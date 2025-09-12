Acţiunile Oracle s-au retras joi, după ascensiunea record alimentată de AI spre clubul companiilor de 1.000 de miliarde de dolari

23:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă, subliniind că până la finalul anului nu se va schimba actualul sistem de plată a serviciilor medicale acordate. Alexandru Rogobete explică faptul că plata pe performanţă nu se va putea introduce pentru gărzi, dar arată că nu este de acord ca medicii din spitale mici să trimită în urgenţă în spitale mari pacienţi pe care îi pot trata ei, iar la final plata să fie aceeaşi.