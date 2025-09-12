Reuters: Oficialii de la Chişinău afirmă că aderarea Moldovei la UE este în pericol dacă grupurile pro-ruse câştigă alegerile

23:10

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, în urma aprobării Hotărârii de Guvern care suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 de milioane de lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară, rămân opt milioane de lei pentru pacienţii care au nevoie de astfel de tratamente până la finalul acestui an.