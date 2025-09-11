Producții bune de vin prognozate în Italia și Franța
Ziarul Lumina, 11 septembrie 2025 21:20
Italia urmează să înregistreze o recoltă bună de struguri în 2025, ceea ce îi va permite să îşi consolideze statutul de cel mai mare producător de vin din lume, conform estimărilor Ministerului Agriculturii
• • •
Acum 5 minute
22:00
„În vremea aceea a venit la Iisus unul din mai-marii sinagogii, anume Iair, și, văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui și L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte; ci, venind, pune mâinile peste
Acum 10 minute
21:50
Sfântul Mucenic Avtonom a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi a fost episcop în Italia. Din cauza prigoanei împotriva creştinilor, Sfântul Avtonom a părăsit Italia şi s-a dus în Bitinia,
Acum 30 minute
21:30
Într-o gospodărie din localitatea Racoviţa, județul Timiș, a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA), scrie Agerpres.„Au fost sacrificate deja 18 capete de suine. După confirmarea PPA, a fo
21:30
Preţul mediu al inputurilor din agricultură în UE (care nu au legătură cu investiţiile, cum sunt energia, îngrăşămintele şi furajele) a crescut cu 0,4% în trimestrul 2 din 2025, comparativ cu perioada
Acum o oră
21:20
Italia urmează să înregistreze o recoltă bună de struguri în 2025, ceea ce îi va permite să îşi consolideze statutul de cel mai mare producător de vin din lume, conform estimărilor Ministerului Agriculturii
21:20
Ministerul Agriculturii găzduiește, în perioada 11-13 septembrie, „Târgul de Produse şi Gusturi Tradiţionale”, la care participă 35 de producători locali, potrivit instituției.La târg, primul din
21:10
România ar putea primi de la Comisia Europeană un sprijin de urgenţă de 11,5 milioane de euro pentru legumicultorii și pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvară. Ministerul român al Agriculturii
Acum 2 ore
20:40
Biserica noastră sărbătorește, anul acesta, 140 de ani de la obținerea autocefaliei sale (1885) și 100 de ani de la momentul istoric al înființării Patriarhiei Române. Odată cu sărbătorirea acestor
20:40
Marţi, 9 septembrie, Institutul pentru Studii Creştin-Ortodoxe din Cambridge (IOCS) a găzduit o întâlnire a ierarhilor ortodocşi din Regatul Unit. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de
20:40
Mai multe entități din ecosistemul turistic al UE au făcut un pas important pentru a asigura acuratețea recenziilor online ale unităţilor hoteliere prin aprobarea, la 1 septembrie, a „Codului de conduită pentru
20:40
Vizitatorii Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași vor „întâlni”, în spațiile expoziționale în care intră, primul robot din România destinat activităților muzeale. Robotul va prelua
20:30
La Slatina s-a dat startul Olimpiadei Liceelor, o competiţie ce durează 10 zile şi însumează întreceri sportive, acţiuni de voluntariat şi spectacole între elevii liceelor din municipiul Slatina. În perioada 10
20:30
La Palatul Suțu, situat pe bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2 din București, a avut loc, recent, vernisajul expoziției în aer liber, intitulată „Trecut-au anii 2025”, care arată cum s-a schimbat Bucureștiul
20:20
Caracteristicile cheie ale sistemului educațional din România, cu accent pe învăţământul terţiar, au fost făcute publice prin intermediul raportului „Education at a Glance” întocmit de experţii OCDE. În
20:20
Peste 400 de orașe europene și nu numai vor găzdui, în ziua de 26 septembrie 2025, întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar „publicul va avea ocazia nu doar să-i cunoască, ci și să
20:20
Asociația Salvați Copiii Iași a lansat un apel către școlile din județele Iași, Botoșani, Galați şi Vaslui „care doresc să contribuie activ la diminuarea excluziunii sociale și educaționale a copiilor cu c
Acum 4 ore
19:40
La Mănăstirea Antim din București a avut loc joi, 11 septembrie 2025, vernisajul expoziției „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, un eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări realizate de persoane private de libertate în cadrul atelierelor de creație artistică derulate în penitenciare. Manifestarea a fost organizată de Penitenciarul București-Rahova, în parteneriat cu alte șase unități penitenciare din țară: București-Jilava, Găești, Giurgiu, Ploiești, Penitenciarul de femei Târgșor și Penitenciarul Constanța - Poarta Albă.
19:20
Parohia Andronache anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului Cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română (art. 42, alin. 1, lit. e și art. 45 - art. 46), a demarat procedurile de anulare a dreptului
18:20
În perioada 9-11 septembrie, membrii Comitetului de coordonare a Comisiei mixte internaţionale de dialog teologic între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă s-au întâlnit la Rethymnon, în insula Creta,
Acum 8 ore
15:40
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, joi, 4 septembrie 2025, un grup de tinere din Parohia Neculele, Protoieria Focșani II, membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe
15:40
La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări
15:20
Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureştilor au fost înaintaţi în rang, primind joi, 11 septembrie 2025, hirotesia întru arhimandrit. Slujba a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bis
Acum 12 ore
14:00
100 de clerici din diaspora europeană au participat, în perioada 1‑4 septembrie, la cursurile pastoral‑misionare organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în scopul obținerii gradelor profesionale în
14:00
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, în perioada 1 aprilie - 20 decembrie 2025, în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande
13:50
Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei va achiziționa un nou imobil, cu scopul desfășurării activității spirituale din diaspora. Imobilul istoric, „Christ Church” din orașul Dublin, va deveni
13:30
În data de 13 septembrie 2025, Parohia Balta Albă din sectorul 3 al Capitalei își va sărbători hramul închinat Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul, hram atestat încă din anul 1938. Parohia a primit de curând
13:30
La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări
13:20
În perioada 6‑7 septembrie, numeroși credincioși din județul Ilfov au avut parte de momente deosebite de rugăciune și binecuvântare prilejuite de aducerea unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Ambrozie
12:00
În ziua de 10 septembrie 2025, la reședința mitropolitană din Iași s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului
12:00
Marți, 9 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit cel de‑al doilea hram.Delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie a
11:50
Marți, 9 septembrie, Grădina de Copii a Fundației „Episcop Melchisedec” a răsunat de glasurile celor peste 200 de preșcolari și școlari care s‑au pregătit să înceapă cursurile în noul an școlar
10:50
În data de 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la
10:40
Cu prilejul deschiderii noului an școlar, marți, 9 septembrie, elevii și profesorii din Cluj‑Napoca s‑au unit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană, primind binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte And
10:40
Curtea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a răsunat luni, 8 septembrie, de glasurile elevilor care au participat alături de părinți și profesori la deschiderea noului an şcolar, moment care
10:30
La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloae” din Brașov, festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc marți, 9 septembrie. Profesorii și elevii seminariști, părinți și autorități lo
Ieri
21:50
Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din morți și toți frații care sunt împreună cu mine, Bisericilor Galatiei: har vouă și pa
21:40
„În vremea aceea a venit Iisus de cealaltă parte a mării, în ținutul Gadarenilor. Iar după ce a ieșit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat, care își avea locuința în morminte, și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri, pentru că de multe ori, fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfărâma, și nimeni nu putea să-l potolească; și neîncetat, noaptea și ziua, era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat Lui. Și strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci îi zicea: Ieși, duh necurat, din omul acesta! Și l-a întrebat: Care îți este numele? Și I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulți. Dar Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut. Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Și L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei. Și El le-a dat voie. Atunci, ieșind, duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare. Și erau ca la două mii și s-au înecat în mare. Iar cei care-i pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el, care avusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au spus cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început a-L ruga să plece din hotarele lor. Iar când a intrat El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga să-l ia cu El. Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte a făcut pentru tine Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole cât bine i-a făcut Iisus lui; și toți se minunau.”
21:40
Pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol (474-491), trăia în Alexandria Egiptului o femeie tânără ce se numea Teodora. Părinţii ei, care erau oameni înstăriţi, au măritat-o cu un om de seamă din Alexandria, iar Teodora trăia fericită alături de soţul ei. Însă, după căsătorie, tânără şi frumoasă fiind, s-a lăsat ademenită de un om de seamă din oraş, căzând în păcatul desfrânării.
21:40
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, Scrisoarea a XXXVII-a, 5; 29; 31-32 în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 172; 177-178„(Înțeleptul) nu se schimbă în fața puterii altuia, nu
21:40
Ministrul muncii, Florin Manole, afirmă că aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate la Bucureşti de Corpul de control conţin nereguli, potrivit Agerpres.Este vorba „fie de
21:30
Ministerul Muncii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea procedurii de verificare a eligibilităţii organizaţiilor neguvernamentale care vor face vizite de monitoriz
21:30
Ministerul Dezvoltării alocă 487,53 milioane de lei pentru încă 20 de obiective prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat ministrul Cseke Attila, citat de
21:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală avertizează că mesajele transmise în numele său de la adresa de e-mail info@anaf.io sunt false.Instituția recomandă contribuabililor să ignore şi să şteargă
21:20
România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program.
21:10
Cancerul nu are efect doar asupra corpului, ci şi a minţii, fiind şi o provocare psihologică pentru pacienți și familiile lor. Studiile clinice și experiența medicală au arătat constant că pacienții care
21:10
Apariția miopiei la copii ar putea avea legătură și cu ceea ce mănâncă. Un studiu al cercetătorilor din Hong Kong, citat de publicația Science Daily, indică faptul că o alimentație bogată în acizi grași Om
21:00
Eminescu avea dreptate: amintirile nu se rețin niciodată așa cum au fost. Ele se adună, tăcute și lungi, ca norii ce plutesc peste șesurile timpului, purtând cu ele o melancolie greu de spus în cuvinte. Sunt
21:00
Cea de-a 30-a broșură misionară dedicată tinerilor din Arhiepiscopia Târgoviştei a fost tipărită de Editura eparhială la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, ca o
21:00
Publicată la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, într-un format grafic atrăgător, în anul în care sărbătorim cei 1.700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, cea de-a 31-a
