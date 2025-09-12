Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital
Digi24.ro, 12 septembrie 2025 10:00
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a ajuns la spital după ce a fost bătut, la școală, de un coleg. La începutul anului, în același liceu, un băiat a fost înjunghiat de un coleg.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
10:00
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital # Digi24.ro
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a ajuns la spital după ce a fost bătut, la școală, de un coleg. La începutul anului, în același liceu, un băiat a fost înjunghiat de un coleg.
10:00
Prințul Harry a mers în Ucraina. Ce le-a promis soldaților răniți în război. „Este uşor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă” # Digi24.ro
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari, care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian.
Acum o oră
09:40
Mișcare periculoasă: un portavion de ultimă generaţie al Chinei a traversat strâmtoarea Taiwan. Imagini cu colosul „Fujian” # Digi24.ro
China a anunţat, vineri, că cel mai nou portavion al său, „Fujian”, a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua teste în vederea unei viitoare puneri în funcţiune, ceea ce îi va consolida considerabil capacităţile într-o zonă extrem de sensibilă, transmite Le Figaro.
09:30
Atac ucrainean masiv: Rusia susține că a doborât peste 200 de drone. Moscova și Sankt-Petersburg, printre țintele Kievului # Digi24.ro
Rusia a anunţat, vineri, că a doborât în timpul nopţii de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei Kievului în cei trei ani şi jumătate de ofensivă rusă, în ajunul unor ample manevre militare ruso-belaruse.
09:30
Momentul în care echipajul ucrainean al unui elicopter Mi-8 doboară o drona rusă Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord # Digi24.ro
Aviația ucraineană a demonstrat încă o dată priceperea și determinarea sa în cer. Echipajul elicopterului Mi-8 a interceptat și distrus o drona kamikaze ruso-iraniană Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord.
09:20
Estimările meteorologilor pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi apropiate de cele normale. Cum va fi vremea în octombrie # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat vineri prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. La începutul perioadei, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice, în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi ușor excedentare, local, în extremitatea de nord a țării, dar deficitare în zonele de sud-vest. Spre finalul perioadei, în a doua săptămână a lunii octombrie, mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice iar cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.
Acum 2 ore
09:00
Industria de lux, în declin. Noua strategie contra falimentului: rujuri de 160 de dolari și accesorii care nu depășesc 1.400 de dolari # Digi24.ro
Marile companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile - dar fără a-şi dilua exclusivitatea - pe fondul unei încetiniri vizibile a pieţei. În acest context, Louis Vuitton a lansat recent o colecţie de cosmetice, care include rujuri la 160 de dolari bucata, balsamuri de buze şi palete de farduri, semnalând o strategie mai largă de diversificare, transmite CNBC.
08:50
Noi imagini cu atacatorul lui Charlie Kirk, publicate de poliție. Anchetatorii au reconstituit mișcările presupusului asasin # Digi24.ro
Oficialii americani au publicat o nouă înregistrare video cu persoana suspectată de uciderea conservatorului Charlie Kirk, în care atacatorul coboară de pe acoperișul unei clădiri din campusul Universității Utah Valley, de unde autoritățile cred că a tras focul de armă fatal, și pleacă de la locul faptei, potrivit ABC News.
08:40
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Ce mesaj a transmis despre război # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea dronelor ruseşti pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de situaţie, relatează AFP, citată de Agerpres. Această declaraţie vine în contextul în care autorităţile poloneze şi aliaţii occidentali acuză Rusia că a vizat în mod deliberat Polonia, în noaptea de marţi spre miercuri, în timpul unei incursiuni a aproape 20 de drone.
08:30
Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Digi24.ro
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează Politico.
Acum 4 ore
08:00
NATO, în alertă: Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate # Digi24.ro
Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 septembrie.
07:10
Studenții au început goana după cazări. Cum arată viața în cel mai modern cămin din România, inaugurat în acest an # Digi24.ro
Toamna scumpește chiriile, iar studenții simt costurile ridicate primii. Așa că tot mai mulți renunță la confortul de a locui singuri și se înscriu pentru un loc în căminele universităților. La Timișoara, de anul acesta, studenții au la dispoziție încă 600 de locuri de cazare, pe lângă cele existente, în cel mai modern cămin din România.
07:10
Ministrul Muncii vrea să crească numărul pensiilor virate prin bancă. Reacția bătrânilor de la sate: „Nu e bună pe card” # Digi24.ro
Doar jumătate din pensionari primesc, în acest moment, pensia pe card, iar ministrul Muncii vrea să crească numărul acestora. Florin Manole spune că plata pensiilor prin intermediul Poștei Române costă de zece ori mai mult. În Dolj, de pildă, sunt sate în care nu există bancomate și oameni care nu au văzut niciodată un card. „Nu e bună pe card, e mai bine la poștă”, sunt de părere localnicii.
07:10
Măsuri de austeritate în Slovacia: se reduce numărul sărbătorilor legale și se majorează impozitele # Digi24.ro
Guvernul slovac dezvăluie planuri drastice de austeritate, reducând numărul zilelor libere și majorând impozitele în mod general, ceea ce a determinat opoziția să lanseze avertismente cu privire la stagnarea creșterii economice, relatează Euractiv.
07:10
„Lumea nu poate întoarce privirea.” Copiii ucraineni răpiți de ruși au fost îndoctrinați, torturați, agresați sexual (raport) # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre copiii ucraineni aflați sub ocupație rusă au fost supuși îndoctrinării, iar unii au îndurat acte de tortură și violență sexuală, potrivit unui raport publicat de organizațiile Save Ukraine și War Child UK, consultat de Kiev Independent.
07:10
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau” # Digi24.ro
Situație halucinantă la Techirghiol, în Constanța. Deși este arie protejată recunoscută internațional, în zonă au apărut mai multe construcții ilegale, inclusiv o biserică. Ctitor al lăcașului de cult, fiica deputatului Gigi Becali, a primit nenumărate amenzi, dar lucrările nu se opresc. Specialiștii de Mediu au făcut plângere penală și spun că în zonă s-au distrus pajiști esențiale pentru habitatul a mii de păsări. „Pe terenul meu, fac ce vreau”, spune Gigi Becali.
07:10
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Ambasadorul britanic în Statele Unite, lordul Peter Mandelson, a fost demis din funcție din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat joi Ministerul de Externe, cu câteva zile înainte de vizita de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, relatează dhnet.be.
07:10
Calea Victoriei devine din nou pietonală în acest weekend, cu un program divers. Programul „Străzi deschise - Bucureşti” se extinde în 13 şi 14 septembrie şi pe Calea Griviţei (sectorul 1), acolo unde vor avea loc activităţi pentru întreaga familie.
07:10
Polonia solicită sisteme suplimentare de apărare aeriană din partea NATO după atacul cu drone rusești. „E nevoie de un zid anti-drone” # Digi24.ro
Polonia a solicitat aliaților săi sisteme suplimentare de apărare aeriană și tehnologie anti-drone pentru a se proteja mai bine împotriva dronelor rusești, informează Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul.
07:10
Trupele speciale cecene au fost lovite de „febra șoarecilor”. „Ne luptăm cu ei pentru conservele de lapte condensat” # Digi24.ro
Trupele unei unități de forțe speciale cecene s-au îmbolnăvit de hantavirus, o boală transmisă de rozătoare, care a lovit anterior tranșeele rusești în timpul războiului din Ucraina.
07:10
Pericol în trafic: fuga după ambulanță. Ce spun ambulanțierii despre șoferii care gonesc pe urmele lor. „E un risc major” # Digi24.ro
Vitezomani și inconștienți - așa sunt văzuți șoferii care pornesc în urmărirea ambulanțelor aflate în misiune, în încercarea de a profita de culoarul pe care îl fac celelalte mașini din trafic. Gonesc cu viteză pentru a câștiga câțiva metri, fără să țină cont că își pun în pericol atât viața lor, cât și pe a celorlalți șoferi. Ambulanțierii spun că se confruntă des cu astfel de situații, iar uneori cei care fac asta sunt rude ale victimelor aflate în mașina de intervenție. Și polițiștii trag un semnal de alarmă și spun că riscurile în aceste cazuri sunt majore.
07:10
Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care este strategia lui Vladimir Putin contra flancului estic al NATO # Digi24.ro
Dacă intenția lui Vladimir Putin a fost să se folosească de incursiunea cu drone în spațiul aerian al Poloniei ca să testeze apărarea antiaeriană NATO, președintele rus probabil că este foarte mulțumit de rezultat. Experții avertizează că felul în care s-a desfășurat întregul incident va încuraja probabil Rusia să meargă și mai departe când va încălca din nou spațiul aerian al unui stat NATO, potrivit Financial Times.
Acum 12 ore
00:20
Un deputat a aflat șocat că la Parlament cărțile de vizită se fac cu foiță de aur. „Se decontează pe protocol” # Digi24.ro
Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, s-a declarat „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament. Prețul ar fi motivat de faptul că acestea se fac cu foiță de aur, banii fiind decontați „pe protocol”.
11 septembrie 2025
23:30
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti în legătură cu violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.
23:00
Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile # Digi24.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură de stat militară. Trei din cinci judecători ai Curții Supreme l-au găsit vinovat pentru organizarea unui complot menit să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.
22:50
Ce să faci în caz de război sau urgențe majore. Ghidul polonez de siguranță: medicamente, bani cash, documente pe stick, dezinfectant # Digi24.ro
Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, relatează TVPWorld. Iată sfaturile din acest ghid, cu mențiunea că ele sunt, în cea mai mare parte, general valabile. Fiecare dintre noi se poate pregăti singur pentru o criză.
22:50
Rogobete: Discuţia iniţială a fost că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face este să optimizăm fluxurile # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că măsurile fiscal-bugetare care vizează sectorul sanitar nu sunt unele de austeritate, ci de eficientizare. Rogobete explică faptul că principala măsură care va duce la reducerea cheltuielilor în sistem, cea de scădere a numărului spitalizărilor continue, alături de celelalte măsuri luate, vor aduce o economie anuală la buget de şase miliarde de lei.
22:30
Un muncitor a fost rănit în Dâmbovița, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal # Digi24.ro
Un accident de muncă s-a produs joi, într-o comună din judeţul Dâmboviţa, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat care lucra la o reţea de canalizare. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal şi face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.
22:10
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării” # Digi24.ro
Rusia cere Varșoviei să revizuiască cât mai curând posibil decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ea a calificat acțiunile Varșoviei drept „un pas conflictual” și „o escaladare a tensiunilor”, relatează polsatnews.pl.
21:50
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm dezinformării rusești! Trebuie să creștem investițiile în apărare” # Digi24.ro
Joi după-amiază, la Palatul Prezidențial din Varșovia s-a reunit Consiliul Național de Securitate, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la 10 septembrie. Cu această ocazie, președintele Nawrocki a afirmat că Polonia este vizată de patru ani de un război hibrid, avertizând publicul să nu cadă pradă dezinformării rusești. Polonia a cerut o reacție de la ONU, iar vineri se va reuni în regim de urgență Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, relatează Polsat News și TVPWorld. Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale.
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, relatează AFP.
21:20
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez # Digi24.ro
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”, a anunțat președintele Emmanuel Macron, relatează ladepeche.fr. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență vineri.
Acum 24 ore
21:00
Cancelarul Germaniei cere întărirea serviciilor secrete pentru a înfrunta Rusia și atacurile hibride # Digi24.ro
Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi consolidarea serviciilor de informații, astfel încât acestea să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-o perioadă de amenințări crescânde la adresa țării sale și a Europei, scrie Politico.
20:50
Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană din Maramureș # Digi24.ro
Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au cerut joi seara ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi, a anunțat directorul Salvamont Maramureş, Dan Benga.
20:40
De la „idolul sârbilor” la „trădător”. Novak Djokovici s-a mutat în Grecia împreună cu familia # Digi24.ro
Superstarul mondial al tenisului, sârbul Novak Djokovici, se mută cu familia în Grecia și își înscrie cei doi copii la o școală privată din Atena, pe fondul tensiunilor politice crescânde din Serbia natală, potrivit greekreporter.com.
20:40
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu, să fie clar # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit să fie primar general, că la nivel teoretic, crede că este pregătit însă nu crede că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai arătat că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu.
20:10
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană” # Digi24.ro
Ministerul suedez de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul Moscovei la Stockholm pentru a protesta faţă de intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez, incident considerat de Varşovia un act deliberat, relatează AFP.
20:10
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori # Digi24.ro
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
20:10
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului # Digi24.ro
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat, pe rețelele de socializare, imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul unui eveniment desfășurat miercuri la Utah Valley University.
20:00
Radiodifuzorul irlandez RTE anunță că nu intenționează să participe la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs, informează BBC. RTE va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.
19:50
Lecții obligatorii despre incendii și inundații, în grădinițe și școli: Cum sunt pregătiți copiii din Spania pentru criza climatică # Digi24.ro
Copiii din Spania vor învăța la grădinițe și școli cum să reacționeze în fața inundațiilor, incendiilor de pădure, cutremurelor și erupțiilor vulcanice, ca parte a unui program menit să îi pregătească pentru impactul tot mai mare al crizei climatice, relatează The Guardian.
19:40
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # Digi24.ro
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi era protejat de secret timp de 30 de ani.
19:40
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus # Digi24.ro
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus
19:30
Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru Nazare la Washington D.C. # Digi24.ro
Alexandru Nazare a anunțat că se află la Washington D.C., în aceste zile, unde are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar și finanțatori interesați de oportunitățile din România. Scopul vizitei în SUA este atragerea de noi investiții în sectoare cheie pentru țara noastră.
19:10
Muncitori care fugeau de o razie anti-imigrație au sărit gardul la sediul central al CIA, încercând să se ascundă în curtea agenției # Digi24.ro
Ofițerii Agenției de Imigrație și Vamă (ICE) au efectuat miercuri o razie pe un șantier de construcții situat în apropierea sediului Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii muncitori care încercau să fugă au încercat să escaladeze gardul care înconjoară sediul agenției, relatează The New York Times.
19:10
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din campusul universitar. Ce a dezvăluit ancheta poliției # Digi24.ro
Anchetatorii în cazul uciderii influencerului Charlie Kirk, un cunoscut suporter al lui Donald Trump, au oferit primele date din dosar. Ei au reușit să reconstituie traseul asasinului, atât la sosirea în campus, cât și după ce a tras focul fatal și au recuperat câteva amprente.
19:00
Fostul președinte Milorad Dodik, persona non grata în Slovenia. Este al cincilea stat al UE care îi interzice accesul pe teritoriul său # Digi24.ro
Guvernul sloven a decis, joi, să-i interzică accesul pe teritoriul său preşedintelui demis al Republicii Srpska (RS), entitatea sârbă din Bosnia-Herţegovina, Milorad Dodik, care a sfidat autorităţile federale bosniace prin implicarea în activităţi politice în pofida interdicţiei primite.
18:50
Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat la telefon, joi, cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov, informează Guvernul. Tema principală a convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.
18:40
Judecătorii români au respins cererea primarului pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției în spațiul Schengen # Digi24.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins joi cererea formulată de primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, candidat la alegerile parlamentare, prin care solicita ca interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen să fie suspendată. Decizia a fost pronunțată pe 11 septembrie și poate fi atacată în decurs de 5 zile, informează NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.