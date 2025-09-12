Nu doar oamenii suferă de alergii: Câinii și pisicile sunt și ele afectate / Care sunt cele mai frecvente tipuri de alergii și cum să le identificăm, potrivit medicului veterinar

G4Media, 12 septembrie 2025 17:40

Alergiile sunt afecțiuni tot mai frecvente și cu o paletă din ce în ce mai largă de simptome. Condițiile de viață, poluarea, dar și încrucișarea...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
17:50
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie / Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok G4Media
Ministerul Comerţului din China a confirmat vineri că vicepremierul He Lifeng va conduce între 14 şi 17 septembrie delegaţia chineză care se va întâlni la...   © G4Media.ro.
17:50
Polițist din Brașov anchetat după ce a fost înregistrat în timp ce lovește un tânăr care făcuse scandal într-un club G4Media
Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov a declanşat o anchetă internă după ce în mediul online a apărut un videoclip în care un poliţist...   © G4Media.ro.
17:50
De la Lady Gaga la Clipse: 15 dintre cele mai bune albume ale anului 2025 până în prezent G4Media
De la regine ale muzicii pop la duete de rap, de la cântăreți iubitori de rave la rockeri hardcore, BBC face o prezentare a celor...   © G4Media.ro.
17:50
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află Pleiadele / Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin G4Media
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Şonka, astronom la Observatorul...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
Start comenzi pentru Opel Mokka GSE – 281 CP, sprint 0-100 KM/H în 5,9 secunde și design cu influențe motorsport G4Media
Opel a deschis comenzile în Germania pentru noul Mokka GSE, SUV-ul electric de înaltă performanță inspirat din motorsport. Lansat în premieră mondială la IAA Mobility...   © G4Media.ro.
17:40
Nu doar oamenii suferă de alergii: Câinii și pisicile sunt și ele afectate / Care sunt cele mai frecvente tipuri de alergii și cum să le identificăm, potrivit medicului veterinar G4Media
Alergiile sunt afecțiuni tot mai frecvente și cu o paletă din ce în ce mai largă de simptome. Condițiile de viață, poluarea, dar și încrucișarea...   © G4Media.ro.
17:40
Ministrul Economiei, după o întâlnire cu Charlie Ottley: Am aflat ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic G4Media
Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, scrie pe Facebook că a avut, vineri, o vizită neaşteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm,...   © G4Media.ro.
17:40
VIDEO Dincolo de limite: portretul unei vieți reconstruite G4Media
Ilinca Rotariu știe mai bine decât oricine ce înseamnă să îți rescrii viața din temelii. În urma unui accident de mașină care i-a provocat o...   © G4Media.ro.
17:30
Școli închise în două orașe olandeze din cauza unui val de violențe și abuzuri în care au fost implicate două grupuri de tineri G4Media
Școlile secundare din două orașe învecinate din Olanda au fost informate să se închidă vineri din cauza unui val de violențe în care au fost...   © G4Media.ro.
Acum o oră
17:20
Japonia înregistrează un nou record de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, iar majoritatea sunt femei G4Media
Japonia a atins un nivel record al numărului de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, potrivit unor noi date. Este al 55-lea...   © G4Media.ro.
17:20
Ritualul urban al toamnei: Vinul, noua băutură de afterwork / Șase locuri faine unde bei un pahar de vin după birou, în București G4Media
Toamna schimbă ritmul orașului. După o vară a ieșirilor pe rooftop, serile de septembrie aduc cu ele alt tip de energie: mai calmă, mai caldă, mai...   © G4Media.ro.
17:10
Cătălin Drulă: Şantajul legat de alegerile locale e puţin ridicol / Arată o frică de a merge în faţa electoratului G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat vineri că are intenţia de a candida la Primăria Capitalei şi a subliniat că organizarea alegerilor, după vacantarea postului...   © G4Media.ro.
17:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de...   © G4Media.ro.
17:00
OMV vrea să taie costurile cu 400 milioane de euro şi să facă disponibilizări în Austria G4Media
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program destinat consolidării rezilienţei organizaţionale în contextul comercial,...   © G4Media.ro.
17:00
O femeie din Roma a primit interdicție să hrănească porumbeii din blocul unde locuiește, în contextul „iadului” provocat de păsări vecinilor acesteia G4Media
Interdicția a fost emisă după multiple plângeri din partea locatarilor unui bloc de apartamente din Roma, care se plângeau de pene și excremente de păsări,...   © G4Media.ro.
17:00
Garda Naţională de Mediu: 85% dintre deşeurile generate în Bucureşti ajung netratate la groapa de gunoi G4Media
O pondere de 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate, iar în urma celui mai recent control efectuat în...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:50
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la Bucureşti / Acesta se întâlnește luni cu premierul Bolojan G4Media
Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea...   © G4Media.ro.
16:50
Campioana olimpică la scrimă Ana Maria Brânză s-a înscris în cursa de 5 km a crosului Sun Challenge. “Alergarea nu e doar despre kilometri, ci despre tot ce câștigi în jurul ei. Cea mai mare bucurie ar fi să întâlnesc la start oameni care să-mi spună că aleargă pentru prima dată într-o cursă” G4Media
Ana-Maria Brânză este una dintre cele mai de succes sportive ale noastre, un veritabil ambasador al României, cu o notorietate impresionantă, care se măsoară în...   © G4Media.ro.
16:50
„Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”, susţine Donald Trump G4Media
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor...   © G4Media.ro.
16:40
Europenii au de vineri control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate G4Media
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană „Regulamentul privind datele”, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar...   © G4Media.ro.
16:40
Promenada de sub podul Sf. Ladislau și scara de pești, predate Primăriei Oradea G4Media
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, finalizarea cu aproape două luni înainte de termen a lucrărilor de amenajare a...   © G4Media.ro.
16:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Membrii Asociației Zestrea României din Alicante sărbătoresc totul împreună/ Nicolae Boniș (președinte asociație): „Mâncare și băutură mereu avem. Sarmale întotdeauna” G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai...   © G4Media.ro.
16:30
Rusia ameninţă Danemarca cu măsuri militare ca reacție la producerea de combustibil pentru rachetele ucrainene pe teritoriul său G4Media
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea...   © G4Media.ro.
16:30
Patru dosare penale în Covasna pentru punerea în circulaţie de „produse contrafăcute”. Este vorba despre bancnote, în special valută, având aplicate inscripţii suplimentare G4Media
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute au fost întocmite de către poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în cinci mari unităţi...   © G4Media.ro.
16:30
BREAKING Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit crima tatălui său, care a informat autoritățile (surse) G4Media
Bărbatul reținut în cazul asasinării lui Charlie Kirk a mărturisit tatălui său că a tras cu arma, transmite CNN,  care citează surse apropiate anchetei. Două...   © G4Media.ro.
16:20
FIAT Grande Panda are gamă completă de motorizări / Modelul italian țintește spre Dacia Sandero și Renault Clio G4Media
FIAT și-a completat familia Grande Panda prin introducerea unei versiuni pe benzină, care se alătură celor hibride și electrice. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de presă,...   © G4Media.ro.
16:20
Olanda îşi condiţionează participarea la Eurovision 2026 de excluderea Israelului G4Media
Televiziunea publică olandeză AVROTROS a anunţat vineri că nu va participa la Festivalul Eurovision 2026 atât timp cât participarea în concurs a Israelului va fi...   © G4Media.ro.
16:20
Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să fabrice obuze de artilerie G4Media
Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniţie de 155 de milimetri, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, referitor la...   © G4Media.ro.
16:20
SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului: tarife masive asupra Chinei și Indiei / Șah pentru UE G4Media
Statele Unite își vor îndemna aliații din Grupul celor șapte state industrializate (G&) să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei pentru achizițiile...   © G4Media.ro.
16:00
Un buzoian care a încercat să-şi omoare de două ori fostul socru a fost trimis în judecată / Bărbatul i-a pus acestuia în ciorbă o substanţă folosită la eutanasierea animalelor şi i-a tăiat frâna de la maşină G4Media
Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată...   © G4Media.ro.
16:00
MApN: Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la exerciţiul multinațional „DACIAN FALL 2025” G4Media
Peste 5.000 de militari din zece state aliate NATO vor participa la exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfăşurat pe teritoriul României şi Bulgariei,...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:40
Protecția Animalelor din Marea Britanie lansează un grup de sprijin pentru stăpânii de animale îndoliați G4Media
„Not just a Pet” este o nouă inițiativă demarată de Protecția Animalelor din Marea Britanie, cu scopul de a ajuta stăpânii îndoliați să depășească pierderea...   © G4Media.ro.
15:40
Liderul extremist George Simion, o nouă incitare la violență: Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români G4Media
Liderul extremist George Simion a lansat pe rețelele sociale o nouă incitare la violență. ”Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București...   © G4Media.ro.
15:40
Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă: Migraţia ilegală în UE a scăzut cu 21% în primele opt luni din 2025 G4Media
Sosirile de imigranţi ilegali în Uniunea Europeană au scăzut cu 21% între ianuarie şi august 2025, ajungând la 112.385, conform datelor preliminare publicate vineri de...   © G4Media.ro.
15:40
Familiile celor trei tineri români luaţi de ape anul trecut în timpul unei viituri produse pe râul Natisone, din Italia, cer despăgubiri de 3.7 milioane de euro G4Media
Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine,...   © G4Media.ro.
15:40
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: Nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici / Au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit / Obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei, scadente G4Media
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar...   © G4Media.ro.
15:20
BREAKING Trump sugerează că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat G4Media
Președintele Donald Trump a sugerat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN. „Cred că, cu un grad ridicat...   © G4Media.ro.
15:10
Premierul Ilie Bolojan: Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate G4Media
8 proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, vor fi finanțate...   © G4Media.ro.
14:50
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară provenite din Rusia, avertizează secretarul american al Energiei G4Media
„Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”, afirmă secretarul american...   © G4Media.ro.
14:50
Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon G4Media
Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit agenției Vatican News. Papa Leon a primit-o în audiență pe...   © G4Media.ro.
14:50
Negocierile pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina au intrat în impas / Kremlinul anunţă că negocierile de pace cu Kievul sunt în „pauză” G4Media
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru...   © G4Media.ro.
14:50
Producătorii de aluminiu din UE cer taxe de 30% la exporturile de deşeuri metalice ca să nu rămână fără materii prime G4Media
Sectorul aluminiului din UE cere Comisiei Europene să impună taxe de aproximativ 30% la exporturile de deşeuri metalice pentru a opri o creştere semnificativă a...   © G4Media.ro.
14:40
Camera Deputaților: Cărțile de vizită utilizate nu sunt realizate cu „foiță de aur”, ci cu folie aurie. Costă aproximativ 3 lei/bucata (inclusiv TVA) / Radu Mihaiu susținea că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită cu foiță de aur G4Media
Reprezentanții Camerei Deputaților au transmis într-un comunicat de presă că instituția nu folosește cărți de vizită cu „foiță de aur” și susține că, de fapt,...   © G4Media.ro.
14:40
Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi, acuză PSD că face „agitaţie de opoziţie” la nivel naţional: Întreb public când are loc congresul PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze G4Media
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD creează agitaţie la nivel naţional din cauza congresului care urmează, precizând că să ataci guvernul când...   © G4Media.ro.
14:30
Programul RABLA este tot mai aproape de demarare / Se organizează sesiunea de validare a producătorilor G4Media
Administrația Fondului pentru Mediu anunță organizarea sesiunii de validare a producătorilor auto pentru programul RABLA 2025. Conform unui comunicat de presă al AFM, sesiunea este organizată...   © G4Media.ro.
14:30
Încetinirea economiei obligă Banca Centrală Rusă să scadă rata dobânzii de referință la 17%, în ciuda inflației încă ridicate G4Media
Banca Centrală Rusă (BCR) a redus vineri cu un punct procentual, la 17%, rata dobânzii de referință, în contextul temerilor crescânde privind încetinirea economiei țării...   © G4Media.ro.
14:10
BREAKING | FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru 2025, de la 1,6% la 1%. Pentru 2026, a redus-o la jumătate, de la 2,8% la 1,4%: „Colectați mai bine, colectați mai mult, cheltuiți mai judicios” G4Media
Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru România, Joong Shik Kang, a susținut vineri la sediul Băncii Naționale a României (BNR) o conferință de presă...   © G4Media.ro.
14:10
Aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni reţinuţi în recenta razie anti-imigraţie din SUA s-au întors acasă G4Media
Circa 300 de muncitori sud-coreeni s-au întors acasă vineri, la o săptămână după ce au fost reţinuţi într-o amplă razie a serviciilor de imigrare americane...   © G4Media.ro.
14:10
Italia şi Turcia au semnat un acord pentru combaterea migraţiei ilegale, în special dinspre Libia G4Media
Miniştrii de externe italian şi turc au semnat joi un acord ce prevede o colaborare întărită pentru combaterea migraţiei ilegale, în special provenită din Libia,...   © G4Media.ro.
14:10
Vodafone a încheiat un parteneriat cu UEFA și UC3 pentru a susține viitorul fotbalului masculin și feminin G4Media
Vodafone a încheiat un parteneriat multianual cu UEFA și UC3¹ pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului european feminin și masculin. Din poziția sa de partener oficial...   © G4Media.ro.
