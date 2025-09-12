O tânără din Rusia şi-a vândut sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu şi un bilet la un concert. Biserica a declarat-o păcătoasă
Digi24.ro, 12 septembrie 2025 11:20
O tânără din Moscova identificată drept Karina şi-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari), cu care a cumpărat o colecţie de păpuşi Labubu şi un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadişeva, a relatat presa rusă, citată de EFE, scrie Agerpres.
• • •
       
11 septembrie 2025
23:30
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti în legătură cu violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.
23:00
Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile # Digi24.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură de stat militară. Trei din cinci judecători ai Curții Supreme l-au găsit vinovat pentru organizarea unui complot menit să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.
Acum 24 ore
22:50
Ce să faci în caz de război sau urgențe majore. Ghidul polonez de siguranță: medicamente, bani cash, documente pe stick, dezinfectant # Digi24.ro
Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, relatează TVPWorld. Iată sfaturile din acest ghid, cu mențiunea că ele sunt, în cea mai mare parte, general valabile. Fiecare dintre noi se poate pregăti singur pentru o criză.
22:50
Rogobete: Discuţia iniţială a fost că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face este să optimizăm fluxurile # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că măsurile fiscal-bugetare care vizează sectorul sanitar nu sunt unele de austeritate, ci de eficientizare. Rogobete explică faptul că principala măsură care va duce la reducerea cheltuielilor în sistem, cea de scădere a numărului spitalizărilor continue, alături de celelalte măsuri luate, vor aduce o economie anuală la buget de şase miliarde de lei.
22:30
Un muncitor a fost rănit în Dâmbovița, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal # Digi24.ro
Un accident de muncă s-a produs joi, într-o comună din judeţul Dâmboviţa, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat care lucra la o reţea de canalizare. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal şi face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.
22:10
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării” # Digi24.ro
Rusia cere Varșoviei să revizuiască cât mai curând posibil decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ea a calificat acțiunile Varșoviei drept „un pas conflictual” și „o escaladare a tensiunilor”, relatează polsatnews.pl.
21:50
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm dezinformării rusești! Trebuie să creștem investițiile în apărare” # Digi24.ro
Joi după-amiază, la Palatul Prezidențial din Varșovia s-a reunit Consiliul Național de Securitate, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la 10 septembrie. Cu această ocazie, președintele Nawrocki a afirmat că Polonia este vizată de patru ani de un război hibrid, avertizând publicul să nu cadă pradă dezinformării rusești. Polonia a cerut o reacție de la ONU, iar vineri se va reuni în regim de urgență Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, relatează Polsat News și TVPWorld. Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale.
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, relatează AFP.
21:20
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez # Digi24.ro
Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”, a anunțat președintele Emmanuel Macron, relatează ladepeche.fr. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență vineri.
