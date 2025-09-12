China, mutare periculoasă în strâmtoarea Taiwan

Cotidianul de Hunedoara, 12 septembrie 2025 10:00

China a anunțat vineri că cel mai nou portavion [...]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
10:20
A vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite Cotidianul de Hunedoara
Incident neobișnuit, în această dimineață, la Palatul Parlamentului. O femeie din Republica Moldova [...]
Acum 10 minute
10:10
Vești proaste pentru locuitorii Brăilei Cotidianul de Hunedoara
Vești proaste pentru locuitorii Brăilei și nu numai. O investiție de 100 de milioane de euro care ar fi trebuit făcută în zonă (...) [...]
Acum 30 minute
10:00
09:50
Tineri ucraineni, recuperați din munte   Cotidianul de Hunedoara
Doi tineri ucraineni care au trecut granița [...]
Acum 2 ore
08:50
Angajatorii, noi obligații legale: politici anti-hărțuire și sancțiuni între 3.500 și 7.000 lei   Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale [...]
08:40
Mierea, vedetă la un Târg Național Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii sunt așteptați la ediția de toamnă a Târgului [...]
08:30
Viziune optimistă Cotidianul de Hunedoara
Viziune optimistă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Viziune optimistă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
08:30
Cum se curăță și întreține corect o saltea de pat? Cotidianul de Hunedoara
Întreținerea corectă a saltelei ține de modul în care alegi să îți respecți orele de odihnă. Tu ce alte metode pui în practică [...]
Acum 4 ore
08:00
Ambasadorul rus la București, convocat de MAE Cotidianul de Hunedoara
Ambasadorul Federației Ruse la București [...]
07:40
Intruziunea dronelor în Polonia. ”Nu sunt mulțumit de nimic„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat [...]
07:10
 „Masa Care Unește”, un eveniment de Cartea Recordurilor găzduit la Alba Iulia Cotidianul de Hunedoara
Alba Iulia se pregătește să stabilească recordul pentru cea mai lungă masă din lume [...]
07:00
Predoiu se ia la trântă și cu violența domestică. „E inacceptabil…” Cotidianul de Hunedoara
Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm [...]
Acum 6 ore
06:20
Un clasic din Socola presei române Cotidianul de Hunedoara
Onorînd memoria lui Charile Kirk, președintele SUA [...]
Acum 12 ore
23:00
Nicușor Dan: O instabilitate pe care România nu și-o permite Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate' [...]
22:30
Un fost membru CSM îl pune la zid pe Godină: „Nu are scrupule” Cotidianul de Hunedoara
Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu cere instituțiilor statului să verifice dacă polițistul Marian Godină respectă statutul de angajat al MAI [...]
21:50
Magistrații dau vina pe stat într-un caz dramatic Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Superior al Magistraturii afirmă, joi, că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente [...]
Acum 24 ore
21:10
Monstrul din Caracal vrea să iasă din pușcărie Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii au hotărât ca Dincă să fie supus unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova [...]
20:30
HoReCa a calculat nota de plată a majorării TVA Cotidianul de Hunedoara
Majorarea TVA la 21%, de la 11%, ar putea aduce industria HoReCa la nivelul din perioada crizei financiare, în condițiile în care tot mai multe unități se închid, [...]
20:00
Ministrul Finanțelor, în căutare de investitori la Washington Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida [...]
19:30
Sindicaliștii din Educație plănuiesc un „impact maxim” Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții sindicatelor din educație au anunțat joi că, în perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații vor propune [...]
19:20
Atentatele de la 11 septembrie. Trump a relatat povești ale unor victime Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump, prima doamnă Melania Trump și alți oficiali ai administrației au adus joi un omagiu... [...]
18:50
Diabolic și abject în Parlamentul European Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea neo-marxistă a Parlamentului European tocmai ce a REFUZAT să țină un moment de... [...]
18:40
Partenerul Cristinei Cioran, condamnat pentru trafic de droguri Cotidianul de Hunedoara
Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT a rezultat că, în perioada septembrie – decembrie 2024, acesta a procurat, deținut și vândut, în mod repetat, [...]
18:20
(Fotoreportaj) Entuziasmul suveranist pe treptele Tribunalului Cotidianul de Hunedoara
Mulțimea susținătorilor l-a primit cu mult entuziasm, strângeri de mână, pancarte, steaguri, boxe, microfoane și... [...]
17:50
Nicuşor Dan: Când vor vedea românii o creştere Cotidianul de Hunedoara
 Dan a spus la B1 că în urmă cu 4-5 luni, eram într-o societate economică-socială în care (..) mulţi erau la o limită. [...]
17:50
Hoți de biciclete din Occident căutați în România Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, au pus în [...]
17:20
Giorgio Armani a lăsat două testamente Cotidianul de Hunedoara
Armani nu a avut copiii cărora să le lase imperiul pe care l-a construit în... [...]
17:00
Uciderea Irynei – ”colaps moral” al americanilor Cotidianul de Hunedoara
O tânără femeie zăcea pe moarte în fața a cinci adulți. Sângera, viața i se revărsa pe pământ, iar ei nu au făcut nimic. [...]
17:00
FBI: Asasinul lui Charlie Kirk, identificat Cotidianul de Hunedoara
Se strânge lațul în jurul asasinului lui Charlie Kirk în Utah. Un agent special al FBI Robert Bohls a declarat că [...]
16:50
Concept nou pentru fluidizarea traficului în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat joi că numărul poliţiştilor prezenţi în intersecţiile [...]
16:20
A cerut 180 000 € pentru judecători Cotidianul de Hunedoara
În plin scandal legat de sistemul judiciar, un comunicat al procurorilor pune paie pe foc. Un bărbat a cerut 180 000 € pe care [...]
16:10
Decizia Tribunalului Bucureşti pentru Călin Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a ajuns, joi, în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa Tribunalului Bucureşti de... [...]
16:00
Site-ul buletinului cu cip a fost clonat Cotidianul de Hunedoara
Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este... [...]
15:10
Veste de la Guvern despre tichetele de 250 lei Cotidianul de Hunedoara
Executivul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în (...) [...]
14:50
Alianța care ar pune cruce Coaliției Cotidianul de Hunedoara
Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat... [...]
14:50
Mircea Lucescu vorbește despre o conspirație Cotidianul de Hunedoara
Mircea Lucescu: Eu mă gândesc la o altă chestie care e foarte serioasă. E un joc la nivel de conducere. Nu din România. Internațional, [...]
14:30
Un rus cere lui Trump: dați FBI-ului ordin! Cotidianul de Hunedoara
Un cetățean rus cere public ajutorul lui Donald Trump pentru a-l ajuta în elucidarea crimei fiului său. „Dați ordin FBI!" [...]
14:20
Descoperire unicat în Dobrogea Cotidianul de Hunedoara
O cercetare arheologică preventivă aflată în desfășurare a scos recent la iveală, în municipiul Constanța, un (...) [...]
14:10
Joncțiune între gazul Mării Negre și conductele cu Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Transgaz va construi un interconector între gazoductul Tuzla-Podișor și conductele de tranzit dobrogene Tranzit 2 și 3, pentru care [...]
14:00
David, inimă de aur Cotidianul de Hunedoara
David Popovici, se dovedește și un campion al generozității și a realizat deja câteva proiecte în acest sens, toate [...]
13:40
Ne luăm rămas bun de la căldură – o recenzie a jachetelor pentru toamnă Cotidianul de Hunedoara
Jachetele de tranziție revin în toamna anului 2025 în versiuni reîmprospătate, inspirate de muzică, dar și de [...]
13:40
Asigurările facultative prind viteză. Românii vor mai mult decât strictul necesar Cotidianul de Hunedoara
Românul obișnuia să fie precaut doar când nu avea încotro. Apoi, a venit vremea în care și-a dat seama că „doar RCA-ul" nu mai ajunge. [...]
13:40
Omagiul lui JD Vance pentru activistul împuşcat Cotidianul de Hunedoara
„Acum ceva timp, probabil în 2017, am apărut în emisiunea lui Tucker Carlson de pe Fox... [...]
13:10
Dramă în fotbalul românesc Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 68 de ani, el a parcurs toate etapele la (...) [...]
13:10
Decizia luată de FRF în cazul Lucescu Cotidianul de Hunedoara
După remiza din Cipru, este clar că doar un miracol ar mai putea trimite echipa națională direct la turneul final [...]
12:50
Judecat pentru un omor comis acum 23 de ani Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a fost trimis în judecată de către procurori pentru infracţiunea de omor deosebit de grav, [...]
12:50
Parcare extinsă la Galați pentru elicoptere SMURD Cotidianul de Hunedoara
Heliportul pentru elicopterele SMURD, construit pe acoperișul parcării supraetajate de la Spitalul Județean de Urgență din Galați, prinde contur, a anunțat, joi, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea. 'Câștigăm timp, salvăm vieți. Extindem parcarea supraetajată a Spitalului Județean Galați la [...]
12:40
„Concept nou”. Cum fluidizează MAI traficul Cotidianul de Hunedoara
Această concepţie este realizată prin îmbinarea [...]
12:40
Nenorocire în Paradis Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 10 sunt dispărute în inundațiile fulgerătoare care au lovit Indonezia, în special Bali. [...]
12:30
Craiova, alături de Boldici Cotidianul de Hunedoara
Gabriel Boldici, fostul portar al Universității Craiova, de trei ori campion național cu echipa din Bănie a suferit un infarct [...]
