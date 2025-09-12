Julia Boca, mentorul elevilor români: Drumul spre universitățile de top din SUA

DCNews, 12 septembrie 2025 14:20

Julia Boca, mentorul elevilor români: Drumul spre universitățile de top din SUA

Acum 5 minute
14:50
Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa / Reacția AUR și primele declarații ale femeii - UPDATE
Acum 30 minute
14:30
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
Acum o oră
14:20
Julia Boca, mentorul elevilor români: Drumul spre universitățile de top din SUA
14:20
Mesajul pe care-l așteaptă românii aflați în diaspora, din România. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”
14:20
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
Acum 2 ore
13:50
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
13:40
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
13:10
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
13:00
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
13:00
Pădure tropicală în inima Galațiului
Acum 4 ore
12:30
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12:30
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12:10
Rabla Auto 2025 demarează cu etapa validării producătorilor auto
12:00
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12:00
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12:00
Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO
11:50
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
11:50
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
11:30
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
11:10
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
11:00
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
11:00
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
Acum 6 ore
10:40
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
10:30
Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%
10:20
Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa
10:10
Kievul, atac masiv asupra Moscovei. Rușii anunță interceptarea a peste 200 de drone
09:50
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
09:20
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
09:00
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
Acum 8 ore
08:30
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
08:30
Târgul Național al Mierii, în acest weekend pe platforma apicolă Băneasa
08:20
Julia Boca, mentorul elevilor români: Drumul spre universitățile de top din SUA 
Acum 24 ore
01:00
Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient
11 septembrie 2025
23:50
Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!
23:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
23:10
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
22:50
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
22:30
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)
22:00
Familiile celor trei români care au murit în râul Natisone cer despăgubiri în valoare de 3,7 milioane de lire sterline
21:40
12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private
21:20
CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2
21:10
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
21:10
Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro
20:20
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
20:10
Câți ani a împlinit Sarah, fiica Anamariei Prodan. Mesajul emoționant al vedetei: „Copil de vis”
20:00
Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a
19:50
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA
19:40
Se schimbă regulile: Călcați pe iarbă! Tomograf și ambulanță pentru copaci
19:40
Belarus a eliberat 52 de prizonieri şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni
19:30
Un truc simplu care schimbă complet confortul casei tale: vopsește totul în alb!
