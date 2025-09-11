Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul

13:50

Cea de-a 16- a ediție a Programului de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a reunit în această vară peste 6.300 de copii și tineri din diaspora și comunitățile istorice românești. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, timp de nouă săptămâni, între 1 iulie și 2 septembrie, participanții din 20 de…