Viitorul președinte al Oxford Union s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: ”A fost împușcat, ce tare”
ActiveNews.ro, 12 septembrie 2025 12:50
Oxford Union, una dintre cele mai prestigioase societăți de dezbateri din lume, cu o tradiție impresionantă - fondată în 1823, se află în centrul unui scandal major după ce președintele-elect, George Abaraonye, a reacționat public la...
• • •
Acum 30 minute
13:00
„NASA a orchestrat, de la bun început, o conspirațiefalsă… care s-o ascundă pe cea reală… «cineva» vrea – are nevoie – de aceastăeternă ambiguitate: «oare chiar au mers pe Lună sau nu?»… ca să ascundă ceea cea găsit NASA în realitate acolo.” - Richard C. Hoagland și Mike Barra, „Dark Mission. The Secret Historyof NASA”, 2007
Acum o oră
12:50
Acum 2 ore
12:10
GEORGESCU 2. Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru ”tentativă de lovitură de stat”. Trump reacționează: ”Același lucru au încercat să facă cu mine, dar nu le-a ieșit” # ActiveNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Donald Trump a declarat că este nemulțumit de condamnarea lui Jair Bolsonaro în Brazilia.
11:50
Cristian Tudor Popescu, devenit deja un clasic din Socola presei române, cu aceiași neuroni scrîșniți și sfîrîiți ca și băiatul lui Ion Caramitru și ca încă vreo cîțiva abonați pe la televiziuni a luat-o pe urmele extremiștilor și vrea să răstălmăcească nenorocirea.
Acum 4 ore
11:00
Andrew Tate și Elon Musk donează câte 1 milion de dolari după moartea refugiatei ucrainene în SUA # ActiveNews.ro
Elon Musk, Andrew Tate și alte personalități de renume au anunțat că vor dona sume importante de bani după ce ucraineanca Irina Zarutska, refugiată în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte.
09:30
Autoritățile din Utah pregătesc pedeapsa cu moartea pentru ucigașul lui Charlie Kirk - VIDEO # ActiveNews.ro
Autoritățile din Utah intenționează să aplice pedeapsa cu moartea în cazul ucigașului lui Charlie Kirk, a declarat miercuri seară guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
Acum 6 ore
08:50
Macron trimite avioane Rafale pe Flancul Estic după ce NATO a acuzat că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia # ActiveNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat mobilizarea a trei avioane de vânătoare Rafale pentru a sprijini protejarea spațiului aerian polonez și a Flancului Estic al Europei, în urma incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul Poloniei.
08:40
07:50
FBI publică o filmare inedită cu ucigașul lui Charlie Kirk, surprins coborând de pe acoperiș - VIDEO # ActiveNews.ro
FBI a prezentat, într-o conferință de presă, o nouă înregistrare video cu ucigașul lui Charlie Kirk, surprins în timp ce fugea imediat după atac.
07:30
Vicepreședintele JD Vance a însoțit sicriul lui Charlie Kirk, joi seara, marcând începutul unei serii de ceremonii solemne în memoria figurii conservatoare.
Acum 12 ore
00:30
Mîndruță, Moise Guran, Caramitru și Dimofte nu mai pupă SUA. Se alătură și CTP! BTI: Departamentul de Stat anunță că străinii care s-au bucurat de moartea lui Charlie Kirk nu mai calcă în America # ActiveNews.ro
Un înalt oficial al Departamentului de Stat a avertizat cetățenii străini din SUA că orice persoană care glorifică uciderea influentului activist conservator Charlie Kirk nu este binevenită în țară și va face obiectul unor „măsuri adecvate”.
Acum 24 ore
23:30
11 septembrie, Războiul de Independență: A treia mare bătălie de la Plevna, în urma căreia trupele române ocupă reduta Grivița 1: S-au luptat ca niște lei copiii Carpaților # ActiveNews.ro
La 11 septembrie/30 augist 1877 a avut loc a treia bătălie de la Plevna, una dintre cele mai mari bătălii ale Războiului de Independență a României, informează Istoria Zilei.
23:30
AM FOST ACOLO. Reporterul ActiveNews a văzut implozia turnurilor gemene din New York chiar de la fața locului: s-au topit ca două lumânări. 23 de ani de la o altă mare minciună criminală - 11 septembrie 2001. ENIGMELE 911 # ActiveNews.ro
Pe 11 septembrie 2001 urma sa ma intorc de la New York dupa un periplu american ca jurnalist de politica externa la ZIUA. Plecarea avionului meu era pe la 5 PM. Dimineata aveam stabilita o intalnire intr-una dintre cladirile World Trade Center adiacente turnurilor gemene, pentru o eventuala colaborare publicistica...
23:30
11 septembrie 2001: A fost sau nu a fost? Cele mai tari documentare despre atentatele de la New York. VIDEO # ActiveNews.ro
Se împlinesc 23 ani de la ceea ce americanii numesc cel mai înspăimântător atentat din istoria SUA; patru presupuse avioane ar fi fost deturnate de „islamiști” pe 9 septembrie 2001 și explodate în clădiri simbol ale Americii, șocând o lume întreagă.
23:20
SUA și Rusia se confruntă pe cerul Indiei. 1,4 miliarde de oameni, cu ochii pe F-35 și pe Su-57: duelul care poate reconfigura dominația aeriană militară # ActiveNews.ro
SUA și Rusia sunt cu ochii pe Aero India, un salon aeronautic și o expoziție aviatică bienală organizată în Bangalore, la baza aeriană Yelahanka.
21:30
Mai aproape de Terminator sau deja roboți ai BigTech? Viziune nocturnă, asistenți IA, drone integrate: armata SUA trece la căști conectate # ActiveNews.ro
Armata americană își accelerează modernizarea digitală.
20:30
20:20
20:10
Gloanțe gravate cu mesaje LGBT și ANTIFA descoperite de FBI împreună cu o pușcă cu lunetă. Donald Trump anunță un posibil suspect al uciderii patriotului Charlie Kirk. FOTO # ActiveNews.ro
O pușcă cu bolț de mare putere, abandonată într-o zonă împădurită din apropierea Universității Utah Valley, a fost recuperată, iar cartușele din interior purtau mesaje gravate cu ideologii LGBT și "antifa", ideologii extremiste încurajate de Agenda Soros
20:10
Grecia pariază pe propria populație pentru creșterea natalității, nu pe migrație. Guvernul anunță un uriaș plan fiscal de 1,6 miliarde de euro pentru sprijinirea familiilor # ActiveNews.ro
Atena a anunțat o reformă fiscală prezentată ca fiind cea mai ambițioasă din ultimii 50 de ani. Confruntat cu scăderea natalității și îmbătrânirea accelerată a populației, guvernul grec propune reduceri fiscale în valoare de 1,6 miliarde de euro destinate sprijinirii familiilor și încurajării natalității.
20:10
Mănăstire Sfânta Ecaterina, din nou amenințată! Moise i-ar fi blestemat: Muntele Sinai, transformat în resort de lux și turism de masă. Proiectul "Marii Transfigurări", profitul fără limite și cu orice preț # ActiveNews.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri religioase din lume, Muntele Sinai, unde, în mijlocul tunetului și focului, Dumnezeu i-ar fi transmis lui Moise cele 10 porunci, este pe cale să devină sediul unui mega-resort de lux.
20:00
20:00
Moise i-ar fi blestemat: Muntele Sinai, transformat în resort de lux și turism de masă. Proiectul „Marii Transfigurări”, profitul fără limite și cu orice preț # ActiveNews.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri religioase din lume, Muntele Sinai, unde, în mijlocul tunetului și focului, Dumnezeu i-ar fi transmis lui Moise cele 10 porunci, este pe cale să devină sediul unui mega-resort de lux.
16:40
Discursul Ursulei von der Leyen sau toate slăbiciunile proiectului UE. Șefa de la Bruxelles vinde iluzii europenilor și castraveți grădinarilor din SUA și China # ActiveNews.ro
Discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea UE a întruchipat, poate, mai mult ca niciodată, toate slăbiciunile proiectului european.
16:00
Mărturie-bombă în Senatul SUA: Un studiu crucial ASCUNS opiniei publice – COPIII NEVACCINAȚI SUNT MAI SĂNĂTOȘI (Video) # ActiveNews.ro
O audiere explozivă în Senatul SUA a dezvăluitmușamalizarea timp de ani de zile a unei cercetări științifice de mareamploare, care dovedește că copiii vaccinați sunt mai predispuși să sufere de bolicronice decât copiii nevaccinați.
15:50
Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți ”fenta” radarul # ActiveNews.ro
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o...
15:30
IGPR s-a autosesizat: dosar penal pentru instigare publică pe numele lui Andrei Caramitru # ActiveNews.ro
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR (DIC-IGPR) s-au sesizat din oficiu în urma unor postări făcute de Andrei Caramitru pe o rețea de socializare, susțin surse judiciare.
14:50
ACTUALIZARE: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Declarații de la Tribunalul București: ”Legea e abandonată în favoarea vânătorii de oameni. Charlie Kirk, martir’” # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Magistrații de la Tribunalul București au decis păstrarea măsurii privative pentru încă 60 de zile.
14:00
Procesul lui Călin Georgescu, încheiat pe repede-înainte. Declarații de la Tribunalul București: ”Legea e abandonată în favoarea vânătorii de oameni. Charlie Kirk, martir’” # ActiveNews.ro
Procesul lui Călin Georgescu s-a încheiat pe repede-înainte în 15 minute. Liderul suveraniștilor urmează să afle răspunsul magistraților de la Tribunalul București care vor analiza cererea de contestație depusă de avocații săi.
13:40
Reacții după asasinarea lui Charlie Kirk: George Simion – ”Nu au reușit să-l ucidă pe Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul”. Călin Georgescu: ”Generația tânără nu mai vrea să trăiască în globalism” # ActiveNews.ro
Asasinarea lui Charlie Kirk a provocat șoc și indignare, iar reacțiile au venit rapid din partea liderilor și personalităților publice.
Ieri
13:20
Charlie Kirk vorbea despre atentatele comise de transsexuali în momentul în care a fost împușcat - VIDEO # ActiveNews.ro
Înainte de a fi împușcat în gât, Kirk răspundea întrebărilor. Ultima care i-a fost adresată se referea la atentatele comise de persoanele transsexuale.
13:20
Cei optzeci de ani de cândproiectul integrării europene a început cu adevărat, aceste contradicțiilatente au transformat Europa într-un butoi cu pulbere, cu un potențial deautodistrugere chiar mai mare decât cel existent înainte de Primul și al DoileaRăzboi Mondial.
12:20
Reacții după asasinarea lui Charlie Kirk: George Simion – ”Nu au reușit să-l ucidă pe Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul” # ActiveNews.ro
Asasinarea lui Charlie Kirk a provocat șoc și indignare, iar reacțiile au venit rapid din partea liderilor și personalităților publice.
11:10
Petrișor Peiu (liderul senatorului AUR): ”Vor să bage România în faliment. AUR nu le permite!” # ActiveNews.ro
„Alianța pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanțării pentru achiziția de armament, în absența dezbaterii publice și a avizului Parlamentului.
11:00
Inflația, sau, mai simplu spus, creșterea prețurilor, a ajuns la aproape 10% în august 2025, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. Sunt primele cifre despre creșterea prețurilor, după măsurile fiscale ale guvernului...
10:00
Aparent, cel mai puternic stat european, care a devansat în ultimii 10 ani Germania, transformând Uniunea într-un vehicul cu un singur motor, stă astăzi pe un butoi de pulbere. Fără doar și poate, așa cum au fost gestionate lucrurile..
09:10
”Hai că începe!” – mesajul enigmatic transmis de Donald Trump privind incidentele cu drone din Polonia. Apel telefonic cu Macron și Nawrocki # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spațiul aerian polonez a fost extrem de scurt și enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu președintele polonez, Karol Nawrocki și cu...
09:00
Ion Cristoiu: Dacă Ilie Bolojan nu demisionează, și România s-ar putea confrunta cu ”Blocăm totul” # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 10 septembrie 2025: Dacă Ilie Bolojan nu demisionează, și România s-ar putea confrunta cu „Blocăm totul”. | Elena Lasconi confirmă: anularea alegerilor a vizat-o și pe ea.
10 septembrie 2025
23:50
Activistul conservator Charlie Kirk, susținător marcant al lui Trump, împușcat în gât la Universitatea Utah. A MURIT! TRUMP CONFIRMĂ! - ACTUALIZARE VIDEO # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: A MURIT! Surse familiare cu situația celebrului jurnalist au confirmat decesul acestuia.
22:40
22:20
21:50
Nu știu câți dintre noi realizează că marea parte a actelor vieții noastre sunt dictate de frică, mai mult decât în trecut și poate mai mult decât în întreaga istorie a umanității. Și nu este greu de constatat acest lucru
21:30
Ce a însemnat Dictatul de la Viena. Martirizarea Părintelui Aurel Munteanu: ,,Mai bine murim aici, în colbul drumului, decât să cedăm din sfântul pământ strămoșesc.” (+10 septembrie 1940) # ActiveNews.ro
Transilvania de Nord a fost cedată fără luptă armată, dar NU fără luptă. Sute de preoți ortodocși au rămas ca eroii în parohiile lor, luptând pentru identitatea națională, de multe ori chiar cu prețul vieții. Moartea martirică a Părintelui Protopop de Huedin
21:30
Masacrele din Septembrie Negru. Povestea unui orfan, devenit academician: Ungurii mi-au împușcat părinții în cap. Mama, însărcinată în luna a 6-a, pentru că mai mișca, a fost decapitată: i-au tăiat gâtul cu baioneta. TREZNEA 1944 - VIDEO # ActiveNews.ro
Tragedia din familia lui Octavian Lazăr Cosma este de nedescris. Pe vremea când Octavian avea doar 7 ani, părinții lui au fost împușcați în cap de unguri. Mama, pentru că mai mișca, i-au tăiat gâtul cu baioneta.
21:10
Dr. Răzvan Constantinescu, către Colegiul Medicilor Iași: Să se dispună autorităților și organizațiilor în cauză să recunoască eroarea, să-și retragă acuzațiile și să-și ceară scuze public, după cum tot public am fost denigrat # ActiveNews.ro
În data de 6 septembrie 2025, în Brașov, Hotel ”Aro Palace”, s-a desfășurat Conferința Națională „Covid-19 și Convergența bio-digitală, retrospectivă, actualități, perspective”, având deviza: ”Viitorul copiilor este o prioritate”.
20:40
Cancelarul Germaniei și industria auto o înfruntă pe Ursula von der Leyen. Trecerea la mașini electrice din 2035 „nu este un obiectiv realizabil” # ActiveNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a inaugurat marți salonul auto de la München, pledând pentru „o reglementare europeană inteligentă, fiabilă și flexibilă” în domeniul automobilelor electrice.
20:30
Cum au fost executați de CNA colegii noștri de la Nașul TV și Starea de Libertate. ActiveNews, pe lista neagră. Raportul în baza căruia milițienii gândirii au dispus cenzurarea adevărurilor din Conferința despre Covid și vaccinuri de la Brașov # ActiveNews.ro
Politrucii CNA au hotărât ilegitim, încălcând Constituția României, cenzurarea transmisiilor televiziunii libere Nașul Tv și a organizației civice Starea de Libertate de la conferința despre Covid de la Brașov organizată de medici și specialiști curajoși din România.
20:00
De Nașterea Maicii Domnului, primul praznic mare din Noul An al Bisericii, școala este bulversată de un guvern care are un ministru al Educației grotesc. Profesorii au ieșit în stradă - mai bine mergeau cu copiii la Liturghie... - copiii rămân fără burse, votanții lui Nicușor se lamentează, cei care nu l-au votat îi blamează. Academia Română tace
18:30
Kaja Kallas și gafele ei, exemplul viu al diplomației celor 27. UE, spectator neajutorat, dezorientat și din ce în ce mai irelevant în fața SUA, Chinei și Rusiei # ActiveNews.ro
O gafă majoră referitoare la Rusia și China în cel de-al Doilea Război Mondial subliniază și contrazice mentalitatea caricaturală a europenilor cu privire la unele din marile puteri mondiale.
