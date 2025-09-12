CRIMA își găsește scuza la DIGI Fm. Kirk e de vină, în opinia unui realizator de radio și tv, pentru că a murit împușcat

12:30

Conexiunile dintre politică și servicii ies din nou la suprafață. Trei firme conectate politic au primit de la SRI bani pentru lucrări de construcții la două sisteme de monitorizare radio. De notat că asociatul uneia din firme este partener de afaceri cu fratele ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Află care sunt firmele implicate și ce […]