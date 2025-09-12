BNS acuză DSU că pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare

19:30

Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI — nu un ministru pentru inteligența artificială, ci un ministru virtual, alcătuit din pixeli și cod, și alimentat de inteligență artificială. Numele ei este Diella, care în albaneză înseamnă „rază de soare", iar ea va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a declarat