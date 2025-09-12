ULTIMA ORĂ Donald Trump vine cu o nouă poziție ambiguă, după ce intrarea dronelor rusești în Polonia a pus pe jar Europa: „Ar fi putut fi o greșeală”
HotNews.ro, 12 septembrie 2025 01:40
Președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei poate reprezenta o „greșeală”, scriu agențiile Reuters și France Presse. „Ar fi putut fi o greșeală”, le-a spus Trump…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum o oră
01:40
ULTIMA ORĂ Donald Trump vine cu o nouă poziție ambiguă, după ce intrarea dronelor rusești în Polonia a pus pe jar Europa: „Ar fi putut fi o greșeală” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei poate reprezenta o „greșeală”, scriu agențiile Reuters și France Presse. „Ar fi putut fi o greșeală”, le-a spus Trump…
Acum 2 ore
00:40
Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk # HotNews.ro
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk, au declarat joi două surse pentru CNN. Ceremonia comemorativă prin care…
Acum 4 ore
00:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. El susține că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”, scrie News.ro. „Nu voi…
00:00
CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului: Responsabilitatea revine statului român # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că „responsabilitatea reală pentru garantarea…
00:00
Ambasadorul Rusiei la București a fost chemat la MAE după incursiunea dronelor rusești în Polonia: „O escaladare fără precedent, amenințare la adresa securității europene” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi seară că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, pentru a i se transmite poziția României privind incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al…
11 septembrie 2025
23:40
Emisiile de carbon ale giganților petrolieri, legate pentru prima dată de valurile de căldură care au ucis mii de oameni # HotNews.ro
Un nou studiu arată cum companiile de combustibili fosili sunt direct responsabile de valurile de căldură care duc la mii de decese. Aceste companii riscă să fie obligate să plătească despăgubiri, scrie The Guardian. Cercetarea,…
23:30
Rusia cere Poloniei să reanalizeze decizia închiderii graniței cu Belarusul: „Un pas de confruntare, o nouă escaladare” # HotNews.ro
Rusia a cerut Varșoviei să își reconsidere de urgență decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a catalogat…
23:10
„Ce palmă peste față ”. Șeful FBI, criticat dur după eroarea făcută la începutul anchetei privind asasinarea lui Charlie Kirk / Casa Albă se răfuiește cu agenția Reuters: „O relatare josnică” # HotNews.ro
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum în calitate de director al Biroului Federal de Investigații (FBI), după ce actuali și foști oficiali americani au criticat declarația eronată a acesteuia…
22:50
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de conspirație la lovitură de stat # HotNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi pentru conspirație în vederea unei lovituri de stat menite să-l mențină la putere după pierderea alegerilor din 2022, o lovitură puternică pentru mișcarea populistă de extremă dreapta…
22:40
Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters.…
Acum 6 ore
22:20
O națiune tot mai divizată: Experții avertizează că spirala violenței politice riscă să explodeze după uciderea lui Charlie Kirk # HotNews.ro
Asasinarea influencerului american de dreapta Charlie Kirk marchează un moment decisiv în valul de violență politică din SUA, unul care, potrivit unor experți, riscă să inflameze o țară deja divizată și care ar putea genera…
21:50
Mișcarea făcută de Emmanuel Macron după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei: „Nu vom ceda” # HotNews.ro
Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța va trimite trei avioane de luptă pentru a „ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei”, după ce Varșovia a acuzat Rusia că a lansat un atac cu…
21:30
Netanyahu a decis să continue planul major de colonizare, care secționează Cisiordania. „Nu va exista niciodată un stat palestinian” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a semnat joi un acord pentru a continua controversatul plan de extindere a colonizării, care ar secționa teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru a-și crea un stat, informează Reuters. „Nu…
21:20
Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa semnalează o problemă importantă „pentru toți cetățenii europeni” după incidentul fără precedent din Polonia # HotNews.ro
Michael O’Leary, directorul executiv al companiei aeriene Ryanair, a avertizat, joi, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va provoca ani la rând perturbări în transportul aerian pentru companiile europene. Avertismentul vine la o zi după ce…
21:10
Ciprian Ciucu: PSD nu vrea alegeri pentru PMB „în această perioadă, nu-mi e clar de ce” / Ce spune despre un candidat comun al coaliției # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a susținut că nu vrea alegeri pentru Primăria Municipiului București în această perioadă. El a afirmat și că nu își dorește un candidat comun al…
20:50
Europa se înghesuie să cumpere o armă-cheie ucraineană, după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Țările NATO caută acum o soluție” # HotNews.ro
Țările europene se înghesuie să achiziționeze sisteme ucrainene anti-drone după încălcarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele kamikaze rusești în noaptea de marți spre miercuri, au declarat oficiali și producători de armament…
Acum 8 ore
20:30
FBI a publicat primele fotografii cu presupusul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Autoritățile cer ajutorul publicului și au pus pe masă o recompensă # HotNews.ro
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu o persoană de interes în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vârstă de 31 de ani împuşcat în gât în urmă cu o…
20:10
Ilie Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei / Un al doilea pod peste Dunăre, punctul central al convorbirii # HotNews.ro
Premierul României Ilie Bolojan a discutat, joi, cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi au vorbit despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse și despre securitatea maritimă la Marea Neagră, conform…
20:00
CTP, după uciderea activistului conservator Charlie Kirk: „Nu simt empatie. Spunea el însuși că empatia produce mult rău” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a reacționat joi, după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, afirmând că nu simte empatie față de soarta acestuia și evocând declarațiile controversate pe care influencerul MAGA le-a făcut de-a…
19:50
Ghinion pentru UTA Arad: Atacantul s-a accidentat după ce a marcat pentru națională: „Va sta 2-3 luni” # HotNews.ro
Hakim Abdallah (27 de ani), atacant care a plecat în această vară de la Dinamo București și a semnat cu UTA Arad, s-a accidentat în timpul unui meci disputat în tricoul naționalei din Madagascar. Malgașul…
19:40
Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă, în războiul împotriva Ucrainei # HotNews.ro
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună…
19:30
CFR Cluj a anunțat, joi, că algerianul Islam Slimani (37 de ani) este noul atacant al echipei antrenate de Andrea Mandorlini. După ce Kurt Zouma a ajuns în Gruia, vicecampioana României a reușit o nouă…
19:30
Nicușor Dan spune că cei 40% dintre români care ar vota cu AUR sunt „exasperați”: „Arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la B1 TV, despre procentul de 40% al AUR în ultimul sondaj de opinie, că nu crede că reprezintă o „mare iubire” pentru partid, ci, mai degrabă, o „dezamăgire…
19:20
„Nimeni în lume nu are suficiente rachete”. După intrarea dronelor rusești în Polonia, Zelenski indică Occidentului un domeniu strategic de apărare # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații Kievului să-și regândească propriile capacități de apărare antiaeriană după incursiunile în spațiul aerian polonez ale unor drone pe care Varșovia le consideră ca fiind rusești, scrie…
19:10
„Nu poți înlocui un Charlie Kirk”. Trump anunță că îl va decora post-mortem pe influencerul MAGA împușcat în Utah cu cea mai înaltă distincție civilă din SUA # HotNews.ro
Aflat joi dimineață în fața Pentagonului, la ceremonia de comemorare a 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, președintele Donald Trump și-a început discursul evocând asasinarea, cu o zi în urmă,…
18:50
Tribunalul București a respins, joi, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-i prelungi cu 60 de zile măsura controlului judiciar în dosarul în care este acuzat de mai multe infracțiuni…
18:40
Mauser 30-06, pușca găsită într-o zona împădurită în apropiere de locul unde a fost asasinat influencerul Charlie Kirk # HotNews.ro
O pușcă de mare putere – un model mai vechi Mauser 30-06 – a fost recuperată joi într-o zonă împădurită din apropierea campusului universitar unde activistul MAGA Charlie Kirk a fost împușcat, informează The New…
Acum 12 ore
18:20
Un parlamentar bulgar crede că țara sa este în pericol mai mare decât Polonia: „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin ne este prieten” # HotNews.ro
Un parlamentar bulgar a avertizat că țara se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia de a fi atacată de Federația Rusă, întrucât dronele rusești pot ajunge mult mai ușor pe teritoriul bulgar, potrivit…
18:10
Dan Brown vine cu o nouă carte în care abordează una dintre cele mai acute probleme ale actualității # HotNews.ro
„Secretul secretelor”, cel mai nou roman a lui Dan Brown, îl urmărește pe Robert Langdon în încercarea de a-și salva iubita, o cercetătoare în neuroștiințe care este urmărită de o organizație misterioasă după o descoperire…
18:00
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marți de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale,…
17:40
„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză suprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii # HotNews.ro
Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent. „Ne confruntăm cu o cursă…
17:30
EXCLUSIV Firma care produce țigările Carpați și Snagov, cu active 3 mașini în leasing și 4 angajați, a acumulat datorii la ANAF de 649 milioane de lei. A intrat în concordat preventiv, după ce a evitat șapte ani executarea, cu eșalonări la plată # HotNews.ro
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, celebrele mărci românești, fabricate în Germania pentru vânzare pe piața românească, a acumulat în ultimii ani obligații fiscale substanțiale către bugetul statului, în principal TVA și accize pentru țigările și…
17:10
INTERVIU Expert din Varșovia după dronele Rusiei: „Suntem pregătiți ca escaladarea Moscovei să continue. Polonezii cunosc istoria, sunt foarte educați în acest sens și chiar și generația tânără este foarte patrioată” # HotNews.ro
Polonezii le transmit aliaților occidentali că Rusia nu se va opri la Ucraina și că va încerca să-și impună noile reguli, testând NATO cu incursiuni precum cea din noaptea de marți spre miercuri. De ce…
17:10
Cel mai mare producător auto european anunță investiții de un miliard de euro în AI: Vrem să micșorăm cu 25% timpii de dezvoltare pentru mașinile noi # HotNews.ro
Grupul Volkswagen va investi până la un miliard de euro în aplicații de inteligență artificială (AI) până în 2030, a anunțat compania la salonul IAA Mobility de la Munchen. Investițiile vizează dezvoltarea de vehicule cu…
17:00
Bach și breakdance, capodopere romantice și experiențe imersive inspirate de Klimt, azi la Festivalul Enescu # HotNews.ro
Joi, 11 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică și fiecare construind, în felul său, punți între lumi aparent îndepărtate: trecut și prezent, muzică și dans, sunet…
16:50
Nicușor Dan susține că a existat „o interferență” din partea serviciilor secrete în politică, „de-a lungul anilor” # HotNews.ro
„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a declarat joi președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat B1 tv. „Bineînțeles că există interese…
16:50
Ce faci în cazul unei pene masive de curent. Raed Arafat: Oamenii trebuie să se poată descurca pe cont propriu peste 72 de ore / Ghidul DSU # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă au realizat un ghid practic pentru situațiile în care ar apărea un black-out (pană de curent generală). Românii sunt sfătuiți ce să facă înainte, în timpul…
16:30
Comisia Europeană cere revocări de directori la Hidroelectrica și Complexul Energetica Oltenia. Ministerul Energiei spune că nu poate / Câți bani europeni poate pierde România # HotNews.ro
Mai multe companii energetice trebuie să treacă, până în 28 noiembrie 2025, printr-un proces transparent și corect de selecție a noi manageri, pentru ca România să poată obține suma de 228 milioane de euro din…
16:30
Nicușor Dan afirmă că România se află de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei: „Da, asta e evaluarea mea” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că statul român se află, de zece ani, „sub atac hibrid al Federației Ruse”, el lansând, cu această ocazie, o critică la adresa mai multor instituții despre care a…
16:20
„În fiecare zi mai primim câte un pumn”. Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri # HotNews.ro
O posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu, avertizează Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor…
16:20
Cum au reușit mișcarea, provocarea și spiritul de aventură să unească liderii de business din România # HotNews.ro
Peste 1.400 de km, în 27 de zile. #DrumulCareUnește, a doua ediție a proiectului Romanian Business Leaders pe Via Transilvanica, s-a încheiat weekend-ul trecut, cu segmentul Axente Sever – Bazna – Moșna – Biertan, powered…
16:20
Cercetătorii afirmă că abilitatea lor de a analiza undele gravitaționale s-a îmbunătățit atât de mult în ultimul deceniu, încât au reușit recent să verifice o idee esențială despre creșterea găurilor negre – una formulată de…
16:10
VIDEO Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Snoop a scris că un deputat PSD și-a cumpărat o mașină de lux pe firma unui magazin sătesc: „Nu e treaba mea să vă spun dacă a încălcat sau nu legea” # HotNews.ro
HotNews l-a întrebat joi pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cum se poate ca un magazin sătesc să cumpere o mașină de lux pe care să o folosească un parlamentar al partidului, în contextul…
16:00
„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă” / Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO, spune un general de rang înalt # HotNews.ro
Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „a fost în mod clar o acțiune hibridă combinată: atacul Shahed și activitatea mass-media”, a declarat locotenentul general Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, pentru EuroNews.com. Polonia s-a…
15:40
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi hanoracul perfect? 5 aspecte care fac diferența # HotNews.ro
Alegerea hanoracului potrivit poate transforma modul în care te simți zi de zi. Mulți dintre noi ne atașăm rapid de acea piesă comodă pe care o purtăm, fără griji, aproape oriunde – la plimbări, la…
15:30
Marea Britanie l-a demis pe ambasadorul său în SUA, baronul Mandelson, din cauza legăturilor cu pedofilul Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Peter Mandelson, rafinatul baron care a servit ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, a fost demis joi din funcție de prim-ministrul Sir Keir Starmer, după ce un set de emailuri a dezvăluit profunzimea…
15:10
Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # HotNews.ro
NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone rusești care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel,…
15:10
Programul economic al PSD: creștere economică de 5% în 5 ani, reducerea decalajelor regionale, credite fiscale pentru investițiile pornite de la zero # HotNews.ro
Programul economic transmis joi de PSD propune revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8%…
15:00
Ce spun nepalezii care protestează pentru schimbare în țara lor: „Vreau ca tinerii care au plecat în străinătate să se întoarcă”. Un cuvânt e pe buzele tuturor # HotNews.ro
Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică de la abolirea monarhiei, în 2008, după ce protestele violente anticorupție din această săptămână și intervenția brutală a autorităților au provocat 30 de morți și l-au…
15:00
VIDEO Cum vrea PSD să relanseze economia: prime pentru tinerii care se angajează, garanții de stat pentru firme și susținerea companiilor care investesc în cercetare # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferință de presă, măsurile pe care partidul său le propune pentru relansarea economică a României. Măsurile urmează să fie propuse și discutare în coaliția de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.