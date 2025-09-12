Fritz, răspuns pentru Grindeanu: 'Democraţia nu se negociază. Alegeri la Bucureşti cât mai repede and #8221;

10:30

Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă şi că în coaliţie nu le-a spus de ce, doar că nu vrea, numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea