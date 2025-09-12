A patra grenadă pentru Turcescu, lansată din Australia. „Amintiri din copilărie” cu Mița și Barbone

08:10

După o săptămână de absență din spațul public, Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă. El a anunțat mutarea Comandamentului Spațial al SUA din Colorado în Alabama. Președintele SUA nu s-a abținut să spună că a luat această decizie și pentru că statul Colorado, cu sistemul său de vot, a susținut-o […] Articolul Trump mută Comandamentul Spațial al SUA din Colorado pentru a pedepsi acest stat care a votat împotriva sa! Noul sediu va fi în Alabama, care a votat „corect” apare prima dată în Ziariștii.