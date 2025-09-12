Darius Makaria, acum portarul echipei Minaur Baia Mare, contribuție importantă la înfrîngerea CSU Suceava. Petru Ghervan: L-am felicitat după joc, pentru că este și rodul muncii noastre de aici cu el
Radio Top Suceava, 12 septembrie 2025 11:20
Un rol foarte important în înfrîngerea echipei CSU Suceava în primul meci din noul sezon al Ligii Zimbrilor, 30-21 cu Minaur Baia Mare, l-a avut portarul Darius Makaria. După cinci sezoane petrecute la Suceava, de anul acesta, handbalistul apără poarta celor din Baia Mare și o face "și mai bine" decît a făcut-o la CSU,
• • •
Petru Ghervan, după debutul cu stîngul al CSU Suceava în Liga Zimbrilor: Ne așteptam la un meci foarte complicat, pentru că lipsesc anumiți jucători din echipă. Nu am avut o apărare la fel de fermă ca în prima repriză # Radio Top Suceava
Handbaliștii suceveni nu au pășit cu dreptul în noua ediție de campionat, iar profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, spune că se aștepta la un meci complicat. Aseară, în sala LPS Suceava, CSU a pierdut meciul cu Minaur Baia Mare cu 30-21, după ce la pauză Suceava conducea
Petru Ghervan, dezamăgit pentru că, în continuare, Daniel Stanciuc nu este jucat suficient la Dinamo: Mai așteptăm un pic să vedem, pentru că Pereira, în opinia mea, este un antrenor echilibrat # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, este dezamăgit că Daniel Stanciuc, jucător format la Suceava, este folosit prea puțin la Dinamo. În partida din Liga Campionilor care a avut loc miercuri seara, la București, Dinamo a fost învinsă de Sporting Lisabona cu 33 la30, iar Daniel, jucător de
În curtea Spitalului Vechi Suceava s-a dat în folosință o parcare cu o capacitate de 220 de locuri. Managerul Spitalului Clinic Județean Suceava, doctorul Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a declarat: "Această investiție a fost realizată din fondurile proprii ale spitalului, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, și are ca scop decongestionarea traficului și a aglomerației din
Pe 17 septembrie, de la ora 15.00, la Galeria de Artă , din municipiul Suceava, va fi vernisată expoziția de fotografie . Curatorul acesteia va fi maestrul Mihai Pînzaru – PIM. Într-un mesaj al Galeriei care aparține Asociației Institutul Bucovina se spune: "Vă invităm să fiți alături de noi la acest eveniment aniversar și
Junioarele de la CSU Suceava, victorie la debutul în Campionatul Național de fotbal # Radio Top Suceava
Echipa de fotbal Junioare U17 a CSU Suceava a debutat cu o victorie în Campionatul Național. Formația pregătită de Marcel Irimie, ajutat de Bogdan Misiuc și Adrian Dănilă, s-a impus ieri pe terenul formației FC Bacău cu scorul de 3-2. Gazdele au condus cu 2-0, dar la pauză scorul era 2-2, prin reușitele jucătoarelor Paraschiva
Ambulatoriu de 3 milioane de euro, la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Primarul Marius Rîpan: Această clădire nu este doar o investiție în infrastructura sanitară, ci un pas concret către normalitate și respect pentru cetățeni # Radio Top Suceava
Pe 11 septembrie a fost inaugurat și sfințit Ambulatoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei. Investiția de aproape 3 milioane de euro a fost realizată prin Programul Operațional Regional, cu sprijin european și guvernamental. Noul ambulatoriu oferă spații moderne pentru consultații, dotări medicale de ultimă generație și condiții mai bune atît pentru pacienți, cît și pentru cadrele
Școală nouă, la Colacu-Fundu Moldovei. Angelica Fădor: La Fundu Moldovei, educația este cu adevărat o prioritate, nu o opțiune # Radio Top Suceava
În satul Colacu, din comuna Fundu Moldovei, a fost inaugurată Școala Gimnazială „Traian Popovici". Este vorba despre o investiție de aproape 2 milioane de euro. Noua școală are săli de clasă moderne, mobilier nou și dotări de ultimă generație. Primarul comunei, Tudor Zdrob, a declarat: „Această școală este un vis devenit realitate. Este rodul muncii
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a informat în jurul orei 15.00 că la o pensiune din comuna Fundu Moldovei a izbucnit un incendiu. Nu s-au înregistrat victime. La fața locului s-au deplasat pompierii militari și civili, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta
Șofer urmărit în trafic prin Suceava, la 8 și 20, cînd valorile de trafic sînt foarte mari, pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor. Pentru că nu avea permis, dar și pentru alte nereguli, bărbatul a fost arestat preventiv și amendat cu aproximativ 12.000 de lei # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni au introdus în arest un șofer după o urmărire în trafic și i-au dat amenzi în valoare de 12.000 de lei. Pe 10 septembrie 2025, în jurul orei 08.20, polițiștii patrulei de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava, în municipiul Suceava, pe strada Nicolae Bălcescu, au observat
Primăria Orașului Siret organizează consultare publică pentru actualizarea Planul Urbanistic General – PUG. Dezbatererea publică va avea loc în data de 16 octombrie, de la ora 16.00, la Centrul de Tineret de pe strada Mihai Teliman nr. 12. Primarul Adrian Popoiu a menționat că printre modificările propuse se află și suplimentarea terenurilor aflate în intravilan, o
Banii pe care România îi va primi prin programul SAFE reprezintă ”un împrumut statal, cu girul Consiliului European”. Din acești bani se va face și autostrada Pașcani-Suceava-Siret. Cătălin Nechifor: Ne-au oferit niște condiții pe care n-aveam cum să le refuzăm # Radio Top Suceava
Banii pe care România îi va primi prin programul SAFE, 16,88 miliarde de euro, reprezintă "un împrumut statal, cu girul Consiliului European", a explicat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost europarlamentar de Suceava. Este a doua alocare ca ordin de mărime dintre toate statele membre. A precizat Cătălin Nechifor: "Acest
Șeful IȘJ, Ciprian Anton: Colegii noștri profesori sînt la ore, nu sînt probleme în nici una dintre școlile cu personalitate juridică, respectiv structurile din județul Suceava # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a dat asigurări că în toate unitățile de învățămînt din județ cursurile se desfășoară normal. Inspectoratul a primit informări în acest sens de la directorii școlilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Anton a spus: "Noi încercăm în fiecare zi să ținem legătura cu toți directorii de instituții,
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Festivitatea de deschidere a noului an școlar, un eveniment așteptat la Broșteni, dar și la Frasin, Ostra și Stulpicani # Radio Top Suceava
Festivitatea de deschidere a anului școlar a fost un eveniment așteptat la Broșteni, localitatea suceveană cel mai puternic afectată de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a fost pe 8 septembrie la Broșteni, dar și în celelalte localități sucevene lovite de inundații – Frasin, Stulpicani și Ostra.
Interesantă și de apreciat inițiativa de a vinde tricouri cu semnăturile unor vedete din fotbalul autohton, pentru sprijinirea oamenilor din orașul Broșteni, localitatea suceveană care a fost lovită cel mai dur de ape în noaptea de 27 spre 28 iulie. Șapte tricouri cu semnăturile selecționerului Naționalei, Mircea Lucescu, a lui Gheorghe Hagi și a unor
Stadionul ”Areni”, gazda primului meci oficial al echipei de fotbal fete CSU Suceava – duminică, de la ora 11.00 # Radio Top Suceava
Echipele feminine de fotbal ale CSU Suceava debutează săptămîna aceasta în competițiile oficiale. Joi, de la ora 17.00, junioarele U17 vor disputa primul lor meci oficial în deplasare, cu FC Bacău. CSU Suceava face parte din Seria a III-a a Campionatului Național U17 alături de FC Bacău, Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Pașcani, FC Botoșani, Oțelul
Liberalii suceveni susțin că ei și Guvernul Bolojan au obținut includerea proiectului autostrăzii Pașcani – Suceava – Siret în mecanismul de finanțare europeană # Radio Top Suceava
Un comunicat al PNL Suceava arată că Guvernul Bolojan și echipa liberală din Suceava au reușit includerea proiectului Pașcani – Suceava – Siret în mecanismul de finanțare europeană În comunicatul liberalilor suceveni se mai spune: "După eforturile susținute ale administrației județene liberale sucevene și după ani de zile de lobby cu toate guvernele pe care
Antrenorul CSU, Bogdan Șoldănescu, înainte de începerea noii ediții a Ligii Zimbrilor: Vom face tot posibilul să ne facem suporterii mîndri prin evoluțiile noastre # Radio Top Suceava
Echipa de handbal masculin CSU Suceava va debuta joi, 11 septembrie, în sezonul 2025-2026 al Ligii Zimbrilor. Formația antrenată de Bogdan Șoldănescu va juca pe teren propriu, adică în Sala "Dumitru Bernicu" de la LPS, cu Minaur Baia Mare, de la ora 17.30 Clubul a transmis o serie de declarații înaintea meciului. Emanuel Șerban, jucător
Inspectoratul Școlar Suceava informează că în toate unitățile de învățămînt din județul nostru cursurile se desfășoară normal. Într-un comunicat transmis de purtătoare de cuvînt a IȘJ, Tatiana Vîntur, se spune: "În contextul boicotării începutului de an școlar de către Sindicatele din Educație: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie şi Federaţia
Noul cămin de la Colegiul Silvic ”Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc a primit prima generație de elevi. Directoarea Alina Cuciurean: Anul acesta, în program este reabilitarea căminului vechi și baza sportivă # Radio Top Suceava
Noul cămin de la Colegiul Silvic Cîmpulung Moldovenesc, finalizat în luna mai a acestui an, a primit prima generație de elevi. Potrivit Alinei Cuciurean, din cei 1.231 de elevi ai instituției pe care o conduce, 90 au fost cazați în noul cămin, iar 46 în căminul vechi. A adăugat doamna Cuciurean, în cadrul unei
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul IȘJ Suceava, foarte mulțumit de calitatea manualelor pentru Istoria Comunismului # Radio Top Suceava
În opinia doctorului în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, Memorialul Victimelor Comunisumului de la Sighetul Marmației reprezintă o mare realizare și apreciază activitățile pentru tineri care se desfășoară acolo. Pe de altă parte, inspectorul apreciază calitatea manualelor pentru Istoria Comunismului. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Hrenciuc a declarat
Directoarea Colegiului Silvic ”Bucovina”, Alina Cuciurean: Niciodată nu am văzut atît de mulți copii și atît de mulți părinți, și în curte, și în clasă. La solicitarea lor, elevii vor începe pregătirile suplimentare pentru diferite examene # Radio Top Suceava
Pe 8 septembrie, în prima zi din anul școlar 2025-2026, la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc "a fost mai frumos ca niciodată". Declarația îi aparține directoarei colegiului, Alina Cuciurean. A adăugat aceasta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Anul acesta împlinesc 30 de ani în această școală și vreau să zic că
Inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, mulțumit că președintele grupului de lucru pentru modificarea planurilor cadru la istorie este academicianul Ioan Aurel Pop # Radio Top Suceava
Profesoara de istorie Cozaciuc Rodica a fost una dintre propunerile Sucevei pentru grupul de lucru pentru modificarea planurilor cadru, însă profesorii din județul nostru nu au fost acceptați. Pe de altă parte, inspectorul de istorie din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, Daniel Hrenciuc, este mulțumit că grupul de lucru este condus de președintele Academiei Române, Ioan
14 elevi de liceu și nouă de gimnaziu cu rezultate deosebite la învățătură au fost recompensați cu premii în bani de Asociația de Părinți „Per aspera ad astra" de la renumitul Colegiu Național "Mihai Eminescu" Suceava. Gabriela Constantinescu, președinta acestei asociații, a declarat: „Am premiat elevi laureați la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale din
Inspectoratul Școlar Suceava informează că 1.030 de posture didactice rămase vacante/rezervate au fost repartizate prin suplinire calificată și necalificată. Purtătoare de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, spune că au rămas neocupate 327 de posturi, complete sau incomplete: 71 de posturi complete și 256 de fracțiuni de posturi.
Asfaltările pe drumul care leagă localitățile Straja, Brodina și Ulma, aproape de final (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a spus că, în aceste zile, se finalizează asfaltarea drumului județean 209G, pe un tronson de 23 de kilometri, care leagă trei comune: Str
Poliția: Siguranța traficului rutier a înregistrat o îmbunătățire vizibilă în primele 7 luni ale anului 2025 la nivelul județului Suceava # Radio Top Suceava
Poliția Suceava spune că la nivelul județului Suceava, în primele 7 luni ale anului 2025, volumul total al infracţiunilor sesizate, care fac obiectul lucrărilor penale, a scăzut cu 848 faţă de perioada similară a anului 2024. Au fost înregistrate în total 8.047 de infracțiuni față de 8.895. Trenduri descendente se înregistrează în toate domeniile. De […] Articolul Poliția: Siguranța traficului rutier a înregistrat o îmbunătățire vizibilă în primele 7 luni ale anului 2025 la nivelul județului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Școala din comuna Pojorâta, reabilitată în întregime cu fonduri proprii și europene. Angelica Fădor: Educația din comunitățile de munte este o prioritate # Radio Top Suceava
Școala din comuna Pojorâta a fost reabilitată în întregime cu fonduri proprii și europene. La evenimentu au fost prezenți numeroși copii și părinți, cadre didactice, preoții satului, fosta și actuala directoare a școlii, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, și vicepreședintele PNL Suceava. Angelica […] Articolul Școala din comuna Pojorâta, reabilitată în întregime cu fonduri proprii și europene. Angelica Fădor: Educația din comunitățile de munte este o prioritate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a inaugurat și s-a sfințit corpul B al școlii. Investiția de peste 2 milioane de euro a fost realizată cu sprijinul fondurilor europene. La inaugurarea au participat numeroși elevi și profesori, directorul școlii, Ioana Maranda Demis, șeful Inspectoratului școlar, Ciprian Anton, primarul PNL, Tomiță Onisii, deputatul PNL […] Articolul Investiție de peste 2 milioane de euro la liceul din Liteni, inaugurată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Administratorul public al Sucevei, Irina Vasilciuc, a demisionat din funcția de consilier județean pentru a putea fi președintă a Consiliului de Administrație la TPL. Cele două funcții îi aduc doamnei Vasilciuc în jur de 20.000 de lei net # Radio Top Suceava
Irina Vasilciuc a fost desemnată în urmă cu cîteva zile președintă a Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Local, funcție remunerată cu 5.370 de lei net. TPL este societatea Consiliului Local Suceava, care este controlat în mare măsură de primarul PSD al Sucevei și de viceprimarul PSD. Majoritatea în Consiliul Local Suceava este […] Articolul Administratorul public al Sucevei, Irina Vasilciuc, a demisionat din funcția de consilier județean pentru a putea fi președintă a Consiliului de Administrație la TPL. Cele două funcții îi aduc doamnei Vasilciuc în jur de 20.000 de lei net apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Inspectoratul Școlar Suceava a anunțat că în doar patru școli sucevene cursurile se desfășoară parțial. Este vorba despre Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala Gimnazială Rădășeni, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava și Școala Gimnazială Bălcăuți. Acest ”se desfășoară parțial” înseamnă că profesorii supraveghează elevii în sălile de clasă. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, datele au […] Articolul Doar în patru școli sucevene cursurile se desfășoară parțial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Traian Pădureț va merge prin școli pentru a le explica profesorilor cei îi ”așteaptă în următorul an dacă nu se revine la norma didactică de 18 ore” # Radio Top Suceava
Săptămîna viitoare, liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, va merge prin școlile unde sînt grupe sindicale pentru a le explica profesorilor ce îi așteaptă în următorul an în cazul în care nu se va reveni la norma didactică de 18 ore. Domnul Pădureț, care a participat la majoritatea acțiunilor de protest organizate de profesori […] Articolul Traian Pădureț va merge prin școli pentru a le explica profesorilor cei îi ”așteaptă în următorul an dacă nu se revine la norma didactică de 18 ore” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, despre protestul de la București: Acest protest nu mai este pentru cele două ore în plus, ci este pentru a ne cîștiga respectul decidențor politici, al elevilor și al societății civile, în ansamblu # Radio Top Suceava
În prima zi de școală, pe 8 septembrie, sindicatele din Educație au pichetat sediul Executivului și au organizat un marș de protest pînă la Palatul Cotroceni. Liderul Suceava, profesorul Traian Pădureț, prezent la manifestare, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că au participat peste 30.000 de cadre didactice. A […] Articolul Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, despre protestul de la București: Acest protest nu mai este pentru cele două ore în plus, ci este pentru a ne cîștiga respectul decidențor politici, al elevilor și al societății civile, în ansamblu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Profesor de Educație Fizică obligat să predea Educație Civică și profesor de Mecatronică obligat să predea Fizică. Prof. Traian Pădureț: Ministrul David nu își dă seama ce a făcut cu acea mărire de normă didactică # Radio Top Suceava
Sindicatele din Educație au pichetat luni, 8 septembrie, sediul Guvernului și au organizat un marș de protest pînă la Palatul Cotroceni. La marș au participat peste 30.000 de persoane, printre care și liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț. În cadrul unei întîlniri cu președintele Nicușor Dan, liderii de sindicat au cerut demisia ministrului Educației, Daniel […] Articolul Profesor de Educație Fizică obligat să predea Educație Civică și profesor de Mecatronică obligat să predea Fizică. Prof. Traian Pădureț: Ministrul David nu își dă seama ce a făcut cu acea mărire de normă didactică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Doi jucători de la CSU Suceava au fost convocați la lotul național de handbal Juniori U17 al României, pentru participarea la un stagiu de pregătire centralizată, care va avea loc în perioada 11- 14 septembrie, la București. Este vorba despre interul stînga Ianis Chiruț și portarul Adrian Mircea, componenți ai echipei de Juniori 1 (2008–2009) […] Articolul Ianis Chiruț și Adrian Mircea, de la CSU Suceava, convocați la Naționala U17 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Tricouri cu semnăturile lui Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi, scoase la licitație pentru Broșteni. Licitația este găzduită de pagina de Facebook a Intermedia TV Suceava pînă pe 17 septembrie # Radio Top Suceava
Șapte tricouri cu semnăturile selecționerului Naționalei, Mircea Lucescu, a lui Gheorghe Hagi și a unor actuali jucători sînt scoase la licitație pe pagina de Facebook a Intermedia TV Suceava. Banii obținuți din vînzarea tricourilor vor fi folosiți pentru sprijinirea oamenilor din Broșteni, localitatea suceveană care a fost cea mai afectată de inundațiile din noaptea de […] Articolul Tricouri cu semnăturile lui Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi, scoase la licitație pentru Broșteni. Licitația este găzduită de pagina de Facebook a Intermedia TV Suceava pînă pe 17 septembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La finele lunii iunie a acestui an, Consiliului Județean Suceava a aprobat studiul de fezabilitate pentru construirea unei noi porți de intrare în județ pe la Drăgușeni, la limita cu județul Iași, pe drumul european E85. Este o investiție care vine să înlocuiască vechea poartă, care a fost dezafectată la finalul anului 2024 din cauza […] Articolul Intrarea în ditamai județul Suceava, ca intrarea într-un sat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Șofer băut din Bosanci care făcea drift-uri în centrul Sucevei, încătușat, amendat și lăsat fără permis # Radio Top Suceava
Polițiștii atrag atenția că ”în continuare, șoferi iresponsabili încalcă legea și pun în pericol viața proprie, dar și a altor persoane prin gesturi ce nu respectă măcar o proporționalitate logică între gravitatea abaterii rutiere, urmările în plan juridic și potențialele consecințe tragice”. Poliția transmite că pe 4 septembrie, la ora 01.43, polițiștii din cadrul Biroului […] Articolul Șofer băut din Bosanci care făcea drift-uri în centrul Sucevei, încătușat, amendat și lăsat fără permis apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Proiectul Consiliului Județean al Elevilor Suceava „Împreună învățăm democrația”, coordonat de președintele CJE Suceava, elevul Ștefan Ioniță, și de inspectorul școlar Tatiana Vîntur, a obținut premiul III la etapa națională. Concursul național de proiecte pentru consiliile elevilor „Parteneriat în educație: prezent și perspective” s-a desfășurat la Sulina. Conform doamnei Vîntur, ”proiectul reprezintă o abordare activă […] Articolul Premiu obținut de Consiliul Județean al Elevilor Suceava la un concurs național apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Alesia Maria Pîslari, locul II la Olimpiada Internațională a Elenismului. Alesia a terminat la ”Hurmuzachi” și va fi studentă la Universitatea din București # Radio Top Suceava
Alesia Maria Pîslari, elevă la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, a obținut premiul II la Olimpiada Internațională a Elenismului – nivelul C2 avansat. Competiția ajunsă la ediția cu numărul 10 a avut loc la Palatul Parlamentului din București. Competiția a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Uniunea Elenă din România și […] Articolul Alesia Maria Pîslari, locul II la Olimpiada Internațională a Elenismului. Alesia a terminat la ”Hurmuzachi” și va fi studentă la Universitatea din București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prefectura Suceava ”își reafirmă angajamentul de a asculta, de a media și de a sprijini, în limitele competențelor legale, nevoile fiecărei școli din fiecare localitate” # Radio Top Suceava
Reprezentanții Prefecturii Suceava au fost prezenți în mai multe unități de învățămănt pentru a transmite următorul mesaj: educația este prioritate publică, iar fiecare școală contează, în fiecare localitate. Conform Prefecturii, prefectul Traian Andronachi a participat la festivitățile de deschidere la Broșteni, Ostra și Stulpicani, trei dintre localitățile afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre […] Articolul Prefectura Suceava ”își reafirmă angajamentul de a asculta, de a media și de a sprijini, în limitele competențelor legale, nevoile fiecărei școli din fiecare localitate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Burse pentru încă 150 de studenți de la USV, în baza unui proiect cu fonduri europene # Radio Top Suceava
În anul universitar 2025-2026, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va oferi suplimentar burse pentru un număr de 150 de studenți prin intermediul unui nou proiect finanțat cu fonduri europene cu o valoare de 28,07 milioane de lei. În calitate de instituție parteneră, USV participă la implementarea proiectului „Intervenții pentru învățămîntul terțiar – măsuri sistemice pentru […] Articolul Burse pentru încă 150 de studenți de la USV, în baza unui proiect cu fonduri europene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Noi, în momentul de față, nu avem nici un semnal că nu s-ar ține cursurile începînd de mîine # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, susține că se vor ține orele de curs normal, nefiind informații că sindicatele ar bloca procesul educațional. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat ce se va întîmpla de mîine încolo în sistemul educațional, domnul Anton a declarat: ”Noi, în momentul de față, nu avem nici un semnal că […] Articolul Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Noi, în momentul de față, nu avem nici un semnal că nu s-ar ține cursurile începînd de mîine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, situația economică a României ”este gravă, fără doar și poate, dar nu e prima oară cînd sîntem într-o situație gravă”. Potrivit acestuia, utilitatea măsurilor fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan se va vedea în timp. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al […] Articolul Cătălin Nechifor: Ce-au făcut pînă acum, pe asumările astea și pe măsurile propuse, e doar un plan, o idee, o dorință. Realitatea economică o să o vedem. Este posibil să crească TVA-ul pentru HoReCa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere # Radio Top Suceava
În istoria post-decembristă a României nu a mai existat un Guvern care să își asume răspunderea în Parlament pentru patru legi odată și nici ca moțiunile de cenzură ale Opoziției să fie votate duminica. Moțiunile au fost respinse. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor, fost deputat, europarlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, […] Articolul Cătălin Nechifor, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru 4 legi: Asta nu prea mai seamnă a democrație, nu prea mai seamnă a participativitate, nu prea mai seamănă a dezbatere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Oricine dă timpul înapoi își aduce aminte cu mai multă sau cu mai puțină plăcere de bucuria reîntîlnirii cu colegii de clasă în prima zi de școală. Ori de emoția întîlnirii cu noii colegi, asta în clasa a I, în clasa a V-a sau în clasa a IX-a, sau în orice clasă dacă între timp […] Articolul Două bagaje mai ușor de purtat decît ghiozdanele. Succes în noul an școlar! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
La 49 de ani, rugbystul humorean Ștefăniță Rusu s-a retras din activitate. Nicolae Robu: Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Gura Humorului, a avut loc ultimul meci oficial al celui mai longeviv jucător de rugby din România, Ștefăniță Rusu, care are 49 de ani. Domnul Rusu va continua ca antrenor și manager la Rugby Club Gura Humorului. La partida dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Suceava au fost prezenți și doi reprezentanți […] Articolul La 49 de ani, rugbystul humorean Ștefăniță Rusu s-a retras din activitate. Nicolae Robu: Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai toate școlile din Adîncata sînt într-un proiect pentru montarea de panouri fotovoltaice # Radio Top Suceava
Încep lucrările pentru instalarea de panouri fotovoltaice la mai toate școlile din localitate. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin intermediul Ministerului Energiei și are o valoare totală de aproximativ 300.000 de euro. Primarul comunei, Viorel Cucu, a declarat că în proiect sînt incluse toate școlile din localitate, cu excepția uneia singure. A spus domnul […] Articolul Mai toate școlile din Adîncata sînt într-un proiect pentru montarea de panouri fotovoltaice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la elevii din localitățile sinistrate # Radio Top Suceava
Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la Broșteni, Stulpicani, Ostra și Frasin, localități grav afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-un comunicat al IȘJ Suceava se arată: ”Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților […] Articolul Ghiozdanele strînse în cadrul campaniei inițiate de Inspectoratul Școlar Suceava au ajuns la elevii din localitățile sinistrate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Poliția Suceava: Sînt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP # Radio Top Suceava
În prima săptămînă din septembrie, polițiștii Biroului Rutier Suceava din cadrul Poliției Municipiului Suceava, împreună cu inspectori ai Regiei Autonome Registrul Auto Român, au acționat pentru reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice. S-a acționat zilnic, preponderent seara și noaptea. În cadrul acțiunilor, polițiștii Biroului Rutier Suceava au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală […] Articolul Poliția Suceava: Sînt șoferi și motocicliști care vor ca vehiculul lor să producă un zgomot la fel de puternic ca cele care concurează în Formula 1 sau MotoGP apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
