenţele.
15:00
Drulă, replică după ameninţarea lui Băluţă: "Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD" # ObservatorNews
Joi, deputatul USR Cătălin Drulă a reacţionat la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind "retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru Primăria Bucureşti". El a subliniat că "ameninţarea stabilităţii ţării pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor", informează News.ro.
14:50
Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro # ObservatorNews
Cele mai bogate ţări din Uniunea Europeană s-au întâlnit azi, în secret, la Viena. Miza este bugetul uriaș de 1,816 trilioane de euro al blocului comunitar, care va fi negociat în următorii doi ani. Reuniunea a adunat la aceeași masă reprezentanți din Germania, Franța și țările nordice, care vor să formeze un front comun înaintea negocierilor oficiale din octombrie, scrie POLITICO.
14:40
Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al Elcen, a fost numit în funcţia de director general interimar al companiei, după ce Claudiu Creţ, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.
14:30
Polonia a solicitat aliaților săi sisteme suplimentare de apărare aeriană și tehnologie antidronă pentru a-și proteja teritoriul faţă de incursiunile Rusiei, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Cererea vine după ce Varșovia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns pe teritoriul său în timpul celui mai recent atac masiv asupra Ucrainei, prima astfel de reacție de la începutul invaziei la scară largă, în urmă cu peste trei ani și jumătate.
