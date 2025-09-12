VIDEO Misterul asasinării acolitului lui Trump. Panică la Casa Albă
Newsweek.ro, 12 septembrie 2025 01:40
Activistul conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui e...
• • •
Acum o oră
01:40
Activistul conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui e...
Acum 6 ore
22:20
Letonia închide spațiul aerian pe frontiera cu Rusia și Belarus. Orice zboară va fi doborât # Newsweek.ro
Guvernul leton va închide spațiul aerian într-o zonă de 50 de kilometri de-a lungul frontierei de es...
22:00
Caz rarisim în instanță – de la AVC, la tentativă de omor: povestea șocantă a ieșeanului care a vrut...
21:50
Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor...
21:50
Totul e „la vedere”, oficial, pe contracte de muncă. Totuși, Codul muncii limitează programul de luc...
21:50
Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tână...
21:30
Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Parad...
21:30
Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași # Newsweek.ro
Poliția Română este adesea asociată cu ordine, disciplină și aplicarea fermă a legii. Dar, dincolo d...
21:10
Ciprian Ciucu, despre Drulă primar general: "Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine" # Newsweek.ro
Ce spune Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, liberal, despre Cătălin Drulă primar general: "Nu cre...
20:40
Putin a păgubit NATO. Dronele trimise în Polonia, doborâte cu rachete de 2.000.000 $ bucata # Newsweek.ro
În timpul incursiunii celor peste 20 de drone rusești în Polonia, aeronavele NATO au folosit rachete...
20:40
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz reziliază contractul pentru construcţia centralei de la...
Acum 8 ore
20:00
NASA a anunțat cum ar arăta viața pe Marte, de fapt. Agenția spune că are „dovezi incontestabile” # Newsweek.ro
Ieri, NASA a făcut anunțul surprinzător că oamenii de știință ai agenției au descoperit „cea mai cla...
19:50
“Caracatița” Epstein l-a prins pe Peter Mandelson, omul care a negociat pentru UE, cu China # Newsweek.ro
“Caracatița” generată de Jeffrey Epstein l-a prins şi pe Peter Mandelson, fostul mare negociator pen...
19:40
Cămătarii rămân cu buza umflată. Nu mai pot să scoată bani grei de la oameni. Ce se schimbă? # Newsweek.ro
Cămătarii rămân cu buza umflată. Nu mai pot să scoată bani grei de la oameni, prin împrumuturile ile...
19:20
Ce a discutat Ilie Bolojan cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Miza: 2.500.000.000 € # Newsweek.ro
Ce a discutat prim-ministrul Ilie Bolojan cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Miza este în val...
19:10
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e u...
19:00
Inteligența artificială schimbă zborul cu avionul. Cum arată aeronava cu airbaguri pentru accidente? # Newsweek.ro
Inteligența artificială schimbă zborul cu avionul. La doar trei luni după catastrofalul accident al ...
18:50
Polonia trimite 40.000 de soldați la granița cu Rusia și Belarus. „Aici a început Putin războiul” # Newsweek.ro
Polonia trimite 40.000 de soldați la granița sa de est, cu Rusia și Belarus, după „acțiunea ofensivă...
Acum 12 ore
17:50
Zona fără zboruri în Polonia după atacul Rusiei. România a impus aceeași interdicție în Dobrogea # Newsweek.ro
Polonia a restricționat spațiul aerian din estul țării pentru următoarele trei luni, în urma încălcă...
17:50
Cum se va dezvolta Aeroportul Băneasa și ce curse vor opera în viitor? Vor fi 800 pasageri/oră # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportu...
17:40
Programul de Relansare Economică propus de PSD: Măsuri pentru tineri și mediul de afaceri # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a prezentat, joi, Programul de Relansare Economică. Printre măsurile propuse de PSD ...
17:20
Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a încheiat un protocol de colaborare cu...
17:10
Șoc la prețuri! Femeile suferă în special de pe urma creșterii prețurilor. Ce s-a scumpit? # Newsweek.ro
Un studiu complet nou arată că femeile trebuie acum să cheltuiască aproape jumătate din venitul lor ...
16:50
Bărbat în stare gravă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Nu avea cască de protecție # Newsweek.ro
Bărbat în stare gravă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Nu avea cască de protecție. Cum s-a...
16:50
Asasinul lui John Lennon, refuzat a 14-a oară la eliberarea condiționată. E în pușcărie de 45 de ani # Newsweek.ro
Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, acum în vârstă de 70 de ani, ispășește o pedeapsă de ...
16:40
11 septembrie 2001. Cum a scăpat zborul United 23 să nu cadă pe mâna teroristilor. Ținta, Casa Albă # Newsweek.ro
Am fost căpitanul zborului destinat să fie „al cincilea avion” pe 11 septembrie 2001, dar erorile cr...
16:30
O combinație tot mai întâlnită pe stradă, la birou sau la evenimente relaxate? Hanoracul cu fusta. A...
16:30
Accident rutier grav provocat de un polițist. Agentul și fiul său au murit pe loc. Ce a făcut poliți...
16:20
Amendă de 3000 de lei pentru un șofer care a fugit dintr-o parcare plătită. Trebuia să dea 12 lei # Newsweek.ro
Amendă de 3000 de lei pentru un șofer care a fugit dintr-o parcare plătită. Trebuia să dea 12 lei. C...
16:20
România a lansat investiții în autostrăzi de 18.000.000.000 € dar nu are bani să le finanțeze # Newsweek.ro
România a lansat investiții în autostrăzi de 18.000.000.000 € fără a se asigura că are bani să le fi...
16:10
Avertisment de la Ministerul de Interne: Site-ul noii cărți de identitate electronice a fost clonat # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne a informat, joi, că site-ul oficial al cărţii electronice de identitat...
15:50
Mihai Volf, pus director interimar la ELCEN. Avea 15.000 lei salariu. Ar putea ajunge la 40.000 # Newsweek.ro
Mihai Volf este noul director general interimar la ELCEN. Măsura a fost luată după scandalul de mită...
15:40
Extremiștii de dreapta și stânga își unesc forțele. Von der Leyen, vizată de moțiune de o cenzură # Newsweek.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de...
15:20
De ce zilele se micșorează în anotimpul rece față de vară? Când trecem la ora de iarnă în 2025? # Newsweek.ro
După echinocțiul de toamnă din 22 septembrie, anotimpul rece va aduce zile tot mai scurte. La acest ...
15:20
Speranța de viață a românilor a crescut la 77 de ani. Județul care are cei mai longevivi locuitori # Newsweek.ro
Românii trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât în 2023, potrivit ultimelor date statistice. Sp...
15:10
O companie mare din industria chimică se află în pragul falimentului. Conducerea a cerut insolvența ...
15:00
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Diana Buzoianu. ...
14:40
Procurorul-șef: 39.000 lei salariu. Șeful DNA: 30.000 lei venituri. Nicușor Dan nu e mulțumit de ei # Newsweek.ro
Niucșor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, ...
14:30
Licitație de lingouri de aur. 40 de kilograme de metal prețios, scoase la vânzare pentru 4.000.000 € # Newsweek.ro
Prima licitație de lingouri de aur, ocazionată de lichidarea unui vechi depozit bancar, este organiz...
14:30
Turneul Internațional de Rugby „Năvodari Rugby 7’s Mania” are loc în weekend. Ce echipe participă? # Newsweek.ro
La Năvodari, în acest weekend, pe Stadionul Flacăra, are loc Turneul Internațional de Rugby „Năvodar...
14:20
Românii se vor bucura de pensie doar 11 ani. Românii din Spania și Italia - 20 ani. De ce? # Newsweek.ro
Italia și Spania au cea mai mare speranță de viață din UE, de 84 de ani. La polul opus, cea mai mică...
14:00
VIDEO Operațiune specială la Marea Neagră. Navă rusească rară de 60.000.000 $, distrusă de drone # Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au anunțat că au atacat cu o dronă o navă de războ...
13:50
OFICIAL Pensionarii vor lua 250 lei la pensie sub formă de tichete sociale. Când se dau banii # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în contin...
13:40
Atacurile rusești cu drone asupra Poloniei, premeditate. Dronele lui Putin aveau SIM-uri poloneze # Newsweek.ro
Atacurile rusești cu drone împotriva Poloniei par a fi unele premeditate, iar acest lucru a fost pre...
Acum 24 ore
13:30
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni # Newsweek.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni între cei doi. Ducele...
13:20
Manipularea lui Simion și Georgescu alimentează ura românilor. Cu cât ajutăm Ucraina și Moldova # Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu au transformat sprijinul acordat de România Ucrainei într-o temă de...
13:10
Un bărbat din municipiul Baia Mare a virat într-un cont o sumă importantă de bani pentru a intra în ...
12:30
INHGA: Atenţionare Cod galben de viituri pe râuri din nouă judeţe, până vineri la prânz # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod gal...
12:20
Naționala de fotbal României ajunge la barajul pentru Campionatul Mondial. Cu cine ar putea juca? # Newsweek.ro
După ce eșecurile cu Bosnia și Austria și egalul în deplasarea din Cipru, naționala de fotbal Români...
12:20
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
