Vicepreședintele CJ Harghita a fost trimis în judecată alături de fostul director adjunct al AJFP și alți trei funcționari de la inspecție fiscală

23:00

Ochelarii inteligenți care promit traduceri în timp real, aspiratorul care urcă singur scările și ceasurile care pot monitoriza ritmurile inimii – toate acestea au fost expuse la cel mai mare târg de tehnologie din Europa, organizat la Berlin. Pe lentilele ochelarilor care pot efectua traduceri se pot vedea hărți. La un alt stand, noua gamă […]