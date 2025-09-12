Digi angajează gigantul american Rothschild pentru a analiza o posibilă listare a diviziei din Spania, evaluată la 2,5 mld. euro şi cu aproape 10 mil. clienţi. Acţiunile, plus 3% la Bursa de Valori Bucureşti
Ziarul Financiar, 12 septembrie 2025 11:30
Digi angajează gigantul american Rothschild pentru a analiza o posibilă listare a diviziei din Spania, evaluată la 2,5 mld. euro şi cu aproape 10 mil. clienţi. Acţiunile, plus 3% la Bursa de Valori Bucureşti
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
11:45
OMV Petrom, la un pas de a depăşi Hidroelectrica pentru a deveni cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori Bucureşti. Toţi greii din energie, în galop de la începutul anului. De ce bate Hidroelectrica pasul pe loc? # Ziarul Financiar
De la producţia de energie verde şi soluţiile de stocare până la investiţiile în surse convenţionale, piaţa locală de profil traversează o perioadă de efervescenţă nemaiîntâlnită. Anul 2025 va aduce o valoare record a investiţiilor, iar asta se vede direct atât în bugetele companiilor, cât şi în evaluările lor bursiere. Investitorii răsplătesc astfel nu doar rezultatele curente, ci mai ales planurile de dezvoltare ambiţioase.
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:15
Un producător chinez de camioane şi autobuze verzi caută să facă o fabrică în Europa de Est. Ungaria şi România sunt pe listă # Ziarul Financiar
Compania Wisdom Motor din China, care produce camioane şi autobuze „verzi“ (zero-emission) se uită să investească într-o fabrică în Europa de Est, iar Ungaria şi România sunt ţările care sunt analizate. Motivul din spatele acestei mutări este acela că firma exportă autobuze electrice în Europa de Vest, în Danemarca, Marea Britanie sau Germania, iar o unitate de fabricaţie ar facilita transportul bunurilor.
11:15
Dan Şucu la Genova, în faţa liderilor de business şi a oficialilor locali: „De ce un investitor român nu poate face în Italia ce au făcut investitorii italieni în România după anii 90? Poate că v-aţi gândit că vine un om de afaceri dintr-o ţară săracă, dar nu este chiar aşa. România este o cu totul altă ţară decât cea de acum trei decenii” # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
10:45
10:45
Tranzacţie între americani: Advent International vinde producătorul de medicamente Zentiva, cu fabrici şi în România, fondului de investiţii american GTCR pentru 4,1 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Producătorul european de medicamente generice Zentiva, care are în România două fabrici în Capitală şi este cel mai mare producător de pe piaţa locală după cifra de afaceri, intră în portofoliul americanilor de la GTCR după o tranzacţie uriaşă în peisajul farmaceutic european, de 4,1 mld. euro, potrivit Reuters.
10:45
10:15
ZF Live. Cosmin Popovici, CEO Magnor, un business de 50 mil. euro, cu EBITDA de 5,5 mil. euro: Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active. Poate chiar mai lichidă decât numerarul, pentru că e universal valabil. Circa 80% din businessul nostru este cu aur, pentru că este principala linie de business # Ziarul Financiar
Aurul este cea mai lichidă formă de deţinere de active, chiar mai lichid decât numerarul, pentru că este universal valabil. Businessul Magnor este orientat în proporţie de 80% în jurul aurului pentru că este principala linie de business şi tocmai datorită lichidităţii pe care o oferă, a spus Cosmin Popovici, CEO al Magnor, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
10:15
10:00
10:00
Acum 4 ore
09:45
Ce schimbă obligativitatea unui cont bancar? Este bine ca orice firmă să aibă cont bancar? Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: Existenţa contului bancar nu limitează flexibilitatea, în schimb dă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat. Poate că astăzi te descurci doar cu cash, dar în timp clienţii tăi vor dori şi altceva # Ziarul Financiar
Existenţa contului bancar pentru companii nu limitează flexibilitatea, în schimb oferă acces la o lume care oferă opţiuni interesante de explorat, firmele având astfel posibilitatea să fie la curent cu produsele bancare, inclusiv cu soluţii de finanţare adaptate, devin mai vizibile, iar o bună parte din activitate poate fi derulată, în continuare, în numerar, exact ca până acum, după cum reiese din declaraţiile lui Tiberiu Moisă, director general adjunct midCorporate & IMM la Banca Transilvania.
09:45
09:15
09:15
Cum a început şcoala? În judeţul Cluj, mai mult de 600 de elevi învaţă în containere, 38 de şcoli au cerut decalarea orei de începere a programului, iar şase şcoli au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu 5 minute # Ziarul Financiar
Anul şcolar 2025–2026 a început în judeţul Cluj cu mai mult de 600 de elevi care învaţă în containere, cu 38 de şcoli care au cerut decalarea orei de începere a programului şi şase şcoli care au cerut scurtarea orelor şi pauzelor cu cinci minute, arată datele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj la solicitarea ZF.
09:15
Lovitură pentru Viktor Orban: Curtea Europeană de Justiţie nu vrea să îi lase pe ruşii de la Rosatom să construiască o centrală nucleară în Ungaria pentru că nu se ştie dacă guvernul a respectat regulile europene privind achiziţiile publice. Proiectul trebuia să înceapă încă din 2014 # Ziarul Financiar
09:00
09:00
08:45
ZF Live. Adrian Stan, AJ BRAND: Piaţa de energie din România este încă efervescentă, cred va fi nevoie încă de energie. Trebuie să creăm infrastructură, să avem capacităţi mari de energie, pentru ca investitorii să vină să construiască fabrici aici # Ziarul Financiar
Piaţa de energie din România este încă efervescentă, cu investiţii masive în proiecte regenerabile şi cu perspective de dezvoltare care pot transforma ţara într-un hub regional, inclusiv pentru reconstrucţia Ucrainei, este de părere Adrian Stan, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei AJ BRAND.
08:15
Răzvan Sturza, Motorola: „Estimez că segmentul smartphone-urilor pliabile ar putea ajunge la un procent de 10% din piaţă în următorii 3 ani. Tehnologia a ajuns la un grad de maturizare şi modelele sunt mult mai durabile”. Brandul a lansat chiar şi un telefon pliabil cu cristale Swarovski # Ziarul Financiar
Segmentul smartphone-urilor pliabile - de tip flip (pliabile pe verticală) şi fold (pliabile pe orizontală) - va avea o creştere accelerată în următorii ani, având potenţialul de a ajunge de la o nişă de aproximativ 30.000 de unităţi la o cotă de 10% din totalul pieţei de profil din România, conform estimărilor lui Răzvan Sturza, director de vânzări în cadrul Motorola Mobility România. Această evoluţie este posibilă datorită faptului că tehnologia a atins un nou prag de maturitate, noile generaţii de dispozitive fiind acum la fel de durabile şi performante ca telefoanele flagship tradiţionale, eliminând compromisurile care au frânat adopţia în trecut.
Acum 6 ore
07:45
Bursă. Acţiunile operatorului în sistem de franciză Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) au pierdut 8,5% de la publicarea raportului financiar semestrial # Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (SFG), grup din industria de food service din România listat la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 1,4 mld. lei, înregistrează o depreciere de 8,55% a preţului acţiunilor de când emitentul a publicat la BVB situaţiile financiare aferente intervalului ianuarie-iunie 2025, ducând dinamica de la început de an la minus 11%.
07:30
Bursă. Viitorul începe astăzi. Buy, hold sau sell? Ce spun analiştii internaţionali despre evoluţia OMV Petrom # Ziarul Financiar
Acţiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător de petrol şi gaze listat la Bursa de Valori Bucureşti, continuă să fie atent monitorizate de casele de brokeraj internaţionale, însă recomandările analiştilor diferă semnificativ.
07:15
Bursă. One United Properties îşi pune acţionarii în prim-plan cu un program de răscumpărare record. Poate compania să menţină ritmul investiţiilor în acelaşi timp? Ce spune CLAUDIO CISULLO, preşedintele Consiliului de Administraţie al ONE # Ziarul Financiar
One United Properties (ONE), cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti, companie antreprenorilă la care fondatorii Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu au cele mai mari deţineri, a anunţat intenţia de a derula o ofertă publică de cumpărare (OPC) pentru până la 20% din capitalul social, în valoare maximă de 884 milioane lei.
Acum 12 ore
01:30
00:15
00:15
Bursă. Romgaz cheamă acţionarii pentru o nouă tranşă de obligaţiuni şi anunţă totodată că a reziliat contractul cu Duro Felguera pentru centrala de la Iernut # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (simbol bursier SNG), producătorul şi furnizor de gaze naturale, şi-a convocat acţionarii pe 20 octombrie pentru a decide emiterea unei noi tranşe de obligaţiuni sau suplimentarea celei inaugurale de 500 mil. euro, suprasubscrisă masiv în 2024, conform unui raport publicat joi la Bursă.
00:15
BCE e mulţumită de nivelul actual al dobânzilor, însă o reducere „de asigurare“ ar putea fi operată la sfârşit de an. „Moş Crăciun ar putea veni cu foarfece“ # Ziarul Financiar
Banca Centrală Europeană a menţinut dobânzile neschimbate, în linie cu aşteptările, pentru a doua şedinţă de politică monetară consecutivă, în condiţiile în care nesiguranţa economică persistă.
00:15
România accesează 16,7 mld. euro din programul SAFE pentru autostrăzile A7 şi A8 către Moldova # Ziarul Financiar
Programul SAFE transformă autostrăzile spre Moldova din proiecte de infrastructură regională în investiţii de securitate europeană, oferind României acces la împrumuturi cu maturitate de 45 de ani şi perioadă de graţie de 10 ani.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Ana-Maria Hurmuzache, 16 ani, yachting: Yachtingul m-a dezvoltat enorm pentru că este un sport în care eşti singur în faţa naturii şi trebuie să te bazezi doar pe tine. M-a învăţat să îmi asum responsabilitatea pentru fiecare decizie # Ziarul Financiar
00:15
Kaufland: Am investit 20 mil. euro anul trecut în zona de logistică şi mai investim alte 5 milioane de euro în 2026. Grupul german are pe plan local două depozite – unu la Turda şi unu la Ploieşti, ambele în proprietate. # Ziarul Financiar
Lanţul de hipermarketuri cu preţuri mici Kaufland a investit anul trecut 20 de milioane în zona de logistică - mai exact în depozitul companiei din Turda, iar pentru 2026 are planificat un buget de 5 mil. euro, la Ploieşti.
00:15
ZF Private Health. Prof. dr. Horaţiu Rotar, Clinica Rotar din Cluj: Facem rezerve de cash pentru vremurile de furtună care par să vină # Ziarul Financiar
Anul 2025 este unul de consolidare pentru Clinica Rotar din Cluj-Napoca, specializată în domeniul stomatologiei, mai ales în contextul incertitudinii din zona economică. Circa 14 mil. lei a generat clinica clujeană, într-o piaţă foarte concurenţială, mai ales în oraşele mari din ţară.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce tendinţe se pot contura la bursă la final de an? Alexandru Dobre, TradeVille: Evoluţia pieţei poate fi susţinută de câteva societăţi cu raportări bune, dar riscurile politice şi fiscale rămân un factor important # Ziarul Financiar
După o serie de maxime istorice pe indicii bursieri şi un sezon de raportări semestriale mai degrabă mixt, Bursa de la Bucureşti ar putea menţine o evoluţie stabilă până la sfârşitul anului, în lipsa unor evenimente neprevăzute pe plan politic, spune Alexandru Dobre, CEO adjunct la TradeVille, cel mai mare broker de retail de la BVB. „nsă ce alţi factori ar putea influenţa direcţia acţiunilor în ultimele luni din 2025?
00:15
00:15
00:15
Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în scădere estimările privind creşterea economică din 2025 şi se aşteaptă la o inflaţie de 8,9% la finalul anului. Pe termen mediu, Comisia estimează o creştere de economică de 1,2% în 2026, urmând ca în intervalul 2027-2028 rata medie anuală să urce spre 2,5% # Ziarul Financiar
Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în jos estimările privind creşterea economică din 2025, la 0,6%, faţă de 1,4% cât estima în primăvară, pe fondul impactului semnificativ al corecţiilor fiscale, cât şi al creşterii preţurilor la energia electrică.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Avocaţi de profesie, antreprenori de vocaţie. Raluca şi Marius Badea îşi împart timpul între procese în instanţă şi patru cafenele în franciză 5 to go. „La o săptămână după nuntă am deschis prima cafenea“ # Ziarul Financiar
Darul de nuntă a fost o parte din sursa de finanţare pentru Raluca şi Marius Badea în 2022, când au deschis prima cafenea sub sigla 5 to go în franciză în sectorul 3 din Bucureşti. Inaugurarea acelei unităţi aproape s-a suprapus cu nunta celor doi antreprenori de profesie avocaţi.
00:15
Dumitru Blaga, preşedinte al APMR: Producţia de mobilă suferă foarte mult şi nu a fost băgată în seamă în ultima perioadă. „Dacă nu vom pune accent pe producătorii români, va creşte în continuare deficitul comercial.“ # Ziarul Financiar
Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR, spune că industria mobilei, la fel ca orice altă industrie producătoare şi exportatoare, are nevoie de sprijin şi de dialog din partea guvernului, mai ales atunci când se iau măsuri care afectează activitatea producătorilor.
00:15
Cum relansăm economia? Pinum face o fabrică de la zero la Moara Vlăsiei, investiţie de 14 mil. euro # Ziarul Financiar
Pinum Doors & Windows, parte a grupului italian Nusco, a obţinut o finanţare de peste 10 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru construcţia unei noi fabrici la Moara Vlăsiei, în nordul Capitalei.
00:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Alexandra Rusu, Garmin Cluj: „Am introdus Via Transilvanica în aplicaţia Garmin Connect, alături de trasee faimoase din lume, iar zeci de milioane de utilizatori pot vedea traseul“ # Ziarul Financiar
Via Transilvanica a fost introdusă în aplicaţia Garmin Connect, alături de trasee faimoase din lume precum Camino de Santiago, în care au acces zeci de milioane de utilizatori. Pe lângă funcţionalitatea aplicaţiei, prezenţa traseului din România în platforma internaţională reprezintă şi o formă de promovare a Via Transilvanica, dar şi a ţării în general.
00:15
Business sportiv. Federaţia Română de Ciclism vrea să aducă mai multe competiţii de nivel internaţional în România. „Face parte din planul de creştere a culturii ciclismului la noi în ţară şi a încurajării copiilor să facă acest sport“ # Ziarul Financiar
Federaţia Română de Ciclism îşi propune să aducă mai multe competiţii de nivel internaţional în România pentru a creşte popularitatea acestui spor şi să promoveze ciclismul în rândul oamenilor. În 2024, România a găzduit Campionatele Europene de MTB, iar pentru 2026 şi 2027 a obţinut dreptul de organizare Campionatului European de Ciclocros pentru tineret, la Vatra Dornei, alături de ApedalForward. De asemenea, a pornit discuţiile şi pentru organizarea Campionatului European de Mountain Bike.
00:15
ZF IT Generation. Alexandru Voica, head of communications la unicornul britanic de avataruri video AI Synthesia: România are două avantaje strategice în cursa AI - un sistem de educaţie care încă produce elite globale şi potenţial în energie pentru a construi centre de date # Ziarul Financiar
România are două atuuri strategice majore în competiţia globală pentru inteligenţa artificială: un sistem de educaţie care, în ciuda problemelor, continuă să producă talente de nivel mondial, şi resurse energetice care, dacă ar fi valorificate, i-ar putea permite să devină un lider regional în infrastructura de centre de date pentru AI
00:15
Se ascute lupta la vârful Bursei. OMV Petrom, la un pas de a depăşi Hidroelectrica pentru a deveni cea mai valoroasă companie listată. De ce stagnează H2O când greii din energie au un an de vis? # Ziarul Financiar
Cu o creştere de 20% de la începutul anului pentru preţul acţiunilor, OMV Petrom suflă în ceafa Hidroelectrica şi ar putea ca în curând să devină cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti.
11 septembrie 2025
23:30
Aşa ar trebui să se dezvolte Polonia până în 2035. Guvernul ţării şi-a prezentat strategia, vizând să abordeze trei provocări majore: competitivitatea economică, schimbările demografice şi securitatea naţională # Ziarul Financiar
Economiştii critică de mult timp guvernul polonez condus de Donald Tusk pentru lipsa unei strategii economice. Ca reacţie la aceste voci şi nu numai, este în curs de elaborare acum „Strategia de dezvoltare a Poloniei până în 2035“, scrie Rzeczpospolita.
23:30
Acum 24 ore
22:30
Noua funcţie de traducere live pentru Apple AirPods nu va fi disponibilă în UE din 15 septembrie, când se va lansa iOS 26 # Ziarul Financiar
Noua funcţie de traducere live (Live Translation) de la Apple pentru căştile AirPods nu va fi disponibilă pentru milioane de utilizatori europeni la lansarea sa de săptămâna viitoare, cel mai probabil din cauza reglementărilor stricte ale Uniunii Europene care împiedică implementarea sa, conform portalului macrumours.com.
22:00
Rivalul Google în căutările bazate pe AI, start-up-ul Perplexity, ar mai fi atras 200 mil. dolari la o evaluare de 20 mld. dolari, la doar două luni de la finanţarea precedentă # Ziarul Financiar
Perplexity, start-up-ul de căutare bazat pe inteligenţă artificială (AI) care concurează cu Google oferind răspunsuri conversaţionale la interogările utilizatorilor, a atras un capital nou de 200 de milioane de dolari la o evaluare de 20 de miliarde de dolari, a raportat publicaţia The Information, citată de Techcrunch. Noua finanţare vine la doar două luni după ce compania a atras 100 de milioane de dolari la o evaluare de 18 miliarde de dolari, potrivit unei ştiri Bloomberg din luna iulie.
21:00
Exclusiv ZF. Cum arată gradul de bancarizare al companiilor din România în prima jumătate a anului? # Ziarul Financiar
Peste 128.000 de firme din servicii, în jur de 21.300 de firme din industrie, aproape 21.000 de companii din construcţii, mai puţin de 11.600 de firme din domeniul agricol şi aproape 9.000 de firme din administraţia publică şi apărare existente pe piaţa locală figurează în primul semestru (S1) din acest an cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor băncii centrale transmise la solicitarea ZF.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.