Angajată a Poștei Române, reținută pentru o delapidare de peste 1,1 milioane lei din titluri de stat
PSNews.ro, 12 septembrie 2025 14:20
O femeie de 57 de ani, angajată la un oficiu poștal din Târgu-Jiu, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 1,1 milioane de lei din titluri de stat. „La data de 11 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe […]
Acum 10 minute
14:50
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile din România se află în impas. Guvernul nu a alocat bani # PSNews.ro
Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul este că Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată. „CNAIR nu poate demara procedura de […]
14:50
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Pensionarii care nu se înscriu până pe 27 septembrie vor pierde banii pentru lunile iulie și august. În ciuda măsurilor de austeritate, statul oferă sprijin persoanelor cu venituri mici. Pensionarii cu pensii reduse și alte categorii vulnerabile vor primi vouchere în valoare de 50 de lei pe lună, care […]
Acum 30 minute
14:40
Cristi și Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în țara unde românii sunt alungați și li se spune „țigani". Irlanda de Nord a fost de curând teatru de luptă între naționaliștii nord-irlandezi și străini, în special români. Pe o ploaie tipic britanică, Cristi și Denisa au filmat la Belfast, capitala Irlandei de Nord. Este locul […]
14:30
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia, în 2024. Părinții cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro # PSNews.ro
Părinții tinerilor români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râu din Italia, în vara anului 2024, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată. Principalul argument al familiilor de români este faptul că au suferit daune morale și […]
14:30
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 12 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar aurul a fost evaluat în creștere. Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira […]
14:30
Reacția premierului Poloniei, după ce Donald Trump a spus că Rusia ar fi atacat cu drone dintr-o eroare # PSNews.ro
Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!" Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat după declarația liderului de la Casa Albă privind o posibilă „eroare" a Rusiei în legătură cu intrarea unor drone în spațiul aerian polonez. „Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone […]
Acum o oră
14:20
14:10
Situație explozivă în Franța: Puteri străine din Europa de Est s-au implicat și au amplificat protestele din Paris # PSNews.ro
Procurorii din Paris au deschis nouă dosare în care verifică posibile interferențe străine în Franța. Anchetele vizează doar capitala franceză și zona metropolitană deoarece cazuri asemănătoare sunt și în alte zone din Franța. Nouă cazuri privind interferența străină sunt instrumentate de parchetul din Paris începând din octombrie 2023, potrivit Le Figaro. Procurorul Laure Beccuau a declarat […]
14:10
HoReCa, sub presiune! Secretarul general al Guvernului se opune majorării de TVA: ‘Ar fi o greșeală’ # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, spune că litoralul românesc are mai puțini turiști decât anul trecut și consideră că o majorare suplimentară a TVA-ului pentru sectorul Horeca ar fi o măsură greșită. Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat vineri, la o conferință de presă susținută la sediul PSD, că a discutat cu […]
14:10
Celebrul designer italian Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie la 91 de ani, a lăsat prin testament indicații clare: o parte din imperiul său de modă va fi vândută, iar averea va fi împărțită între colaboratori apropiați și membrii familiei. După o viață în care a respins constant ofertele marilor grupuri internaționale, Giorgio Armani a […]
14:10
Preşedinta R. Moldova, vizită de stat la Vatican. Maia Sandu a fost primită de Papa Leon al XIV-lea # PSNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova a fost primită la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Maia Sandu se află de doua zile in Italia, în vizită de stat. Președinta Maia Sandu a avut o vedere de aproximativ o oră cu Papa Leon al XIV-lea. Așa cum prevede protocolul Vaticanului președinta Sandu a fost întâmpinată în curtea palatului […]
14:00
Finalul de an se apropie, iar mulți români încep deja să își facă planurile pentru sărbătorile de iarnă. Întrebările sunt aceleași în fiecare an: câte zile libere vor fi de Crăciun, cum pică Revelionul și cât timp vor avea elevii pentru vacanța de iarnă? În 2025, calendarul aduce o veste bună atât pentru salariați, cât și pentru […]
14:00
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate # PSNews.ro
În 2024, România a plătit 3,25 milioane de euro chirii pentru locuințele ambasadorilor, în țări în care clădirile ambasadelor sunt proprietatea statului român și care puteau fi folosite inclusiv ca locuințe. Palatul Morzini din Praga sau Palatul Béhague din Paris au găzduit rânduri de ambasadori, diplomați și familiile acestora. Până recent, când au fost închiriate […]
Acum 2 ore
13:50
ANALIZĂ AUR, pe urmele PSD 2016? Ce surprize pot apărea la următoarele alegeri parlamentare # PSNews.ro
AUR a fost înființat în 2019 și în 2020 a participat pentru prima dată la alegeri. În doar 5 ani, partidul condus de George Simion a ajuns la 40,8% în sondaje și este pentru prima dată când un partid cu o experiență atât de mică atinge aceste cote. Partidele aflate la guvernare suferă în sondaje […]
13:50
Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație # PSNews.ro
Câştigul salarial mediu net a fost de 5.517 lei în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) faţă de iunie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu brut a ajuns la 9.201 lei, mai mic cu 45 lei (-0,5%) decât luna precedentă. Cei mai bine și cei mai […]
13:40
Cum a organizat o mamă din Suceava flagrantul pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # PSNews.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei. Planul a fost pus la cale după ce fiicei sale i s-a făcut rău și a ajuns la spital în urma consumului de stupefiante. Imediat după ce tânăra a ajuns la spital în urma consumului […]
13:30
În perioada ianuarie – iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15.264 milioane euro, până la 220.157 milioane euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17.226 milioane euro, comparativ cu 14.691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024. În […]
13:30
Ce a discutat ministrul Nazare la întâlnirea din SUA cu marii finanţatori de pe Wall Street # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită îîn Statele Unite ale Americii, anunţă că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat Nazare anunţă, vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut întâlniri cu marii […]
13:30
Scandal la o universitate din SUA după ce doi studenți americani au vânat un urs și l-au jupuit în campus # PSNews.ro
Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale, citate de EFE. Studenţii au ucis sâmbătă un urs negru de 54,5 kg şi apoi au transportat animalul la una dintre unităţile de […]
13:20
Barometru INSCOP. Educația, între costuri și calitate: cum văd românii începutul noului an școlar # PSNews.ro
La început de an școlar, românii percep costurile ridicate pentru rechizite și uniforme ca fiind principala dificultate, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Aceste probleme financiare sunt aproape la fel de importante ca nivelul de pregătire al cadrelor didactice sau lipsa infrastructurii adecvate, potrivit sondajului. Conform sondajului, […]
13:10
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament. De asemenea, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la […]
13:10
De la optimism la prudență. FMI: Creștere economică de doar 1% pentru România în 2025, prognoza pe 2026 înjumătățită # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, anunță Guvernul printr-un comunicat de presă. Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și […]
13:00
Poșta Română se pregătește de o transformare majoră: Marchează o nouă etapă în cei 163 de ani de istorie # PSNews.ro
Poșta Română anunță că a început în acest an "un amplu proces de rebranding și diversificare a portofoliului de branduri" în urma căruia va avea atât un brand principal, cât și alte cinci sub-branduri. "Strategia de rebranding presupune un pachet complex, ce include, în acord cu procesul de transformare organizațională, o nouă identitate vizuală a companiei […]
Acum 4 ore
12:50
Hidrologii anunţă, vineri, risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben. "Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben, care intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, de la ora 12:00 şi este valabil până mâine, la ora 9:00", […]
12:50
BNS acuză DSU că pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), nu poate iniția reforme în domeniul sănătății și că se pregătesc concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare prin reorganizarea acestora. BNS le-a transmis vineri câte o scrisoare premierului Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, […]
12:40
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze azi Autostrada București-Pitești cu tiruri. Mobilizare pe TikTok # PSNews.ro
Mai mulți fani ai lui Călin Georgescu vor să blocheze din nou Autostrada București-Pitești, vineri, 12 septembrie. Inițiativa aparține bărbatului care a mai blocat-o o dată și în iulie. Mobilizarea s-a făcut prin intermediul rețelelor de socializare, în special Tik-Tok. Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat vineri dimineață, într-o parcare de pe Autostrada Bucureșt-Pitești, dar […]
12:40
Concluziile FMI după vizita la Bucureşti. Cum vede inflaţia României anul acesta şi în 2026 # PSNews.ro
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflaţia va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranţă a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internaţional, […]
12:40
Top 5 cele mai controversate declarații ale lui Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice # PSNews.ro
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley, în fața unei mulțimi îngrozite. Moartea sa a stârnit reacții pe scară largă în Statele Unite, inclusiv din partea președintelui Donald Trump, care a transmis un mesaj […]
12:30
Val de amenințări teroriste în SUA după uciderea lui Charlie Kirk. Mai multe universtități și-au suspendat cursurile # PSNews.ro
Cursurile și activitățile din campusuri au fost anulate la mai multe colegii și universități dedicate studenților de culoare din Statele Unite, după ce au fost înregistrate „amenințări teroriste" la adresa campusurilor respective, potrivit Axios. Amenințările afectează viața a mii de studenți din camspusurile HBCU (Historically Black Colleges and Universities), pe fondul unor amenințări false. Cel puțin […]
12:30
Patru polițiști din Mureș, anchetați după femicidul comis de Emil Gânj. Criminalul e căutat de aproape două luni # PSNews.ro
Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar după crima comisă de Emil Gânj,
12:20
Combaterea violenței domestice trebuie să devină o cauză națională, având în vedere zecile de mii de victime ale acestui fenomen, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. ‘Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm în această bătălie pentru combaterea violenței domestice. Cred că această cauză trebuie să devină o cauză națională. Și asta […] Articolul Cătălin Predoiu: Combaterea violenței domestice trebuie să devină o cauză națională apare prima dată în PS News.
12:20
Reacția ministrului Justiției, după ce Curtea de Apel București a suspendat judecarea cauzei unui bolnav de cancer # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat, vineri, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, apreciind că protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români. ”Jurământul de a […] Articolul Reacția ministrului Justiției, după ce Curtea de Apel București a suspendat judecarea cauzei unui bolnav de cancer apare prima dată în PS News.
12:20
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră # PSNews.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) este „profund nemulţumită” de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul RABLA 2025. Potrivit asociaţiei, România are nevoie de un program Rabla care „să fie un instrument real de transformare, nu o schemă care repetă greşelile trecutului”. Astfel, APIA cere un program eficient, echilibrat şi […] Articolul Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră apare prima dată în PS News.
12:10
Vicepreședintele CJ Harghita și adjunctul Fiscului din județ, trimiși în judecată pentru corupție # PSNews.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita și a adjunctului Fiscului din Harghita, pentru fapte de corupție. Barti Tihamer, președinte regional al unei formațiuni politice și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de folosire a influenței […] Articolul Vicepreședintele CJ Harghita și adjunctul Fiscului din județ, trimiși în judecată pentru corupție apare prima dată în PS News.
12:00
Trump, dezlănțuit după uciderea lui Charlie Kirk: Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga # PSNews.ro
Președintele Donald Trump a atacat joi, „radicalii de stânga”, în urma asasinării activistului politic Charlie Kirk, dar și-a îndemnat susținătorii să urmeze o cale pașnică, informează Politico. Președintele Trump a declarat că „radicalii de stânga” reprezintă o amenințare și că „trebuie să-i batem zdravăn”. Într-un videoclip postat miercuri pe rețelele sociale, acesta a blamat discursul […] Articolul Trump, dezlănțuit după uciderea lui Charlie Kirk: Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga apare prima dată în PS News.
11:50
O femeie originară din Republica Moldova a încercat să intre în Palatul Parlamentului cu șase arme albe. Ea figura pe lista AUR și intenționa să participe la „Forumul Breslei Constructorilor”. ACTUALIZARE 11:07 Femeia care a fost depistată când voia să intre în Palatul Parlamentului cu șase cuțite asupra sa a ajuns la Secția 17 de Poliție, […] Articolul Femeie prinsă cu șase cuțite asupra sa, la Palatul Parlamentului apare prima dată în PS News.
11:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat categoric că nu va susține niciodată vaccinarea obligatorie, considerând că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”. „Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să aleagă […] Articolul Ministrul Sănătății respinge vaccinarea obligatorie: „Nu voi fi de acord niciodată” apare prima dată în PS News.
11:30
Edilul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, îl lovește zdravăn pe USR-istul Cătălin Drulă, potențial adversar al său în cursa pentru șefia Capitalei. ”Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”, spune Ciucu despre Drulă. Primarul Sectorului 6 îl atacă și pe Nicușor Dan, care spunea despre Cătălin Drulă că ”are profil […] Articolul Ciucu îl face KO pe Drulă: ”Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine” apare prima dată în PS News.
11:10
Ploi și vijelii în toată țara, se schimbă radical vremea începând de joi. Anunțul șefei ANM # PSNews.ro
Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunţat joi, într-un interviu oferit la Antena 3 CNN, că ploile se vor extinde în toată România: Potrivit declaraţiilor… Citește mai mult AICI Articolul Ploi și vijelii în toată țara, se schimbă radical vremea începând de joi. Anunțul șefei ANM apare prima dată în PS News.
11:00
Rusia și Belarus încep astăzi exercițiile militare Zapad 2025. Țările vecine, din NATO, iau măsuri sporite # PSNews.ro
Rusia și Belarus încep astăzi, 12 septembrie 2025, exercițiile militare Zapad 2025, primul de acest fel de la debutul războiului din Ucraina. Țările vecine iau măsuri suplimentare de securitate. Rusia și Belarus au demarat exercițiile militare comune Zapad 2025, care au loc la câteva zile după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, […] Articolul Rusia și Belarus încep astăzi exercițiile militare Zapad 2025. Țările vecine, din NATO, iau măsuri sporite apare prima dată în PS News.
11:00
„Am fost șocat”. De ce costă o carte de vizită în Parlament de trei ori mai mult decât pe piața liberă # PSNews.ro
Deputatul USR Radu Mihaiu a povestit joi, într-o postare pe Facebook, că a fost „șocat” după ce a aflat cât costă un set de cărți de vizită comandate prin Parlament: 310 lei pentru 100 de bucăți, decontate pe protocol. „Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al […] Articolul „Am fost șocat”. De ce costă o carte de vizită în Parlament de trei ori mai mult decât pe piața liberă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # PSNews.ro
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters. Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa şi Marea Britanie […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia apare prima dată în PS News.
10:20
Răspunsul lui Ciucu la întrebarea când s-a rupt relația cu N.Dan. ”Cel mai bun primar a fost Băsescu” # PSNews.ro
Liberalul Ciprian Ciucu spune că nu înțelege nici acum de ce s-au rupt relațiile cu Nicușor Dan pe când actualul președinte era primarul Capitalei. În schimb, Ciucu apreciază că cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul a fost Traian Băsescu. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin […] Articolul Răspunsul lui Ciucu la întrebarea când s-a rupt relația cu N.Dan. ”Cel mai bun primar a fost Băsescu” apare prima dată în PS News.
10:10
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Autoritățile române au comunicat oficialului rus poziția de condamnare fermă, de către țara noastră, a violării spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești. România consideră incidentul o escaladare fără precedent, cu implicații grave pentru securitatea regională. „Partea română a subliniat că, […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE după pătrunderea dronelor în Polonia apare prima dată în PS News.
10:00
La începutul lunii, Berceni Arena a dat startul noului sezon cu o serie de meciuri de hochei, incluse în Campionatul Național. După cele de săptămâna trecută, arena îi așteaptă astăzi pe susținători la confruntarea dintre Steaua București şi CSHC Fenestela. Energie, spectacol, suspans – sunt cuvintele care descriu atmosfera pe care o trăiesc tinerii sportivi […] Articolul Campionatul Național de Hochei, la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
09:30
ANAF îi vânează pe evazioniștii de „chiloți” și ignoră evaziunea de lux: câte zeci de miliarde pierde statul # PSNews.ro
ANAF se preface că luptă cu evaziunea fiscală și verifică firmele care cumpără chiloți și salam pe contul companiei, în loc să se concentreze pe evazioniștii de lux care se răsfață cu limuzine și apartamente. Noua conducere ANAF se concentrează să verifice firmele mici, care fac cheltuieli de zeci sau sute de lei, și se […] Articolul ANAF îi vânează pe evazioniștii de „chiloți” și ignoră evaziunea de lux: câte zeci de miliarde pierde statul apare prima dată în PS News.
09:20
„Clanul Piedone” se extinde: rude, cuscrii și prieteni, învârtiți în afaceri și funcții la Sectorul 5 # PSNews.ro
Valerian Sălăvăstru, avertizor de integritate, fost director economic al Primăriei Sectorului 5 și fost șef al DITL Sector 5, continuă seria de investigații prin care scoate la lumină conexiunile dintre administrația locală și familia extinsă a primarului Cristian Popescu Piedone. Sălăvăstru detaliază modul în care cuscrii, rudele și apropiații edilului ar fi beneficiat de bani […] Articolul „Clanul Piedone” se extinde: rude, cuscrii și prieteni, învârtiți în afaceri și funcții la Sectorul 5 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Asasinarea lui Kirk. FBI publică primele imagini cu principalul suspect şi roagă publicul să ajute la identificare # PSNews.ro
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar. FBI solicită ajutorul publicului pentru identificarea acestei „persoane de […] Articolul Asasinarea lui Kirk. FBI publică primele imagini cu principalul suspect şi roagă publicul să ajute la identificare apare prima dată în PS News.
20:00
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se află la Washington. Printr-un dialog pragmatic ne propunem să prezentăm oportunităţile României şi să consolidăm încrederea partenerilor noştri americani, transmite oficialul român. Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se află în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, cu scopul „de a […] Articolul Ministrul român de Finanţe, în Washington. Miza vizitei oficiale este strategică apare prima dată în PS News.
19:50
Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă” # PSNews.ro
Conform unor surse WSJ, gloanțele folosite pentru a-l împușca pe Charlie Kirk miercuri după-amiază aveau inscripții care spuneau „ideologie transgender și antifascistă”. Gloanțele recuperate după moartea lui Charlie Kirk purtau inscripția „ideologie transgender și antifascistă”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The Wall Street Journal. Ziarul WSJ a raportat, citând „un buletin intern al […] Articolul Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă” apare prima dată în PS News.
