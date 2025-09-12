INTERVIU Un pilot român de F-16 explică și de ce radarele de pe avioane nu pot repera mereu dronele
HotNews.ro, 12 septembrie 2025 10:00
Din momentul în care Forțele Aeriene primesc alerta că drone rusești se îndreaptă spre granița cu România, avioanele de vânătoare F-16 decolează în cel mult un sfert de oră spre zona unde vor căuta să…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
10:10
De ce a tăiat Ryanair două milioane de locuri din zborurile din Spania și intenționează acum să taie încă un milion / Aeroporturile vizate # HotNews.ro
Operatorul aerian irlandez este nemulțumit de creșterea cu 6,5% a taxelor pentru pasageri și spune că vizează reducerea zborurilor de pe aeroporturi regionale spaniole, inclusiv din Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din…
Acum 30 minute
10:00
INTERVIU Un pilot român de F-16 explică și de ce radarele de pe avioane nu pot repera mereu dronele # HotNews.ro
Din momentul în care Forțele Aeriene primesc alerta că drone rusești se îndreaptă spre granița cu România, avioanele de vânătoare F-16 decolează în cel mult un sfert de oră spre zona unde vor căuta să…
Acum o oră
09:30
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru mii de răniţi în război # HotNews.ro
Prinţul Harry face vineri dimineață o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean. Acesta a declarat că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav…
09:30
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat…
09:30
Pensia medie e puțin peste jumătate din salariu. Cum arată distribuția pensionarilor după banii pe care-i încasează # HotNews.ro
În trimestrul II 2025, România avea 4,9 milioane de pensionari, mai muți cu 18.000 față de trimestrul I 2025, a transmis vineri Institutul Național de Statistică. Avem peste 770.000 de pensionari cu vârsta de sub…
09:20
Atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia / Moscova și instalații petroliere, printre ținte / Rușii spun că au doborât 221 de drone # HotNews.ro
Ucraina a desfășurat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că a doborât 221 de drone ucrainene, dar există…
Acum 2 ore
08:50
Apple a prezentat marţi noile căşti AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăţi şi îmbunătăţiri, însă nu toate vor putea fi folosite şi în Uniunea Europeană, pe fondul legislaţiei GDPR, relatează Reuters,…
08:40
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație # HotNews.ro
Oficialii americani au lansat un apel urgent pentru ajutor din partea populației, în timp ce continuă să-l caute pe cel care l-a ucis pe activistului conservator Charlie Kirk, dând publicității noi imagini de la locul…
08:30
VIDEO Singur, în „no man’s land”, un deținut politic eliberat de Lukașenko a refuzat să plece din Belarus: „Acest lucru arată cât de crud este regimul” # HotNews.ro
În zona neutră de la granița dintre Belarus și Lituania, un bărbat în vârstă a rămas joi singur. Este vorba de politicianul de opoziție Mikola Statkevich, cea mai proeminentă figură dintre cei 52 de deținuți…
Acum 4 ore
08:00
Apple va lansa de săptămâna viitoare o nouă funcție de sănătate majoră pe ceasurile sale # HotNews.ro
Apple va lansa o funcție de detectare a hipertensiunii arteriale pe smartwatch-ul său săptămâna viitoare, după ce a primit aprobarea Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA) joi, potrivit Bloomberg News și Reuters. Compania a…
07:50
Agenția pentru Servicii de Imigrare intenționează să adauge competența lingvistică japoneză drept condiție pentru obținerea vizei de antreprenor, au declarat surse guvernamentale, citate de cotidianul Asahi Shimbun. Japonia are două tipuri de vize: cea de…
07:40
Curtea Supremă din Brazilia a decis sentința pentru fostul președinte Bolsonaro: Zeci de ani de închisoare / „Groaznic”, a reacționat Trump # HotNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a primit o condamnare de 27 de ani și trei luni de închisoare, sentința exactă venind venind la câteva ore după ce a fost găsit vinovat joi pentru plănuirea unei…
07:20
Banca digitală Revolut a anunțat joi că a depășit 4 milioane de clienți în Italia, plasându-se printre primele cinci bănci italiene ca număr de clienți, după ce s-a clasat și pe primul loc printre băncile…
07:00
Protocolul în Parlament: cum s-au cheltuit banii în primele șase luni, în timp ce austeritatea planează peste țară / Diferențele față de anul trecut # HotNews.ro
În primele șase luni ale anului, Parlamentul a cheltuit 30% din suma alocată pentru protocol. Cum s-au împărțit banii între Senat și Camera Deputaților și pentru ce au fost cele mai mari cheltuieli.
07:00
VIDEO De ce moldovenii preferă glumele rusești. „Divertismentul TV care vine din România este rudimentar”. Interviu cu vicepreședinta Consiliului Audiovizualului de la Chișinău despre războiul informațional din Republica Moldova # HotNews.ro
După începerea războiului din Ucraina, în februarie 2022, Republica Moldova a fost nevoită să ia măsuri dure împotriva unor televiziuni și a unor site-uri de știri pentru a contracara influența Rusiei în rândul propriilor cetățeni.…
Acum 12 ore
01:40
ULTIMA ORĂ Donald Trump vine cu o nouă poziție ambiguă, după ce intrarea dronelor rusești în Polonia a pus pe jar Europa: „Ar fi putut fi o greșeală” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei poate reprezenta o „greșeală”, scriu agențiile Reuters și France Presse. „Ar fi putut fi o greșeală”, le-a spus Trump…
00:40
Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk # HotNews.ro
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk, au declarat joi două surse pentru CNN. Ceremonia comemorativă prin care…
00:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. El susține că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”, scrie News.ro. „Nu voi…
00:00
CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului: Responsabilitatea revine statului român # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că „responsabilitatea reală pentru garantarea…
00:00
Ambasadorul Rusiei la București a fost chemat la MAE după incursiunea dronelor rusești în Polonia: „O escaladare fără precedent, amenințare la adresa securității europene” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi seară că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, pentru a i se transmite poziția României privind incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al…
11 septembrie 2025
23:40
Emisiile de carbon ale giganților petrolieri, legate pentru prima dată de valurile de căldură care au ucis mii de oameni # HotNews.ro
Un nou studiu arată cum companiile de combustibili fosili sunt direct responsabile de valurile de căldură care duc la mii de decese. Aceste companii riscă să fie obligate să plătească despăgubiri, scrie The Guardian. Cercetarea,…
23:30
Rusia cere Poloniei să reanalizeze decizia închiderii graniței cu Belarusul: „Un pas de confruntare, o nouă escaladare” # HotNews.ro
Rusia a cerut Varșoviei să își reconsidere de urgență decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a catalogat…
23:10
„Ce palmă peste față ”. Șeful FBI, criticat dur după eroarea făcută la începutul anchetei privind asasinarea lui Charlie Kirk / Casa Albă se răfuiește cu agenția Reuters: „O relatare josnică” # HotNews.ro
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum în calitate de director al Biroului Federal de Investigații (FBI), după ce actuali și foști oficiali americani au criticat declarația eronată a acesteuia…
22:50
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, găsit vinovat de conspirație la lovitură de stat # HotNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi pentru conspirație în vederea unei lovituri de stat menite să-l mențină la putere după pierderea alegerilor din 2022, o lovitură puternică pentru mișcarea populistă de extremă dreapta…
22:40
Un nou ministru din Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la orice formă de corupție. Asta pentru că Diella, așa cum se numește, este un bot generat prin inteligență artificială, scrie Reuters.…
22:20
O națiune tot mai divizată: Experții avertizează că spirala violenței politice riscă să explodeze după uciderea lui Charlie Kirk # HotNews.ro
Asasinarea influencerului american de dreapta Charlie Kirk marchează un moment decisiv în valul de violență politică din SUA, unul care, potrivit unor experți, riscă să inflameze o țară deja divizată și care ar putea genera…
21:50
Mișcarea făcută de Emmanuel Macron după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei: „Nu vom ceda” # HotNews.ro
Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța va trimite trei avioane de luptă pentru a „ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei”, după ce Varșovia a acuzat Rusia că a lansat un atac cu…
21:30
Netanyahu a decis să continue planul major de colonizare, care secționează Cisiordania. „Nu va exista niciodată un stat palestinian” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a semnat joi un acord pentru a continua controversatul plan de extindere a colonizării, care ar secționa teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru a-și crea un stat, informează Reuters. „Nu…
21:20
Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa semnalează o problemă importantă „pentru toți cetățenii europeni” după incidentul fără precedent din Polonia # HotNews.ro
Michael O’Leary, directorul executiv al companiei aeriene Ryanair, a avertizat, joi, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va provoca ani la rând perturbări în transportul aerian pentru companiile europene. Avertismentul vine la o zi după ce…
Acum 24 ore
21:10
Ciprian Ciucu: PSD nu vrea alegeri pentru PMB „în această perioadă, nu-mi e clar de ce” / Ce spune despre un candidat comun al coaliției # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a susținut că nu vrea alegeri pentru Primăria Municipiului București în această perioadă. El a afirmat și că nu își dorește un candidat comun al…
20:50
Europa se înghesuie să cumpere o armă-cheie ucraineană, după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Țările NATO caută acum o soluție” # HotNews.ro
Țările europene se înghesuie să achiziționeze sisteme ucrainene anti-drone după încălcarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele kamikaze rusești în noaptea de marți spre miercuri, au declarat oficiali și producători de armament…
20:30
FBI a publicat primele fotografii cu presupusul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Autoritățile cer ajutorul publicului și au pus pe masă o recompensă # HotNews.ro
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu o persoană de interes în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vârstă de 31 de ani împuşcat în gât în urmă cu o…
20:10
Ilie Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei / Un al doilea pod peste Dunăre, punctul central al convorbirii # HotNews.ro
Premierul României Ilie Bolojan a discutat, joi, cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi au vorbit despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse și despre securitatea maritimă la Marea Neagră, conform…
20:00
CTP, după uciderea activistului conservator Charlie Kirk: „Nu simt empatie. Spunea el însuși că empatia produce mult rău” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a reacționat joi, după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, afirmând că nu simte empatie față de soarta acestuia și evocând declarațiile controversate pe care influencerul MAGA le-a făcut de-a…
19:50
Ghinion pentru UTA Arad: Atacantul s-a accidentat după ce a marcat pentru națională: „Va sta 2-3 luni” # HotNews.ro
Hakim Abdallah (27 de ani), atacant care a plecat în această vară de la Dinamo București și a semnat cu UTA Arad, s-a accidentat în timpul unui meci disputat în tricoul naționalei din Madagascar. Malgașul…
19:40
Una dintre cele mai mari puteri militare din lume cere Moscovei să nu-i mai recruteze cetățenii în armata rusă, în războiul împotriva Ucrainei # HotNews.ro
Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună…
19:30
CFR Cluj a anunțat, joi, că algerianul Islam Slimani (37 de ani) este noul atacant al echipei antrenate de Andrea Mandorlini. După ce Kurt Zouma a ajuns în Gruia, vicecampioana României a reușit o nouă…
19:30
Nicușor Dan spune că cei 40% dintre români care ar vota cu AUR sunt „exasperați”: „Arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la B1 TV, despre procentul de 40% al AUR în ultimul sondaj de opinie, că nu crede că reprezintă o „mare iubire” pentru partid, ci, mai degrabă, o „dezamăgire…
19:20
„Nimeni în lume nu are suficiente rachete”. După intrarea dronelor rusești în Polonia, Zelenski indică Occidentului un domeniu strategic de apărare # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat joi pe aliații Kievului să-și regândească propriile capacități de apărare antiaeriană după incursiunile în spațiul aerian polonez ale unor drone pe care Varșovia le consideră ca fiind rusești, scrie…
19:10
„Nu poți înlocui un Charlie Kirk”. Trump anunță că îl va decora post-mortem pe influencerul MAGA împușcat în Utah cu cea mai înaltă distincție civilă din SUA # HotNews.ro
Aflat joi dimineață în fața Pentagonului, la ceremonia de comemorare a 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, președintele Donald Trump și-a început discursul evocând asasinarea, cu o zi în urmă,…
18:50
Tribunalul București a respins, joi, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-i prelungi cu 60 de zile măsura controlului judiciar în dosarul în care este acuzat de mai multe infracțiuni…
18:40
Mauser 30-06, pușca găsită într-o zona împădurită în apropiere de locul unde a fost asasinat influencerul Charlie Kirk # HotNews.ro
O pușcă de mare putere – un model mai vechi Mauser 30-06 – a fost recuperată joi într-o zonă împădurită din apropierea campusului universitar unde activistul MAGA Charlie Kirk a fost împușcat, informează The New…
18:20
Un parlamentar bulgar crede că țara sa este în pericol mai mare decât Polonia: „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin ne este prieten” # HotNews.ro
Un parlamentar bulgar a avertizat că țara se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia de a fi atacată de Federația Rusă, întrucât dronele rusești pot ajunge mult mai ușor pe teritoriul bulgar, potrivit…
18:10
Dan Brown vine cu o nouă carte în care abordează una dintre cele mai acute probleme ale actualității # HotNews.ro
„Secretul secretelor”, cel mai nou roman a lui Dan Brown, îl urmărește pe Robert Langdon în încercarea de a-și salva iubita, o cercetătoare în neuroștiințe care este urmărită de o organizație misterioasă după o descoperire…
18:00
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marți de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale,…
17:40
„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză suprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii # HotNews.ro
Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent. „Ne confruntăm cu o cursă…
17:30
EXCLUSIV Firma care produce țigările Carpați și Snagov, cu active 3 mașini în leasing și 4 angajați, a acumulat datorii la ANAF de 649 milioane de lei. A intrat în concordat preventiv, după ce a evitat șapte ani executarea, cu eșalonări la plată # HotNews.ro
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, celebrele mărci românești, fabricate în Germania pentru vânzare pe piața românească, a acumulat în ultimii ani obligații fiscale substanțiale către bugetul statului, în principal TVA și accize pentru țigările și…
17:10
INTERVIU Expert din Varșovia după dronele Rusiei: „Suntem pregătiți ca escaladarea Moscovei să continue. Polonezii cunosc istoria, sunt foarte educați în acest sens și chiar și generația tânără este foarte patrioată” # HotNews.ro
Polonezii le transmit aliaților occidentali că Rusia nu se va opri la Ucraina și că va încerca să-și impună noile reguli, testând NATO cu incursiuni precum cea din noaptea de marți spre miercuri. De ce…
17:10
Cel mai mare producător auto european anunță investiții de un miliard de euro în AI: Vrem să micșorăm cu 25% timpii de dezvoltare pentru mașinile noi # HotNews.ro
Grupul Volkswagen va investi până la un miliard de euro în aplicații de inteligență artificială (AI) până în 2030, a anunțat compania la salonul IAA Mobility de la Munchen. Investițiile vizează dezvoltarea de vehicule cu…
17:00
Bach și breakdance, capodopere romantice și experiențe imersive inspirate de Klimt, azi la Festivalul Enescu # HotNews.ro
Joi, 11 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică și fiecare construind, în felul său, punți între lumi aparent îndepărtate: trecut și prezent, muzică și dans, sunet…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.