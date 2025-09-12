Campionatul Național de Hochei, la Patinoarul Berceni Arena
PSNews.ro, 12 septembrie 2025 10:00
La începutul lunii, Berceni Arena a dat startul noului sezon cu o serie de meciuri de hochei, incluse în Campionatul Național. După cele de săptămâna trecută, arena îi așteaptă astăzi pe susținători la confruntarea dintre Steaua București şi CSHC Fenestela. Energie, spectacol, suspans – sunt cuvintele care descriu atmosfera pe care o trăiesc tinerii sportivi
• • •
Acum 5 minute
10:20
Răspunsul lui Ciucu la întrebarea când s-a rupt relația cu N.Dan. ”Cel mai bun primar a fost Băsescu” # PSNews.ro
Liberalul Ciprian Ciucu spune că nu înțelege nici acum de ce s-au rupt relațiile cu Nicușor Dan pe când actualul președinte era primarul Capitalei. În schimb, Ciucu apreciază că cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul a fost Traian Băsescu. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin
Acum 10 minute
10:10
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Autoritățile române au comunicat oficialului rus poziția de condamnare fermă, de către țara noastră, a violării spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești. România consideră incidentul o escaladare fără precedent, cu implicații grave pentru securitatea regională. „Partea română a subliniat că,
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:30
ANAF îi vânează pe evazioniștii de „chiloți” și ignoră evaziunea de lux: câte zeci de miliarde pierde statul # PSNews.ro
ANAF se preface că luptă cu evaziunea fiscală și verifică firmele care cumpără chiloți și salam pe contul companiei, în loc să se concentreze pe evazioniștii de lux care se răsfață cu limuzine și apartamente. Noua conducere ANAF se concentrează să verifice firmele mici, care fac cheltuieli de zeci sau sute de lei, și se
Acum 2 ore
09:20
„Clanul Piedone” se extinde: rude, cuscrii și prieteni, învârtiți în afaceri și funcții la Sectorul 5 # PSNews.ro
Valerian Sălăvăstru, avertizor de integritate, fost director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, continuă seria de investigații prin care scoate la lumină conexiunile dintre administrația locală și familia extinsă a primarului Cristian Popescu Piedone. Sălăvăstru detaliază modul în care cuscrii, rudele și apropiații edilului ar fi beneficiat de bani
Acum 24 ore
20:00
Asasinarea lui Kirk. FBI publică primele imagini cu principalul suspect şi roagă publicul să ajute la identificare # PSNews.ro
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar. FBI solicită ajutorul publicului pentru identificarea acestei „persoane de
20:00
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se află la Washington. Printr-un dialog pragmatic ne propunem să prezentăm oportunităţile României şi să consolidăm încrederea partenerilor noştri americani, transmite oficialul român. Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se află în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, cu scopul „de a
19:50
Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă” # PSNews.ro
Conform unor surse WSJ, gloanțele folosite pentru a-l împușca pe Charlie Kirk miercuri după-amiază aveau inscripții care spuneau „ideologie transgender și antifascistă". Gloanțele recuperate după moartea lui Charlie Kirk purtau inscripția „ideologie transgender și antifascistă", a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The Wall Street Journal. Ziarul WSJ a raportat, citând „un buletin intern al
19:40
Polonia trimite 40.000 de soldați la granița sa de est, cu Rusia și Belarus, după „acțiunea ofensivă" a Rusiei cu 23 de drone, care a avut loc la 10 septembrie dimineața. Avioane ale NATO – Polonia și Olanda – au doborât zece din dronele Rusiei. Atacul cu drone rusești asupra Poloniei din 10 septembrie, când
19:40
UEFA: Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 # PSNews.ro
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului. Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a
19:30
Rareș Bogdan: Comisia Europeană trebuie să ajute R. Moldova să iasă de sub atacul hibrid al Rusiei # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan reiterează necesitatea ca UE să sprijine mai alert R. Moldova, aflată sub atacul hibrid al Rusiei. „Sunt printre inițiatorii rezoluției care cere accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, adoptată cu 490 de voturi. Considerăm că se poate deschide negocierea pe capitole. Comisia trebuie să suplimenteze ajutorul financiar și tehnic pentru a
19:30
A fost lansat ghidul practic pentru blackout. Arafat spune că trebuie să fim pregătiţi să rezistăm minimum 3 zile # PSNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice". Acesta este un instrument care aduce informații utile referitoare la modul în care cetățenii ar trebui să acționeze în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, pentru o
19:30
„100% incoruptibilă”. Ea este Diella, primul ministru AI de pe mapamond. Din ce guvern face parte # PSNews.ro
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI — nu un ministru pentru inteligența artificială, ci un ministru virtual, alcătuit din pixeli și cod, și alimentat de inteligență artificială. Numele ei este Diella, care în albaneză înseamnă „rază de soare", iar ea va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a declarat
19:20
Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, joi, o discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere, anunţă Executivul. Cei doi oficiali
19:20
Andrei Caramitru are din nou probleme cu legea, după comentariile făcute pe Facebook. Polițiștii s-au autosesizat # PSNews.ro
Andrei Caramitru are probleme cu legea, provocate de postările pe care le-a lansat pe contul de Facebook. Conform unor surse, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale, structură aflată în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), s-au sesizat din oficiu. Legat de infracțiunea prevăzută de art 368 din Codul Penal, respectiv instigare publică. Andrei Caramitru are din nou
19:10
Gigi Becali continuă construcția bisericii de la Techirghiol, în pofida amenzilor și a sesizării penale # PSNews.ro
Construcția bisericii ridicate de George (Gigi) Becali pe malul Lacului Techirghiol a intrat în centrul atenției publice și al autorităților după ce Societatea Ornitologică Română (SOR) a semnalat lucrări neautorizate într-un sit protejat Natura 2000. În ciuda amenzilor și a sesizării penale, omul de afaceri susține că investiția va continua. Becali: „Este de lemn și
19:10
Motivul pentru care Parlamentul European a refuzat să ţină un minut de reculegere în memoria lui Charlie Kirk # PSNews.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins, joi, cererea formațiunilor de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis, miercuri, informează Politico. Inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, un europarlamentar din partea partidului de dreapta al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ca o măsură
19:00
Sociolog: Nicuşor Dan joacă un rol pur decorativ în arhitectura statului, fiind butonat de instituțiile de forță # PSNews.ro
Deși au trecut 3 luni de la preluarea funcției supreme în stat, Nicușor Dan nu pare preocupat să își onoreze numeroasele promisiuni din campanie. Prezent în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", sociologul Mirel Palada a argumentat de ce fostul primar al Capitalei joacă un rol pur decorativ în arhitectura statului, fiind butonat de instituțiile
18:50
UNIUNEA EUROPEANĂ | NICOSIA Comisia Europeană va propune înființarea unui centru regional de combatere a incendiilor cu sediul în Cipru, care ar putea ajuta și țările din Orientul Mijlociu în lupta împotriva acestui adevărat flagel, a declarat șeful executivului blocului. Pe măsură ce verile devin mai calde, este necesar să „ne dotăm cu instrumente necesare
18:50
Document. Instituția care și-a mărit salariile cu 30% și 40%, în timp ce Bolojan lua măsuri de austeritate # PSNews.ro
Curtea de Conturi a României a hotărât recent creșterea salariilor pentru angajații instituției, cu procente cuprinse între 30% și 40%. Decizia a fost adoptată într-o ședință care a avut loc pe data de 7 august. Măsura nu se aplică personalului Autorității de Audit, care rămâne în afara acestor ajustări salariale. La Curtea de Conturi s-a decis creșterea salariilor între
18:40
Cinci poliţişti, anchetaţi în urma femicidului de la Lipăneşti, acuzaţi că au ignorat strigătele de ajut # PSNews.ro
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a declanșat procedura de cercetare prealabilă față de cinci polițiști de la IPJ Prahova, printre care s-ar afla și doi șefi, ca urmare a crimei înfiorătoare din Lipănești, victima fiind o femeie, potrivit platformei www.declic.ro. Este vorba despre crima șocantă care a avut loc în iunie, ziua, pe o stradă
18:40
Giorgio Armani a lăsat două testamente secrete, scrise de mână, care au fost deschise acum # PSNews.ro
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marți de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, transmite joi ANSA care citează arhiva notarială a orașului Milano. Cele două testamente au fost scrise de Giorgio Armani de mână
18:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de anticipate, o instabilitate pe care România nu și-o permite # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate', subliniind că acestea ar reprezenta 'o instabilitate pe care România nu și-o permite'. 'Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul
18:30
Ultimul mesaj postat de Charlie Kirk înainte de a fi asasinat. Este aproape premonitoriu # PSNews.ro
Ultimul mesaj postat pe platforma X de activistul de dreapta Charlie Kirk, înainte de a fi asasinat în SUA, are legătură cu uciderea unei refugiate ucrainene. Dreapta americană a fost criticată că a politizat crima Irinei Zarutska pentru a arăta eșecul politicilor democrate. În ultima sa postare pe X, Charlie Kirk se referea la uciderea Irinei Zarutska, o tânără refugiată ucraineană
18:30
Concept nou al MAI pentru fluidizarea traficului. Anunţul făcut de ministrul Cătălin Predoiu # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat joi că numărul polițiștilor prezenți în intersecțiile din Capitală a fost crescut cu peste 225% pentru a ajuta la fluidizarea traficului. 'MAI, prin Poliția Română, a lansat astăzi (joi – n.r.) Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Mai mulți polițiști în cele mai aglomerate intersecții, mai
18:20
Simion: Nu garantez că, la o revoltă în stil Nepal, politicienii contra poporului vor fi iertați # PSNews.ro
George Simion nu garantează că „la o revoltă în stil Nepal la București, cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români". Reacția președintelui AUR vine după ce deputații au respins înființarea unei comisii parlamentare care să investigheze circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și un proiect de lege care scoate CCR
18:00
MAI anunţă că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Care este portalul corect # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit și s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. "Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.
17:50
Guvernul Bolojan a aprobat cumpărarea de către statul român a unui avion care va întări capacitatea de supraveghere a frontierei de est a României, care este și frontiera de est a UE. Hotărârea de Guvern din 11 septembrie aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Creşterea capacităţii operaţionale
17:50
Cine are dreptul la voucherele sociale de 250 de lei. Se vor acorda până la finalul anului # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei. Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar
17:50
Donald Trump îl decorează post-mortem pe Charlie Kirk: „A fost un campion al libertății” # PSNews.ro
Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost încă anunțată, adaugă el, dar spune că nu are nicio îndoială că va fi o „mulțime foarte mare”. Donald Trump a făcut aceste declarații în timpul […] Articolul Donald Trump îl decorează post-mortem pe Charlie Kirk: „A fost un campion al libertății” apare prima dată în PS News.
17:40
Sorina Matei: Voluntarii lui Georgescu vs. voluntarii lui NIcușor. Unii la parchet, alții la Cotroceni # PSNews.ro
Sorina Matei a criticat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ceea ce numește o „dublă măsură” a statului român în privința echipelor din spatele politicienilor. Aceasta a comparat modul în care au fost tratați voluntarii lui Călin Georgescu, în special Bogdan Peșchir, cu situația voluntarilor lui Nicușor Dan. „Voluntarii lui Georgescu – BogPr – care […] Articolul Sorina Matei: Voluntarii lui Georgescu vs. voluntarii lui NIcușor. Unii la parchet, alții la Cotroceni apare prima dată în PS News.
17:40
Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru protejarea industriei oțelului # PSNews.ro
Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri ferme pentru salvarea industriei oţelului. Unul dintre iniţiatorii demersului este europarlamentarul român Dan Nica în calitatea sa de coordonator al Grupului Socialiştilor şi Democraţilor în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie. Peste 100 de eurodeputaţi din principalele grupuri politice au semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene, solicitând […] Articolul Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru protejarea industriei oțelului apare prima dată în PS News.
17:30
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # PSNews.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump – un tânăr major. Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au […] Articolul Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul apare prima dată în PS News.
17:30
CA București a suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere tratament, sub pretextul grevei magistraților # PSNews.ro
Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților, deși, în mare parte, aceștia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce […] Articolul CA București a suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere tratament, sub pretextul grevei magistraților apare prima dată în PS News.
17:20
Mihai Volf, numit joi directorul general interimar al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), a rezumat, pentru Mediafax, principalele priorități ale scurtului său mandat la conducerea principalului producător de energie termică al Capitalei. Director juridic și achiziții al ELCEN, cu o experiență de peste 37 de ani în companie, Mihai Volf a fost numit de Consiliul de Administrație […] Articolul Primele declarații ale noului șef al ELCEN după preluarea mandatului interimar apare prima dată în PS News.
17:20
Nicușor Dan: ‘A existat o interferență a serviciilor în jocul politic. N-aș zice că au fost influențe pe alegeri’ # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea „Politica zilei”, că a existat o interferență a serviciilor în jocul politic din România: „Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a precizat Nicușor Dan. Întrebat […] Articolul Nicușor Dan: ‘A existat o interferență a serviciilor în jocul politic. N-aș zice că au fost influențe pe alegeri’ apare prima dată în PS News.
17:10
Ministrul Pîslaru: România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit # PSNews.ro
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ‘În cursul zilei de mâine, planul este ca România să transmită și oficial, de altfel, ceea ce se numește informarea din articolul 21 legată […] Articolul Ministrul Pîslaru: România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit apare prima dată în PS News.
17:10
Amenzile pentru persoane fizice care ar putea crește de 60 de ori! Proiectul a fost pus în dezbatere # PSNews.ro
Primăria București a lansat în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi și a parcurilor din Capitală, potrivit documentului publicat de instituție. În schimb, amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neschimbată, după cum arată proiectul care vizează modificarea normelor de protecție […] Articolul Amenzile pentru persoane fizice care ar putea crește de 60 de ori! Proiectul a fost pus în dezbatere apare prima dată în PS News.
17:00
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară # PSNews.ro
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog” cu PNL. De cealaltă parte, Sorin […] Articolul Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară apare prima dată în PS News.
17:00
Sub 1% din tineri urmează studii postuniversitare, deși facultatea este mai ieftină față de media țărilor UE # PSNews.ro
Tinerii români par să fie tot mai descurajați în a urma studii postuniversitare în domeniul Economiei, deși programele de studii sunt mai ieftine în România. Sub 1% dintre tinerii din România aleg să urmeze studii postuniversitare, potrivit datelor publice, analizate de Bucharest Business School (BBS), program de studii din cadrul Academiei de Științe Economice din București. Multe […] Articolul Sub 1% din tineri urmează studii postuniversitare, deși facultatea este mai ieftină față de media țărilor UE apare prima dată în PS News.
16:50
Asasinul lui Charlie Kirk e în continuare în libertate. Poliția și FBI fac eforturi să-l găsească # PSNews.ro
Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, produsă la un eveniment public organizat de Universitatea Utah Valley din statul american Utah, […] Articolul Asasinul lui Charlie Kirk e în continuare în libertate. Poliția și FBI fac eforturi să-l găsească apare prima dată în PS News.
16:50
Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Care este agenda evenimentelor # PSNews.ro
Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua”. În prima zi a anului școlar, a fost haos în Educație: mii de profesori din toată țara […] Articolul Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Care este agenda evenimentelor apare prima dată în PS News.
16:50
Președintele PSD, Sorin Girndeanu, propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească o primă de 1.000 de lei pentru primele 12 luni, respectiv de 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni , pentru a-i determina să intre în piața muncii. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a prezentat propunerile partidului pentru relansarea economică a […] Articolul Grindeanu propune ca tinerii să primească 1.000 de lei pe lună în primul an de angajare apare prima dată în PS News.
16:40
Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa va fi modernizat și extins în următorii 10 ani, după cum se arată într-o Hotărâre de Guvern. Traficul aerian pe aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar aeroportul va fi la capacitate maximă în 2026. În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern consultată […] Articolul FOTO Aeroportul Băneasa va avea un nou terminal. Cum arată planul aprobat de Guvern apare prima dată în PS News.
16:30
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS # PSNews.ro
CNAS decontează doar parțial costurile pe care le implică investigațiile medicale și intervențiile chirurgicale din spitale. Dezvăluirile au fost făcute de medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). Primul pachet de austeritate a extins taxarea cu CASS pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei, pentru veteranii de război și […] Articolul Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS apare prima dată în PS News.
16:20
Comisia de Prognoză: Creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, faţă potenţialul real estimat la 3% # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii […] Articolul Comisia de Prognoză: Creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, faţă potenţialul real estimat la 3% apare prima dată în PS News.
16:20
Un „optimizator” de procese, prins de DNA când primea mită. Cât cerea pentru o sentință mai favorabilă # PSNews.ro
Caz care aruncă justiția în aer, la DNA. Un bărbat a fost reținut după ce a cerut mită o sumă uriașă, ca să o dea judecătorilor. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, persoană fizică fără […] Articolul Un „optimizator” de procese, prins de DNA când primea mită. Cât cerea pentru o sentință mai favorabilă apare prima dată în PS News.
16:10
Pasajul Apărătorii Patriei peste șoseaua Berceni, din sectorul 4 al Capitalei, aflat în construcție, ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor, a anunțat primarul Daniel Băluță alături de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit lui Băluță, acest pasaj, alături de Pasajul Europa Unită și de pasajul care va fi construit […] Articolul FOTO Anul viitor va fi inaugurat un nou pasaj în București apare prima dată în PS News.
16:10
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili # PSNews.ro
Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili. În cadrul unui eveniment din aprilie 2023 organizat la scurt timp după un atac armat într-o școală în Nashville, Charlie Kirk […] Articolul Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili apare prima dată în PS News.
16:00
Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, Marius Voineag. Cei doi sunt plătiți foarte bine, iar Voineag a fost prins într-o rețea „imobiliară” din care nu a putu ieși cu explicații coerente. Nicușor Dan a fost, din nou critic la adresa șeful DNA, Marius […] Articolul Cât încasează lunar de la stat șeful DNA și Procurorul General al României apare prima dată în PS News.
