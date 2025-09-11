Judecătorii Curții Supreme din Brazilia îl găsesc pe fostul președinte bazilian Jair Bolsonaro vinovat de planificarea unei lovituri de stat militare

10:10

Inflația din România a înregistrat în luna august un salt semnificativ, ajungând la 9,9%, de la aproape 8% în luna precedentă, potrivit Institutului Național de Statistică. Economiștii avertizează că rata inflației ar putea atinge pragul de două cifre în această toamnă. Majorările de prețuri se resimt cel mai mult la energie, alimente și produse de […]