ANSA: România este invitatul de onoare al Festivalului de Carte de la Pisa
Rador, 12 septembrie 2025 01:40
ANSA (Italia), 11 septembrie 2025 -Pisa Book festival revine între 2 și 5 octombrie cu cea de-a 23-a ediție și un program deosebit de bogat. Evenimentul se va desfăşura la Arsenalul Republican din Pisa, unde vor fi prezente cu standurile lor 90 de edituri şi unde sunt programate peste 70 de evenimente, cu mai bine […]
11 septembrie 2025
23:30
Preşedintele Donald Trump a anunţat că îi va conferi postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk # Rador
Preşedintele Donald Trump a anunţat că îi va conferi postum lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA. Vorbind la cimitirul militar Arlington, dl Trump l-a numit pe dl Kirk „un gigant al generaţiei sale”. În loc ca ţara să se adune într-un moment de unitate în care toţi […]
Acum 6 ore
22:00
Președintele Zelenski a discutat despre sancțiunile împotriva Rusiei și producția comună de arme cu trimisul SUA, Keith Kellogg # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că a discutat despre dezvoltarea producției comune de arme cu SUA și impunerea de noi sancțiuni Rusiei în cadrul discuțiilor cu trimisul administraţiei de la Washington, Keith Kellogg. „Am discutat despre diferiți vectori de cooperare – cum să obținem o pace reală și să garantăm securitatea Ucrainei„, a […]
21:30
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington D.C. pentru a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și pentru a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie. El are programate întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, ai instituțiilor guvernamentale şi cu potențiali investitori. Vizita are […]
21:00
Acum doi ani, Jonathan Cohen a jucat rolul lui Graindemaïs în „Regatul de Mijloc”, al cincilea film din aventurile lui Asterix, regizat de Guillaume Canet. Însă pentru următorul opus, Jonathan Cohen se va muta în spatele camerei de filmat, așa cum a confirmat producătorul Hugo Sélignac pentru Variety. Regizorul serialelor „La Flamme” și „Le Flambeau” […]
20:50
Conform presei internaționale, fostul jucător de tenis, numărul 1 mondial, este pe punctul de a se muta în Grecia, după ce a fost etichetat drept „trădător” de către Serbia. După ce guvernul condus de Aleksandar Vučić l-a criticat pentru susținerea protestelor studențești, în care se cereau noi alegeri, Djokovic a zburat la Atena cu familia […]
20:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a semnat joi acordul care prevede continuarea unui plan controversat de extindere a așezărilor care ar traversa teritoriile pe care palestinienii le doresc pentru un stat propriu. „Nu va exista un stat palestinian„, a declarat dl Netanyahu în timpul unei vizite la așezarea Maale Adumim din Cisiordania, unde vor fi construite […]
Acum 8 ore
18:50
Ambasadorul Italiei la Moscova, Cecilia Piccioni, își încheie misiunea diplomatică anticipat, după ce a ocupat funcția timp de puțin peste un an, reiese dintr-un comunicat al Ministerului rus de Externe. „Pe 11 septembrie, adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Gruşko, a primit-o pe ambasadoarea extraordinară și plenipotențiară a Republicii Italiene în Federația Rusă, Cecilia Piccioni, […]
18:50
Premierul ungar a plecat într-o vizită-fulger cu avionul. „Mă îndrept spre Abu Dhabi. Începe o vizită-fulger de lucru!” – a scris Viktor Orbán pe pagina sa de socializare. Abu Dhabi este capitala arabă a Emiratelor Arabe Unite și al doilea oraș arab al Emiratelor Unite. Este, de asemenea, capitala Emiratului Abu Dhabi. Este al doilea […]
Acum 12 ore
17:20
Hamas a transmis că atacul israelian de marți nu va schimba condițiile grupării privind încheierea războiului din Gaza # Rador
Hamas a transmis că atacul israelian de marți, care i-a vizat pe liderii de la Doha, nu va schimba condițiile grupării palestiniene privind încheierea războiului din Gaza. Oficialul Hamas Fawzi Barhoum a afirmat joi, într-un discurs televizat, că lovitura a vizat delegația de negociere a organizației în timp ce aceasta discuta propunerea de încetare a […]
15:50
Compania auto Jaguar Land Rover a anunțat că uzinele sale din Marea Britanie vor rămâne închise până săptămâna viitoare, în timp ce încearcă să gestioneze consecințele unui atac cibernetic major. Firma deținută de grupul indian, care produce în mod normal aproximativ o mie de mașini pe zi, va pierde două săptămâni întregi de producție./aionita/eradu (BBC […]
15:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina propune partenerilor europeni să se alăture unui nou program de finanțare, producție și dezvoltare a interceptoarelor de drone destinate combaterii dronelor de atac ale ruşilor. Zelenski a făcut declaraţia respectivă, joi, la Kiev, în timpul unei conferințe de presă alături de liderul Finlandei, Alexander Stubb. „Ucraina propune tuturor […]
13:50
Realizator: Mihaela Mihai – Lucrările de la Pasajul Apărătorii Patriei, din sudul capitalei, se vor încheia anul viitor, iar noua construcție va putea fi dată în folosință la finalul lui 2026. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a vizitat joi șantierul și a explicat că noul pasaj va contribui la legătura care se va face între […]
13:50
Realizator: Mihaela Mihai – Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor, dar şi în parcuri, staţii de autobuz sau la concerte. Potrivit unui proiect al Guvernului de la Madrid, care trebuie aprobat de Parlament, urmează să fie scoasă în afara legii şi vânzarea de dispozitive electronice de unică folosinţă. Corespondentul RRA […]
13:40
Germania va staționa o brigadă permanentă în Lituania, anunţă comandantul militar suprem al NATO # Rador
Comandamentul Aerian Aliat al NATO va furniza Centrului de control și avertizare aeriană din Lituania mai multe indicații și avertismente privind lansările aeriene împotriva Ucrainei care ar putea traversa spațiul aerian lituanian, a declarat Alexus Grynkewich, comandantul militar suprem al NATO, în cadrul unei conferințe de presă la Vilnius. General-locotenentul Grynkewich a adăugat că Germania […]
Acum 24 ore
13:20
Ministerul de Interne a dezvoltat o nouă concepţie pentru fluidizarea traficului din capitală. Astfel, dimineaţa şi seara poliţiştii vor fi prezenţi în aproape 100 de intersecţii din Bucureşti. Poliţiştii spun că agenţii din stradă se vor corela cu alte autorităţi, dar vor folosi în mod eficient sistemele video. După cum a precizat astăzi secretarul de […]
12:50
Peste 4,34 milioane de persoane care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse beneficiau de protecție temporară în țările Uniunii Europene la data de 31 iulie 2025 – potrivit datelor publicate de Eurostat pe 10 septembrie. Țările cu cei mai mulți refugiați ucraineni sunt următoarele: Germania, cu 1.203.715 persoane (27,7% din totalul UE), Polonia, cu […]
12:40
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață în ultima lună, iar dintre acestea, circa 7.500 de la începutul lunii septembrie, arată statistica realizată de platforma de recrutare online „eJobs”. Din acest val, peste 60% din poziții vizează două categorii-cheie: candidații din segmentul începător și muncitorii calificați. Cele mai multe posturi sunt […]
12:40
O dronă rusească a lovit Catedrala Învierii Domnului din centrul oraşului ucrainean Sumi, joi dimineaţă, în timpul unei slujbe religioase. Lăcașul de cult, unul dintre simbolurile orașului, a fost avariat, dar nu s-au înregistrat victime. În momentul atacului, în biserică se desfășura liturghia și se aflau numeroși enoriași – potrivit lui Oleh Hrihorov, șeful Administrației […]
12:30
Ministrul de externe al Italiei a declarat joi, în fața Camerei Superioare a Parlamentului, că ar putea fi necesare noi sancțiuni pentru a-l forța pe președintele rus, Vladimir Putin, să negocieze încetarea conflictului din Ucraina. „Este esențial să intensificăm presiunea asupra lui Putin pentru a-l aduce la masa negocierilor. Trebuie să facem acest lucru folosind […]
12:30
Sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, potrivit celor mai recente informări emise de ANM # Rador
Nord-vestul României va avea astăzi parte de ploi însemnate cantitativ, conform unui cod galben emis joi dimineață de ANM. Vor fi afectate integral județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Cluj și zonele montane ale județelor Alba, Hunedoara, Arad și Bihor. Acolo vor cădea în general cantități de 25-30 de litri de apă pe metrul pătrat […]
11:30
Decizie a Curţii de Justiţie a UE împotriva ajutorului de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks # Rador
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi în favoarea Austriei, în cadrul recursului acesteia împotriva deciziei Comisiei Europene de a aproba ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks. Instanța a afirmat că Austria a argumentat corect când a susținut că executivul comunitar ar fi trebuit să analizeze dacă atribuirea […]
11:20
Parchetul din Turcia a dispus confiscarea companiilor deţinute de grupul Can Holding, inclusiv instituţii media şi şcoli # Rador
Parchetul din Turcia a anunțat joi că a dispus confiscarea companiilor deținute de Can Holding, proprietar al unor importante instituții mass-media și școli, în cadrul unei anchete legate de spălare de bani, evaziune fiscală și crimă organizată. Can Holding deține posturile de televiziune Haberturk, Show TV și Bloomberg HT, precum și Universitatea Bilgi din Istanbul […]
11:20
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sosit la Kiev, joi, pentru a discuta cu preşedintele Volodimir Zelenski despre securitate, integrare europeană și investiții. „Împreună cu ministrul adjunct de externe, Andri Sibiha, l-am întâmpinat pe președintele Finlandei, Alexander Stubb, la începutul vizitei sale în Ucraina” – a transmis Andri Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev. Subiectele […]
11:20
Premierul bulgar a participat la o dezbatere despre moneda euro, parte a Campaniei Naţionale de Informare # Rador
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a participat la o dezbatere în cadrul Campaniei Naţionale de Informare privind introducerea monedei euro. Şeful executivului bulgar a subliniat că polemicile privind introducerea monedei euro şi aderarea Bulgariei la zona euro sunt mai degrabă un subiect politic, nu unul economic sau social. Potrivit lui Jeliazkov, aderarea Bulgariei la zona euro […]
10:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48 de procente, serviciile – cu 9,85, iar alimentele – cu 8,92%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. Rata inflaţiei de […]
10:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Ministerul polonez al Afacerilor Externe a anunţat că va fi convocată o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, la cererea Poloniei, cu privire la încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia.(REUTERS – 11 septembrie)/mbrotacel/asalar
09:30
Festivalul Internaţional George Enescu continuă cu evenimente în Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca şi Târgu Mureş # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Festivalul Internaţional George Enescu continuă astăzi cu evenimente în Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca şi Târgu Mureş. De dimineaţă este programată în capitală o masă rotundă cu tema „Voci ale inovaţiei culturale şi muzicale din Spania şi România”, desfăşurată la Sala Auditorium a Institutului Cervantes. După-amiază, la ora 17:00, are loc […]
09:30
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în ședința guvernului va fi aprobat și programul Rabla # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în ședința de astăzi a guvernului va fi aprobat și programul Rabla, urmând ca mâine să fie lansat și ghidul pentru beneficiari. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei, cu menținerea voucherelor pentru mașini termice și hybride, dar cu reducerea […]
09:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Și anul acesta, bicicliștii de la Radio Târgu Mureș sunt pregătiți să pornească la drum, pe 2 roți, pe drumurile Transilvaniei. Jurnalişti şi operatori tehnici de la Radio Târgu Mureş, dar şi prieteni ai radioului și reprezentanţi ai unor ONG-uri fac parte din echipa care va parcurge, pe bicicletă, […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Incidentul recent din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au survolat teritoriului ţării, arată intenția Moscovei de a testa limitele răbdării NATO – consideră Benjamin Zyla, profesor la Școala de Afaceri Internaționale a Universității din Ottawa. „Rusia încearcă, din nou, să vadă cât de departe poate merge fără să […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Vremea rea va persista şi astăzi, în mare parte din ţară. Până la ora 12:00 mai este în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ. Vizează Maramureşul, nord-vestul Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Precipitaţiie vor fi însoţite de descărcări electrice iar cantităţile de apă căzută pot ajunge şi la […]
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu există motive de îngrijorare în România după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone ruseşti au intrat ieri în spaţiul aerian al Poloniei. Într-un interviu televizat, şeful statului a spus că în cadrul NATO există nişte proceduri şi ţara noastră este pregătită să le aplice cu echipamentul […]
09:00
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Statele Unite ale Americii și aliații NATO trebuie să fie deja pregătiți pentru o confruntare cu Rusia și cu alți agresori care amenință democrațiile pașnice ale lumii libere – consideră congresmanul republican Joe Wilson, copreședinte al grupului de sprijin pentru Ucraina din Congresul american. Întrebat de corespondentul Ukrinform dacă […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică, iar măsurile cuprinse în acesta vor fi detaliate în perioada următoare de fiecare ministru de resort în parte. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ajustările, tăierile de cheltuieli și reducerile de personal trebuie însoțite și de măsuri […]
08:50
Donald Trump afirmă că asasinarea activistului politic Charlie Kirk marchează o „zi întunecată” pentru SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Donald Trump a declarat că asasinarea unuia dintre principalii săi susţinători – activistul politic Charlie Kirk – marchează „o zi întunecată” pentru Statele Unite. Kirk a fost împuşcat mortal miercuri, la o universitate din Utah. Domnul Trump l-a descris pe Charlie Kirk drept „un martir al adevărului şi libertăţii”. […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 septembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Continuă lucrările pe DN1, în zona localităţii Otopeni, unde se construieşte o nouă linie de metrou către aeroport. Poliţiştii rutieri recomandă atenţie sporită şi în contextul în care continuă până pe 14 septembrie Turul Ciclist al României, care va afecta traficul pe unele şosele. Detalii […]
08:40
Qatarul reacţionează după ce Israelul a indicat că ar putea lansat noi atacuri vizând oficiali ai Hamas # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 septembrie) – Qatarul a răspuns furios la afirmaţiile premierului israelian, conform cărora Israelul ar putea efectua noi atacuri asupra unor oficiali ai Hamas din această ţară, dacă aceştia nu vor fi expulzaţi. Benjamin Netanyahu a avertizat că statul Qatar adăposteşte terorişti care trebuie să fie aduşi în faţa justiţiei. Ministerul de […]
08:30
Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că există un risc real de extindere a războiului din Ucraina # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Există un risc real de extindere a războiului din Ucraina, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, după ce Polonia a interceptat mai multe drone ruseşti deasupra teritoriului său. Reacţii de îngrijorare au venit din toate colţurile lumii, iar NATO a […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 septembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul va suplimenta din Fondul de Rezervă aflat la dispoziţia sa bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru asigurarea tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi. În şedinţa de astăzi, membrii executivului vor analiza şi oportunitatea achiziţionării unui avion de ultimă generaţie pentru supravegherea frontierei externe. Cu […]
08:20
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de stabilitate în cadrul forumului Camerei de Comerț a Statelor Unite în România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 septembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Pachetul de măsuri privind reforma administrației locale a fost din nou analizat miercuri seară de liderii coaliției de guvernare, care nu reușesc să cadă de acord asupra reducerilor de personal din primării și consilii județene. Premierul Ilie Bolojan insistă asupra diminuării cu […]
03:30
US NEWS & WORLD REPORT: Coaliția guvernamentală din România a supraviețuit mai multor moțiuni de cenzură legate de reducerea deficitului bugetar # Rador
Duminică, larga coaliție guvernamentală din România a supraviețuit după patru runde de voturi de neîncredere consecutive, iar acest rezultat îi permite să impună o reducere a deficitului bugetar prin majorarea impozitelor, precum și o reducere de cheltuieli care i-a nemulțumit pe angajații sectorului public, existând astfel perspectiva unor greve. Coaliția cvadripartită de guvernare va trebui […]
Ieri
02:00
Comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a murit după ce a fost împușcat ieri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, relatează agențiile internaționale de presă. Președintele Donald Trump, care a anunțat decesul aliatului său, Charlie Kirk, pe rețeaua sa de socializare Truth, a scris, cităm: „toată lumea l-a […]
