Angajată a Poștei Române, reținută pentru o delapidare de peste 1,1 milioane lei din titluri de stat

ANAF se preface că luptă cu evaziunea fiscală și verifică firmele care cumpără chiloți și salam pe contul companiei, în loc să se concentreze pe evazioniștii de lux care se răsfață cu limuzine și apartamente. Noua conducere ANAF se concentrează să verifice firmele mici, care fac cheltuieli de zeci sau sute de lei, și se […] Articolul ANAF îi vânează pe evazioniștii de „chiloți” și ignoră evaziunea de lux: câte zeci de miliarde pierde statul apare prima dată în PS News.