Doi tineri ucraineni, epuizaţi şi flămânzi, au cerut ajutor la 112. Rătăceau de zile întregi prin munți

Răsturnare de situaţie în procesul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare. Curtea Supremă a confirmat în această seară abuzurile comise de judecătoarea Camelia Bogdan în acest proces. Magistraţii au constatat un șir de ilegalități în modul în care a fost judecat dosarul. Tardiv însă. Între timp judecătoarea a fost exclusă din magistratură, printr-o sentință definitivă. Va reamintim, 12 oameni au fost condamnați la un total de 67 de ani de închisoare, în 2014, invocându-se un prejudiciu care a fost, spun acum judecătorii de la instanța supremă, imputat ilegal. Cu toate astea, judecătoarea Camelia Bogdan nu mai poate fi pedepsită.