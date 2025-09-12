Doi tineri ucraineni, epuizaţi şi flămânzi, au cerut ajutor la 112. Rătăceau de zile întregi prin munți
ObservatorNews, 12 septembrie 2025 10:00
Doi tineri ucraineni au fost recuperați, noaptea trecută, de echipele Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră, după ce au rătăcit zile întregi prin munți, în zona Vârfului Poloninca. Uzi, epuizați și fără provizii, cei doi au reușit să alerteze autoritățile prin 112, iar intervenția promptă le-a salvat viața.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
10:00
Doi tineri ucraineni, epuizaţi şi flămânzi, au cerut ajutor la 112. Rătăceau de zile întregi prin munți # ObservatorNews
Doi tineri ucraineni au fost recuperați, noaptea trecută, de echipele Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră, după ce au rătăcit zile întregi prin munți, în zona Vârfului Poloninca. Uzi, epuizați și fără provizii, cei doi au reușit să alerteze autoritățile prin 112, iar intervenția promptă le-a salvat viața.
09:50
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru mii de răniţi, deşi "nu putem opri războiul" # ObservatorNews
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă "tot posibilul" pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian.
09:50
Cărţi de vizită cu foiţă de aur pentru parlamentari. Radu Mihaiu: "310 lei setul, se decontează pe protocol" # ObservatorNews
Cărți de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari, pe banii statului. Deputatul USR Radu Mihaiu spune că a cerut o ofertă pentru un set de 100 de bucăți și a aflat că prețul este de 310 lei, de trei ori mai mult decât pe piața liberă. "Am fost șocat", a scris Mihaiu, care ironizează faptul că "realitatea bate gluma".
Acum o oră
09:30
Nepal ar putea avea un premier interimar, în urma protestelor soldate cu 19 morți și peste 100 de răniți # ObservatorNews
După proteste ample, soldate cu morţi, raniti si cladiri institutionale distruse, Nepalul are şanse să aibă un premier interimar. De fapt, o prim-ministră, pentru că manifestanţii şi şefii armatei vor ca această funcţie să fie ocupată de fosta preşedintă a Curţii Supreme.
09:30
După 20 de ani de activitate ca profesoară, Amelia Butler, în vârstă de 57 de ani, din SUA, și-a dorit liniște și relaxare. Acum, ea îşi împarte timpul între satul rural Latronico din sudul Italiei, și Philadelphia, orașul său natal.
09:20
Beijingul a comunicat vineri că portavionul Fujian, cea mai recentă navă de acest tip din flota chineză, a trecut prin strâmtoarea Taiwan pentru teste necesare înainte de operaționalizare, ceea ce va spori substanțial forța sa militară într-o zonă cu sensibilitate strategică ridicată, transmite Le Figaro, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
09:10
Ne convinge alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de transport în comun, fie pe jos.
09:00
Bărbat de 45 de ani, găsit fără viaţă în apele Crişului Repede, la doar un metru de mal # ObservatorNews
Tragedie în Bihor, joi seară. Un bărbat de 45 de ani s-a înecat în apele Crişului Repede, în localitatea Săntandrei. Trupul său a fost găsit la aproximativ 500 de metri de locul dispariţiei, prins în vegetaţia subacvatică, la doar un metru de mal.
09:00
Trump comemorează victimele atacului din 11 septembrie: "Cei mai curajoşi şi mai buni oameni din America" # ObservatorNews
La 24 de ani de la atacurile teroriste care au schimbat istoria Statelor Unite, victimele au fost amintite în ceremonii emoţionante. Eroii zborului United Airlines 93 au fost numiţi, unul câte unul, în Pennsylvania, iar familiile celor ucişi în New York şi-au adus aminte de cei dragi cu durere în suflet. Tot ieri, Donald Trump şi soţia sa au mers la Pentagon.
08:50
Şofer beat, filmat cum dă cu spatele, izbește un grup de tineri, apoi își continuă cursa nebună pe șosea # ObservatorNews
Incident şocant în Bistriţa. Un şofer teribilist a pus viaţa în pericol mai multor persoane după ce s-a urcat beat la volan. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoţional!
08:40
Primăria cu 9 angajaţi. Toate departamentele sunt amenajate într-un singur birou: "Foarte organizaţi" # ObservatorNews
Situaţie rară într-o primărie din judeţul Suceava! Funcţionează cu doar nouă angajaţi în loc de 35. Şi asta fără vreo impunere din partea Guvernului.
08:40
Copil răpus de complicaţiile rujeolei, la câţiva ani de la boală. Se îmbolnăvise înainte să poată fi vaccinat # ObservatorNews
Un copil de vârstă şcolară a murit în urma unei complicaţii rare a rujeolei, boală pe care a contractat-o când era bebeluş, au anunţat oficialii din sănătate din districtul Los Angeles, citaţi de AP.
08:40
Săptămâna Modei de la New York. Michael Kors, show de senzaţie în prima zi de defilări: tematica aleasă # ObservatorNews
Michael Kors a făcut senzaţie seara trecută la Săptămâna Modei din New York. Noua colecție a fost numită de designer "eleganță pământească" şi a devenit realitate în urma călătoriilor sale recente în destinații tropicale. Kors s-a asigurat că şi atmosfera este pe măsură şi a transformat încăperea într-un spaţiu primitor insipirat de casa sa de pe plajă.
08:30
Zapad 2025. Rusia îşi arată muşchii la graniţa NATO prin exerciţii militare de amploare în Belarus # ObservatorNews
Rusia şi Belarus încep vineri, 12 septembrie, exerciţiile militare comune "Zapad-2025", care se vor încheia pe 16 septembrie, într-un climat tensionat după ce drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei. Oficialii de la Minsk şi Moscova spun că scopul este antrenamentul pentru respingerea unui atac, însă vecinii şi aliaţii occidentali privesc manevrele cu suspiciune şi îngrijorare.
08:20
Dorel lovește la înălțime. Muncitor surprins când aruncă un sac cu moloz direct de pe bloc, în Ploieşti # ObservatorNews
Dorel loveşte din nou! De data aceasta la Ploieşti. De pe un bloc cu patru etaje, un muncitor decide că e momentul să dea jos un sac din roabă.
08:20
Reguli și obligații pentru antreprenorii care dețin site-uri. Amenzile pot depăși 10.000 de euro # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, dezbate astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, o problemă juridică, alături de avocatul antreprenorilor, Cristian Stancu.
08:20
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA:"Vom răspunde în consecință" # ObservatorNews
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei și figură marcantă a dreptei radicale, a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-o tentativă de lovitură de stat. Decizia vine la finalul unui proces de referință, în pofida presiunilor semnificative exercitate asupra justiției braziliene de fostul lider american Donald Trump, care i-a fost un susținător declarat, potrivit France Presse, informează Agerpres.
Acum 4 ore
08:10
Franţa vrea să interzică TikTok pentru copiii sub 15 ani. Acuză "efecte devastatoare" asupra sănătăţii mintale # ObservatorNews
Franţa vrea să interzică reţelele sociale şi, în special, platforma TikTok pentru copiii de până la 15 ani. Totul, pentru a evita efectele devastatoare ale platformei asupra sănătății mintale a tinerilor. În plus, cei cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani ar urma să aibă acces limitat la aplicaţie.
08:00
Noua telecabină de pe Tâmpa e aproape gata, modernizată cu 11 milioane €. Când va fi dată în folosinţă # ObservatorNews
Veşti bune pentru iubitorii de munte. Lucrările de înlocuire a instalației de telecabină de pe Tâmpa sunt pe ultima sută de metri. Au fost schimbate cablurile, toate sistemele de la capetele liniei, iar noile cabine sunt cu adevărat spectaculoase. Tehnicienii se ocupă acum de ultimele detalii, ca turiştii să se poată bucura cât mai repede panorama superbă.
08:00
Programul Rabla 2025. Valoarea voucherelor, modificată: ce sume se vor da pentru maşinile hibrid sau electrice # ObservatorNews
În curând, românii vor putea beneficia din nou de sprijin financiar pentru schimbarea maşinilor vechi cu unele noi. Valoarea voucherelor însă, va fi diferită anul acesta. Hotărârea care stabilește detaliile programului Rabla a trecut deja de ședința de guvern.
08:00
Luptă contracronometru în Delta Dunării. Pompierii se chinuie de două zile să stingă focul pe un lac secat # ObservatorNews
Misiune dificilă pentru pompierii din Tulcea care, pentru a doua zi consecutiv, lupta cu incendiul izbucnit în Delta Dunării.
08:00
Poşta Română, schimbare de logo de 48.000 de euro. Ce alte schimbări plănuieşte compania # ObservatorNews
Poşta Română vrea să îşi caute o nouă identitate vizuală. Şi nu pe puţini bani. Aproape 48.000 de euro a costat noua siglă, care a fost deja înregistrată ca marcă deţinută de compania de stat.
07:50
Trump pare să caute scuze pentru incidentul din Polonia cu dronele ruseşti: "Ar putea fi vorba de o eroare" # ObservatorNews
Donald Trump a declarat joi că intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian polonez ar putea fi "o eroare din partea Rusiei", părând să minimizeze oarecum incidentul pe care Varşovia şi NATO îl iau foarte în serios, relatează AFP.
07:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 12 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 15 septembrie - 13 octombrie 2025. Potrivit specialiștilor, intrăm în atmosfera de toamnă, cu variații termice de la o zi la alta, dar și ploi.
07:40
Maşină făcută praf după un impact frontal cu un autobuz, în Suceava. Două persoane, rănite # ObservatorNews
Un accident violent a avut loc joi seară în Suceava. O maşină s-a izbit frontal de un mijloc de transport în comun.
07:30
Horoscop 13 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Pentru Berbeci, vorbele curg limpede și netezesc poteci profesionale. În cazul Racilor, un mesaj clar rezolvă o neînțelegere de familie.
07:30
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. ”Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.
Acum 12 ore
22:20
Franţa mobilizează trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez # ObservatorNews
Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale "pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez" precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma "incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia", a anunţat joi preşedintele Emmanuel Macron.
22:00
Sediul Partidului Democrat din Washington a fost ținta unei amenințări cu bombă. Incidentul s-a produs la o zi după asasinarea lui Charlie Kirk, un apropiat al administrației republicane. Polițiștii au deschis o anchetă.
21:40
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI - nu un ministru al inteligenței artificiale, ci un ministru virtual format din pixeli și cod, alimentat de inteligență artificială.
21:40
Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs joi seara în județul Constanța. O persoană a murit și alte două sunt rănite după impactul dintre un autoturism și un utilaj agricol. Traficul prin zonă este blocat.
21:20
Proteste violete în Franţa, împotriva măsurilor de austeritate. "Este tot mai dificil să ne gândim la viitor" # ObservatorNews
Franţa îşi revine cu greu după o noapte de haos şi violenţe. Peste 700 de oameni au fost reţinuţi şi zeci au fost răniţi după cele mai mari proteste din ultimul an. Două sute de mii de oameni au invadat străzile principalelor oraşe pentru a cere demisia lui Emmanuel Macron, într-o manifestaţie împotriva măsurilor de austeritate.
Acum 24 ore
21:10
Pasajul Apărătorii Patriei, gata anul viitor. Băluţă promite că va face alt pasaj până în 2029 # ObservatorNews
Un nou pasaj va fi gata anul viitor în Capitală. Este vorba despre pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4, care închide şi mai strâns inelul din zona de sud a oraşului. Imediat după ce se va termina acest şantier, edilul de sector promite că începe încă un pasaj care va fi gata cel târziu în 2029.
21:10
Aeroportul Băneasa va avea un nou terminal de pasageri. Lucrările ar urma să dureze 10 ani # ObservatorNews
Au fost anunţate lucrări de modernizare pentru Aeroportul Băneasa. Guvernul a aprobat un proiect ce prevede dezvoltarea unui nou terminal de pasageri. Lucrările ar urma să dureze 10 ani. Traficul aerian pe Aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar capacitatea maximă ar urma să fie atinsă anul viitor.
21:00
Jumătate din apa potabilă din Braşov nu ajunge în locuinţe. Reţeaua centrală cedează # ObservatorNews
La Brașov, jumătate din apa potabilă pompată în rețeaua centrală se pierde înainte să ajungă în locuinţe. Țevi vechi de peste 30 de ani cedează una câte una, iar străzile din oraşul vizitat de mii de turişti s-au transformat într-un şantier uriaş. Compania de apă spune că reabilitarea completă a conductelor se va încheia cel mai devreme în 2030. Costurile estimate sunt de aproape jumătate de miliard de lei.
20:40
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ" # ObservatorNews
Aroma verii se păstrează intactă şi la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din judeţul Maramureş. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul, iar cererea e mare.
20:30
Un cuplu din Statele Unite a fost jefuit chiar la propria nuntă. Paguba depăşeşte 60.000 de dolari.
20:30
Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei # ObservatorNews
Un asasinat politic zguduie Statele Unite! Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împuşcat mortal la un eveniment, într-un campus universitar din Utah. Liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până duminică seară şi acuză acum stânga radicală pentru uciderea activistului MAGA. Criminalul nu a fost prins nici până acum. FBI a anunţat în urmă cu scurt timp că a reucperat arma crimei şi are imagini cu suspectul.
20:20
Regele Charles şi Prinţul Harry, împreună după aproape doi ani. Ce au discutat cei doi # ObservatorNews
Una dintre cele mai aşteptate reuniuni regale a avut loc ieri. Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate.
20:20
NATO a doborât drone rusești de 10.000 $ cu rachete de 3 mil. $. Rusia ar putea testa la fel și România # ObservatorNews
Polonia cere mai multe sisteme PATRIOT după ce drone ruseşti au ajuns în spaţiul său aerian. Foşti oficiali ai NATO cred că Putin a testat capacitatea de reacţie a Alianţei, iar aceasta a lăsat de dorit. Analiştii avertizează că ruşii ar putea repeta experimentul şi în România.
20:20
Zeci de maşini, vandalizate zilnic. Cine nu are CASCO plăteşte reparaţiile din buzunarul propriu # ObservatorNews
Aproape 2.000 de maşini sunt vandalizate sau avariate de fenomene naturale în fiecare lună. Şoferii se trezesc cu geamuri sparte, oglinzi furate, zgârieturi pe vopsea sau chiar rezervoare găurite. Pagubele variază de la câteva sute de lei la zeci de mii de euro. Proprietarii care nu au CASCO sunt nevoiţi să achite reparaţiile din propriul buzunar.
20:10
Pe podul peste Jiu, imediat după ce a ieșit din Petroșani, o bucată de stâncă s-a desprins din versant și a căzut direct pe mașina lui.
20:00
Becali şi-a făcut biserică la Techirghiol, în zonă protejată, să aibă calugarii de la Athos unde să se trateze # ObservatorNews
Omul de afaceri Gigi Becali este în centrul unui scandal uriaş. Latifundiarul din Pipera a pus fundaţiile unui lăcaş de cult la doi paşi de Lacul Techirghiol, din Constanţa. Deşi terenul aparţine familiei Becali, lotul face parte dintr-o arie protejată, unde trăiesc aproape 300 de specii de păsări. În ciuda amenzilor şi a două plângeri penale, omul de afaceri nu a oprit construcţia sfinţită chiar de Arhiepiscopul Teodosie.
20:00
Un pictor român transformă obiectele copilăriei în artă. Cum arată lucrările acestuia # ObservatorNews
Un pictor român transformă obiectele care au marcat copilăria multora, în artă. Porumbul fiert, micii cu muştar sau chiar tenişii chinezeşti, sunt doar câteva dintre ideile care ajung pe pânza lui Lucian Prună şi trezesc nostalga celor mai în vârstă sau curiozitatea celor tineri.
19:50
IGPR, acuzat că plănuieşte închiderea sediilor de poliţie la ora 16, prin concedierea dispecerilor # ObservatorNews
Un scandal uriaş este pe punctul să izbucnească în Poliţia Română. Cel mai mare sindicat acuză conducerea IGPR că plănuieşte pe ascuns închiderea sediilor de poliţie la ora 16 şi desfiinţarea a sute de posturi de dispeceri. IGPR spune că acuzaţiile sunt nefondate.
19:50
ÎCCJ: Judecătoarea Camelia Bogdan a acţionat abuziv şi incompatibil în dosarul ICA. Decizie definitivă # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în procesul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare. Curtea Supremă a confirmat în această seară abuzurile comise de judecătoarea Camelia Bogdan în acest proces. Magistraţii au constatat un șir de ilegalități în modul în care a fost judecat dosarul. Tardiv însă. Între timp judecătoarea a fost exclusă din magistratură, printr-o sentință definitivă. Va reamintim, 12 oameni au fost condamnați la un total de 67 de ani de închisoare, în 2014, invocându-se un prejudiciu care a fost, spun acum judecătorii de la instanța supremă, imputat ilegal. Cu toate astea, judecătoarea Camelia Bogdan nu mai poate fi pedepsită.
19:40
Poliția Română a scos arma secretă în lupta cu aglomerația din București: mai mulți agenți în intersecții și un control permanent al traficului prin mii de camere video. De când au început şcolile, sunt supravegheate de cinci ori mai multe zone, iar polițiștii promit că intervențiile vor fi mai rapide ca oricând.
19:40
PSD ameninţă că rupe alianţa dacă PNL şi USR fac front comun la Capitală. Ce jocuri de culise se pregătesc # ObservatorNews
Un nou scandal zguduie Coalitia. PSD amenintă că va ieşi de la guvernare dacă PNL şi USR vor avea un candidat comun la Primăria Capitalei. Social-democratii si-ar dori un candidat unic sustinut de toate partidele din Coalitie, în timp ce PNL si USR negociază în culise un candidat comun al Dreptei, Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă. În plus, PSD nu e de acord ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie şi ar vrea să fie amânate pentru anul viitor.
19:40
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă" # ObservatorNews
Inflaţia a explodat din nou şi a ajuns la aproape 10%. Dacă ne raportăm la luna precedentă, este cea mai mare creştere din ultimii trei ani. Energia electrică e cea care a pus cea mai mare presiune pe preţuri, alături de TVA-ul majorat. Analiştii cred că încă nu am atins vârful inflaţiei, lucru care se va simţi din plin în buzunarele românilor şi lunile următoare.
19:20
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, se află la Washington. "Printr-un dialog pragmatic ne propunem să prezentăm oportunitățile României și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani", transmite oficialul român.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.