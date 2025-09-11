Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus

20:10

PSD pregăteşte un pachet de relansare economică ce include credite fiscale pentru investiţii greenfield, garanţii de stat pentru creditele luate de companii şi înfiinţarea unui Ghişeu unic digital pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare demarării investiţiilor, au declarat surse social-democrate pentru G4Media.