Dorel lovește la înălțime. Muncitor surprins când aruncă un sac cu moloz direct de pe bloc, în Ploieşti

18:00

"Gras şi frumos" cum le plăcea bunicilor să ne vadă nu e deloc bine: această idee despre bunăstare vine cu costuri de sănătate. România este campioană la obezitate infantilă. Nu este domeniul unde ne-am fi dorit să fim în top, cert este că începutul şcolii este momentul perfect să vorbim despre alimentaţia celor mici. Mai ales că pacheţelul pentru şcoală, făcut corect, poate face diferenţa. Deşi internetul e plin de tot felul de sugestii - clătituţe şi brioşele în toate formele şi combinaţiile - atenţie, patiseria din colţ rămâne varianta mereu la îndemână chiar dacă e complet nerecomandată. Nutriţioniştii recomandă un meniu clar: sendvişul de acasă e sfânt - cu pâine integrală şi proteină curată, gustări din fructe proaspete şi nu uitaţi, copiii învaţă să mănânce corect acasă.