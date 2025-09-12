Criza China-Taiwan | Cel mai nou portavion chinezesc a tranzitat strâmtoarea Taiwan. Taipei pregăteşte „Marea Rezistenţă” împotriva invaziei Chinei cu un buget de 28 mld. euro

11:20

BNS susţine faptul că reforma propusă de DSU nu întărește sistemul de ambulanță, ci îl face mai vulnerabil ținând cont de situația în care au fost aduse serviciile publice de ambulanță din cauza lipsei ambulanțelor noi care trebuiau cumpărate de către DSU prin IGSU. Proiectul sub această formă va genera costuri mai mari ca în prezent fiind vorba de întinderi mari de județe și nu va duce la creșterea calității actului medical, spune BNS.