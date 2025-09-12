Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
Gândul, 12 septembrie 2025 10:00
Trei zodii se află pe lista celor norocoase, în următoarea perioadă. Câțiva dintre nativi vor traversa o perioadă prosperă, până pe 21 septembrie 2025, iar norocul va fi de partea lor. Atât în zona carierei, cât și în planul financiar vor exista schimbări. Altfel, în cazul altor nativi, planul social va fi afectat pozitiv. Cele […]
• • •
Acum 10 minute
10:10
UEFA se aliniază plângerilor făcute de cluburi. După ce Mihai Stoica a criticat în direct regulamentul UEFA privind listele de jucători pentru competițiile continentale, forul de la Nyon a decis să facă o concesie. Oficialul campioanei României a denunțat faptul că echipele calificate în grupele Europa League nu au voie să modifice lotul de jucători […]
10:10
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic” # Gândul
Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe Jair Bolsonaro la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și alte infracțiuni grave. Decizia istorică a provocat reacții dure din partea lui Donald Trump, care a calificat verdictul drept „o vânătoare de vrăjitoare”. Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a […]
Acum 30 minute
10:00
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament” # Gândul
Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul activistului MAGA, Charlie Kirk. Gazetarul a spus că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Donald Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarațiile controversate despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu […]
10:00
Acum o oră
09:40
Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru # Gândul
Universitatea Craiova are pe masă o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram, primită de la o grupare din Turcia. Unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului în Superligă este curtat intens, iar acum a intrat din nou în vizorul cluburilor de afară. Ultimii care au bătut la ușa lui […]
09:30
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei # Gândul
Tragedie în Prahova după ce administratorul complexului Cupola din județul Prahova a fost găsit mort într-o anexă a restaurantului. Anchetatorii au deja o primă ipoteză în cazul morții bărbatului de 38 de ani. Scene șocante s-au derulat în județul Prahova, unde trupul neînsuflețit al un bărbat a fost descoperit în anexa unui restaurant. Victima, descoperită […]
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii # Gândul
Elon Musk, Andrew Tate și alte personalități de renume au anunțat că vor dona sume importante de bani după ce ucraineanca Irina Zarutska, refugiată în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte. Personalitățile s-au angajat să doneze bani pentru pictarea unor portrete ale acesteia pe mai multe ziduri din orașe importante din […]
09:20
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic # Gândul
Meteo 12 septembrie 2025. Meteorologii au întocmit prognoza pentru ziua de vineri, 12 septembrie. Astăzi, în mai multe zone din țară se vor înregistra precipitații și vânt puternic. Spre deosebire de zilele precedente, vremea se răcește. Temperatura maximă atinge 28 de grade Celsius. Dacă în zonele vestice ale țării se anunță un cer senin, în […]
Acum 2 ore
09:10
Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat transformarea Ursulei von der Leyen din șefa Comisiei Europene într-un „mareșal” al Europei. El a explicat de ce politica de reînarmare a Uniunii Europene este, de fapt, o capcană care slăbește Vestul. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei […]
09:00
Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro # Gândul
Grupul ceh Tesla a renunțat la construcția fabricii de stocare a energiei din Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro și sprijinită parțial printr-un ajutor de stat. Proiectul, anunțat în 2022 și considerat strategic pentru România, înregistra deja întârzieri majore. Planurile pentru ridicarea unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la […]
08:50
Dacă e vineri, atunci e vremea să ne delectăm cu un nou banc savuros. „Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră”. Spor la râs! Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el. – […]
08:50
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un alt banc savuros. Începe ziua cu zâmbetul pe buze, citind dialoul între Bulă și un psiholog. Spor la râs! – Domnule Bulă, a mai existat cineva în familia ta cu boli mintale? – Da, domnule doctor. – Cine, Bulă? – Sora mea, săraca… – Ce a făcut sora […]
08:40
Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America” # Gândul
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a șocat Statele Unite. FBI a anunțat că a recuperat arma crimei și a publicat noi imagini clare cu suspectul, un tânăr de până în 25 de ani, care este încă în libertate. Liderul de la Casa Albă a decretat doliu național până duminică. Un asasinat […]
08:40
Ion Cristoiu: „MACRON vrea să acopere problemele financiare tot pe spinarea oamenilor muncii” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre protestele din Franța și despre posibilitatea ca astfel de mișcări să apară și în România. El a explicat diferențele dintre contextul francez și cel românesc, dar și de ce nu vede la români aceeași forță de reacție. Urmărește aici, integral, emisiunea lui […]
08:30
Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta # Gândul
Specialiștii avertizează și susțin că există o serie de alimente care nu ar trebui cumpărate și consumate toamna. Altfel, experții în domeniul nutriției recomandă o listă cu produsele alimentare care ar putea să facă parte din dieta zilnică. Există o serie de produse alimentare care nu ar trebui să îți lipsească din dieta zilnică, susțin […]
08:30
Acum 4 ore
07:50
Rapid întâlnește pe U Cluj, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, în primul meci al etapei nouă a Superligii. Echipa națională a avut două meciuri, amicalul cu Canada, 0-3, și partida cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026, iar campionatul a avut o scurtă pauză. Costel Gâlcă a vorbit despre duelul cu U Cluj, […]
07:50
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 11-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România # Gândul
Specialiștii Accuweather au întocmit noua prognoză meteorologică pentru perioada 11-21 septembrie 2025. Noile date indică o răcire a valorilor termice în România, în următoarea perioadă, iar în anumite zone ale țării se vor înregistra precipitații. Prognoza zilei arată că, cel puțin la această oră (07:30), în mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi. Temperaturile […]
07:40
Le Monde: Sébastien Lecornu trebuie să meargă pe calea compromisului /Noul premier al FRANȚEI sugerează distanțarea de Macron # Gândul
Sébastien Lecornu, premierul-desemnat al Franței, a sugerat, joi, distanțarea de președintele Emmanuel Macron, ceea ce ar semnala existența unei mici posibilități de obținere a consensului asupra bugetului, notează cotidianul Le Monde. Franța suferă, dar nu este încă scindată, iar intrarea în scenă a noului prim-ministru, al cincilea de la începerea mandatului președintelui Emmanuel Macron și […]
07:30
Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei # Gândul
Islam Slimani este noul atacant al celor de la CFR Cluj. El și-a început cariera la CR Belouizdad, după care a ajuns la Sporting Lisabona, unde a marcat 61 de goluri și a dat 16 pase decisive. Apoi, s-a transferat la Leicester sau Newcastle. După perioada din Anglia a jucat în Franța, la AS Monaco, […]
07:20
12 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sue Ellen Ewing din Dallas împlinește 85 de ani/ Paul Walker ar fi împlinit 52/ Sydney Sweeney face 28 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 12 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Linda Gray este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolul său emblematic din serialul de televiziune Dallas, unde a interpretat-o pe Sue Ellen Ewing, soția lui J.R. Ewing. Născută la 12 […]
07:00
Ei sunt Jeni și Biki, cuplul de NEPALEZI îndrăgostit de România. Au învățat să facă și sarmale. Ne-au spus cât câștigă aici și câți bani trimit acasă # Gândul
Jeni și Biki formează cel mai simpatic cuplu de tineri nepalezi din cartierul bucureștean Militari. Căsătoriți de 10 ani, cei doi tineri asiatici lucrează de 3 ani în România. Nu au copii, dar au planuri mari pentru o familie numeroasă. Vor să rămână la noi în țară, pentru că s-au îndrăgostit de România. Mai ales […]
Acum 12 ore
00:00
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9 spre 10 septembrie. Ministerul a transmis că ambasadorului Rusiei i s-a comunicat poziția de condamnare fermă, de către România. „Partea română a subliniat că, […]
00:00
Parlamentul European a adoptat o lege pentru a reduce risipa alimentară până în 2030. Noua lege vizează și reciclarea hainelor vechi # Gândul
Pentru a combate risipa alimentelor și a hainelor vechi, Parlamentul European a adoptat o lege marți. Comisia Europeană avertizează că fiecare european generează anual 132 kg de deșeuri alimentare și 12 kg de deșeuri de îmbrăcăminte și încălțăminte pe an. Noile norme sunt obligatorii și trebuie îndeplinit până la 31 decembrie 2030. Operatorii economici trebuie […]
11 septembrie 2025
23:20
23:10
Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre declarația lui Nicușor Dan legată de atacul hibrid al Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci faptul că el a făcut 3 interviuri este influența lui Putin?” Invitat la Marius […]
23:10
Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food # Gândul
Tinerii s-au săturat să mai mănânce ciorbă. Li s-a acrit. Fac mofturi când văd o farfurie cu supă de văcuță și o dau la o parte pentru a mânca preparate fast-food. Ciorbele sunt mai consumate de oameni mai în vârstă care caută gustul ca la mama acasă. Tinerii mănâncă poate doar supe cremoase. Pentru generația […]
23:00
Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările # Gândul
Ochelarii inteligenți care promit traduceri în timp real, aspiratorul care urcă singur scările și ceasurile care pot monitoriza ritmurile inimii – toate acestea au fost expuse la cel mai mare târg de tehnologie din Europa, organizat la Berlin. Pe lentilele ochelarilor care pot efectua traduceri se pot vedea hărți. La un alt stand, noua gamă […]
23:00
22:50
Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală # Gândul
Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru achiziţionarea unui avion Frontex, cu o investiţie este de 163,7 milioane lei, dintre care 90% vor fi finanţaţi din fonduri europene, iar 10% din bugetul naţional. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că: „Era nevoie de un astfel de avion. Se înscrie în strategia noastră la ministerul de […]
22:50
Într-o comună din Dolj, primarul se răzbună pe localnicii care se lamentează. Cum au rămas 10 săteni fără bănci # Gândul
Într-o comună din Dolj, Măceșu de Sus, primarul se răzbună pe localnici. După ce a montat 100 de bănci galbene din bani publici pe aleea principală, edilul a venit și le-a luat de la oamenii care s-au declarat nemulțumiți. 10 săteni ar fi rămas fără bănci. Băncile fuseseră amplasate doar pe strada principală, din 2 […]
22:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit despre „ciudățeniile” politice care au făcut posibilă ascensiunea lui Nicușor Dan. El a explicat de ce deciziile luate atunci au părut iraționale și cum, în opinia sa, sistemul a jucat un rol important. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Elena Lasconi reușise […]
22:40
Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci # Gândul
La poalele munților Parângm în Ținutul Momârlanilor, oamenii tind să se creadă descendenți direcți ai dacilor. Potrivit Știrile PRO TV, doar bătrânii din cătunele izolate mai mențin vii tradițiile locale. Numele de „momârlani” vine de la o poreclă dată de austro-ungari. Lucreția Mălinesc, momârlancă din Slătinioara, a declarat pentru Știrile PRO TV: „Noi le zicem […]
22:30
Maia Morgenstern, despre ura de rasă: „Prejudecățile vin din necunoaștere. Până la a pedepsi, aș întinde o mână de prietenie” # Gândul
Într-un interviu pentru Digi24, actrița Maia Morgenstern a vorbit despre ura de rasă și antisemitism. Ea dezvăluie că a fost amenințată cu moartea. „Fără ură, fără resentimente, fără lasă că îți arăt eu, asta e o întrebare care mi-o pun eu. Hai, nu pune și tu la suflet. Capul între umeri. Asta nu e în […]
22:30
Gheorghe Dincă, bărbatul condamnat pentru răpirea și uciderea Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu, a cerut să fie eliberat din pușcărie. Acesta spune că este bolnav și, drept urmare, a cerut să i se dea voie să meargă să se trateze la un spital de stat care să nu aparțină de Administrația Penitenciarelor. Gheorghe Dincă a […]
22:20
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu # Gândul
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis, prin hotărâre definitivă, că fosta judecătoare de la CAB, Camelia Bogdan a săvârșit un grosolan abuz în serviciu atunci când a dat sentința de condamnare în dosarul ICA. Totuși, ea nu va fi judecată pentru abuz în serviciu deoarece fapta s-a prescris, dar magistraţii au […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Ion Cristoiu, prof. Valentin Stan, prof. Dan Dungaciu și Adrian Năstase. Invitații săptămânii analizează cele mai importante momente de la atacul israelian asupra Qatarului, dronele care au pătruns în spațiul aerian al NATO, interviurile acordate de președintele Nicușor Dan până la asasinatul […]
22:10
Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți # Gândul
„Sunt pentru plata gărzilor în funcție de performanță, sunt pentru adaptarea veniturilor în funcție de numărul de servicii. Nu mă refer la gardă. Garda nu poate fi cuantificată în funcție de numărul de pacienți”, a transmis ministrul Sănătății, la TVR Info, cu privire la plata gărzilor. Alexandru Rogobete a vorbit și despre faptul că […]
22:00
Ion Cristoiu: „Sunt un mare ADVERSAR al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care teoriile conspirației sunt folosite pentru a justifica realitățile politice din România. În dialog cu Marius Tucă, el a explicat de ce respinge acest tip de explicații. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Teoriile conspirației sunt […]
22:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre interviurile Președintelui Nicușor Dan din ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-ai voie să dai trei interviuri în aceeași perioadă” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre […]
21:50
O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali # Gândul
Comuna Ciorani din Prahova plătește un milion de euro pe an celor care au certificat de handicap. Astfel, din 6.000 de localnici, 400 sunt, în acte, atât de bolnavi încât au nevoie de ajutoare sociale. El este domnul Gheorghe, unul dintre cei 400 de locuitori din Ciorani care primește, pe lângă pensie, 3000 de lei […]
21:40
GERMANIA are nevoie de încă 100.000 de militari, estimează comandantul forțelor armate germane # Gândul
Armata germană trebuie să își sporească efectivele, în prezent de 62.000 de militari, cu încă 100.000 de militari activi, pentru a îndeplini noile obiective NATO. Informația a venit de la comandantul Armatei germane, într-un document confidențial, consultat joi de reporterii Reuters. „Este imperativ ca Armata să devină suficient de pregătită pentru război până în 2029 […]
21:30
Alexandru Rogobete anunță desfacerea contractelor de muncă pentru medicii care nu își respectă programul de lucru în spitalele de stat # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la TVR Info că se vor desface contractele de muncă în cazul medicilor care nu își respectă programul de lucru. „Ani de zile, cred eu, s-a pierdut controlul legislativ asupra sistemului, fiecare face ce vrea, când vrea și nu i se întâmplă nimic”, a spus Rogobete. Ministrul a […]
21:30
Reuters: GERMANIA are nevoie de încă 100.000 de militari, susține comandantul forțelor armate germane # Gândul
Armata germană trebuie să își sporească efectivele, în prezent de 62.000 de militari, cu încă 100.000 de militari activi, pentru a îndeplini noile obiective NATO. Informația a venit de la comandantul Armatei germane, într-un document confidențial, consultat joi de reporterii Reuters. „Este imperativ ca Armata să devină suficient de pregătită pentru război până în 2029 […]
21:30
Campion neînvins la tracțiune față în sezonul 2024, Sorin Huțanu este gata de start pentru a treia etapă din actuala stagiune de super rally, Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara, acolo unde va încerca să obțină o nouă victorie pentru a recupera punctele pierdute la runda inaugurală. După ce în 2024 a obținut patru succese […]
21:30
Ion Cristoiu: „Avem o situație extrem de îngrijorătoare inclusiv pentru jurnaliștii români care au aplaudat asasinatul lui Charlie Kirk” # Gândul
În ediția din 11 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat asasinarea lui Charlie Kirk și reacțiile care au apărut în urma evenimentului, subliniind gravitatea acestuia și implicațiile sale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Asasinatul lui Charlie Kirk nu este un asasinat politic pentru că el […]
21:30
Activistul Charlie Kirk a murit la 31 de ani fiind asasinat în timpul unui discurs susținut la Universitatea Utah Valley, pe tema violențelor cauzate de armele de foc. La prelegerea din Utah, Kirk dezbătea atacurile armate comise asupra maselor de oameni din Statele Unite, atunci când a fost împușcat. Cu câteva momente înainte de a […]
Acum 24 ore
21:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 septembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
21:10
Becali își ridică o biserică într-o arie protejată. Cu cât a fost amendat: „Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin” # Gândul
Gigi Becali ridică o biserică lângă lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că Primăria, Inspectoratul de stat în construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat. În plus, cei de la Societate Ornitologică spun că șantierul distruge habitatele mai multor specii. Construția bisericii Sfânta Sofia de le Techirghiol […]
21:00
Belarus eliberează mai mulți prizonieri după apelul lui Trump. SUA relaxează unele sancțiuni adoptate împotriva Minskului # Gândul
Prin decizia președintelui Alexandr Lukașenko, 52 de prizonieri de diferite naționalități au fost eliberați din închisorile bieloruse. După ce președintele american Donald Trump a lansat un apel privind eliberarea unor deținuți din Belarus, omologul său Alexandr Lukașenko a răspuns ferm, cu condiția ridicării unor sancțiuni. „Deținuții din Belarus sunt ținuți ostatici. Este timpul să-i eliberați”, […]
