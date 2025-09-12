Campionatul Național de Hochei, la Patinoarul Berceni Arena

16:20

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii […] Articolul Comisia de Prognoză: Creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, faţă potenţialul real estimat la 3% apare prima dată în PS News.