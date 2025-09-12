OpenAI şi Nvidia pregătesc investiţii în centre de date în Marea Britanie

00:00

* Florin Deznan: and #8221;Majorările de capital şi numirea administratorilor se fac prin hotărâri ale AGA; or, la noi s-au făcut prin decizii ale Consilului de Administraţie and #8221;* and #8221;Au făcut treaba asta printr-un CA tocmai ca să eludeze AGA, unde eu aveam drept de veto and #8221;, afirmă antreprenorul * and #8221;Achiziţia Dachim s-a dovedit principalul factor destabilizator pentru RDF and #8221;, spune Florin Deznan* Comitetul Creditorilor RDF se va reuni săptămâna viitoare pentru a desemna un evaluator al părţilor sociale achiziţionate şi vândute din Adidana, Dachim şi Supliment