Crește prețul gigacaloriei, la Râmnicu Vâlcea
Jurnalul.ro, 12 septembrie 2025 00:50
Preţul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea va fi majorat începând cu această lună, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de administraţia publică locală, la solicitarea operatorului de termoficare.
Acum 30 minute
00:50
Acum o oră
00:30
Noroc uriaș pentru 4 zodii, pe 12 septembrie 2025: Energia Lunii deschide calea abundenței # Jurnalul.ro
Pe 12 septembrie 2025, patru zodii vor atrage abundență și noroc.
00:20
Coincidență: Guvernul - la mâna CCR, soția unui judecător CCR - avansată pe un salariu uriaș # Jurnalul.ro
Familia de udemeriști care a tras lozul câștigător: El, judecător la CCR, ea, salariu de peste 30.000 de lei brut. Criza este doar pentru cei mici
Acum 2 ore
23:40
Australia aprobă primul vaccin din lume pentru a combate epidemia de Chlamydia la koala # Jurnalul.ro
Un vaccin în premieră mondială, care ar putea salva populația de koala din Australia, aflată în pericol de dispariție, din cauza unei epidemii de chlamydia, a fost aprobat de un organism federal de reglementare, potrivit BBC.
23:30
Sacrificările de animale și producția de carne au crescut la bovine și păsări în iulie 2025 # Jurnalul.ro
În luna iulie 2025, numărul sacrificărilor de bovine și păsări a crescut față de luna precedentă, în timp ce la porcine, ovine și caprine a scăzut. Comparativ cu iulie 2024, sacrificările și greutatea în carcasă au crescut la bovine, porcine și păsări, dar au scăzut la ovine și caprine.
23:20
Djokovic, ruptură iremediabilă de Serbia: Numit „trădător”, campionul se mută definitiv în Grecia # Jurnalul.ro
Novak Djokovic a rupt legătura cu Serbia după ce a fost numit „trădător” de guvernul lui Vucic. Tenismenul și-a schimbat rezidența la Atena, unde s-a mutat cu familia sa, și de unde își va continua activitatea sportivă.
23:10
4 semne zodiacale intră într-o perioadă liniștită, favorabilă vindecării sufletești.
Acum 4 ore
22:40
Letonia a anunțat închiderea unei părți a spațiului său aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus, începând de joi, ora 15:00, pentru o perioadă de cel puțin o săptămână, potrivit declarațiilor generalului-maior Kaspars Pudans, comandantul șef al Forțelor Armate.
22:40
Noi imagini arată cometa interstelară 3I/ATLAS care începe să dezvolte o coadă tot mai mare, pe măsură ce se apropie de Soare, înainte de o întâlnire apropiată cu Pământul, în această toamnă. Coada luminoasă începe să prindă contur, în timp ce cometa se apropie tot mai mult de Soare, în călătoria sa dus-întors prin Sistemul Solar.
22:30
Limba română devine, pentru prima dată, limbă străină obligatorie (LV2) într-o școală publică din Franța, în cadrul unui program-pilot lansat de autoritățile franceze.
22:30
Lunile de naștere care frâng inimi fără să vrea – și de ce nu trebuie să le porți pică # Jurnalul.ro
Uneori, cele mai mari dezamăgiri vin de la oameni care nu au intenționat niciodată să ne rănească. Din dorința de a fi sinceri sau de a face ce cred că este mai bine pentru ei, unii ajung să provoace durere fără să-și dea seama. Iată care sunt lunile de naștere care pot frânge inimi fără intenție și cum se manifestă fiecare.
22:10
Incursiunea rusă în Polonia ridică întrebări privind apărarea împotriva dronelor pentru NATO # Jurnalul.ro
După ce aeronavele NATO au interceptat drone în spațiul aerian polonez, alianța militară occidentală a încercat miercuri să-și liniștească cetățenii, afirmând că totul s-a desfășurat conform planului. Peter Bator, fost ambasador slovac la NATO, spune că nu e diferență între drone și trupe militare.
22:00
Horoscop 12 septembrie 2025. Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers: O zi a norocului și a oportunităților # Jurnalul.ro
Horoscop. Pe 12 septembrie 2025, alinierea Soarelui cu Jupiter aduce energie pozitivă, speranță și oportunități pentru patru zodii norocoase. Universul trimite un mesaj clar: e timpul să spui „da” la ceea ce îți dorești.
21:50
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va lansa, în perioada 25 septembrie 2025 - 12 octombrie 2025, sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru rambursarea primelor de asigurare prin submăsura 17.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aplicabil anului agricol 2024 - 2025.
21:40
Alexandru Rogobete: extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță o nouă etapă pentru sănătate. Extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice, a transmis Rogobete.
21:30
Apple a lansat iPhone 17, model care aduce schimbări semnificative la nivelul designului și specificațiilor tehnice dar și un preț mai mare, potrivit Daily Mail.
Acum 6 ore
21:00
Unii oameni par să aibă un magnet pentru noroc și oportunități. Fără să facă un efort uriaș, viața le aduce șanse și resurse exact la momentul potrivit. Specialiștii în astrologie susțin că energia lunii în care te-ai născut îți influențează modul în care atragi prosperitatea. Iată patru luni în care se nasc persoane cu o vibrație aparte, capabile să manifeste succesul și banii aproape natural.
21:00
Nicușor Dan despre situația economică a țării: Cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan estimează că economia României a depășit o etapă periculoasă. România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, a declarat Dan.
20:40
Dan Bittman, dezvăluiri sincere despre separarea de mama copiilor săi: "Plecam câte o săptămână.." # Jurnalul.ro
Dan Bittman a vorbit pentru prima dată deschis despre motivul despărțirii de mama copiilor săi, Liliana Ștefan, după aproape 30 de ani împreună.
20:20
Polonia a introdus restricții asupra traficului aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, a declarat joi Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, pe fondul tensiunilor crescute, la o zi după multiple incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al țării membre NATO.
20:10
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, prima dată după aproape doi ani # Jurnalul.ro
Prințul Harry a luat ceaiul cu regele Charles miercuri, la prima lor întâlnire după 20 de luni, într-un gest care ar putea fi primul pas către încheierea unei rupturi intens mediatizate între tată și fiu, scrie Reuters.
19:50
Propuneri PSD: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor # Jurnalul.ro
Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor, sunt propunerile pe care PSD le face pentru relansarea economică a României.
19:40
Top 5 companii de stat din energie în 2024: Hidroelectrica, Transelectrica și Romgaz conduc piața # Jurnalul.ro
Sectorul energetic rămâne motorul economiei românești, arată analiza RisCo.ro pe baza rezultatelor financiare din 2024. Cu miliarde de lei generate anual, companiile de stat din domeniu asigură stabilitatea energetică și financiară a țării, chiar și într-un context de scăderi ale cifrei de afaceri.
19:20
Grindeanu, despre un posibil candidat PSD-USR la PMB: Înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție # Jurnalul.ro
Atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție, spune Sorin Grindeanu despre posibilitatea ca PNL și USR să aibă candidat comun la PMB.
19:10
Roverul Mars 2020 Perseverance se află pe Planeta Roșie din 2021 și a trimis mai multe mostre care ar putea reprezenta „cea mai solidă dovadă” de până acum că Marte a găzduit forme de viață în trecut, potrivit NASA.
19:10
Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile continuă să crească, iar duminică, 7 septembrie, peste 26.700 de jucători au câștigat premii în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei.
Acum 8 ore
18:40
Președintele României, Nicușor Dan, crede că România este de 10 ani sub un atac hibrid al Federației Ruse.
18:20
Traficant de influență prins în flagrant cu 60.000 de euro în Delta Dunării. Fost militar, acuzat că promitea intervenții în Justiție pentru 180.000 de euro # Jurnalul.ro
Mihail-Cristinel Militaru, fost cadru al armatei române, a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi fost prins în flagrant cu 60.000 de euro, primă tranșă dintr-o șpagă totală de 180.000 de euro. Banii ar fi fost ceruți pentru presupuse intervenții pe lângă procurori și judecători, în favoarea unui om de afaceri trimis în judecată.
18:10
Israel a ordonat marți demolarea locuințelor din orașele de origine, situate în Cisiordania, ale doi palestinieni înarmați care au atacat o stație de autobuz din Ierusalim și va revoca permisele de muncă pentru sute de consăteni și rude ale acestora, potrivit Reuters.
17:50
Cătălin Drulă acuză PSD de șantaj politic și cere organizarea urgentă a alegerilor pentru Primăria București, după avertismentul lui Daniel Băluță că o alianță PNL-USR la PMB ar putea duce la retragerea PSD din Coaliție.
17:40
Programul "Rabla" pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare # Jurnalul.ro
Programul "Rabla" pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
17:20
Guvern: Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale # Jurnalul.ro
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi.
17:10
Tarta cu smochine, mascarpone și miere ese un desert ușor de preparat acasă. Combină texturi fine și arome echilibrate, aducând un strop de rafinament pe masa ta.
Acum 12 ore
16:50
Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, că Pasajul Apărătorii Patriei peste Șoseaua Berceni ar putea fi dat în folosinţă la sfârşitul anului viitor. Potrivit edilului, peste pasajul de la Apărătorii Patriei va fi realizată şi o nouă linie de tramvai, Șoseaua Giurgiului - Pipera.
16:40
Grindeanu, după ce inflația a ajuns la 9,9%: Să oprim acest tăvălug ce distruge puterea de cumpărare # Jurnalul.ro
Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a reacționat față de creșterea inflației în România, care a atins un nivel record de 9,9%, avertizând asupra efectelor negative ale tăierilor bugetare și măsurilor economice restrictive asupra puterii de cumpărare a populației.
16:30
Vineri, astrele răsplătesc sinceritatea și exprimarea autentică. Universul deschide uși către oportunități neașteptate.
16:20
Incident șocant în plină stradă. Lidia Buble, bătută cu mătura de o bătrânică pe care voia să o ajute # Jurnalul.ro
Cântăreața Lidia Buble a fost bătută cu o mătură de o femeie în vârstă, pe care aceasta încerca să o ajute. Evenimentul s-a petrecut în văzul trecătorilor, iar artista a povestitîntâmplarea.
15:50
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: Lupta pentru custodie a dus la moartea unui copil de 7 ani și a mamei sale # Jurnalul.ro
Tragedia unei familii din Drobeta Turnu Severin a cutremurat întreaga țară. O profesoară de 57 de ani și fiul său de 7 ani au fost găsiți morți în locuința lor.
15:40
Brianna Wiest, autoarea bestsellerului „Tu ești muntele”, ajunge în luna septembrie pentru prima oară în România # Jurnalul.ro
La invitația editurii Nemira, autoarea va participa la o serie de evenimente care se vor desfășura în București și Cluj-Napoca în perioada 15 – 19 septembrie 2025.
15:40
Concept nou al MAI pentru fluidizarea traficului: Prezența polițiștilor în aproape 100 de intersecții din Capitală # Jurnalul.ro
Poliţiştii vor fi prezenţi în aproape 100 de intersecţii din Capitală, dimineaţa şi seara, pentru a ajuta la fluidizarea traficului odată cu începerea noului an şcolar şi revenirea locuitorilor din concedii.
15:20
David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, își donează ziua de naștere pentru viitorii campioni.
15:10
Lumea sportului este foarte variată, așa că ori de câte ori avem câteva clipe libere, ne putem bucura de spectacolul pe care cele mai multe dintre evenimentele sportive ni le oferă.
15:10
Sezonul eclipselor din toamna 2025 este un adevărat „reset cosmic” ce aduce transformări spectaculoase în viața sentimentală a anumitor zodii. Fecioara, Scorpionul și Peștii vor fi cei mai afectați, trăind momente decisive, despărțiri, noi începuturi și chiar întâlniri karmice.
15:10
Pantofii cu toc sunt o alegere excelentă pentru a-ți completa ținutele business cu o notă de eleganță și profesionalism.
15:10
Avem de a face cu o formulă special concepută pentru pielea uscată și foarte uscată, și de care ai nevoie în fiecare zi.
14:50
Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0707 lei, în scădere cu 0,26 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0733 de lei.
14:40
Cutremur pe scena politică. Dacă ar avea loc alegeri, AUR ar obține peste 40% dintre voturile românilor # Jurnalul.ro
Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, iar 17,9% cu PSD, conform barometrului realizat de INSCOP Research, în perioada 1 - 9 septembrie, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
14:20
Aurul a atins la începutul lunii septembrie un nou maxim istoric, depășind pragul de 3.650 dolari/uncie, pe fondul inflației ridicate, al incertitudinilor economice globale și al achizițiilor susținute din partea băncilor centrale.
14:10
În Timișoara se inaugurează un cămin studențesc modern, care rivalizează cu un hotel de 4 stele.
13:50
Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundații pe râuri din nouă județe din partea de vest a țării.
