Petru Ghervan, dezamăgit pentru că, în continuare, Daniel Stanciuc nu este jucat suficient la Dinamo: Mai așteptăm un pic să vedem, pentru că Pereira, în opinia mea, este un antrenor echilibrat

Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă din prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I sau în clasa a V-a, sau în clasa a IX-a sau în orice clasă dacă între […] Articolul Polițiștii suceveni, ghiozdane și sfaturi pentru copii și părinți: Nu rîdem de alți copii indiferent de aspectul fizic, etnie, rasă, naționalitate sau religie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.