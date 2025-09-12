CRIMA își găsește scuza la DIGI Fm. Kirk e de vină, în opinia unui realizator de radio și tv, pentru că a murit împușcat
Gândul, 12 septembrie 2025 14:20
Moartea tragică a activistului conservator Charlie Kirk, unul dintre principalii aliați ai președintelui Donald Trump, a împărțit România în două. În vreme ce liderii de opinie de orientare conservatoare deplâng moartea sa tragică la numai 32 de ani, tabăra progresistă, avându-i ca vârf de lance pe Lucian Mîndruță, Cristian Popescu sau Moise Guran, invocă o […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
14:40
Fosta vedetă de televiziune Catrinel Sandu a oferit amănunte despre cele două fete ale sale, Sara și Lara, pe care le are din fostul mariaj cu Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, împreună cu care are două fetițe, Sara și Lara. După divorțul de acesta, Catrinel […]
14:40
„Moștenire” pentru copii și nepoți: Datoria externă a României a CRESCUT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an # Gândul
România a mai pus pe listă peste 15 miliarde de euro datorie către creditori din afara țării, doar în primele 7 luni din 2025. În total, datoria externă a ajuns la aproximativ 220 de miliarde de euro, arată cele mai recente date ale Băncii Naționale a României (BNR). Datoria externă a guvernului este de 120 […]
Acum 30 minute
14:30
O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune # Gândul
Cu intenția categorică de a face dreptate, o mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut substanțe interzise fiicei sale. Întreaga operațiune a avut loc în anul 2023, iar cei doi bărbați urmează să fie judecați la Tribunalul Suceava, în curând. O mamă suceveancă a intrat în legătură cu doi […]
14:30
ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas # Gândul
Adunarea Generală a ONU va vota, vineri, „Declarația de la New York”, menită să dea un nou impuls soluției a două state pentru conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza. Israelul a denunțat eșecul Adunării și al Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mișcării palestiniene de pe 7 octombrie 2023. „Condamnăm atacurile […]
Acum o oră
14:20
Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Nicușor Dan nu este „persoană fizică”, spune fostul judecător Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Declarația vine în contextul în care președintele României a declarat că primește servicii „ca persoană fizică” de la o echipă de filmare, în mod „voluntar”. În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că regimul donațiilor către demnitarii români […]
14:20
CRIMA își găsește scuza la DIGI Fm. Kirk e de vină, în opinia unui realizator de radio și tv, pentru că a murit împușcat # Gândul
Moartea tragică a activistului conservator Charlie Kirk, unul dintre principalii aliați ai președintelui Donald Trump, a împărțit România în două. În vreme ce liderii de opinie de orientare conservatoare deplâng moartea sa tragică la numai 32 de ani, tabăra progresistă, avându-i ca vârf de lance pe Lucian Mîndruță, Cristian Popescu sau Moise Guran, invocă o […]
14:10
Scenariu românesc la Paris! Puteri străine au interferat și au amplificat protestele, susțin autoritățile. Sondajele spun altceva # Gândul
Franța fierbe în contextul protestelor organizate în toată țara de mișcarea „Blocăm totul”. Procurorii francezi au anunțat că au deschis mai multe anchete care vizează posibile ingerințe străine în țară, inclusiv în organizarea de proteste împotriva conducerii statului. Autoritățile franceze declară că nu au detectat interferențe străine coordonate, la scară largă, înaintea protestelor „Blocăm totul” […]
14:00
Ilie Bolojan a discutat cu delegația FMI despre reforma fiscală și prioritățile de investiții publice. Când s-ar înregistra CREȘTERE economică # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, iar discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice. Executivul anunţă, vineri, într-un comunicat de presă, că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu delegaţia […]
Acum 2 ore
13:50
Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe platformele de recrutare. De la cât pornește salariul pentru un candidat pe poziția „entry level” # Gândul
În ultima lună, circa 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață, antreprenorii confruntându-se, în continuare, cu numărul scăzut de angajați. Altfel, chiar de la începutul lunii septembrie 2025, putem vorbi de peste 7.500 de posturi disponibile. Ramurile în care sunt disponibile mii de locuri de muncă Dintre zecile de mii de locuri […]
13:30
FMI APLAUDĂ măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: pachetul de măsuri fiscale este „foarte binevenit” # Gândul
Fondul Monetar Internațional (FMI) spune că pachetele de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan sunt „binevenite” și „un pas înainte”, se arată în comunicatul pe care l-a emis instituția la finalul vizitei din România. Fiecare vizită a FMI dă fiori reci. În urmă cu mai puțin de 15 ani, statul român a apelat la un împrumut […]
13:30
FOTO / Ce spune Cristina Bâtlan despre COPILĂRIA ei. ”Nu am urmat calea pe care o proiectam atunci” # Gândul
Binecunoscuta femeie de afaceri Cristina Bâtlan a vorbit despre copilăria sa și despre ce carieră își dorea să urmeze în acele vremuri. Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, […]
13:10
Campionatul Mondial de Atletism Tokyo 2025 se desfășoară între 13-21 septembrie. Evenimentul aduce din nou cei mai buni atleți din întreaga lume în prim – plan. Eurosport și HBO Max oferă fanilor din România acces la cea mai importantă competiție de atletism la nivel internațional ca parte a unui parteneriat cu Uniunea Europeană de Radio […]
13:10
Nebunie pentru Mondialul din 2026: s-au vândut online 1,5 milioane de bilete în doar 24 de ore! # Gândul
Aproximativ 1,5 milioane de cereri de tichete din partea fanilor din 210 ţări au fost primite de FIFA în decurs de 24 de ore de la lansarea tragerii la sorţi pentru vânzarea în avans a biletelor pentru Cupa Mondială din 2026. Principalele solicitări au venit din Statele Unite, Mexic şi Canada, urmate de Argentina, Columbia, […]
13:00
Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit # Gândul
Cumperi ulei de măsline din supermarket? Atunci ar fi indicat, spun specialiștii, să ai o atenție asupra ingredientelor și informațiilor care apar pe etichetă, pentru a nu fi păcălit. Vezi mai jos ce spun specialiștii. Uleiul de măsline se află printre produsele alimentare achiziționate de mulți consumatori din marile magazine. Totuși, există situații când, în […]
Acum 4 ore
12:50
Vicepreședintele CJ Harghita a fost trimis în judecată alături de fostul director adjunct al AJFP și alți trei funcționari de la inspecție fiscală # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați acuzați de săvârșirea unui lanț de infracțiuni de corupție. Cap de listă este BARTI TIHAMER, președinte regional al UDMR și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – folosire a influenței sau autorității […]
12:50
POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei # Gândul
Polonia a închis toate punctele de trecere a frontierei cu Belarusul în noaptea de joi spre vineri, în contextul desfășurării unor exerciții militare comune ruso-belaruse. Traficul peste graniță a fost suspendat în ambele direcții, inclusiv mașinile și trenurile cu marfă. Exercițiile Zapad-2025, care încep vineri în Belarus și vestul Rusiei, au amplificat îngrijorările în rândul […]
12:40
FOTO / Dezvăluiri din viața SENTIMENTALĂ a Andreei Bălan. ”Am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți” # Gândul
Cântăreața Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluiri din viața sa sentimentală și despre foștii săi parteneri de cuplu. Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a […]
12:30
SRI, contract de 3 milioane de lei cu o firmă care are legătură cu fratele lui Cătălin Predoiu. Contractul, atribuit prin procedură simplificată # Gândul
Conexiunile dintre politică și servicii ies din nou la suprafață. Trei firme conectate politic au primit de la SRI bani pentru lucrări de construcții la două sisteme de monitorizare radio. De notat că asociatul uneia din firme este partener de afaceri cu fratele ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Află care sunt firmele implicate și ce […]
12:30
SALUBRIZARE 5: Locuitorii Sectorului 5 își pot ridica personal etichetele și recipientele pentru pubele (P) # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță locuitorii că își pot ridica, personal, etichetele pentru pubele și recipientele solicitate. Cetățenii le pot lua de la Garajul Pucheni, situat în Strada Pucheni, de luni până vineri. „Societatea Salubrizare Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, aduce modificări în ceea ce privește etichetarea pubelelor. În consecință, a fost […]
12:10
Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie” # Gândul
Lista medicamentelor compensate se mărește, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, la TVR Info. Actul normativ a fost pus în transparență publică, anunță Ministerul Sănătății. Sunt așteptate schimbări, iar pe listă se află tratamente pentru mai multe afecțiuni severene. De asemenea, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a oferit mai multe detalii legate de mărirea listei cu […]
12:00
Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele # Gândul
Scene șocante la Tulcea, unde două eleve de la Colegiul Național „Grigore Moisil” au fost surprinse în timp ce se agresează fizic și verbal, în timp ce alți colegi asistă pasivi și chiar le încurajează. În imagini se vede cum cele două fete se îmbrâncesc și se lovesc cu palmele, în timp ce restul elevilor […]
11:50
Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare # Gândul
Dacă te-ai gândit cum să decojești roșii rapid și eficient, află că există un truc genial care ar putea fi abordat și care nu îți va pune răbdarea la încercare. Preparatele tradiționale care vor fi conservate toamna aceasta pot conține, printre altele, și roșii, iar curățarea lor este necesară, de cele mai multe ori. Află […]
11:50
Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova # Gândul
Ambasadorul rus în Franța va fi convocat la Ministerul de Externe, în urma incursiunilor unor presupuse drone rusești în spațiul aerian polonez, în noaptea de marți spre miercuri. „Va fi convocat în această dimineața. Îi vom spune că nu ne vom lăsa intimidați, că NATO și aliații săi au cea mai puternică misiune defensivă de […]
11:40
Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci # Gândul
Pentru voleiul românesc a venit cea mai așteptată perioadă a ultimelor decenii: participarea, după 43 de ani, la Campionatul Mondial masculin. Sâmbătă, de la ora 16:30, tricolorii vor juca împotriva liderului mondial, Polonia. Partidele României de la Campionatul Mondial vor fi în direct la TVR Sport. La Campionatul Mondial din Filipine, România a fost repartizată […]
11:20
Prima țară din lume care introduce un MINISTRU AI la guvern. Ce atribuții îi revin avatarului # Gândul
Albania a devenit prima țară din lume care numește un ministru virtual în guvern. „Diella”, un avatar creat de inteligența artificială, va gestiona domeniul achizițiilor publice, sector puternic marcat de corupție, dar vital pentru funcționarea statului. Noul membru AI al guvernului de la Tirana a fost prezentată oficial de premierul Edi Rama, care a explicat […]
11:20
Cum a scăpat suspectul căutat pentru asasinarea lui Kirk. Imaginile date publicității de FBI surprind momente INCREDIBILE imediat dupa asasinat # Gândul
Au apărut imagini cu presupusul asasin al activistului Charlie Kirk, împușcat mortal marți, 10 septembrie 2025, pe scena unui eveniment la Utah Valley University. În înregistrare se vede cum suspectul, îmbrăcat în haine închise la culoare, cu glugă în cap, aleargă pe acoperișul unei clădiri, sare de la înălțime și apoi dispare într-o parcare din […]
11:10
RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova # Gândul
Rusia și Belarus urmează să desfășoare, vineri, exerciții militare comune majore, ceea ce provoacă îngrijorare în rândul statelor NATO, pe fondul tensiunilor generate de intruziunea fără precedent a unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez. Exercițiile militare vor avea loc de vineri până marți, în apropierea unui oraș la est de Minsk, capitala țării, potrivit […]
Acum 6 ore
10:50
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat absența reacției lui Nicușor Dan la asasinarea lui Charlie Kirk. „Asasinarea jurnalistului, pentru că Charlie era un jurnalist, influencer, dar era un jurnalist modern care, pe lângă exprimarea pe rețelele sociale, să nu uităm că jurnalistul a luat un interviu […]
10:40
Parlamentul European a RESPINS cererea de a ține un moment de reculegere în plen pentru Charlie Kirk # Gândul
PreședinteleParlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi cererea grupurilor de dreapta de a ține un minut de reculegere după moartea activistului american Charlie Kirk. Inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, un europarlamentar din cadrul formațiunii de dreapta a Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), ca o măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru […]
10:30
Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie din Republica Moldova a fost prinsă cu șase CUȚITE # Gândul
O femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlament cu șase cuțite, au declarat pentru Gândul surse oficiale. Lavric Diana, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. Știre în curs de […]
10:30
Parlamentarii din România și-au luat cărți de vizită cu foiță de aur, de 310 lei / set. Un deputat a rămas șocat: „Realitatea bate gluma” # Gândul
Un deputat român a rămas uimit de prețul cerut pentru un set de 100 de cărți de vizită cu foiță de aur, bani care se decontează pe protocol: 310 lei. Deputatul Radu Mihaiu a explicat, pe o rețea de socializare, că a cerut unei comisii o ofertă pentru a-și face un set de o sută […]
10:20
Valul de protestatari a provocat o criză politică în NEPAL. Care au fost cele mai tensionate momente ale REVOLUȚIEI # Gândul
Tensiunile politice au cuprins Nepalul, care s-a aflat sub o stare de asediu națională, cu trupe patrulând capitala Kathmandu, după ce protestele au lăsat clădiri guvernamentale în ruine și l-au forțat pe premier să demisioneze. Manifestanții, care nu au un singur lider, se descriu ca fiind vocea Generației Z din Nepal, au fost înfuriați de […]
10:10
UEFA se aliniază plângerilor făcute de cluburi. După ce Mihai Stoica a criticat în direct regulamentul UEFA privind listele de jucători pentru competițiile continentale, forul de la Nyon a decis să facă o concesie. Oficialul campioanei României a denunțat faptul că echipele calificate în grupele Europa League nu au voie să modifice lotul de jucători […]
10:10
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic” # Gândul
Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe Jair Bolsonaro la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și alte infracțiuni grave. Decizia istorică a provocat reacții dure din partea lui Donald Trump, care a calificat verdictul drept „o vânătoare de vrăjitoare”. Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a […]
10:00
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament” # Gândul
Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul activistului MAGA, Charlie Kirk. Gazetarul a spus că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Donald Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarațiile controversate despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu […]
10:00
Trei zodii se află pe lista celor norocoase, în următoarea perioadă. Câțiva dintre nativi vor traversa o perioadă prosperă, până pe 21 septembrie 2025, iar norocul va fi de partea lor. Atât în zona carierei, cât și în planul financiar vor exista schimbări. Altfel, în cazul altor nativi, planul social va fi afectat pozitiv. Cele […]
09:40
Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru # Gândul
Universitatea Craiova are pe masă o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram, primită de la o grupare din Turcia. Unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului în Superligă este curtat intens, iar acum a intrat din nou în vizorul cluburilor de afară. Ultimii care au bătut la ușa lui […]
09:30
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei # Gândul
Tragedie în Prahova după ce administratorul complexului Cupola din județul Prahova a fost găsit mort într-o anexă a restaurantului. Anchetatorii au deja o primă ipoteză în cazul morții bărbatului de 38 de ani. Scene șocante s-au derulat în județul Prahova, unde trupul neînsuflețit al un bărbat a fost descoperit în anexa unui restaurant. Victima, descoperită […]
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii # Gândul
Elon Musk, Andrew Tate și alte personalități de renume au anunțat că vor dona sume importante de bani după ce ucraineanca Irina Zarutska, refugiată în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte. Personalitățile s-au angajat să doneze bani pentru pictarea unor portrete ale acesteia pe mai multe ziduri din orașe importante din […]
09:20
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic # Gândul
Meteo 12 septembrie 2025. Meteorologii au întocmit prognoza pentru ziua de vineri, 12 septembrie. Astăzi, în mai multe zone din țară se vor înregistra precipitații și vânt puternic. Spre deosebire de zilele precedente, vremea se răcește. Temperatura maximă atinge 28 de grade Celsius. Dacă în zonele vestice ale țării se anunță un cer senin, în […]
09:10
Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat transformarea Ursulei von der Leyen din șefa Comisiei Europene într-un „mareșal” al Europei. El a explicat de ce politica de reînarmare a Uniunii Europene este, de fapt, o capcană care slăbește Vestul. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei […]
09:00
Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro # Gândul
Grupul ceh Tesla a renunțat la construcția fabricii de stocare a energiei din Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro și sprijinită parțial printr-un ajutor de stat. Proiectul, anunțat în 2022 și considerat strategic pentru România, înregistra deja întârzieri majore. Planurile pentru ridicarea unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la […]
Acum 8 ore
08:50
Dacă e vineri, atunci e vremea să ne delectăm cu un nou banc savuros. „Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră”. Spor la râs! Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el. – […]
08:50
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un alt banc savuros. Începe ziua cu zâmbetul pe buze, citind dialoul între Bulă și un psiholog. Spor la râs! – Domnule Bulă, a mai existat cineva în familia ta cu boli mintale? – Da, domnule doctor. – Cine, Bulă? – Sora mea, săraca… – Ce a făcut sora […]
08:40
Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America” # Gândul
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a șocat Statele Unite. FBI a anunțat că a recuperat arma crimei și a publicat noi imagini clare cu suspectul, un tânăr de până în 25 de ani, care este încă în libertate. Liderul de la Casa Albă a decretat doliu național până duminică. Un asasinat […]
08:40
Ion Cristoiu: „MACRON vrea să acopere problemele financiare tot pe spinarea oamenilor muncii” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre protestele din Franța și despre posibilitatea ca astfel de mișcări să apară și în România. El a explicat diferențele dintre contextul francez și cel românesc, dar și de ce nu vede la români aceeași forță de reacție. Urmărește aici, integral, emisiunea lui […]
08:30
Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta # Gândul
Specialiștii avertizează și susțin că există o serie de alimente care nu ar trebui cumpărate și consumate toamna. Altfel, experții în domeniul nutriției recomandă o listă cu produsele alimentare care ar putea să facă parte din dieta zilnică. Există o serie de produse alimentare care nu ar trebui să îți lipsească din dieta zilnică, susțin […]
08:30
Primele imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America” # Gândul
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a șocat Statele Unite. FBI a anunțat că a recuperat arma crimei și a publicat primele imagini clare cu suspectul, un tânăr de până în 25 de ani, care este încă în libertate. Liderul de la Casa Albă a decretat doliu național până duminică. Un asasinat […]
07:50
Rapid întâlnește pe U Cluj, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, în primul meci al etapei nouă a Superligii. Echipa națională a avut două meciuri, amicalul cu Canada, 0-3, și partida cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026, iar campionatul a avut o scurtă pauză. Costel Gâlcă a vorbit despre duelul cu U Cluj, […]
07:50
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 11-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România # Gândul
Specialiștii Accuweather au întocmit noua prognoză meteorologică pentru perioada 11-21 septembrie 2025. Noile date indică o răcire a valorilor termice în România, în următoarea perioadă, iar în anumite zone ale țării se vor înregistra precipitații. Prognoza zilei arată că, cel puțin la această oră (07:30), în mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi. Temperaturile […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.