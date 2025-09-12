INS: În semestrul I, au fost date în folosinţă 24.609 de locuinţe, în scădere cu 1.327

21:20

Polonia va desfăşura 40.000 de soldaţi la frontiera cu Belarus şi Rusia, după ce mai multe drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, respectiv al NATO, scrie The Moscow Times, de la care transmitem cele ce urmează. Franţa şi Marea Britanie sunt pregătite să trimită avioane de vânătoare Rafale şi Eurofighter, iar Olanda două sisteme de apărare Patriot.