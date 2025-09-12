Cum reacționezi când echipa cere feedback, dar nu-l suportă
În mediul profesional, solicitarea feedback-ului este adesea semnul unei culturi organizaționale orientate spre învățare. Angajații și echipele vor să știe cum sunt percepuți, ce fac bine și unde au de îmbunătățit. Totuși, între a cere și a accepta feedback există o diferență semnificativă. De multe ori, deschiderea declarată nu este dublată de disponibilitatea de a …
Horoscop zilnic pentru 12 septembrie 2025.
O echipă internațională de cercetători a analizat date provenind de la peste 6 milioane de cupluri din Taiwan, Danemarca și Suedia și a descoperit că membrii cuplurilor au o probabilitate mare de a avea aceleași afecțiuni psihiatrice. Printre tulburările analizate se numără: schizofrenia, ADHD, depresia, autismul, anxietatea, tulburarea bipolară, tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC), dependențele de substanțe …
Tot citim teorii cum că omul va ajunge să trăiască foarte curând 120 de ani sau mai mult. Dar chiar așa să stea lucrurile? Un studiu recent arată că, în realitate, speranța noastră de viață a ajuns la limită și situația nu se va schimba prea curând. Odată cu o creștere drastică a speranței de …
Metoda folosită de un profesor pentru a-și ajuta studenții să deosebească faptele de dezinformare
În 2021, Mike Evans, profesor de Științe Politice la Universitatea de Stat din Georgia, a observat o problemă serioasă în rândul studenților săi: din ce în ce mai mulți ajungeau la cursurile de guvernare nu cu vagi cunoștințe de la orele de educație civică din liceu, ca altădată, ci cu teorii ale conspirației și informații …
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de tentativă de lovitură de stat
Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, a fost găsit vinovat de Curtea Supremă pentru tentativă de lovitură de stat în urma înfrângerii din alegerile prezidențiale din 2022. Verdictul a fost pronunțat joi după ce trei dintre cei cinci judecători ai completului au votat pentru condamnare, unul pentru achitare, iar altul urmează să se pronunțe, relatează Reuters..
Pentru prima dată, Europa își va îngropa carbonul nu pe fundul mării, ci în sol, vestind astfel un nou capitol în lupta împotriva schimbărilor climatice. La 30 aprilie 2025, UE a emis prima sa autorizație pentru stocarea geologică terestră a CO2. Până acum, toate autorizațiile UE în temeiul Directivei din 2009 privind stocarea geologică a …
În mai multe declarații, Vladimir Putin a anunțat că Rusia duce un război împotriva Europei, a "occidentului colectiv", cum l-a denumit, nu numai împotriva Ucrainei, iar amenințările liderului rus se concretizează zi după zi prin acțiuni militare. Lansarea a 19 drone în spațiul aerian al Poloniei a reprezentat cel mai agresiv atac asupra unui stat …
Statele arabe din Golf pot considera că garanțiile de securitate oferite de SUA nu mai sunt suficient de ferme, ceea ce le poate împinge să caute alternative, fie prin echilibrare regională, fie prin apropiere de alți actori globali precum China sau Rusia; pe plan global, adversari strategici precum Rusia sau China ar putea exploata acest …
Ministrul Sănătății: Se face algoritm pentru ca serviciile medicale să fie plătite în funcție de performanță
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă, subliniind că până la finalul anului nu se va schimba actualul sistem de plată a serviciilor medicale acordate. Alexandru Rogobete explică faptul că plata pe performanţă nu se va putea introduce pentru gărzi, dar arată că nu este de acord ca …
Cărți de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari, decontate pe protocol. Radu Mihaiu: Câteodată, realitatea bate gluma
Oferta pentru un set de cărți de vizită pentru parlamentari este de cel puțin trei ori mai scumpă decât cele de pe piață, pentru că sunt realizate cu foiță de aur, arată deputatul USR Radu Mihaiu. Costul acestora este decontat din fondul de protocol. Radu Mihaiu a dorit să comande un set de cărți de …
Curtea de Apel București a suspendat judecarea unui dosar în care un bolnav de cancer cere asigurarea tratamentului. Explicațiile CSM
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că „responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente". Consiliul Superior al Magistraturii a transmis precizări, joi …
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunţat joi numirea unui ministru generat de inteligenţa artificială (AI) – o premieră mondială – care va fi responsabil de achiziţiile publice, scopul fiind eliminarea oricăror tentative de corupţie, relatează AFP. Numele ministrului virtual este Diella, care înseamnă „soare" în albaneză, a anunţat Edi Rama în timpul prezentării noului său …
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, în legătură cu violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. Potrivit MAE, din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă, …
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie" (LV2) în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă …
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar. FBI solicită ajutorul publicului pentru identificarea acestei „persoane de …
Kyiv Independent: Țările din Europa caută interceptoare ucrainene ca să se apere de dronele Rusiei
Țările europene sunt în mare parte nepregătite pentru războiul cu drone, așa că se grăbesc să caute soluții în Ucraina, o țară cu experiență în acest domeniu. Statele europene se luptă să achiziționeze sisteme antidrone ucrainene în urma încălcării fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești pe 10 septembrie, au declarat oficiali …
Pantofii cu toc sunt o piesă esențială în garderoba oricărei femei, un simbol al eleganței și al rafinamentului. Ei au puterea de a transforma o ținută, de a-ți pune în valoare silueta și de a-ți oferi o doză de încredere. Dar cu atâtea stiluri, înălțimi și forme disponibile, alegerea pantofilor perfecți poate fi o provocare. …
Regina mamă cu Oana Pellea și Marius Manole, la final de septembrie în București și Cluj
Pe 29 și 30 septembrie, publicul din București și Cluj are ocazia să vadă unul dintre cele mai apreciate spectacole ale scenei românești recente, „Regina mamă", o poveste intensă despre relația dintre o mamă și fiul său, interpretată cu pasiune și naturalețe de două nume mari ale teatrului: Oana Pellea și Marius Manole. Spectacolul prezintă, …
Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate. Ce spune despre creșterea AUR la 40%
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, nu se pune problema de alegeri anticipate, subliniind că acestea ar reprezenta o instabilitate pe care România nu și-o permite. El a vorbit și despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie. Nicușor Dan a spus la postul de televiziune B1 că …
CFR Cluj a oficializat, miercuri, transferul lui Islam Slimani (37 de ani), golgheterul all-time al naționalei Algeriei. Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, CFR Cluj a anunțat că a „punctat" din nou pe piața transferurilor, prin aducerea lui Islam Slimani, un atacant cu un CV important. Slimani a jucat, de-a lungul carierei, la echipe precum …
Cele mai controversate cuvinte pe care le-a spus Charlie Kirk: „Merită să avem câteva decese prin împușcare în fiecare an"
Activistul conservator Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri, în timpul ce rostea un discurs la Universitatea Utah Valley, s-a remarcat prin declarațiile sale radicale ce păreau menite să-i provoace pe cei care nu erau de acord cu el. El era un adept al armelor și considera că prețul unor decese …
Ministrul de Finanțe, întâlniri cu miză strategică la Washington: România caută investitori în sectoare-cheie
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington, în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie. „Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor …
Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puțin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenții de jucători de către Federația engleză de fotbal, transmit, joi, agențiile internaționale de presă. FA a precizat că acuzațiile se întind pe o perioadă între 2009 și 2022, când clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovici, … The post Federația engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulamentului appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, cadrul legal pentru achiziționarea unui avion de supraveghere Frontex, destinat consolidării securității la frontiera externă a Uniunii Europene. Valoarea totală a investiției este de 163,7 milioane de lei, din care 90% vor fi acoperiți din fonduri europene, iar restul din bugetul național. Potrivit Executivului, aeronava cu aripi … The post România își cumpără avion Frontex pentru supravegherea frontierelor appeared first on spotmedia.ro.
Șeful Comisiei de Apărare conduce un Mercedes de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc # SportMedia
Deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și lider al PSD Gorj, a fost surprins conducând un Mercedes AMG GLE 53, evaluat la peste 140.000 de euro, achiziționat de o firmă dintr-un sat cu 900 de locuitori. Vehiculul nu este menționat în declarația sa de avere. Potrivit unei investigații realizate de … The post Șeful Comisiei de Apărare conduce un Mercedes de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc appeared first on spotmedia.ro.
Scandal în Parlamentul European după ce Roberta Metsola a refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # SportMedia
Şefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi cererea facțiunilor de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru Charlie Kirk, influencerul conservator american ucis miercuri. Inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, un europarlamentar din cadrul partidului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), ca un gest simbolic „pentru a arăta că … The post Scandal în Parlamentul European după ce Roberta Metsola a refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk appeared first on spotmedia.ro.
Stânga radicală a anunțat, joi, în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes. Și extrema dreaptă a anunțat miercuri o inițiativă similară. Co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a indicat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune … The post Două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Ce șanse au să treacă appeared first on spotmedia.ro.
NATO presupune că mai multe dintre dronele ruse care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de arme occidentale pentru a sprijini țara invadată au fost … The post Care ar fi fost ținta dronelor ruse care au intrat pe teritoriul Poloniei appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat prețul pe care vrea să-l plătească pentru Mario Tudose (20 de ani) în perioada de transferuri din iarnă, la începutul lui 2026. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că prețul pe care îl va plăti pentru transferul lui Mario Tudose în 2026 va scădea drastic. Oferta de un … The post FCSB anunță prețul pe care îl plătește pentru transferul lui Mario Tudose în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: România este de 10 ani un stat eșuat, sub atacul hibrid al Rusiei. Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România se află de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei. Întrebat dacă România este un stat eşuat, el a răspuns că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Nicuşor Dan a … The post Nicușor Dan: România este de 10 ani un stat eșuat, sub atacul hibrid al Rusiei. Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează appeared first on spotmedia.ro.
Transfier 2025 a oferit un scenariu rar întâlnit în sportul de anduranță: locurile 1 la masculin și feminin au fost câștigate de Szabolcs Kovacs (Szabi) și Ágnes Tuzson, doi sportivi a căror poveste depășește cu mult linia de finiș, o victorie dublă care celebrează nu doar performanța individuală, ci și o legătură profundă pe care o au cei doi. The post Destine împletite pe cel mai dur traseu de triatlon din România appeared first on spotmedia.ro.
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina, în contextul cooperării economice regionale # SportMedia
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 10 septembrie 2025, o întâlnire oficială cu Gennadiy Chyzhykov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei (UCCI), în marja Adunării Generale anuale a Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, la care România, prin Camera Națională, a preluat președinția … The post Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina, în contextul cooperării economice regionale appeared first on spotmedia.ro.
Nu, Viktor! Replica dură pe care a primit-o Orban de la polonezi, după doborârea dronelor ruse # SportMedia
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Însă gestul său a fost întâmpinat cu critici dure de la Varșovia, unde ministrul de Externe Radoslaw Sikorski i-a cerut, pe rețelele sociale, să condamne agresiunea rusă și să renunțe la veto-ul asupra aderării … The post Nu, Viktor! Replica dură pe care a primit-o Orban de la polonezi, după doborârea dronelor ruse appeared first on spotmedia.ro.
Valeriu Munteanu, deputat AUR, reacționează la un articol Spotmedia, spunând că nu l-a cunoscut pe spionul Bălan. O astfel de informație nu apare în text # SportMedia
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, într-o declarație pentru Spotmedia.ro, a spus că Ruslan Munteanu, fratele deputatului Valeriu Munteanu, a fost coleg cu Alexandru Bălan, amândoi având poziții de directori adjuncți ai serviciului de informații din Republica Moldova în perioada lui Plahotniuc. Reprezentantul AUR spune: “nu l-am cunoscut niciodată pe domnul Alexandru … The post Valeriu Munteanu, deputat AUR, reacționează la un articol Spotmedia, spunând că nu l-a cunoscut pe spionul Bălan. O astfel de informație nu apare în text appeared first on spotmedia.ro.
Nu vă alarmați dacă vedeți tancuri pe stradă! E exercițiu NATO în România, cu 5.000 de militari. Va fi simulat atacul asupra unui stat membru # SportMedia
Pe șoselele din România vor circula în următoarele săptămâni sute de blindate și tancuri, pentru că NATO va organiza în țara noastră un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat membru. 5.000 de militari vor participa la acest exercițiu, iar primele trupe străine vor ajunge în România începând de luni, informează Digi24. … The post Nu vă alarmați dacă vedeți tancuri pe stradă! E exercițiu NATO în România, cu 5.000 de militari. Va fi simulat atacul asupra unui stat membru appeared first on spotmedia.ro.
PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și USR fac front comun pentru Primăria Capitalei. Drulă: „Șantaj politic pe spatele oamenilor” # SportMedia
Coaliția de guvernare se clatină din nou, pe fondul disputelor legate de alegerile pentru Primăria București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a avertizat că o posibilă alianță PNL-USR pentru un candidat comun la Capitală ar putea determina social-democrații să iasă de la guvernare. Declarațiile sale vin după o ședință tensionată a coaliției, în care … The post PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și USR fac front comun pentru Primăria Capitalei. Drulă: „Șantaj politic pe spatele oamenilor” appeared first on spotmedia.ro.
MAI ia în primire traficul din București: Pune polițiști în aproape 100 de intersecții (Video) # SportMedia
Polițiștii vor fi prezenți în aproape 100 de intersecții din Capitală, dimineața și seara, pentru a ajuta la fluidizarea traficului odată cu începerea noului an școlar și revenirea locuitorilor din concedii. ”Am elaborat o nouă concepție de lucru, o concepție în sistem integrat pentru gestionarea valorilor ridicate de trafic preconizate odată cu începerea noului an … The post MAI ia în primire traficul din București: Pune polițiști în aproape 100 de intersecții (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu – FRF, întâlnire de urgență: Prima decizie luată după ultimele rezultate ale naționalei # SportMedia
Mircea Lucescu și conducerea FRF au avut, joi, o întâlnire după ultimele rezultate ale naționalei României. „Il Luce”, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu au discutat despre viitorul echipei naționale a României, joi, pentru a lua decizia cea mai bună. Potrivit Golazo, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu au decis să-și ia o perioadă de gândire de … The post Mircea Lucescu – FRF, întâlnire de urgență: Prima decizie luată după ultimele rezultate ale naționalei appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Anglia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: Antrenorul îl vrea la echipă # SportMedia
Pe ultima sută de metri cu recuperarea pentru revenirea pe teren, Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea pleca de la Tottenham la începutul lui 2026. Presa din Anglia anunță că Radu Drăgușin, alături de alți fotbaliști de la Tottenham, a intrat pe lista de transferuri a lui Ange Postecoglu, noul antrenor de la Nottingham … The post Presa din Anglia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: Antrenorul îl vrea la echipă appeared first on spotmedia.ro.
Pro Infrastructură: Banii din SAFE nu ar trebui să meargă doar la autostrăzi. Tehnica militară vine cu trenul # SportMedia
Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că fondurile europene din programul SAFE, pe care România urmează să le primească, trebuie împărțite echilibrat, iar alocarea destinată infrastructurii să nu meargă exclusiv către autostrăzi, ci să fie distribuită și către alte sectoare esențiale: infrastructura feroviară, Portul Constanța și transportul naval și aerian. ONG-ul subliniază că tehnica militară se … The post Pro Infrastructură: Banii din SAFE nu ar trebui să meargă doar la autostrăzi. Tehnica militară vine cu trenul appeared first on spotmedia.ro.
DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a anunțat lansarea unui sistem de stocare a energiei cu baterii — cel mai mare de acest tip din Europa de Est — menit să protejeze rețeaua electrică națională înaintea unei ierni în care sunt așteptate noi atacuri rusești asupra infrastructurii. Anunțul a fost făcut … The post Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american appeared first on spotmedia.ro.
AUR tot crește și a ajuns la 41%, PSD recuperează un pic, PNL în scădere – sondaj și infografic INSCOP # SportMedia
AUR rămâne în fruntea preferințelor electoratului, cu o intenție de vot de 40,8%, la mare distanță de următoarele partide, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1–9 septembrie 2025. Intenția de vot la alegerile parlamentare (septembrie 2025): Partide mai mici și independenți: Analiza directorului INSCOP, Remus Ștefureac Despre sondaj Barometrul Informat.ro – INSCOP … The post AUR tot crește și a ajuns la 41%, PSD recuperează un pic, PNL în scădere – sondaj și infografic INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
Pentru prima dată de la invazia Ucrainei, forțele NATO s-au angajat direct împotriva Rusiei. Trimiterea de drone rusești peste Polonia a marcat o escaladare a ostilităților cu Europa. Dar ce a urmărit Vladimir Putin să obțină – și cum va răspunde NATO? Incidentul ridică multe întrebări despre Rusia, Polonia și NATO, susține Politico. Dar şi … The post 6 întrebări despre dronele rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei appeared first on spotmedia.ro.
Charlie Kirk, un influent activist conservator și un apropiat al președintelui american Donald Trump, a fost împușcat mortal în timp ce vorbea la un eveniment desfășurat la o universitate din Utah. Încă sunt multe lucruri neclare în legătură cu acest incident. BBC prezintă tot ce se știe până acum. Ce s-a întâmplat? Kirk, în vârstă … The post Un singur glonț l-a ucis pe Charlie Kirk – ce știm despre asasinatul din Utah appeared first on spotmedia.ro.
Curtea de Justiție a UE: Comisia a greșit când a aprobat sprijinul Ungariei pentru proiectul nuclear cu Rusia # SportMedia
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi în favoarea Austriei, care contestase o hotărâre anterioară a Comisiei Europene prin care fusese aprobat ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare de la Paks. Austria a susținut că Executivul comunitar ar fi trebuit să analizeze nu doar conformitatea ajutorului de stat, … The post Curtea de Justiție a UE: Comisia a greșit când a aprobat sprijinul Ungariei pentru proiectul nuclear cu Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Procentul copiilor supraponderali cu vârste între 5 și 19 ani s-a dublat în România în ultimele două decenii, de la 10% în anul 2000, la 23% în 2022. Totodată, procentul copiilor obezi a urcat de la 2% la 9% în aceeași perioadă. În schimb, numărul copiilor subponderali a scăzut ușor, de la 6 la 5%, … The post Numărul copiilor supraponderali și obezi a crescut alarmant în România – raport UNICEF appeared first on spotmedia.ro.
Golul marcat de mijlocașul Josh King (18 ani) cu Chelsea a fost anulat, după o decizie controversată a arbitrajului video, dar execuția sa a fost votată totuși golul lunii august la clubul englez de fotbal Fulham, a anunțat, miercuri, gruparea londoneză, citată de Reuters. King a alergat din propria jumătate de teren după o pasă … The post Un gol anulat, votat golul lunii în Anglia appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens a fost învinsă de italianca Lucrezia Stefanini cu 6-4, 4-6, 6-1, miercuri, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari. La dublu, Monica Niculescu și columbianca Maria Camila Osorio au fost întrecute în prima rundă de perechea Maria Kozîreva … The post Monica Niculescu, eliminată în primul tur al probei de dublu la Guadalajara appeared first on spotmedia.ro.
Politicieni din cel puțin 51 de țări au folosit retorică anti-LGBTQ+ în alegeri. România, dată ca exemplu pozitiv – raport # SportMedia
Politicieni din cel puțin 51 de țări au recurs, anul trecut, la retorică homofobă sau transfobă în timpul campaniilor electorale, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o „amenințare străină”, până la condamnarea așa-numitei „ideologii de gen”. Datele provin dintr-un studiu realizat de organizația pentru drepturi civile Outright International, care a analizat date din 60 de … The post Politicieni din cel puțin 51 de țări au folosit retorică anti-LGBTQ+ în alegeri. România, dată ca exemplu pozitiv – raport appeared first on spotmedia.ro.
