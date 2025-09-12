Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor membre OCI despre conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, 11 septembrie, cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) acreditați la București. Discuțiile au vizat cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza, se arată într-un comunicat al MAE. Oana Țoiu a mulțumit Turciei, președinte […]
Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră. „Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, […]
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care "afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării"
România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Potrivit unui comunicat al MAE, din dispoziția ministrului afacerilor externe, […]
Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile
Cancelarul federal german Friedrich Merz a cerut joi servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-un moment în care amenințările la adresa Europei sunt în creștere. „Rareori în istoria Republicii Federale situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate, care ne-au permis să […]
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Conform unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la […]
"Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei". Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia "M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez" Donald Tusk, […]
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră"
Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres. „În această regiune, dacă America iese, Rusia intră", a declarat fostul […]
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală" din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală" din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente. Într-o rezoluție adoptată joi, Instituția condamnă cu fermitate obstrucționarea de către guvernul israelian a ajutorului umanitar, care provoacă foamete în nordul Fâșiei Gaza, și solicită deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei. Acesta […]
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare. „Parlamentul European a […]
Ungaria este pregătită să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Kiev: „Este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine"
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat, joi, la Budapesta, că Ungaria este pregătită să își îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Ucraina deoarece Kievul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea dramatică a relațiilor bilaterale, informează MTI, citat de Agerpres. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe de […]
Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
La un an de la prezentarea Raportului privind viitorul competitivității Europei, coordonat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, Comisia Europeană arată progresele făcute pe mai multe direcții prioritare în funcție de recomandările primite, respectiv inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț. Raportul Draghi, comandat de Comisia Europeană în 2023 și publicat în […]
Kaja Kallas prezintă două scenarii cu privire la războiul rus din Ucraina și deplânge faptul că UE „nu este pregătită să acționeze ca un jucător global" față de China
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, este de părere că războiul din Ucraina va mai dura "aproximativ doi ani" și consideră că Uniunea Europeană „nu este pregătită" să acționeze ca un jucător cu adevărat global față de China, informează EFE, citat de Agerpres. Într-o întâlnire cu mai multe […]
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european"
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning împreună cu Fundația Hanns Seidel România și Banca Transilvania organizează conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european", care va avea loc pe 22 septembrie 2025, în București, la Hotel Marshal Garden, Sala Safir. Dezbaterea, desfășurată înaintea alegerilor, vizează înțelegerea alternativelor aflate la dispoziția Republicii Moldova și a […]
Președintele ASF subliniază importanța educației financiare în contextul revoluției tehnologice: Fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală
Viitorul va aduce și mai multă viteză, complexitate și interconectare, dar fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală, a subliniat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, în cadrul mesei rotunde inaugurale a OCDE privind piețele financiare. Evenimentul se desfășoară la Paris, unde Organizația pentru Cooperare […]
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția Uniunii Europene la împrumutul G7
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard de euro, consolidând și mai mult rolul UE de cel mai mare donator al Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei, sprijinul total ridicându-se la peste 170 de miliarde de […]
Donald Tusk avertizează asupra propagandei și dezinformării ruse după intrarea mai multor drone în spațiul aerian al Poloniei: Este un act care vizează direct securitatea patriei
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi asupra campaniilor de dezinformare lansate de Moscova, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. „Răspândirea propagandei și a dezinformării ruse în actuala situație este un act în detrimentul statului polonez, care vizează direct securitatea patriei și a cetățenilor săi", a scris Tusk […]
Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a menționat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întrevederi cu directorii din industria energetică, anunță Bloomberg, citat de Agerpres. Chiar dacă […]
ICI București subliniază importanța colaborării trans-sectoriale în fața amenințărilor cibernetice: „Doar prin colaborare putem răspunde eficient provocărilor actuale și viitoare"
ICI București organizează astăzi, 11 septembrie 2025, workshopul „Harmonising Cybersecurity: Bridging Civilian and Defence Paradigms", desfășuratat în cadrul proiectului european ECYBRIDGE. Evenimentul are loc în format hibrid, reunind experți din mediul civil și militar, reprezentanți ai industriei și cercetători. Deschiderea oficială a workshop-ului
Bogdan Ivan a discutat cu FMI despre performanța companiilor de stat din energie și impactul unor măsuri din domeniu asupra competitivității economice # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire, miercuri, cu delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, în cadrul căreia au fost analizate politicile din domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României. „Am avut o discuție consistentă cu delegația FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul […] The post Bogdan Ivan a discutat cu FMI despre performanța companiilor de stat din energie și impactul unor măsuri din domeniu asupra competitivității economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil”, consideră ministrul polonez de externe # CaleaEuropeana
Vladimir Putin va face pași către pace atunci când își va da seama că nu poate câștiga la un cost acceptabil, a declarat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, scrie The Guardian. „Nu fac parte dintre cei care cred în soluții rapide. Acesta este un război colonial. Vorbind istoric, astfel de războaie au durat, […] The post „Putin va face pași către pace când va realiza că nu poate câștiga la un cost acceptabil”, consideră ministrul polonez de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Dragoș Pîslaru, întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale: România are nevoie de expertiza BM ca să vedem imaginea de ansamblu și să accesăm instrumente noi # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale, alături de care a setat „cum să ne sincronizăm mai bine pe zona guvernanță și reforme în administrație, pe implementarea fondurilor europene 2021–2027 și pe PNRR, dar și pe agenda de apă uzată și mediu, unde România are […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru, întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale: România are nevoie de expertiza BM ca să vedem imaginea de ansamblu și să accesăm instrumente noi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # CaleaEuropeana
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres. Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după […] The post Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Limbă română predată ca materie obligatorie în sistemul public francez: Un program pilot a fost lansat la un colegiu de lângă Paris # CaleaEuropeana
Ambasadoarea României în Franța, Ioana Bivolaru, a anunțat lansarea unui program pilot unic în sistemul public de educație francez, respectiv studierea limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2). Proiectul este implementat de Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța, prin intermediul Academiei Créteil. Programul a debutat la Collège Aimé et Eugenie Cotton din […] The post Limbă română predată ca materie obligatorie în sistemul public francez: Un program pilot a fost lansat la un colegiu de lângă Paris appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că Politica de Coeziune trebui să rămână neschimbată, așa cum este prevăzută în tratatele europene. Potrivit acestuia, Politica de Coeziune „nu poate fi comasată, diluată sau condiționată de criterii netransparente”. „Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile noastre s-au dezvoltat datorită acestor fonduri. De aceea spun un […] The post Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”, calificând uciderea comentatorul conservator Charlie Kirk drept „un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume care trăiește în libertate și democrație”. „Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Antonio Costa, întâlnire cu Friedrich Merz în „turneul capitalelor”: Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări globale # CaleaEuropeana
Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre, al economiei noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări din această lume, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă desfășurată la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz. Președintele Consiliului European, aflat într-un turneu al capitalelor europene, s-a arătat […] The post Antonio Costa, întâlnire cu Friedrich Merz în „turneul capitalelor”: Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Marco Rubio și ministrul de externe chinez continuă dialogul bilateral, subliniind importanța unei comunicări deschise și constructive între SUA și China # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul de externe chinez Wang Yi și cu directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a Partidului Comunist Chinez. Potrivit comunicatului oficial, Marco Rubio a subliniat importanța unei comunicări deschise și constructive cu privire la o serie de chestiuni bilaterale. De asemenea, oficialii au discutat și […] The post Marco Rubio și ministrul de externe chinez continuă dialogul bilateral, subliniind importanța unei comunicări deschise și constructive între SUA și China appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA au aprobat vânzarea de rachete de ultimă generație către Finlanda pentru 1 mld. de dolari # CaleaEuropeana
Statele Unite au aprobat o vânzare militară către Finlanda, în valoare de 1,07 miliarde de dolari, care include rachete aer-aer de ultimă generație și echipamente de sprijin, a anunțat, miercuri, Agenția pentru Cooperare în Domeniul Apărării (DSCA). Guvernul Finlandei a solicitat achiziționarea a până la 405 rachete AIM-120D-3 AMRAAM cu rază medie de acțiune, împreună […] The post SUA au aprobat vânzarea de rachete de ultimă generație către Finlanda pentru 1 mld. de dolari appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Ursula von de Leyen trebuie să plece!”, afirmă Viktor Orban. După SOTEU, grupul europarlamentar Patrioți pentru Europa a inițiat o nouă moțiune de cenzură # CaleaEuropeana
Grupul Patrioți pentru Europa din Parlamentul European, creat la inițiativa premierului maghiar Viktor Orban, a anunțat miercuri depunerea unei noi moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în aceeași zi în care șefa executivului european a rostit în plenul PE de la Strasbourg discursul anual privind Starea Uniunii Europene. “Ce zile! […] The post “Ursula von de Leyen trebuie să plece!”, afirmă Viktor Orban. După SOTEU, grupul europarlamentar Patrioți pentru Europa a inițiat o nouă moțiune de cenzură appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministerul Sănătății anunță includerea a 35 de medicamente inovative în lista de compensate: Pacienții din România au nevoie de soluții reale # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a anunțat ieri, 10 septembrie, includerea a 35 de medicamente inovative în lista de compensate pentru pacienți cronici, oncologici sau cu boli rare. „Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem. De la început am fost ferm: pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele […] The post Ministerul Sănătății anunță includerea a 35 de medicamente inovative în lista de compensate: Pacienții din România au nevoie de soluții reale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Philippe Gustin, fost ambasador al Franței la București, numit director de cabinet al premierului francez Sébastien Lecornu # CaleaEuropeana
Premierul francez Sébastien Lecornu l-a numit pe Philippe Gustin în funcția de director al cabinetului său de la Matignon, o revenire în prim-plan pentru diplomat, după o carieră marcată de gestionarea unor dosare complicate în perioada crizei financiare din 2008 și o experiență diplomatică de ambasador al Franței în România. Decizia aparține prim-ministrului, dar este […] The post Philippe Gustin, fost ambasador al Franței la București, numit director de cabinet al premierului francez Sébastien Lecornu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM # CaleaEuropeana
Evoluțiile geopolitice internaționale și regionale, securitatea și apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, procesul de extindere a Uniunii, abordarea strategică a UE la Marea Neagră, competitivitatea europeană, viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și consolidarea rezilienței democratice au fost subiectele abordate de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, miercuri, 10 septembrie, la reuniunea […] The post Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM appeared first on caleaeuropeana.ro.
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea a votat, joi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, subliniind că fondurile europene vor putea fi utilizate și pentru construcția de locuințe accesibile în toate statele membre, inclusiv în România. „Am votat pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi […] The post Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate # CaleaEuropeana
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie […] The post Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE condamnă în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian” al Poloniei de către drone rusești: Vom intensifica sancțiunile împotriva Moscovei și a celor care o sprijină # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a condamnat în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian al unui stat membru de către dronele rusești”. „Acest act agresiv și imprudent face parte dintr-o escaladare gravă din partea Rusiei. El amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și […] The post UE condamnă în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian” al Poloniei de către drone rusești: Vom intensifica sancțiunile împotriva Moscovei și a celor care o sprijină appeared first on caleaeuropeana.ro.
ASF primește feedback pozitiv de la OCDE privind acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile organizației în domeniul asigurărilor și pensiilor private # CaleaEuropeana
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, participă în această perioadă (8–12 septembrie 2025) la Săptămâna Financiară organizată de OCDE la Paris, alături de Daniel Armeanu, Vicepreședinte – Sector Pensii Private, Sorin Mititelu, Vicepreședinte – Sector Asigurări și Reasigurări, precum și de o echipă de experți ai Autorității. În cadrul reuniunii de miercuri a […] The post ASF primește feedback pozitiv de la OCDE privind acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile organizației în domeniul asigurărilor și pensiilor private appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase # CaleaEuropeana
Oficiali din Statele Unite și Uniunea Europeană s-au reunit la Washington, în perioada 8-9 septembrie, la cea de-a 13-a ediție a Dialogului Spațial SUA-UE, pentru a discuta domeniile cheie din sectorul spațial în vederea aprofundării parteneriatelor reciproc avantajoase. Agenda reuniunii a inclus și o masă rotundă cu lideri ai industriei americane. Potrivit unui comunicat al […] The post Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase appeared first on caleaeuropeana.ro.
Austria pierde la CJUE acțiunea împotriva regulilor UE privind energia nucleară și gazul. România salută decizia. Ursula von der Leyen afirmă că energia nucleară trebuie să fie “energie electrică de bază” # CaleaEuropeana
Încercarea Austriei de a împiedica UE să clasifice energia nucleară și gazul natural drept „durabile” în taxonomia Uniunii Europene și schemele de investiții a fost respinsă miercuri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Includerea celor două surse de energie în taxonomia UE ca fiind durabile a fost o măsură „graduală” care ar „permite securitatea […] The post Austria pierde la CJUE acțiunea împotriva regulilor UE privind energia nucleară și gazul. România salută decizia. Ursula von der Leyen afirmă că energia nucleară trebuie să fie “energie electrică de bază” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei # CaleaEuropeana
Președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut miercuri seară o convorbire telefonică despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, un incident căruia Polonia i-a răspuns prin doborârea acestor aparate și prin activarea articolului 4 din Tratatul NATO pentru consultări între aliați. “Cu puțin timp în urmă, […] The post Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de încredere mediului de afaceri american, subliniind că stabilitatea rămâne principala prioritate a autorităților române în contextul actual al deficitului bugetar și menționând că sfârșitul anului 2026 este „capătul tunelului” cu privire la suferința economică a țării și aderarea la OCDE. „Stabilitatea este principala noastră prioritate, există […] The post Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea a subliniat principalele priorități pe care le consideră esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, în contextul discursului anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Deputatul european a punctat cincii direcții majore de acțiune pentru proiectul european: rezolvarea de urgență a problemei locuințelor la nivel european, protecția locurilor […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi appeared first on caleaeuropeana.ro.
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene. „Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisiei Europene simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. De asemenea, se pot face simplificări la […] The post PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor ONU la toate facilitățile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel # CaleaEuropeana
Teheranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au ajuns la un acord privind revenirea inspectorilor ONU în toate instalațiile nucleare ale Iranului, inclusiv cele lovite de atacurile Israelului și SUA din iunie, relatează The Guardian. Confirmarea a venit din partea directorului general al AIEA, Rafael Grossi, după o întâlnire de trei ore, luni, la […] The post Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor ONU la toate facilitățile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor # CaleaEuropeana
Deputații europeni pledează pentru un buget agricol autonom mai mare după 2027, cu mai puțină birocrație pentru fermieri și stimulente pentru atingerea obiectivelor de mediu și sociale, informează un comunicat oficial al Legislativului European. Parlamentul consideră că politica agricolă comună (PAC) a UE nu trebuie integrată în alte domenii de finanțare și nici să devină […] The post Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială # CaleaEuropeana
Franța se află sub asaltul protestatarilor care au ieșit în stradă, într-o mișcare intitulată „Blocați totul”, pentru a-și arăta nemulțumirea față de clasa politică și față de tăierile bugetare planificate, după ce guvernul François Bayrou a căzut în urma unui vor de încredere în Adunarea Națională, fapt ce l-a împins pe președintele Emmanuel Macron să […] The post Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială appeared first on caleaeuropeana.ro.
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian # CaleaEuropeana
România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan. “A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat […] The post România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul European și-a adoptat poziția finală privind ajustările aduse Politicii de Coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale # CaleaEuropeana
Miercuri, Parlamentul European, reunit la Strasbourg, și-a adoptat poziția finală privind modificările aduse fondurilor de coeziune și sociale ale UE, ca răspuns la noile provocări și priorități ale UE, informează un comunicat oficial. Pentru a mobiliza fonduri în vederea abordării noilor provocări în contextul instabilității geopolitice, reforma oferă statelor membre și regiunilor posibilitatea de a […] The post Parlamentul European și-a adoptat poziția finală privind ajustările aduse Politicii de Coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale appeared first on caleaeuropeana.ro.
La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei # CaleaEuropeana
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de […] The post La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
