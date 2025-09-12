ReporterIS: Soția și angajații de la firma lui Virgil Guran (PNL) lucrează la Guvern. Experți cu patru case și sinecuri la patru ministere
G4Media, 12 septembrie 2025 10:00
Soția lui Virgil Guran, președintele PNL Dâmbovița, este membru CA la CNI dar mai are trei sinecuri la stat: Dezvoltare, Fond de Mediu, ANSVSA, conform... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
10:10
SURSE O femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, prinsă la intrarea în Parlament cu șase cuțite # G4Media
Lavric Diana, o femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:00
09:50
Șase tineri din România selectați între cei 4700 de participanți la European Forum Alpbach/ Dialoguri cu lideri europeni și din alte țări # G4Media
Printre cei 4700 de participanți din 126 de țări la Forumul European Alpbach din acest an s-au aflat și șase bursieri români. Ei au ajuns... © G4Media.ro.
09:50
Șefa Băncii Centrale Europene: Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară după adoptarea euro # G4Media
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări preşedinta BCE, Christine Lagarde, la prima şedinţă de politică monetară... © G4Media.ro.
Acum o oră
09:40
Europa de Est devine un hub atractiv pentru investiții în hrana pentru animale, iar România se află în prim-planul acestei tendințe. În ciuda provocărilor economice, regiunea... © G4Media.ro.
09:40
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # G4Media
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la... © G4Media.ro.
09:20
Alimente cu efect antiinflamator / Tania Fântână (nutriționist): Mănâncă pește de 2, 3 ori pe săptămână și umple jumătate din farfurie cu legume la fiecare masă # G4Media
Inflamația este răspunsul natural al organismului la o leziune, infecție sau stres. Practic, sistemul imunitar declanșează o reacție menită să protejeze corpul și să repare... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Donald Trump, la un meci al echipei New York Yankees de 9/11, primit de public cu aplauze, dar şi huiduieli # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din... © G4Media.ro.
09:10
VIDEO O relicvă a războiului din Vietnam, distrusă pe frontul ucrainean / Forțele Kievului neutralizează sistemul rusesc Grad-P # G4Media
Pe frontul din estul Ucrainei, în zona Pokrovsk, războiul a scos din umbră o armă pe care istoria o lăsase de mult în muzeu. Este... © G4Media.ro.
09:10
Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală # G4Media
Investigație a publicației Ziarul de Gardă: Odată intrați în Uniunea Europeană, oamenii „nu mai au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini.... © G4Media.ro.
09:10
Boți ruși pe Telegram. Campanie coordonată de mesaje anti-occidentale, semnalată de fostul vlogger Zmenta: „Rușii turează la maxim propaganda / Așa devin oamenii idioți utili” # G4Media
Fostul vlogger Zmenta, cunoscut în trecut pentru conținutul său satiric și ironic, a publicat pe Facebook noi capturi din grupurile de Telegram pe care le... © G4Media.ro.
09:10
Eurobarometru: Peste jumătate dintre cetățeni susțin extinderea UE/ Persistă temeri privind migrația și corupția/ Tinerii, în favoarea extinderii în cea mai mare proporție # G4Media
56% dintre cetățenii Uniunii Europene sprijină extinderea blocului comunitar, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru publicat în septembrie 2025. România se află printre țările cu... © G4Media.ro.
09:00
Doi tineri ucraineni, recuperaţi din Munții Maramureșului, în condiţii meteo dificile / Veneau din zona Harkov # G4Media
Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, venind din zona Harkov, au fost recuperaţi din munte în urma unei operaţiuni... © G4Media.ro.
08:50
A fost deschis testamentul secret al lui Giorgio Armani: nepoții și partenerul său de afaceri primesc averea, afacerile și casele din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez # G4Media
Joi a fost deshis ultimul testament al lui Giorgio Armani. Legendarul designer a lăsat două testamente secrete, documentele fiind fost scrise de mână și sigilate.... © G4Media.ro.
08:40
„Ne iubește cineva” | Interviu special cu Monica Anghel despre iubire și solidaritate pentru animalele fără adăpost: ,, De când mă știu, animalele au făcut parte din viața mea. Fiecare bilet cumpărat, fiecare gest de susținere contează enorm‘’ # G4Media
Monica Anghel revine pe scenă, după 10 ani, cu un concert care poartă în el dorul, iubirea și recunoștința pentru oameni și animale deopotrivă. „Ne... © G4Media.ro.
08:40
Un partid de opoziție din Ungaria cere oprirea imediată a construcției Centralei nucleare Paks II, construită de firme rusești, după o decizie a Curții de Justiție a UE # G4Media
Curtea de Justiție a UE a anulat joi decizia Comisiei Europene adoptată în 2017, care a aprobat sprijinul la adresa Ungariei pentru Centrala nucleară Paks... © G4Media.ro.
08:30
FMI: Economia SUA dă primele semne de slăbiciune / Tarifele pot alimenta riscuri inflaţioniste # G4Media
Economia Statelor Unite începe să arate primele tensiuni după ani de rezistenţă, cu o cerere internă în moderare şi o încetinire a creşterii locurilor de... © G4Media.ro.
08:20
China anunţă că unul dintre portavioanele sale de ultimă generaţie a traversat strâmtoarea Taiwan / Fujian este cea mai mare navă construită vreodată de China # G4Media
China a anunţat, vineri, că cel mai nou portavion al său, Fujian, a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua teste în vederea unei viitoare puneri... © G4Media.ro.
08:20
În lipsa unor avansuri semnificative în domeniul hardware, producătorii de telefoane mobile se folosesc de noile capabilități bazate pe inteligență artificială (AI) ale dispozitivelor din... © G4Media.ro.
08:20
Aderarea Republicii Moldova la UE este ameninţată dacă grupurile proruse câştigă alegerile, transmit șeful Parlamentului și premierul de la Chișinău # G4Media
Ambiţiile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană ar putea fi stopate dacă ţara nu reuşeşte să restabilească un parlament pro-european, au declarat joi... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
Oamenii Moscovei de la Chișinău: Mark Tkaciuk, unul din liderii Blocului „Alternativa” care se pretinde pro-european spune că „Memorandumul Kozak” ce făcea Republica Moldova vasala Rusiei trebuia semnat în 2003 # G4Media
Mark Tkciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și al patrulea candidat la funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului politic „Alternativa” a... © G4Media.ro.
08:10
Radu Mihaiu susține că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită cu foiță de aur: ”Ca să nu facă domnii parlamentari alergie” # G4Media
Fostul primar al Sectorului 2, în prezent parlamentar, Radu Mihaiu a transmis printr-un mesaj pe Facebook că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită cu... © G4Media.ro.
08:10
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk, asasinat la un eveniment din SUA # G4Media
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk,... © G4Media.ro.
08:00
Oracle se apropie de o evaluare de un trilion de dolari / Co-fondatorul Larry Ellison, pe cale să-l depășească pe Musk și să devină cel mai bogat om din lume # G4Media
Acțiunile Oracle au crescut joi, adăugându-se la o serie record în sesiunea anterioară și ridicând acțiunile din sectorul tehnologic, pe măsură ce compania se apropie... © G4Media.ro.
08:00
România este invitatul de onoare al Festivalului de Carte de la Pisa. Mircea Cărtărescu va deschide evenimentul # G4Media
Pisa Book festival revine între 2 și 5 octombrie cu cea de-a 23-a ediție și un program plin de evenimente, cu România invitat special. Evenimentul... © G4Media.ro.
07:50
Mărcile de lux mizează pe rujuri de 160 de dolari şi accesorii de 1.400 de dolari pentru a combate declinul industriei # G4Media
Marii companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile, dar fără a-şi dilua exclusivitatea, pe fondul unei încetiniri vizibile a... © G4Media.ro.
07:50
Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad, în timp ce Occidentul priveşte cu îngrijorare / Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate # G4Media
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a... © G4Media.ro.
07:40
Volodimir Zelenski şi Keith Kellogg, trimisul lui Trump, au discutat la Kiev despre garanţiile de securitate şi presiunea asupra Rusiei / Întâlnirea, în contextul intensificării atacurilor asupra Ucrainei după episodul Alaska # G4Media
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al preşedintelui SUA, Keith Kellogg, care a venit din nou la Kiev, după nici o lună,... © G4Media.ro.
07:40
Donald Trump minimizează intrarea dronelor rusești în spațiul polonez și spune că ar putea fi ”o eroare” a Rusiei # G4Media
Donald Trump a declarat joi că intrarea unor drone presupuse a fi ruse în spaţiul aerian polonez ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea... © G4Media.ro.
07:30
Câinele este, într-adevăr, cel mai bun prieten al omului: Iată cum poate ajuta pacienții din spitalul de urgență (VIDEO) # G4Media
Un nou studiu a arătat că circa 10 minute în compania unui câine de terapie îi poate liniști pe copiii care se află în camera... © G4Media.ro.
07:30
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # G4Media
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării... © G4Media.ro.
07:30
Germania va susţine rezoluţia ONU pentru soluţia cu două state în conflictul israeliano-palestinian, dar consideră că nu a sosit momentul recunoaşterii statului palestinian # G4Media
Germania va susţine rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la soluţia cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, dar nu consideră că a sosit momentul recunoaşterii unui... © G4Media.ro.
07:30
Ministrul Sănătății vorbește despre ”un fond de inovaţie” prin care companiile din industrie, producătorii farma sau de tehnologie medicală îşi pot deduce din impozitul pe profit: ”Achităm molecule inovative, tratamente inovative pentru pacienţi” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine implementarea unui ”fond de inovaţie” în care companiile din industria farmaceutică să poată contribui, deducând 20% din impozitul... © G4Media.ro.
07:20
Acţiunile Oracle s-au retras joi, după ascensiunea record alimentată de AI spre clubul companiilor de 1.000 de miliarde de dolari # G4Media
Acţiunile Oracle au scăzut joi cu circa 4%, după creşterea spectaculoasă de 35,9% din şedinţa precedentă, care a dus compania aproape de pragul de 1.000... © G4Media.ro.
07:20
Omenirea ar putea fi martora unei explozii cosmice fără precedent în următorii zece ani / O explozie care poate revoluționa fizica și cunoașterea Universului # G4Media
Fizicienii de la Universitatea din Massachusetts Amherst afirmă că ar putea fi martorii unei explozii cosmice fără precedent în următorii zece ani — o explozie... © G4Media.ro.
07:10
Bilanţul morţilor după raidurile israeliene în Yemen se ridică la 46, susține Ministerul Sănătății condus de teroriștii houthi # G4Media
Ministerul Sănătăţii din Yemen, condus de houthi, a anunţat, joi, că numărul victimelor în urma atacurilor de miercuri ale Israelului se ridică la 46 de... © G4Media.ro.
07:10
Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) a anunţat joi că a demarat o investigaţie asupra a şapte companii, printre care Alphabet, Meta şi OpenAI,... © G4Media.ro.
07:10
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului... © G4Media.ro.
07:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat / SUA amenință cu represalii # G4Media
Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de... © G4Media.ro.
06:30
Cum să faci acasă celebrul wrap cu spanac și feta de la Starbucks, rapid și gustos / E un mic dejun pe placul tuturor # G4Media
Un mic dejun savuros, dar ușor, a devenit în ultimii ani unul dintre produsele vedetă de la Starbucks. Acest wrap cu spanac, brânză feta și... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri contraproductive şi să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil” # G4Media
Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la exerciţiile... © G4Media.ro.
23:10
Câinii primesc o nouă șansă la longevitate. Prima pilulă anti-îmbătrânire pentru patrupedele de talie mare, aproape de aprobare # G4Media
Câinii de talie mare, precum Golden Retriever, Ciobănesc German sau Saint Bernard, au o speranță de viață mai scurtă decât rasele mici. Dacă un Chihuahua poate... © G4Media.ro.
23:10
Ministrul Sănătăţii: La rectificarea de buget, mă aştept la o suplimentare de buget pentru anumite zone critice # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că la rectificarea bugetară care va avea loc se aşteaptă ca bugetul Sănătăţii să primească sume suplimentare ”pentru anumite zone... © G4Media.ro.
22:50
Funcționar UE eliberat din Belarus, în urma negocierilor lui Trump pentru o serie de prizonieri / Mikalai Khilo a fost arestat de agenții serviciului de informații KGB din Belarus, aparent pentru că l-a insultat pe Alexandr Lukașenko # G4Media
Un membru al personalului diplomatic european din Belarus s-a numărat printre cei 52 de prizonieri eliberați joi în urma unui acord negociat de Washington, informează... © G4Media.ro.
22:50
Ministrul Sănătăţii: Discuţia avută cu ministrul Finanţelor, şi sigur găsim variante, este să lăsăm Casa de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestui an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să achite toate datoriile... © G4Media.ro.
22:40
NATO își consolidează apărarea după doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei / Ce măsuri au luat țările Alianței # G4Media
Mai multe state membre ale NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a asigura flancul estic, după ceea ce Polonia a numit... © G4Media.ro.
22:40
Merz solicită un serviciu de spionaj super-eficient: „În Germania, ne confruntăm zilnic cu atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre” # G4Media
Cancelarul Friedrich Merz a solicitat servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei într-o perioadă de amenințări crescute la... © G4Media.ro.
22:20
Doctor nutriționist, inițiator al unei metode de slăbit: „Crezi că aceste 15 alimente te ajută să slăbești, dar te înșeli, îngrașă foarte mult” # G4Media
După vacanța de vară, mulți oameni își doresc să piardă rapid kilogramele acumulate. În septembrie, căutările pe internet despre diete, rețete „light” sau alimente cu... © G4Media.ro.
22:20
Ministru de interne: Combaterea violenţei domestice trebuie să devină o cauză naţională / O spun zecile de mii de victime, într-un mod dramatic, demn, deși în tăcere # G4Media
Combaterea violenţei domestice trebuie să devină o cauză naţională, având în vedere zecile de mii de victime ale acestui fenomen, a declarat ministrul Afacerilor Interne,... © G4Media.ro.
22:10
Jennifer Lopez a dezvăluit că s-a pregătit săptămâni întregi pentru audiția din Evita, doar pentru a afla că Madonna a obținut rolul # G4Media
La aproape 30 de ani după Evita, Jennifer Lopez joacă în primul său musical, Kiss of the Spider-Woman, care va fi lansat în cinematografe pe... © G4Media.ro.
