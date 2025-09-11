Polonia mobilizează 40.000 de soldaţi la graniţa cu Belarus şi Rusia după incursiunea dronelor ruseşti
Bursa, 11 septembrie 2025 21:20
Polonia va desfăşura 40.000 de soldaţi la frontiera cu Belarus şi Rusia, după ce mai multe drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, respectiv al NATO, scrie The Moscow Times, de la care transmitem cele ce urmează. Franţa şi Marea Britanie sunt pregătite să trimită avioane de vânătoare Rafale şi Eurofighter, iar Olanda două sisteme de apărare Patriot.
• • •
Guvernul rus se confruntă cu o criză bugetară severă, generată de costurile războiului din Ucraina şi de scăderea veniturilor din petrol şi gaze, iar Kremlinul ia în calcul majorarea TVA şi a altor taxe pentru a acoperi deficitul, scrie The Moscow Times, care afirmă cele ce urmează.
Rusia organizează alegeri locale şi regionale chiar şi and #8222;în condiţii de război and #8221; # Bursa
Alegerile locale şi regionale din Rusia se vor desfăşura între 12 şi 14 septembrie, în ciuda and #8222;condiţiilor de război and #8221;, a declarat joi preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ela Pamfilova.
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus # Bursa
Letonia va închide pentru cel puţin o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor estice cu Rusia şi Belarus, între altitudinile de la sol şi 6.000 de metri, a anunţat joi generalul-maior Kaspars Pudans, comandantul şef al Forţelor Armate.
Maia Sandu s-a întâlnit la Roma cu premierul Giorgia Meloni: and #8222;Relaţiile dintre Republica Moldova şi Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată and #8221; # Bursa
Preşedinta Maia Sandu, aflată în vizită la Roma, a avut întrevederi cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi cu preşedintele Senatului, Ignazio La Russa, discutând inclusiv despre cooperarea pentru asigurarea integrităţii proceselor electorale din Republica Moldova şi a votului diasporei moldovene din Italia, în condiţiile în care în această ţară vor fi deschise cele mai multe secţii de vot din străinătate - 75 - pentru alegerile legislative din 28 septembrie.
Mai multe state europene s-au arătat interesate să cumpere drone de interceptare produse în Ucraina, după ce 19 drone kamikaze ruseşti au pătruns marţi noaptea în spaţiul aerian al Poloniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent, care afirmă cele ce urmează.
Albania introduce un ministru virtual creat de inteligenţa artificială pentru achiziţiile publice # Bursa
Albania va avea o ministră virtuală, creată prin inteligenţă artificială, pentru a combate corupţia din sistemul de achiziţii publice, scrie Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Noul and #8222;membru de cabinet and #8221;, numit Diella - cuvânt care înseamnă and #8222;soare and #8221; în albaneză - va gestiona şi atribui licitaţiile prin care guvernul contractează companii private.
Ciprian Ciucu spune că Drulă e pregătit teoretic pentru Primăria Capitalei, dar nu e mai bun decât el # Bursa
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat la Europa FM că deputatul USR Cătălin Drulă este and #8222;pregătit teoretic and #8221; pentru funcţia de primar general, însă nu ar fi mai bun decât el
Liderul AUR, George Simion, şi-a ameninţat colegii din Legislativ într-o postare pe Facebook cu perspectiva unei and #8222;revolte în stil Nepal and #8221;, dacă and #8222;cei care au votat contra poporului and #8221; nu vor fi iertaţi de români. Declaraţia sa vine după ce deputaţii au respins propunerile AUR privind eliminarea CCR din procesul electoral şi instituirea unei comisii parlamentare de anchetă asupra anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut.
Triplu campion mondial la haltere şi fost deputat liberal, Vadim Vacarciuc candidează cu numărul 2 pe lista AUR Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, însă declaraţia depusă la CEC nu conţine niciun venit, potrivit Moldova Curată, de la care relatăm cele ce urmează.
Curtea de Apel Bucureşti respinge cererea primarului pro-rus al Chişinăului de suspendare a interdicţiei Schengen # Bursa
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au respins cererea primarului pro-rus al Chişinăului, Ion Ceban, prin care acesta solicita suspendarea interdicţiei de intrare în România şi în spaţiul Schengen. Hotărârea, pronunţată pe 11 septembrie, poate fi contestată în termen de cinci zile.
Ministerul de Externe de la New Delhi a anunţat că a solicitat Moscovei încetarea imediată a recrutării cetăţenilor indieni în armata rusă, în contextul războiului din Ucraina, potrivit agenţiei EFE, care afirmă cele ce urmează. Autorităţile indiene au cerut şi eliberarea celor care se află deja în serviciu militar.
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/petre-florin-manole-propune-stimulente-pentru-angajarea-tinerilor-si-combaterea-muncii-la-negru-29529656 Petre-Florin Manole propune stimulente pentru angajarea tinerilor şi combaterea muncii la negru---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/bogdan-ivan-propune-acces-prioritar-la-gazele-din-marea-neagra-pentru-industria-din-tara-noastra-03529650 Bogdan Ivan propune acces prioritar la gazele din Marea Neagră pentru industria din ţara noastră---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/rogobete-anunta-extinderea-capacitatilor-de-productie-in-industria-farmaceutica-82529659 Rogobete anunţă extinderea capacităţilor de producţie în industria farmaceutică---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/florin-ionut-barbu-a-anuntat-masuri-fiscale-si-investitii-pentru-dezvoltarea-agriculturii-40529657 Florin-Ionuţ Barbu a anunţat măsuri fiscale şi investiţii pentru dezvoltarea agriculturii---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/sorin-grindeanu-8222toate-propunerile-pe-care-noi-le-facem-nu-pun-presiune-pe-buget8221-09429655 Sorin Grindeanu: and #8222;Toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget and #8221;---PSD pregăteşte un pachet de relansare economică ce include credite fiscale pentru investiţii greenfield, garanţii de stat pentru creditele luate de companii şi înfiinţarea unui Ghişeu unic digital pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare demarării investiţiilor, au declarat surse social-democrate pentru G4Media.
Premierul Ilie Bolojan şi şeful Guvernului bulgar au discutat despre construcţia unui al doilea pod la Ruse # Bursa
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în cadrul căreia au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de infrastructură de transport şi pe îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre.
La ceremonia de comemorare a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, organizată joi dimineaţă în faţa Pentagonului, preşedintele Donald Trump şi-a deschis discursul evocând uciderea activistului conservator şi apropiat aliat al său, Charlie Kirk, survenită cu o zi înainte.
Alexandru Nazare: Aliniem obiectivele strategice ale României cu agenda marilor finanţatori americani # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante.
Investigaţie Context.ro: Propagandiştii Rusiei şi susţinătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chişinău # Bursa
O fabrică de propagandă electorală susţinută de Rusia şi-a intensificat operaţiunile.
Şeful armatei ucrainene acuză Moscova că reproduce tehnologiile Kievului în domeniul dronelor # Bursa
Şeful armatei ucrainene acuză Moscova că reproduce tehnologiile Kievului în domeniul dronelorComandantul suprem al forţelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a afirmat joi că Rusia copiază tehnologiile militare dezvoltate de Kiev, în special în ceea ce priveşte dronele interceptoare, transmite The Kyiv Independent, care relatează cele ce urmează.
MOL şi O and GD au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri în apropiere de Galgahevíz, Ungaria. Sonda, denumită Galgahevíz-4, are o capacitate de producţie de aproximativ 1.000 de barili de ţiţei pe zi, care este prelucrat la rafinăria Dunărea din Szazhalombatta.
Statele Unite au ridicat sancţiunile impuse companiei aeriene belaruse Belavia, a declarat joi John Cole, purtător de cuvânt al preşedintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri cu liderul de la Minsk, Alexandr Lukaşenko, transmite agenţia Belta, de la care transmotem cele ce urmează.
Parlamentul spaniol a respins proiectul lui Pedro Sanchez pentru reducerea timpului de lucru # Bursa
Parlamentul spaniol a respins miercuri proiectul de lege al guvernului socialist condus de Pedro Sanchez, care prevedea reducerea săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează. Propunerea, susţinută de ministrul muncii Yolanda Díaz şi convenită cu principalele sindicate UGT şi CCOO, a întrunit 170 de voturi and #8222;pentru and #8221;, fiind respinsă de 178 de deputaţi.
Preşedintele american Donald Trump i-a oferit liderului belarus Alexandr Lukaşenko un cadou simbolic - o pereche de butoni cu inscripţia Casei Albe -, transmite agenţia belarusă Belta, care afirmă cele ce urmează.
Blue River aniversează 25 de ani şi devine compania cu cea mai mare flotă de camioane electrice din ţara noastră # Bursa
Blue River, companie antreprenorială românească din transportul de marfă, aniversează 25 de ani de activitate, perioadă în care a construit o flotă de 190 de camioane, dintre care 20 alimentate cu CNG şi 8 electrice, potrivit unui comunicat al companiei.
CC Tax Advisory avertizează că aplicarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra indemnizaţiei minime pentru creşterea copilului (CIC) reprezintă o măsură inechitabilă şi contrazice politica demografică declarată a statului, conform unui comunicat emis redacţiei.
Justiţia germană a ridicat joi imunitatea parlamentară a deputatului de extremă dreapta Maximilian Krah şi a declanşat percheziţii simultane în Berlin, Dresda şi Bruxelles, cu sprijinul Eurojust şi al autorităţilor belgiene, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează.
FPTR: Propuneri concrete pentru salvarea turismului românesc şi relansarea industriei afectate de lipsa strategiei # Bursa
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR), a fost înfiinţată în 1992 şi este reprezentativă din 2006 pentru sectorul de negociere colectivă / activitate turism, hoteluri şi restaurante, atrage atenţia asupra situaţiei critice din turismul autohton, confirmată chiar de recenta declaraţie a Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu-Dinel Miruţă, conform căruia and #8222;în România nu există nicio strategie pentru turism... Suntem la minus infinit and #8221; jurnalul.ro.
Oana Ţoiu: Urgenţa accesului umanitar şi acordului de încetare a focului în Gaza, discutată cu ambasadorii OCI # Bursa
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu ambasadorii Organizaţiei Cooperării Islamice pentru a discuta situaţia tensionată din Orientul Mijlociu, concentrându-se pe evoluţiile din Gaza şi pe consecinţele atacului de la Doha din 9 septembrie.
Liderii europeni de extremă dreapta îl transformă pe Charlie Kirk într-un and #8222;martir al libertăţii de exprimare and #8221; # Bursa
Asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk a declanşat un val de reacţii la nivel internaţional, în special din partea liderilor de extremă dreapta din Europa, care îl prezintă ca pe un simbol al luptei pentru libertatea de exprimare.
Autorităţile americane au anunţat că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
Nicuşor Dan: Solicitarea AUR de a bloca creditele pentru apărare este 'populism pur and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept and #8222;populism pur and #8221; solicitarea partidului extremist AUR ca Guvernul să nu acceseze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării industriei de Apărare.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România se află, de aproximativ zece ani, and #8222;sub atac hibrid al Federaţiei Ruse and #8221;, criticând totodată mai multe instituţii pe care le consideră nefuncţionale.
Industria ospitalităţii din România trage un semnal de alarmă în faţa intenţiei autorităţilor de a majora TVA-ul la 21% pentru serviciile din HoReCa. Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută ieri la Bucureşti, că măsura ar declanşa and #8222;falimentul în lanţ and #8221; al sutelor de firme şi ar conduce la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care stabileşte cadrul legal pentru achiziţionarea unui avion Frontex, destinat supravegherii frontierelor externe şi controlului frontierelor Uniunii Europene.
Jaroslaw Gromadzinski: 'Incursiunea dronelor ruseşti arată lacune critice în apărarea Poloniei şi NATO and #8221; # Bursa
Incursiunea dronelor ruseşti Shahed în spaţiul aerian polonez a reprezentat o acţiune hibridă, combinând atacuri fizice cu campanii de dezinformare, a declarat locotenentul general Jarosław Gromadziński, fost comandant al Eurocorps.
DEER a finalizat investiţia de peste 9 milioane lei în modernizarea reţelei electrice din Cerneşti, Maramureş # Bursa
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), Sucursala Baia Mare, a finalizat proiectul de modernizare a reţelelor de distribuţie a energiei electrice din localitatea Cerneşti, judeţul Maramureş, potrivit unui comunicat de presă al companiei.
Petre-Florin Manole propune stimulente pentru angajarea tinerilor şi combaterea muncii la negru # Bursa
Piaţa muncii din ţara noastră se confruntă cu probleme la două extreme - şomajul ridicat în rândul tinerilor şi dificultatea reintegrării şomerilor de lungă durată sau a persoanelor trecute de 55 de ani - a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.
Primele discuţii între şefii Apărării SUA şi China: Washingtonul promite să-şi protejeze interesele în Asia-Pacific # Bursa
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific.
Lordul Mandelson, demis din funcţia de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Epstein # Bursa
Lordul Peter Mandelson a fost demis din funcţia de ambasador al Regatului Unit în SUA, după apariţia unor noi e-mailuri care relevă legături mai apropiate cu defunctul pedofil condamnat Jeffrey Epstein decât se cunoştea anterior.
Primarul social-democrat al sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, susţine varianta unui candidat comun al coaliţiei la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Guvernul a aprobat o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei.
Companiile au nevoie de un cadru legislativ adecvat, stabil şi predictibil înainte de a lua decizia de a investi în tehnologia hidrogenului, destul de costisitoare în acest moment, consideră oamenii de afaceri prezenţi la masa rotundă and #8222;Hidrogenul verde - producţie şi utilizare în industrie şi transport and #8221;, organizată de AHK România.
DSU şi Asociaţia Energia Inteligentă lansează ghid pentru cetăţeni în cazul avariilor majore la reţeaua electrică # Bursa
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Asociaţia Energia Inteligentă lansează and #8222;Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la reţeaua de transport sau distribuţie a energiei electrice and #8221;.
Bogdan Ivan propune acces prioritar la gazele din Marea Neagră pentru industria din ţara noastră # Bursa
Energia reprezintă un punct critic pentru economia naţională, ţara noastră aflându-se în prezent în top 4 ţări europene cu cele mai ridicate preţuri la energie electrică, ceea ce afectează competitivitatea companiilor, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Agricultura rămâne un pilon principal al economiei ţării noastre, iar anul 2025 este unul agricol bun, cu producţii ridicate, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuţ Barbu.
Tribunalul Bucureşti a hotărât ca fostul candidat pro-rus Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, decizia de respingere a contestaţiei sale fiind definitivă, potrivit portalului instanţei.
Industria farmaceutică şi cea de echipamente medicale reprezintă o prioritate strategică, în condiţiile în care doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit în prezent de producţia internă, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. În ţara noastră funcţionează aproximativ 43 de fabrici, dar numai 14 dintre acestea dispun de întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente.
În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind Directorul General şi Directorul Comercial al ELCEN, Consiliul de Administraţie al companiei s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea domnului Mihai Volf, Director Juridic şi Achiziţii al ELCEN, în funcţia de Director General interimar.
Sorin Grindeanu: and #8222;Toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat un pachet de măsuri economice care are la bază stimularea investiţiilor şi facilităţi fiscale pentru mediul privat.
Asasinarea lui Charlie Kirk, interpretată de oficialii ruşi ca un avertisment pentru Donald Trump # Bursa
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk a provocat reacţii dure şi din partea oficialilor ruşi, care o interpretează ca pe un avertisment şi pentru preşedintele american Donald Trump.
Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate # Bursa
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru Ministerul Sănătăţii, bani destinaţi finanţării tratamentelor în străinătate ale pacienţilor cu boli grave, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează cele ce urmează. Executivul a mai decis ca ministerul să poată contracta suplimentar and #8222;credite de angajament and #8221; de încă 20 de milioane de lei pentru acelaşi scop.
