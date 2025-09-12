VIDEO Misterul asasinării acolitului lui Trump. Panică la Casa Albă

Newsweek.ro, 12 septembrie 2025 01:40

Activistul conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui e...

Acum o oră
01:40
Activistul conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui e...
Acum 6 ore
22:20
Letonia închide spațiul aerian pe frontiera cu Rusia și Belarus. Orice zboară va fi doborât Newsweek.ro
Guvernul leton va închide spațiul aerian într-o zonă de 50 de kilometri de-a lungul frontierei de es...
22:00
Caz rarisim în instanță – de la AVC, la tentativă de omor: a vrut să-şi ucidă soţia Newsweek.ro
Caz rarisim în instanță – de la AVC, la tentativă de omor: povestea șocantă a ieșeanului care a vrut...
21:50
Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate Newsweek.ro
Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor...
21:50
Mii de ieșeni lucrează pe brânci cel puțin 12 h/zi. O anomalie care se vede din avion Newsweek.ro
Totul e „la vedere”, oficial, pe contracte de muncă. Totuși, Codul muncii limitează programul de luc...
21:50
Povestea unui vis agricol: Tânărul fermier ieșean care combină tradiția cu inovația Newsweek.ro
Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tână...
21:30
Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului Newsweek.ro
Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Parad...
21:30
Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași Newsweek.ro
Poliția Română este adesea asociată cu ordine, disciplină și aplicarea fermă a legii. Dar, dincolo d...
21:10
Ciprian Ciucu, despre Drulă primar general: &#34;Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine&#34; Newsweek.ro
Ce spune Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, liberal, despre Cătălin Drulă primar general: "Nu cre...
20:40
Putin a păgubit NATO. Dronele trimise în Polonia, doborâte cu rachete de 2.000.000 $ bucata Newsweek.ro
În timpul incursiunii celor peste 20 de drone rusești în Polonia, aeronavele NATO au folosit rachete...
20:40
Romgaz reziliază contractul pentru centrala de la Iernut. Care este motivaţia? Newsweek.ro
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz reziliază contractul pentru construcţia centralei de la...
Acum 8 ore
20:00
NASA a anunțat cum ar arăta viața pe Marte, de fapt. Agenția spune că are „dovezi incontestabile” Newsweek.ro
Ieri, NASA a făcut anunțul surprinzător că oamenii de știință ai agenției au descoperit „cea mai cla...
19:50
“Caracatița” Epstein l-a prins pe Peter Mandelson, omul care a negociat pentru UE, cu China Newsweek.ro
“Caracatița” generată de Jeffrey Epstein l-a prins şi pe Peter Mandelson, fostul mare negociator pen...
19:40
Cămătarii rămân cu buza umflată. Nu mai pot să scoată bani grei de la oameni. Ce se schimbă? Newsweek.ro
Cămătarii rămân cu buza umflată. Nu mai pot să scoată bani grei de la oameni, prin împrumuturile ile...
19:20
Ce a discutat Ilie Bolojan cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Miza: 2.500.000.000 € Newsweek.ro
Ce a discutat prim-ministrul Ilie Bolojan cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Miza este în val...
19:10
Nicușor Dan: „Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează. Oamenii le văd” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat  joi, că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e u...
19:00
Inteligența artificială schimbă zborul cu avionul. Cum arată aeronava cu airbaguri pentru accidente? Newsweek.ro
Inteligența artificială schimbă zborul cu avionul. La doar trei luni după catastrofalul accident al ...
18:50
Polonia trimite 40.000 de soldați la granița cu Rusia și Belarus. „Aici a început Putin războiul” Newsweek.ro
Polonia trimite 40.000 de soldați la granița sa de est, cu Rusia și Belarus, după „acțiunea ofensivă...
Acum 12 ore
17:50
Zona fără zboruri în Polonia după atacul Rusiei. România a impus aceeași interdicție în Dobrogea Newsweek.ro
Polonia a restricționat spațiul aerian din estul țării pentru următoarele trei luni, în urma încălcă...
17:50
Cum se va dezvolta Aeroportul Băneasa și ce curse vor opera în viitor? Vor fi 800 pasageri/oră Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportu...
17:40
Programul de Relansare Economică propus de PSD: Măsuri pentru tineri și mediul de afaceri Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a prezentat, joi, Programul de Relansare Economică. Printre măsurile propuse de PSD ...
17:20
Practică în penitenciare pentru studenți. Cum îi va ajuta experiența în studiu? Newsweek.ro
Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a încheiat un protocol de colaborare cu...
17:10
Șoc la prețuri! Femeile suferă în special de pe urma creșterii prețurilor. Ce s-a scumpit? Newsweek.ro
Un studiu complet nou arată că femeile trebuie acum să cheltuiască aproape jumătate din venitul lor ...
16:50
Bărbat în stare gravă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Nu avea cască de protecție Newsweek.ro
Bărbat în stare gravă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Nu avea cască de protecție. Cum s-a...
16:50
Asasinul lui John Lennon, refuzat a 14-a oară la eliberarea condiționată. E în pușcărie de 45 de ani Newsweek.ro
Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, acum în vârstă de 70 de ani, ispășește o pedeapsă de ...
16:40
11 septembrie 2001. Cum a scăpat zborul United 23 să nu cadă pe mâna teroristilor. Ținta, Casa Albă Newsweek.ro
Am fost căpitanul zborului destinat să fie „al cincilea avion” pe 11 septembrie 2001, dar erorile cr...
16:30
Cum să porți hanoracul cu fusta? 5 idei de ținute creative Newsweek.ro
O combinație tot mai întâlnită pe stradă, la birou sau la evenimente relaxate? Hanoracul cu fusta. A...
16:30
Accident rutier grav provocat de un polițist. Agentul și fiul său au murit pe loc Newsweek.ro
Accident rutier grav provocat de un polițist. Agentul și fiul său au murit pe loc. Ce a făcut poliți...
16:20
Amendă de 3000 de lei pentru un șofer care a fugit dintr-o parcare plătită. Trebuia să dea 12 lei Newsweek.ro
Amendă de 3000 de lei pentru un șofer care a fugit dintr-o parcare plătită. Trebuia să dea 12 lei. C...
16:20
România a lansat investiții în autostrăzi de 18.000.000.000 € dar nu are bani să le finanțeze Newsweek.ro
România a lansat investiții în autostrăzi de 18.000.000.000 € fără a se asigura că are bani să le fi...
16:10
Avertisment de la Ministerul de Interne: Site-ul noii cărți de identitate electronice a fost clonat Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne a informat, joi, că site-ul oficial al cărţii electronice de identitat...
15:50
Mihai Volf, pus director interimar la ELCEN. Avea 15.000 lei salariu. Ar putea ajunge la 40.000 Newsweek.ro
Mihai Volf este noul director general interimar la ELCEN. Măsura a fost luată după scandalul de mită...
15:40
Extremiștii de dreapta și stânga își unesc forțele. Von der Leyen, vizată de moțiune de o cenzură Newsweek.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de...
15:20
De ce zilele se micșorează în anotimpul rece față de vară? Când trecem la ora de iarnă în 2025? Newsweek.ro
După echinocțiul de toamnă din 22 septembrie, anotimpul rece va aduce zile tot mai scurte. La acest ...
15:20
Speranța de viață a românilor a crescut la 77 de ani. Județul care are cei mai longevivi locuitori Newsweek.ro
Românii trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât în 2023, potrivit ultimelor date statistice. Sp...
15:10
Un gigant din industria chimică, în pragul falimentului. 700 de angajați, în pericol Newsweek.ro
O companie mare din industria chimică se află în pragul falimentului. Conducerea a cerut insolvența ...
15:00
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare Newsweek.ro
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Diana Buzoianu. ...
14:40
Procurorul-șef: 39.000 lei salariu. Șeful DNA: 30.000 lei venituri. Nicușor Dan nu e mulțumit de ei Newsweek.ro
Niucșor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, ...
14:30
Licitație de lingouri de aur. 40 de kilograme de metal prețios, scoase la vânzare pentru 4.000.000 € Newsweek.ro
Prima licitație de lingouri de aur, ocazionată de lichidarea unui vechi depozit bancar, este organiz...
14:30
Turneul Internațional de Rugby „Năvodari Rugby 7’s Mania” are loc în weekend. Ce echipe participă? Newsweek.ro
La Năvodari, în acest weekend, pe Stadionul Flacăra, are loc Turneul Internațional de Rugby „Năvodar...
14:20
Românii se vor bucura de pensie doar 11 ani. Românii din Spania și Italia - 20 ani. De ce? Newsweek.ro
Italia și Spania au cea mai mare speranță de viață din UE, de 84 de ani. La polul opus, cea mai mică...
14:00
VIDEO Operațiune specială la Marea Neagră. Navă rusească rară de 60.000.000 $, distrusă de drone Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au anunțat că au atacat cu o dronă o navă de războ...
13:50
OFICIAL Pensionarii vor lua 250 lei la pensie sub formă de tichete sociale. Când se dau banii Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în contin...
13:40
Atacurile rusești cu drone asupra Poloniei, premeditate. Dronele lui Putin aveau SIM-uri poloneze Newsweek.ro
Atacurile rusești cu drone împotriva Poloniei par a fi unele premeditate, iar acest lucru a fost pre...
Acum 24 ore
13:30
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni Newsweek.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni între cei doi. Ducele...
13:20
Manipularea lui Simion și Georgescu alimentează ura românilor. Cu cât ajutăm Ucraina și Moldova Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu au transformat sprijinul acordat de România Ucrainei într-o temă de...
13:10
Înşelat să vireze 42.000 de lei într-un cont bancar. Ce i s-a promis Newsweek.ro
Un bărbat din municipiul Baia Mare a virat într-un cont o sumă importantă de bani pentru a intra în ...
12:30
INHGA: Atenţionare Cod galben de viituri pe râuri din nouă judeţe, până vineri la prânz Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod gal...
12:20
Naționala de fotbal României ajunge la barajul pentru Campionatul Mondial. Cu cine ar putea juca? Newsweek.ro
După ce eșecurile cu Bosnia și Austria și egalul în deplasarea din Cipru, naționala de fotbal Români...
12:20
În România, procentul copiilor supraponderali şi obezi s-a dublat. De la 10% la 23% Newsweek.ro
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
