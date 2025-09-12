iPhone 17 vs. iPhone 16: Merită să faci upgrade?
În fiecare an, Apple reușește să ridice ștacheta în industria smartphone-urilor prin lansarea noilor modele de iPhone.
„Băștinaș” este un cuvânt care poartă în el ideea de identitate, apartenență și rădăcini. Îl întâlnim în istorie, literatură și în discuții despre tradiții sau drepturi ale comunităților locale.
Un bărbat de 42 de ani, din Zănești, județul Neamț, pe numele căruia Judecătoria Piatra-Neamț a emis un mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui copil, în formă continuată, a fost extrădat de autoritățile din Germania.
Toamna nu înseamnă doar frunze ruginii și zile mai scurte. Este și sezonul în care natura ne surprinde cu unele dintre cele mai spectaculoase flori.
Sistemul de înregistrare scade numărul agresiunilor asupra agenților și îi protejează împotriva acuzațiilor false
Un bărbat de 50 de ani, biciclist, a murit, vineri dimineața, în urma unui accident petrecut în Jucu de Mijloc, județul Cluj.
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți # Jurnalul.ro
Eclipsele lunii septembrie 2025 provoacă adevărul să iasă la iveală în această săptămână, indiferent dacă suntem pregătiți sau nu.
München, orașul berii, al lederhosen-ului s-a transformat pentru câteva zile în IAA Mobility, salonul unde constructorii europeni își scot la rampă cele mai noi jucării electrice, iar chinezii apar cu armele încărcate și cu intenția clară de a le lua masa de sub nas. Vedeta absolută a fost BMW iX3, primul copil serios al noii arhitecturi „Neue Klasse”.
Alegerile pentru Primăria Capitalei pot arunca în aer guvernarea
Un bărbat de 45 de ani a murit după ce s-a înecat în apele Crișului Repede, în localitatea Săntandrei, județul Bihor.
Camera Deputaților bagă o jumătate de milion de euro în renovarea unui spațiu și a patru grupuri sanitare
Vacanțe pentru 2026 la jumătate de preț, dacă se cumpără în septembrie și octombrie
Există momente în viață când trebuie să recunoști că tehnologia chiar a evoluat. Ce oferă chinezii pentru 33.000 de euro
Ministerul Muncii schimbă retorica: nu vor mai fi reevaluate certificatele de handicap permanente # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a precizat că nu vor fi chemați la comisiile de reevaluare cei care au certificat de handicap cu valabilitate permanentă
În lucrarea sa clasică Ordinea politică a societăților în schimbare (1968), Samuel P. Huntington formulează un principiu esențial pentru înțelegerea riscurilor structurale din economiile în tranziție: modernizarea economică și socială, în absența consolidării instituționale, generează instabilitate sistemică. Ideea devine relevantă în mod particular pentru România, unde convergența economică este frecvent însoțită de disfuncționalități instituționale persistente.
Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) este o afecțiune (ce ține de sănătatea mintală) caracterizată prin niveluri neobișnuite de hiperactivitate și comportamente impulsive. Cât de corect interpretăm însă definiția de mai sus?
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, clădirea în care locuiesc în Costa Rica, pe malul Pacificului, a fost până acum ceva timp cea mai înaltă clădire din țară, chiar dacă are doar 17 etaje.
Preţul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea va fi majorat începând cu această lună, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de administraţia publică locală, la solicitarea operatorului de termoficare.
Noroc uriaș pentru 4 zodii, pe 12 septembrie 2025: Energia Lunii deschide calea abundenței # Jurnalul.ro
Pe 12 septembrie 2025, patru zodii vor atrage abundență și noroc.
Coincidență: Guvernul - la mâna CCR, soția unui judecător CCR - avansată pe un salariu uriaș # Jurnalul.ro
Familia de udemeriști care a tras lozul câștigător: El, judecător la CCR, ea, salariu de peste 30.000 de lei brut. Criza este doar pentru cei mici
Australia aprobă primul vaccin din lume pentru a combate epidemia de Chlamydia la koala # Jurnalul.ro
Un vaccin în premieră mondială, care ar putea salva populația de koala din Australia, aflată în pericol de dispariție, din cauza unei epidemii de chlamydia, a fost aprobat de un organism federal de reglementare, potrivit BBC.
Sacrificările de animale și producția de carne au crescut la bovine și păsări în iulie 2025 # Jurnalul.ro
În luna iulie 2025, numărul sacrificărilor de bovine și păsări a crescut față de luna precedentă, în timp ce la porcine, ovine și caprine a scăzut. Comparativ cu iulie 2024, sacrificările și greutatea în carcasă au crescut la bovine, porcine și păsări, dar au scăzut la ovine și caprine.
Djokovic, ruptură iremediabilă de Serbia: Numit „trădător”, campionul se mută definitiv în Grecia # Jurnalul.ro
Novak Djokovic a rupt legătura cu Serbia după ce a fost numit „trădător” de guvernul lui Vucic. Tenismenul și-a schimbat rezidența la Atena, unde s-a mutat cu familia sa, și de unde își va continua activitatea sportivă.
4 semne zodiacale intră într-o perioadă liniștită, favorabilă vindecării sufletești.
Letonia a anunțat închiderea unei părți a spațiului său aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus, începând de joi, ora 15:00, pentru o perioadă de cel puțin o săptămână, potrivit declarațiilor generalului-maior Kaspars Pudans, comandantul șef al Forțelor Armate.
Noi imagini arată cometa interstelară 3I/ATLAS care începe să dezvolte o coadă tot mai mare, pe măsură ce se apropie de Soare, înainte de o întâlnire apropiată cu Pământul, în această toamnă. Coada luminoasă începe să prindă contur, în timp ce cometa se apropie tot mai mult de Soare, în călătoria sa dus-întors prin Sistemul Solar.
Limba română devine, pentru prima dată, limbă străină obligatorie (LV2) într-o școală publică din Franța, în cadrul unui program-pilot lansat de autoritățile franceze.
Lunile de naștere care frâng inimi fără să vrea – și de ce nu trebuie să le porți pică # Jurnalul.ro
Uneori, cele mai mari dezamăgiri vin de la oameni care nu au intenționat niciodată să ne rănească. Din dorința de a fi sinceri sau de a face ce cred că este mai bine pentru ei, unii ajung să provoace durere fără să-și dea seama. Iată care sunt lunile de naștere care pot frânge inimi fără intenție și cum se manifestă fiecare.
Incursiunea rusă în Polonia ridică întrebări privind apărarea împotriva dronelor pentru NATO # Jurnalul.ro
După ce aeronavele NATO au interceptat drone în spațiul aerian polonez, alianța militară occidentală a încercat miercuri să-și liniștească cetățenii, afirmând că totul s-a desfășurat conform planului. Peter Bator, fost ambasador slovac la NATO, spune că nu e diferență între drone și trupe militare.
Horoscop 12 septembrie 2025. Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers: O zi a norocului și a oportunităților # Jurnalul.ro
Horoscop. Pe 12 septembrie 2025, alinierea Soarelui cu Jupiter aduce energie pozitivă, speranță și oportunități pentru patru zodii norocoase. Universul trimite un mesaj clar: e timpul să spui „da” la ceea ce îți dorești.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va lansa, în perioada 25 septembrie 2025 - 12 octombrie 2025, sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru rambursarea primelor de asigurare prin submăsura 17.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aplicabil anului agricol 2024 - 2025.
Alexandru Rogobete: extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță o nouă etapă pentru sănătate. Extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice, a transmis Rogobete.
Apple a lansat iPhone 17, model care aduce schimbări semnificative la nivelul designului și specificațiilor tehnice dar și un preț mai mare, potrivit Daily Mail.
Unii oameni par să aibă un magnet pentru noroc și oportunități. Fără să facă un efort uriaș, viața le aduce șanse și resurse exact la momentul potrivit. Specialiștii în astrologie susțin că energia lunii în care te-ai născut îți influențează modul în care atragi prosperitatea. Iată patru luni în care se nasc persoane cu o vibrație aparte, capabile să manifeste succesul și banii aproape natural.
Nicușor Dan despre situația economică a țării: Cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan estimează că economia României a depășit o etapă periculoasă. România este predictibilă, eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă, a declarat Dan.
Dan Bittman, dezvăluiri sincere despre separarea de mama copiilor săi: "Plecam câte o săptămână.." # Jurnalul.ro
Dan Bittman a vorbit pentru prima dată deschis despre motivul despărțirii de mama copiilor săi, Liliana Ștefan, după aproape 30 de ani împreună.
Polonia a introdus restricții asupra traficului aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, a declarat joi Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, pe fondul tensiunilor crescute, la o zi după multiple incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al țării membre NATO.
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, prima dată după aproape doi ani # Jurnalul.ro
Prințul Harry a luat ceaiul cu regele Charles miercuri, la prima lor întâlnire după 20 de luni, într-un gest care ar putea fi primul pas către încheierea unei rupturi intens mediatizate între tată și fiu, scrie Reuters.
Propuneri PSD: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor # Jurnalul.ro
Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor, sunt propunerile pe care PSD le face pentru relansarea economică a României.
Top 5 companii de stat din energie în 2024: Hidroelectrica, Transelectrica și Romgaz conduc piața # Jurnalul.ro
Sectorul energetic rămâne motorul economiei românești, arată analiza RisCo.ro pe baza rezultatelor financiare din 2024. Cu miliarde de lei generate anual, companiile de stat din domeniu asigură stabilitatea energetică și financiară a țării, chiar și într-un context de scăderi ale cifrei de afaceri.
Grindeanu, despre un posibil candidat PSD-USR la PMB: Înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție # Jurnalul.ro
Atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție, spune Sorin Grindeanu despre posibilitatea ca PNL și USR să aibă candidat comun la PMB.
Roverul Mars 2020 Perseverance se află pe Planeta Roșie din 2021 și a trimis mai multe mostre care ar putea reprezenta „cea mai solidă dovadă” de până acum că Marte a găzduit forme de viață în trecut, potrivit NASA.
Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile continuă să crească, iar duminică, 7 septembrie, peste 26.700 de jucători au câștigat premii în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei.
Președintele României, Nicușor Dan, crede că România este de 10 ani sub un atac hibrid al Federației Ruse.
Traficant de influență prins în flagrant cu 60.000 de euro în Delta Dunării. Fost militar, acuzat că promitea intervenții în Justiție pentru 180.000 de euro # Jurnalul.ro
Mihail-Cristinel Militaru, fost cadru al armatei române, a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi fost prins în flagrant cu 60.000 de euro, primă tranșă dintr-o șpagă totală de 180.000 de euro. Banii ar fi fost ceruți pentru presupuse intervenții pe lângă procurori și judecători, în favoarea unui om de afaceri trimis în judecată.
Israel a ordonat marți demolarea locuințelor din orașele de origine, situate în Cisiordania, ale doi palestinieni înarmați care au atacat o stație de autobuz din Ierusalim și va revoca permisele de muncă pentru sute de consăteni și rude ale acestora, potrivit Reuters.
Cătălin Drulă acuză PSD de șantaj politic și cere organizarea urgentă a alegerilor pentru Primăria București, după avertismentul lui Daniel Băluță că o alianță PNL-USR la PMB ar putea duce la retragerea PSD din Coaliție.
Programul "Rabla" pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare # Jurnalul.ro
Programul "Rabla" pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Guvern: Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale # Jurnalul.ro
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi.
Tarta cu smochine, mascarpone și miere ese un desert ușor de preparat acasă. Combină texturi fine și arome echilibrate, aducând un strop de rafinament pe masa ta.
