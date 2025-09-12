“Să nu vă aşteptaţi să fac asta”. Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat

09:30

Andrei Borza s-a întors accidentat la Rapid de la acțiunea pentru naționala României, după ce înainte de meciul împotriva Canadei a suferit o fisură la un deget de la picior. Fundașul Rapidului a ajuns în această situație în urma unei intrări a unui membru din staff-ul tehnic la un exercițiu de posesie. După cele întâmplate, […] The post Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc” appeared first on Antena Sport.