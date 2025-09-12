Horoscop 12 septembrie 2025 – Ai suficientă energie și umor bun

14:30

1. ”Mircea Lucescu e prea bătrân ca să fie selecționer.” Cât de strivit să fii ca să reduci totul la o asemenea constatare? Eu am prins și vremurile în care se scria că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer.” Da, le-am prins. Se zicea ”să nu mai dea Lucescu lecții, că de abia […] The post Eu am prins și vremurile în care se zicea că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer” first appeared on Ziarul National.