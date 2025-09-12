Când va avea Steaua drept de promovare Șeful MApN a făcut anunțul + amintire din facultate cu Victor Ponta

10:40

Adrian Mititelu (57 de ani), patronul FCU Craiova, a anunțat că va contesta în instanță hotărârea ca echipa să fie exclusă din Liga 3. Totodată, acesta s-a arătat convins că formația sa nu va fi scoasă din campionat în acest moment. Mititelu afirmă că principala problemă este „concurența neloială” a rivalei din Craiova, CS Universitatea.