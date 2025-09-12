Fritz, răspuns pentru Grindeanu: 'Democraţia nu se negociază. Alegeri la Bucureşti cât mai repede and #8221;
Bursa, 12 septembrie 2025 14:20
Dominic Fritz, preşedintele USR, i-a răspuns liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ameninţase cu ruperea coaliţiei dacă PNL şi USR vor desemna un candidat comun la Primăria Bucureşti.
• • •
Acum 5 minute
14:50
France Presse: UE prelungeşte sancţiunile împotriva oficialilor şi entităţilor ruse implicate în războiul din Ucraina # Bursa
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancţiunile împotriva oficialilor şi entităţilor din Rusia implicate în efortul de război împotriva Ucrainei.
14:50
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Barti Tihamer, a fost trimis în judecată de DNA, sub control judiciar, alături de mai mulţi funcţionari ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, într-un dosar de corupţie ce vizează trafic de influenţă şi acces ilegal la informaţii nedestinate publicului, potrivit unui comunicat al procurorilor.
14:50
Peste 864.000 de buletine de vot tipărite pentru diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Bursa
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunţat că au fost tipărite peste 864.300 de buletine de vot pentru secţiile electorale din străinătate, în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit mass-media.
Acum 15 minute
14:40
Ministerul Educaţiei din Franţa a lansat un program pilot prin care limba română devine limbă străină obligatorie (LV2) în sistemul public preuniversitar, potrivit unui anunţ al Ambasadei României la Paris.
Acum 30 minute
14:30
Raport CMS: Activitatea de fuziuni şi achiziţii din Europa, aşteptată să crească în 2026, în ciuda volatilităţii pieţei # Bursa
Conform ediţiei 2026 a Raportului privind Perspectiva Europeana a Fuziunilor şi Achiziţiilor (CMS European M and A Outlook 2026), publicat de firma globală de avocatură CMS, în asociere cu compania de date financiare Mergermarket, jumătate dintre specialiştii în fuziuni şi achiziţii intervievaţi anticipează o intensificare a activităţii în Europa în următoarele 12 luni, în ciuda provocărilor generate de volatilitatea pieţei.
14:30
Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova, împreună cu ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, efectuează noi percheziţii în raionul Călăraşi, într-un dosar ce vizează fapte de corupere a alegătorilor, potrivit unui comunicat al instituţiilor.
Acum o oră
14:20
Fritz, răspuns pentru Grindeanu: 'Democraţia nu se negociază. Alegeri la Bucureşti cât mai repede and #8221; # Bursa
Dominic Fritz, preşedintele USR, i-a răspuns liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ameninţase cu ruperea coaliţiei dacă PNL şi USR vor desemna un candidat comun la Primăria Bucureşti.
14:20
ANPC a aplicat amenzi de aproape 4,8 milioane lei în urma controalelor la 1.920 de operatori economici # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, în perioada 8-12 septembrie 2025, peste 1.920 de operatori economici din întreaga ţară, potrivit unui comunicat al instituţiei.
14:20
PPC Energie îşi extinde portofoliul: electrocasnice mari, cu plată în tranşe pe factura de energie # Bursa
PPC Energie îşi extinde portofoliul de produse fizice cu electrocasnice de mari dimensiuni, eficiente energetic, care pot fi achiziţionate în tranşe egale incluse pe factura de energie, cu servicii de livrare şi extra garanţie incluse.
14:10
PPC Energie a devenit primul furnizor de energie din ţara noastră care îşi extinde activitatea către retail, oferind clienţilor săi posibilitatea de a achiziţiona electrocasnice de mari dimensiuni în tranşe egale direct pe factura de energie, potrivit unui comunicat al companiei.
14:10
Şeful misiunii FMI pentru România, Joong Shik Kang, a declarat la Bucureşti că principalul risc pentru economie este legat de capacitatea Guvernului de a implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi pentru 2026.
14:10
Femeia depistată cu mai multe cuţite la intrarea în Parlament nu este membră AUR, ci figura pe o listă suplimentară de participanţi la Forumul Breslei Constructorilor, a transmis partidul într-un comunicat de presă.
14:00
Cafeaua şi ciocolata devin tot mai scumpe, presiuni suplimentare pe inflaţia din ţara noastră # Bursa
Consumatorii români se confruntă cu o and #8222;furtună perfectă and #8221; pe pieţele de cafea şi cacao, în condiţiile în care contractele futures pentru cafea Arabica au urcat la 4 dolari pe livră în septembrie 2025 (plus 61% faţă de anul trecut), iar preţurile la cacao, deşi s-au retras de la maximele istorice, rămân la niveluri ridicate, potrivit unui comentariu al analistului eToro, Bogdan Maioreanu.
Acum 2 ore
13:50
Specialiştii UBB: Măsurile de austeritate evită o criză de finanţare a datoriei publice, dar ţara noastră rămâne vulnerabilă # Bursa
Măsurile de austeritate anunţate recent de Guvern reprezintă o povară pentru populaţie şi au generat valuri de proteste.
13:30
Proiectele din Pachetul Fiscal 2 aduc modificări semnificative privind cesiunea părţilor sociale şi răspunderea administratorilor, cesiunile urmând să fie opozabile organului fiscal doar dacă sunt respectate formalităţile de publicitate în Registrul Comerţului, potrivit unei analize realizate de societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
13:30
Blu Capital Partners (BCP), firma independentă de consultanţă în domeniul investment banking şi membru exclusiv al M and A Worldwide (MAWW) în România, anunţă fuziunea strategică a diviziei sale de Energie şi Infrastructură cu fosta echipă din Europa Centrală şi de Est a Finergreen, o renumită firmă de consultanţă în tranzactii în domeniul energiei regenerabile cu sediul la Paris.
13:30
RCBB Gruppe marchează 7 ani de activitate: peste 100 de şantiere finalizate şi noi proiecte majore de infrastructură în România şi Germania # Bursa
La şapte ani de la înfiinţare, RCBB Gruppe anunţă bilanţul unei activităţi susţinute în România şi Germania: peste 100 de şantiere încheiate cu succes, finalizarea lucrărilor la Faza III a Silk District şi implicarea în noi proiecte majore de infrastructură.
13:20
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuinţele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare # Bursa
Aproximativ 63.000 de locuinţe au fost construite în ultimii cinci ani în Bucureşti, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel naţional.
13:20
Costurile rechizitelor şi uniformelor, principala problemă semnalată de români la început de an şcolar # Bursa
Costurile ridicate pentru rechizite şi uniforme reprezintă principala dificultate percepută de români la început de an şcolar (40,4%), urmate de nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%) şi lipsa infrastructurii şcolare (21%), potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro în perioada 1-9 septembrie 2025.
13:20
Ţara noastră are nevoie de o consolidare fiscală fermă pentru a reduce deficitul bugetar sub 3% din PIB şi a recâştiga sustenabilitatea macroeconomică, potrivit concluziilor misiunii Articol IV a FMI.
13:20
Deficitul de cont curent al balanţei de plăţi a ţării noastre a ajuns la 17,226 miliarde euro în perioada ianuarie-iulie 2025, faţă de 14,691 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.
13:00
PwC Romania: Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport - majorări semnificative şi facilităţi eliminate # Bursa
Creşteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul şi-a asumat răspunderea în parlament.
13:00
Cristian Petreasca, antreprenor român din industria Horeca, anunţă că a investit peste 150.000 de Euro într-un nou centru Spa situat în zona de Nord Capitalei. Hanami Spa are o suprafaţă de aproximativ 200 mp şi o capacitate de 6 persoane simultan
Acum 4 ore
12:50
Contract de 400 de milioane de lire între Londra şi Google Cloud pentru întărirea infrastructurii de apărare # Bursa
Guvernul britanic a anunţat joi un contract de 400 de milioane de lire (462 de milioane de euro) cu Google Cloud în cadrul unui parteneriat pentru partajarea de informaţii clasificate cu SUA, cu câteva zile înainte de o vizită de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, informează AFP.
12:30
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova, Diana Lavric, a fost depistată vineri la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României, având asupra sa şase cuţite
12:20
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave şi a unei staţii de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol şi combustibil din ţară, relatează Reuters.
11:50
Reuters: Scott Bessent şi vicepremierul chinez se vor întâlni la Madrid săptămâna viitoare pentru discuţii despre comerţ şi TikTok # Bursa
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la Madrid cu vicepremierul chinez He Lifeng şi alţi oficiali de rang înalt pentru a continua discuţiile privind comerţul, probleme economice şi securitatea naţională
11:50
Situaţia generală a drepturilor omului s-a deteriorat în Coreea de Nord, avertizează ONU, vineri, într-un raport care relatează despre ultimii 10 ani de and #8222;de suferinţe, represiune şi frică în creştere and #8221; la care au fost supuşi locuitorii uneia dintre cele mai aspre dictaturi din lume.
11:50
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10.00 - 17 septembrie 2025, ora 23.59, sesiune de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice
11:40
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) îşi exprimă profunda nemulţumire faţă de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul RABLA 2025. Deşi procesul de consultare trebuia să fie un mecanism real de integrare a expertizei industriei în politica publică, în realitate, acesta s-a dovedit a fi doar un exerciţiu formal, fără consecinţe practice. În ciuda numeroaselor observaţii transmise în scris, a documentelor tehnice fundamentate şi a discuţiilor purtate în cadrul consultării oficiale, niciuna dintre propunerile de fond nu a fost preluată
11:40
Ambasadorul Rusiei în Franţa este convocat vineri la Ministerul de Externe în legătură cu incursiunea dronelor în Polonia # Bursa
Ambasadorul Rusiei în Franţa este convocat vineri dimineaţă la Quai d and #39;Orsay după o incursiune, atribuită Moscovei, a unor drone în Polonia în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat la France Inter ministrul demisionar pentru Europa şi afaceri externe, Jean-Noël Barrot
11:30
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari # Bursa
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a afirmat vineri ministrul danez apărării, transmite Reuters.
11:30
AmCham Romania în dialog cu Preşedintele României, Nicuşor Dan: Soluţiile la criza bugetară nu trebuie să descurajeze investiţiile, ci să menţină încrederea investitorilor # Bursa
În cadrul AmCham CEO Business Forum, evenimentul anual dedicat dialogului public-privat pe teme economice strategice pentru România, ajuns la ediţia a 10-a, liderii de business din comunitatea AmCham au avut un dialog cu Preşedintele României, Nicuşor Dan
11:10
Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a demarat în 2025 un proces de rebranding şi diversificare a portofoliului de branduri, cu accent pe ghişeuri universale, curierat şi logistică şi servicii financiar-bancare digitale, procesul aflându-se în plină desfăşurare, precizează compania ca răspuns la 'informaţiile şi imaginile apărute recent în spaţiul public'.
11:00
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promiţând sprijin pentru mii de răniţi în război # Bursa
Prinţul Harry se află într-o vizită neanunţată anterior la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, declarând că doreşte să facă and #8222;tot posibilul and #8221; pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniţi în războiul pe care îl Rusia l-a pornit împotriva ţării lor de mai bine de trei ani
11:00
INS: Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, în trimestrul II ; numărul pensionarilor a crescut la 4,918 milioane # Bursa
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane
11:00
Volodimir Zelenski şi Keith Kellogg, trimisul lui Trump, au discutat la Kiev despre garanţiile de securitate şi presiunea asupra Rusiei # Bursa
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al preşedintelui SUA, Keith Kellogg, care a venit din nou la Kiev, după nici o lună, în condiţiile în care Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei după summitul Trump-Putin de luna trecută din Alaska.
11:00
Câştigul salarial mediu net în luna iulie a scăzut cu 22 lei (-0,4%) faţă de luna iunie 2025, la 5.517 lei, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.397 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei).
Acum 6 ore
10:50
Experţii Diana Coroabă (PwC România), Ana Maria Iordache (D and B David şi Baias) şi Anca Lungeanu (PwC România) prezintă punctul lor de vedere cu privire la noile modificări fiscale locale incluse în cel de-al doilea pachet legislative
10:50
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Bursa
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah
10:50
Deputatul USR Radu Mihaiu relatează că, la Parlament, cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur şi costă 310 lei pentru o sută de bucăţi. Cheltuiala se decontează
10:50
Oficialii de la Chişinău afirmă că aderarea Moldovei la UE este în pericol dacă grupurile pro-ruse câştigă alegerile # Bursa
Moldova ar putea vedea cum ambiţiile sale de aderare la Uniunea Europeană sunt blocate dacă nu reuşeşte să revină cu un parlament pro-european, au declarat joi oficiali moldoveni de rang înalt, în contextul în care un sondaj de opinie plasează opoziţia pro-rusă în fruntea scrutinului legislativ din 28 septembrie
10:40
Vola.ro: Atraşi de preţurile cu până la 15% mai mici, din ce în ce mai mulţi români îşi planifică vacanţe în luna septembrie # Bursa
Tot mai mulţi români aleg să îşi planifice concediile în afara sezonului estival clasic
10:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă, subliniind că până la finalul anului nu se va schimba actualul sistem de plată a serviciilor medicale acordate
10:30
Federaţia Greenfield Băneasa îşi reafirmă angajamentul pentru o viaţă sigură şi responsabilă, în armonie cu natura şi cu respect faţă de comunitatea din care facem parte
10:30
Ciprian Ciucu: and #8221;PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în Capitală în această perioadă and #8221; # Bursa
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă şi că în coaliţie nu le-a spus de ce, doar că nu vrea, numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea
10:30
Franţa va and #8222;mobiliza and #8221; trei avioane Rafale and #8222;pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez and #8221;, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10:30
Connections, companie de tehnologie listată pe piaţa AeRo a Bursei de Valori Bucureşti (simbol bursier CC), anunţă rezultate financiare consolidate peste nivelul prognozat, performanţă susţinută de o execuţie eficientă, echilibru între segmentele de business şi evoluţii în zona de software public and privat
10:30
Formaţia Steaua Bucureşti a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa ASA Târgu Mureş, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor, în care a revenit de la 0-1
10:20
În timp ce companii globale de top din domeniul semiconductorilor s-au adunat în această săptămână la Taipei pentru târgul Semicon, pentru a discuta despre boom-ul AI, un aspect a căpătat o importanţă mai mare decât înainte: folosirea de către Taiwan a dominaţiei sale în industria cipurilor pentru a promova obiective diplomatice
