Premier League: Arne Slot a fost ales managerul lunii august

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în luna iulie, iar ministrul de interne de la Chişinău a declarat că au fost rezervate bilete la avion pentru data de 25 septembrie.