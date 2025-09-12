Reuters: Oficialii de la Chişinău afirmă că aderarea Moldovei la UE este în pericol dacă grupurile pro-ruse câştigă alegerile
News.ro, 12 septembrie 2025 10:00
Moldova ar putea vedea cum ambiţiile sale de aderare la Uniunea Europeană sunt blocate dacă nu reuşeşte să revină cu un parlament pro-european, au declarat joi oficiali moldoveni de rang înalt, în contextul în care un sondaj de opinie plasează opoziţia pro-rusă în fruntea scrutinului legislativ din 28 septembrie, relatează Reuters.
Unul dintre cei 52 de deţinuţi eliberaţi joi de Aleksandr Lukaşenko a rămas în zona neutră şi a refuzat să părăsească Belarusul # News.ro
Un bărbat, despre care se crede că este politicianul belarus de opoziţie Mikola Statkevici, a refuzat să treacă joi în Lituania împreună cu alţi deţinuţi graţiaţi şi eliberaţi la cererea preşedintelui american Donald Trump, a declarat pentru Reuters un reprezentant al opoziţiei belaruse din exil. Bărbatul în vârstă a rămas singur în zona neutră de la graniţa dintre Belarus şi Lituania.
INS: În semestrul I, au fost date în folosinţă 24.609 de locuinţe, în scădere cu 1.327 de locuinţe, faţă de semestrul I 2024 # News.ro
În semestrul I al acestui an, au fost date în folosinţă 24.609 de locuinţe, în scădere cu 1.327 de locuinţe, faţă de semestrul I 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Noaptea Albă a Filmului Românesc, ediţia a 16-a, va avea loc în 19 septembrie la Bucureşti şi Cluj. Şapte cinematografe vor programa doar producţii autohtone. În Bucureşti, proiecţiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Grădina cu Filme CREART, Sala Cinema a UNATC şi Apollo111 Teatrul. În Cluj-Napoca, filmele se văd la Cinema Victoria, potrivit organizatorilor.
Directorul FBI, Kash Patel, este aspru criticat după ce a afirmat în mod eronat că ucigaşul lui Charlie Kirk a fost prins. Anunţurile contradictorii au dus la ore de confuzie, iar lipsa sa de experienţă este arătată cu degetul # News.ro
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali şi foşti oficiali au criticat declaraţia sa inexactă potrivit căreia un suspect ar fi fost prins în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, un aliat proeminent al preşedintelui Donald Trump, a cărui moarte violentă a şocat America, relatează Reuters.
Ciclism: După manifestaţiile pro-palestiniene, echipa Israel-Premier Tech îşi va schimba titulatura pentru cursele următoare # News.ro
Echipa Israel-Premier Tech va concura sub o simplă siglă IPT la Marele Premiu de la Quebec vineri şi la Marele Premiu de la Montreal duminică, pentru a preveni eventuale incidente similare cu cele care au marcat Vuelta, a anunţat joi organizaţia, potrivit AFP.
Joao Mendes, fiul fostului mare jucător brazilian Ronaldinho, a semnat un contract pe un an cu Hull City, a anunţat joi clubul din liga secundă engleză.
Rusia a declarat vineri că a doborât în timpul nopţii 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în trei ani şi jumătate de ofensivă rusă, un atac care intervine la două zile după incursiunea unor presupuse drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei..
INTERVIU - Radu Petrovici, manager: „Tradiţia Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” este cântatul în limba română. Aparţinem, ca identitate culturală, unei familii europene foarte bune” # News.ro
Cea mai importantă premieră din această stagiune la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” este „Dance Ballerina Dance”, „o poveste de Crăciun dansată pe muzică de jazz”, declară managerul Radu Petrovici, într-un interviu pentru News.ro, subliniind că stagiunea acestei toamne cuprinde 27 de spectacole de musical şi 24 de spectacole de operetă, operă, balet, gale. Muzicianul a vorbit despre fuziunea eşuată cu Opera Naţională, problemele rezultate fiind „mai mari decât cele provocate de doi ani de pandemie covid, în termeni economici”, dar şi despre teatrul muzical la care invită publicul pentru „o tradiţie a unei eleganţe pe care rar o ma regăsim astăzi”.
INS: Investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut în primul semestru cu 1%, la 83,813 miliarde lei, comparativ cu semestrul I 2024 # News.ro
În semestrul I al anului, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 83,813 miliarde lei, în creştere cu 1%, comparativ cu semestrul I 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Selecţionerul Moldovei a demisionat după umilinţa suferită în meciul cu Norvegia, scor 1-11 # News.ro
Serghei Cleşcenco, selecţionerul Moldovei din 2021, a demisionat joi, la două zile după umilinţa suferită de echipa sa în faţa Norvegiei (1-11), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # News.ro
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian.
Radu Mihaiu: La Parlament, cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur / 310 lei pentru o sută de bucăţi; se decontează pe protocol / Pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei / Am fost un pic şocat # News.ro
Deputatul USR Radu Mihaiu relatează că, la Parlament, cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur şi costă 310 lei pentru o sută de bucăţi. Cheltuiala se decontează. Deputatul afirmă că a verificat şi, pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. ”Am fost un pic şocat”, afirmă Mihaiu.
Donald Trump, la un meci al echipei New York Yankees de 9/11. El a fost primit de public cu aplauze şi huiduieli - VIDEO # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie, relatează AP.
China anunţă că unul dintre portavioanele sale de ultimă generaţie a traversat strâmtoarea Taiwan / Fujian este cea mai mare navă construită vreodată de China - VIDEO # News.ro
China a anunţat, vineri, că cel mai nou portavion al său, Fujian, a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua teste în vederea unei viitoare puneri în funcţiune, ceea ce îi va consolida considerabil capacităţile într-o zonă extrem de sensibilă, transmite Le Figaro.
Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI a dat publicităţii o nouă înregistrare video cu suspectul / Apel către populaţie - VIDEO # News.ro
Oficialii americani au lansat un apel urgent către populaţie pentru ajutor, în timp ce continuă căutarea autorului atentatului asupra activistului conservator Charlie Kirk, dând publicităţii noi imagini de la locul atacului din Utah, relatează The Guardian.
Mărcile de lux mizează pe rujuri de 160 de dolari şi accesorii de 1.400 de dolari pentru a combate declinul industriei # News.ro
Marii companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile, dar fără a-şi dilua exclusivitatea, pe fondul unei încetiniri vizibile a pieţei. În acest context, Louis Vuitton a lansat recent o colecţie de cosmetice mult aşteptată, care include rujuri la 160 de dolari bucata, balsamuri de buze şi palete de farduri, semnalând o strategie mai largă de diversificare, transmite CNBC.
Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad, în timp ce Occidentul priveşte cu îngrijorare / Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate # News.ro
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.
Cea mai interesantă funcţie a căştilor AirPods Pro 3 nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană de la început # News.ro
Apple a prezentat marţi noile căşti AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăţi şi îmbunătăţiri, însă nu toate acestea vor putea fi folosite şi în Europa, cel puţin la început.
Un bărbat de 45 de ani s-a înecat în apele Crişului Repede, în localitatea Săntandrei din judeţul Bihor. Trupul a fost găsit prins în plantele de sub apă, la circa un metru de mal.
Nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte sau distruse, afirmă primarul oraşului # News.ro
Unităţile anti-aeriene ruseşti au distrus sau au doborât nouă drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, vineri dimineaţă, a afirmat primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, relatează Reuters.
Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) a anunţat joi că a demarat o investigaţie asupra a şapte companii, printre care Alphabet, Meta şi OpenAI, pentru a evalua modul în care acestea testează, monitorizează şi gestionează riscurile potenţiale ale chatboturilor AI destinate consumatorilor, relatează Reuters.
Un copil de vârstă şcolară a murit în urma unei complicaţii rare a rujeolei, boală pe care a contractat-o când era bebeluş, au anunţat oficialii din sănătate din districtul Los Angeles, citaţi de AP.
Acţiunile Oracle s-au retras joi, după ascensiunea record alimentată de AI spre clubul companiilor de 1.000 de miliarde de dolari # News.ro
Acţiunile Oracle au scăzut joi cu circa 4%, după creşterea spectaculoasă de 35,9% din şedinţa precedentă, care a dus compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră şi pe cofondatorul Larry Ellison aproape de titlul de cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.
Ministerul Sănătăţii din Yemen, condus de houthi, a anunţat, joi, că numărul victimelor în urma atacurilor de miercuri ale Israelului se ridică la 46 de oameni ucişi şi 165 răniţi, potrivit Reuters.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # News.ro
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters.
FMI: Economia SUA dă primele semne de slăbiciune; tarifele pot alimenta riscuri inflaţioniste # News.ro
Economia Statelor Unite începe să arate primele tensiuni după ani de rezistenţă, cu o cerere internă în moderare şi o încetinire a creşterii locurilor de muncă, a declarat joi Fondul Monetar Internaţional, citat de Reuters.
După ce prim-ministrul Franţei a fost demis prin vot parlamentar, un succesor a fost instalat şi ţara a traversat noi proteste, atenţia investitorilor se mută asupra unei probe decisive: actualizările ratingului de credit, transmite CNBC.
Bursele europene au închis joi în creştere, euro s-a apreciat după decizia BCE de menţinere a dobânzilor neschimbate şi datele privind inflaţia din SUA # News.ro
Pieţele de acţiuni europene au închis joi în teritoriu pozitiv, pe fondul deciziei Băncii Centrale Europene de a menţine dobânda cheie şi al publicării în SUA a datelor privind inflaţia, transmite CNBC.
Donald Trump a declarat joi că intrarea unor drone presupuse a fi ruse în spaţiul aerian polonez ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Rusiei, părând să minimizeze oarecum incidentul pe care Varşovia şi NATO îl iau foarte în serios, relatează AFP.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # News.ro
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează AFP.
Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, relatează BBC.
Volodimir Zelenski şi Keith Kellogg, trimisul lui Trump, au discutat la Kiev despre garanţiile de securitate şi presiunea asupra Rusiei # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al preşedintelui SUA, Keith Kellogg, care a venit din nou la Kiev, după nici o lună, în condiţiile în care Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei după summitul Trump-Putin de luna trecută din Alaska.
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # News.ro
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează POLITICO.
Rusia a cerut joi Poloniei să-şi revizuiască decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la manevrele militare comune ruso-belaruse prevăzute pentru perioada 12-16 septembrie, relatează AFP.
Germania va susţine rezoluţia ONU pentru soluţia cu două state în conflictul israeliano-palestinian, dar consideră că nu a sosit momentul recunoaşterii statului palestinian # News.ro
Germania va susţine rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la soluţia cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, dar nu consideră că a sosit momentul recunoaşterii unui stat palestinian, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al guvernului.
11 septembrie 2025
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet”, argumentează ministrul, subliniind că valul anti-vaccinare a fost instrumentat în scop electoral, iar astfel s-a ajuns într-o situaţie gravă.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat de lovitură de stat, într-un verdict istoric dat de Curtea Supremă # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost declarat vinovat, joi, de Curtea Supremă a ţării, cu majoritate de voturi, dar nu cu unanimitate, pentru complot în vederea rămânerii la putere după pierderea alegerilor prezidenţiale din 2022, ceea ce reprezintă o lovitură puternică pentru mişcarea populistă de extremă dreapta pe care a creat-o. Hotărârea prezumtivă a majorităţii unui complet de cinci judecători ai Curţii Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat pentru atacarea democraţiei, scrie Reuters.
Ministrul Sănătăţii afirmă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă, subliniind că până la finalul anului nu se va schimba actualul sistem de plată a serviciilor medicale acordate. Alexandru Rogobete explică faptul că plata pe performanţă nu se va putea introduce pentru gărzi, dar arată că nu este de acord ca medicii din spitale mici să trimită în urgenţă în spitale mari pacienţi pe care îi pot trata ei, iar la final plata să fie aceeaşi.
Rogobete: Vom realiza un fond de inovaţie prin care companiile din industrie, producătorii farma sau de tehnologie medicală, îşi pot deduce din impozitul pe profit. Achităm molecule inovative, tratamente inovative pentru pacienţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine implementarea unui ”fond de inovaţie” în care companiile din industria farmaceutică să poată contribui, deducând 20% din impozitul pe profit, iar banii să fie utilizaţi pentru ca pacienţii să beneficieze de molecule inovative în tratamentul lor.
NBA: Jason Collins, primul jucător din principalele ligi americane care şi-a dezvăluit homosexualitatea, are o tumoare pe creier # News.ro
Jason Collins, fost jucător în NBA şi primul jucător activ care a vorbit despre homosexualitatea sa în Statele Unite, este tratat în această perioadă pentru o tumoare pe creier.
Alexandru Rogobete: Cât eu sunt ministrul Sănătăţii, medicamente foarte ieftine nu vor fi trecute de pe o listă de compensare pe alta/ Explicaţiile ministrului # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă că, atâta timp cât va deţine funcţia de ministru al Sănătăţii, medicamente foarte ieftine nu vor fi trecute de pe o listă de compensare pe alta, cu o compensare redusă, pe motiv că sunt ieftine. Ministrul a explicat şi de ce se opune unei astfel de măsuri.
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. ”Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.
Formaţia Steaua Bucureşti a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa ASA Târgu Mureş, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor, în care a revenit de la 0-1.
Rogobete, după suplimentarea bugetului MS cu 20 de milioane de lei pentru plata tratamentelor medicale în străinătate: Cei 43 de pacienţi pe care îi avem în această listă cumulează undeva la 12 milioane, deci mai rămân 8 milioane până la finalul anului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, în urma aprobării Hotărârii de Guvern care suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 de milioane de lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară, rămân opt milioane de lei pentru pacienţii care au nevoie de astfel de tratamente până la finalul acestui an.
Ministrul Sănătăţii: La rectificarea de buget, mă aştept la o suplimentare de buget pentru anumite zone critice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că la rectificarea bugetară care va avea loc se aşteaptă ca bugetul Sănătăţii să primească sume suplimentare ”pentru anumite zone critice”.
Ministrul Sănătăţii: Discuţia avută cu ministrul Finanţelor, şi sigur găsim variante, este să lăsăm Casa de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestui an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să achite toate datoriile pe care le are, inclusiv plăţile pentru concediile medicale, astfel încât în cursul anului 2026 tot bugetul acestei instituţii să fie utilizat pentru servicii medicale, în beneficiul pacienţilor.
Alexandru Rogobete: Discuţia iniţială a fost următoarea: nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face şi e necesar de făcut este să optimizăm fluxurile, să optimizăm procesele din sistem/ Şase miliarde de lei pentru un an e o sumă importantă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că măsurile fiscal-bugetare care vizează sectorul sanitar nu sunt unele de austeritate, ci de eficientizare. Rogobete explică faptul că principala măsură care va duce la reducerea cheltuielilor în sistem, cea de scădere a numărului spitalizărilor continue, alături de celelalte măsuri luate, vor aduce o economie anuală la buget de şase miliarde de lei.
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Algeriei, a semnat cu CFR Cluj # News.ro
Clubul CFR Cluj a anunţat, joi, că a obţinut serviciile lui Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Algeriei.
