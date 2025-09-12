Premier League: Arne Slot a fost ales managerul lunii august
News.ro, 12 septembrie 2025 17:40
Tehnicianul olandez Arne Slot, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, a fost numit vineri managerul lunii august în Premier League.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
17:50
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.
17:50
Ilie Bolojan, discuţii cu vicepremierul Predoiu privind implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti-Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu vicepremierul CătălinPredoiu despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor.
Acum 30 minute
17:40
Tehnicianul olandez Arne Slot, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, a fost numit vineri managerul lunii august în Premier League.
17:30
Seth Dunwoody (Bahrain Victorious) a câştigat, vineri, etapa a treia a Turului ciclist al României, desfăşurată între Braşov şi Buzău, pe distanţa de 180 de kilometri.
17:30
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.
17:30
Bosch va investi suplimentar câteva sute de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mişcării vehiculului, până în 2028 # News.ro
Grupul german Bosch anunţă că, până în 2028, va investi o sumă suplimentară de ordinul sutelor de milioane de euro în software-ul său de gestionare a mişcării vehiculului (Vehicle Motion Management). De asemenea, cu soluţiile brake-by-wire şi steer-by-wire, Bosch estimează că va atinge venituri cumulate din vânzări de peste 7 miliarde de euro până în 2032.
17:30
Ministrul Economiei, după o întâlnire cu Charlie Ottley: Am aflat ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic # News.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, scrie pe Facebook că a avut, vineri, o vizită neaşteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm, din partea lui Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează această ţară. Cu această ocazie, spune oficialul, a aflat că Ottley, devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, a depus solicitarea pentru cetăţenia română, însă dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic.
Acum 2 ore
16:50
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.
16:50
Tehnicianul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a anunţat, vineri, că accidentarea la ischiogambieri a atacantului Liam Delap este mai gravă decât se credea iniţial şi că jucătorul ar putea fi indisponibil până în decembrie.
16:50
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, unde produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură # News.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Decizia a fost luată din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajaţi la fabrica din Hunedoara.
16:20
După Spania şi Irlanda, Ţările de Jos vor boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunţat vineri, asociaţia audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza şi „interferenţele” Israelului în cadrul ultimei ediţii a concursului de muzică.
16:20
Volei masculin: Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă şi România după 43 de ani # News.ro
Naţionala Filipine a fost învinsă, vineri, reprezentativa Tunisiei, scor 3-0, în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial pe care îl găzduieşte. După 43 de ani participă şi echipa României, care va debuta în grupa B, sâmbătă, cu vicecampioana olimpică Polonia.
16:10
UPDATE - Trump anunţă cu „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor / Numele lui nu va fi anunţat deocamdată / FBI va ţine o conferinţă de presă # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană.
Acum 4 ore
15:50
UPDATE - Trump anunţă cu „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor / Numele lui nu va fi anunţat deocamdată # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană.
15:50
Un buzoian care a încercat să-şi omoare de două ori fostul socru a fost trimis în judecată / Bărbatul i-a pus acestuia în ciorbă o substanţă folosită la eutanasierea animalelor şi i-a tăiat frâna de la maşină # News.ro
Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată punându-i în ciorbă o substanţă mortal folosită pentru eutanasierea animalelor şi strict interzisă la deţinere şi comercializare, iar a doua oară tăindu-i frâna maşinii folosite de acesta.
15:50
Seth Dunwoody (Bahrain Victorious) a câştigat, vineri, etapa a treia a Turului ciclist al României, desfăşurată între Braşov şi Buzău, pe distanţa de 180 de kilometri.
15:50
CNAIR a semnat contractul de 2,76 miliarde de lei (fără TVA) pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea # News.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA), iar asocierea are la dispoziţie 24 de luni pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chişineu Cris.
15:40
UPDATE - Trump anunţă cu „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană.
15:40
CNAS: Nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici / Au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit / Obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei, scadente # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. În urma unor verificări, au fost semnalate probleme în unităţi sanitare din şapte judeţe şi din Bucureşti, dar s-a intervenit. CNAS precizează că MInisterul Finanţelor caută soluţii pentru a se acoperi obligaţii în valoare de 2,8 miliarde lei care sunt scadente.
15:30
UPDADE - Trump anunţă cu „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul în cazul asasinării lui Charles Kirk este în custodia autorităţilor # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă la Fox News că forţele de ordine au în custodie un suspect în cazul împuşcării fatale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează presa americană.
15:20
Bistriţa-Năsăud: Bărbat arestat preventiv după ce, beat şi drogat fiind, a intrat cu autoturismul într-un grup de tineri, în parcarea unei discoteci. El este acuzat, printre altele, de tentativă de omor - VIDEO # News.ro
Un bărbat din localitatea Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost arestat preventiv, sub acuzaţiile de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi tentativă la infracţiunea de omor calificat, după ce a intrat în plin cu autoturismul într-un grup de tineri, după care a plecat. Testele arată că şoferul era nu doar beat, ci şi drogat.
15:20
Familiile celor trei tineri români luaţi de ape anul trecut în timpul unei viituri produse pe râul Natisone, din Italia, cer despăgubiri de 3.7 milioane de euro # News.ro
Familiile celor trei tineri români morţi în 31 mai 2024, după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii, pentru prejudiciile financiare şi morale create după decesul Biancăi Doroş, Patriziei Cormos şi al lui Cristian Molnar.
15:20
Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump # News.ro
Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut ţărilor din UE care continuă să cumpere combustibili fosili din Rusia să renunţe la campania împotriva eforturilor blocului european de a pune capăt dependenţei energetice de Moscova şi să cumpere în schimb din America, relatează POLITICO.
15:20
Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.
15:10
Opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027 / Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor.
15:00
FCU Craiova anunţă, vineri, că activitatea echipei continuă cu antrenamente, precizând că jucătorii care nu erau legitimaţi au fost lăsaţi să plece.
15:00
Amenzi de aproape cinci milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână / 23 de unităţi, închise temporar până la remedierea deficienţelor / Printre nereguli: jucării periculoase, materii prime expirate, agregate frigorifice murdare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de aproape cinci milioane de lei, în urma controalele făcute în această săptămână, la nivel naţionale. Cele mai importante nereguli au fost vânzarea de jucării periculoase, materii prime expirate, nerespectarea temperaturilor de depozitare recomandate de producător, agregate frigorifice murdare. Douăzeci şi trei de unităţi au fost închise temporar până la remedierea deficienţelor.
14:50
Călăraşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv după ce şi-a sechestrat concubina, a legat-o cu bandă adezivă şi i-a interzis să răspundă la telefon / Mama femeii a anunţat autorităţile, când fiica nu i-a mai răspuns la telefon # News.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din municipiul Călăraşi, a fost arestat preventiv, după ce şi-a sechestrat concubina, a legat-o cu bandă adezivă şi i-a interzis să răspundă la telefon. Mama femeii a anunţat autorităţile, bănuind că fiica sa se află în pericol, după ce aceasta nu i-a mai răspuns la telefon.
14:50
Când vine vorba de laptopuri accesibile şi versatile, gama Asus Vivobook ocupă un loc important în preferinţele utilizatorilor. Conceput pentru a răspunde atât nevoilor de zi cu zi, cât şi celor profesionale sau educaţionale, Vivobook îmbină designul modern cu performanţa echilibrată şi preţurile competitive. În această recenzie vom explora principalele caracteristici ale seriei, avantajele şi punctele de diferenţiere faţă de alte game Asus.
14:50
ANAF a controlat trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sigilate peste 1.100 de spaţii de depozitare, pentru identificarea deţinătorilor reali ai mărfurilor depozitate şi a documentelor de provenienţă a acestora # News.ro
ANAF anunţă că a demarat verificări, cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă, în trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Pentru clarificarea situaţiei fiscale, respectiv pentru identificarea deţinătorilor reali ai mărfurilor depozitate şi a documentelor de provenienţă a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spaţii de depozitare cu o suprafaţă de aproximativ 150.000 de mp.
14:40
Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP.
14:20
Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi, acuză PSD că face "agitaţie de opoziţie" la nivel naţional: Întreb public când are loc congresul PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD creează agitaţie la nivel naţional din cauza congresului care urmează, precizând că să ataci guvernul când eşti parte din el şi să revii asupra măsurilor de reformă înseamnă "cacofonie politică".
14:10
Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova la 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare # News.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în luna iulie, iar ministrul de interne de la Chişinău a declarat că au fost rezervate bilete la avion pentru data de 25 septembrie.
14:00
Program-pilot de învăţare a românei ca limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez / Proiectul va fi implementat într-un colegiu dintr-o localitate situată la nord-est de Paris - FOTO # News.ro
Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, din regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris. Programul-pilot se va desfăşura pe parcursul mai multor ani şi are ca obiective creşterea graduală a numărului de elevi şi structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului şcolar francez, până la nivelul clasei a XII-a, informează Ambasada României în Franţa.
14:00
Vola.ro: Atraşi de preţurile cu până la 15% mai mici, din ce în ce mai mulţi români îşi planifică vacanţe în luna septembrie - ”a patra lună de vară” / În sezon, preţul mediu al biletelor de avion, de 158 de euro, cu 3,3% mai mic decât în vara lui 2024 # News.ro
Dacă în trecut vacanţele se concentrau aproape exclusiv în iunie–august, anul acesta septembrie s-a transformat într-o ”a patra lună de vară”, cu sejururi mai lungi şi preţuri mai mici cu până la 15% faţă de sezon, arată datele agenţiei de turism online Vola.ro. Potrivit companiei, în sezonul estival, preţul mediu al biletelor de avion, de 158 de euro, cu 3,3% mai mic decât în vara lui 2024.
14:00
Radu Oprea: Am spus FMI despre acest program de relansare economică şi a fost foarte bine primit / Trebuie să ieşim din această mentalitate în care vorbim despre apocalipsă şi să arătăm că există încredere în economia românească # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat că social-democraţii au prezentat delegaţiei FMI programul de relansare economică şi acesta a fost foarte bine primit. Oprea consideră că trebuie ieşit din această mentalitate în care vorbim doar despre rău şi despre apocalipsă şi că trebuie să arătăm că există încredere în economia românească, că există antreprenori de succes în ţara noastră şi capital românesc puternic.
Acum 6 ore
13:40
Trupa britanic Gorillaz, creată acum 27 de ani de Damon Albarn şi artistul vizual Jamie Hewlett, va lansa „The Mountain”, al noulea album de studio, în 20 martie 2026. Singlul „The Happy Dictator”, în colaborare cu duo-ul californian Sparks, a fost lansat joi.
13:30
Preşedintele CJ Argeş a semnat contractul de finanţare pentru consolidarea seismică a corpului C3 al Centrul de Diagnostic şi Tratament Piteşti, în valoare de 46,3 milioane lei # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă, anunţă că a semnat, la sediul Ministerului Dezvoltării, contractul de finanţare pentru consolidarea seismică a corpului C3 al Centrul de Diagnostic şi Tratament Piteşti. Valoarea totală a contractului este de 46,3 milioane lei, din care aproape 37 de milioane lei provin de la Ministerul Dezvoltării prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic, iar restul reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.
13:30
Atletism: TAS a suspendat-o provizoriu pe atleta etiopiană Diribe Welteji înaintea Campionatelor Mondiale # News.ro
Etiopiana Diribe Welteji, vicecampioană mondială la 1.500 m în 2023, a fost suspendată provizoriu la cererea unităţii antidoping a World Athletics şi va rata Campionatele Mondiale de la Tokyo, a anunţat vineri Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
13:20
Festivalul „Enescu” - Orchestra Filarmonică Regală din Londra condusă de Vasily Petrenko concertează la Sala Palatului iar mandolinistul Avi Avital la Ateneul Român # News.ro
Festivalul Internaţional „George Enescu” propune vineri o călătorie muzicală densă şi spectaculoasă, alături de orchestre, dirijori şi solişti de renume mondial. Academy of St Martin in the Fields şi Avi Avital concertează la Ateneul Român, Orchestra Filarmonică Regală din Londra condusă de Vasily Petrenko, la Sala Palatului, iar pianista Alexandra Silocea la MINA Museum.
13:20
Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o prostituată care-i ceruse să plece din locuinţă fiindcă nu avea bani să plătească în avans serviciile prestate # News.ro
Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.
13:20
Ilie Bolojan, discuţie cu oficialii FMI - Guvern: Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi au evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, vineri, o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI) cu care a discutat despre situaţia economică actuală, direcţiile de reformă fiscală şi priorităţile de investiţii publice. Oficialii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi programate de Guvern şi au evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii, potrivit Executivului.
13:10
Radu Oprea, întrebat cum vede o creştere a TVA la 21% pentru HoReCa: Litoralul nu pare să fi avut aceeaşi încărcare ca anul trecut / Trebuie făcută o analiză foarte serioasă şi apoi decis / Nu cred că este benefică o astfel de măsură # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, consideră că nu este benefică o creşterea a Taxei pe Valoare Adăugată la 21% în domeniul HoReCa, precizând că litoralul nu pare că a avut aceeaşi încărcare ca anul trecut. El recomandă o analiză foarte serioasă asupra cauzelor înainte de a se decide o creştere sau nu a TVA-ului în acest domeniu.
12:50
BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro, în perioada ianuarie – iulie, până la 220,157 miliarde euro # News.ro
Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro, în perioada ianuarie – iulie, până la 220,157 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
12:50
Ministrul Finanţelor, întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street – Nazare: Aceste instituţii au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită îîn Statele Unite ale Americii, anunţă că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat
12:40
Deţinătorii de loje la stadionul Azteca din Ciudad de México vor beneficia de acces automat la Cupa Mondială # News.ro
Deţinătorii de loje la stadionul Azteca din Ciudad de México, cunoscut şi sub numele de Estadio Banorte, vor avea acces gratuit la meciurile din cadrul Cupei Mondiale din 2026, după ce au ajuns la un acord cu FIFA, au declarat proprietarii stadionului, potrivit Reuters.
12:40
Virgil Popescu: Am votat pentru adoptarea poziţiei Parlamentului European privind reforma Directivei pachetelor de servicii turistice, astfel încât drepturile călătorilor să fie garantate în situaţii neprevăzute # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă, vineri, că a votat adoptarea poziţiei Parlamentului European privind reforma Directivei pachetelor de servicii turistice, astfel încât drepturile călătorilor să fie garantate în situaţii neprevăzute.
12:30
Un pian de concert Bösendorfer a fost instalat în spaţiul de la parterul Galeriei Naţionale de la Muzeul Naţional de Artă al României (Calea Victoriei 49-53), accesibil tuturor vizitatorilor muzeului începând de sâmbătă.
12:30
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creştere cu Rusia # News.ro
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie de armament din istoria ţării, a anunţat vineri ministrul Apărării, invocând situaţia dificilă din punct de vedere al securităţii, relatează Reuters.
12:10
Hidrologii anunţă, vineri, risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.