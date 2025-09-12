Vizită supriză la Ministerul Economiei. Un celebru jurnalist britanic a vizitat instituția: „Turismul românesc n-a avut un birou de promovare mai eficient ca el”
HotNews.ro, 12 septembrie 2025 17:40
Ministerul Economiei a fost vizitat vineri de celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, prin care a promovat diverse locuri din România. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat…
• • •
Acum 30 minute
17:40
17:40
Ministrul Mediului: „La Romsilva se cer bonusuri uriașe de pensionare”. Avertisment pentru noul șef al Regiei # HotNews.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat, într-un interviu pentru Agerpres, că foști angajați ai Romsilva au obținut, în primă instanță, acordarea de bonusuri de pensionare întrucât această prevedere nu a fost elimininată din contractul colectiv…
17:30
Ce argument are compania maghiară MVM, care vrea să cumpere E.ON România, în fața suspiciunilor că va aduce gaz rusesc. Decizia va aparține CSAT # HotNews.ro
„Este pe deplin garantat că gazul livrat României nu poate proveni din Rusia”, susține compania ungară de stat MVM, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro. La finalul anului trecut, MVM a încheiat un acord cu nemții…
Acum 2 ore
16:50
Producător major de componente auto din România acuză că intră în incapacitate de plată dacă ANAF nu îi recunoaște ca deductibile unele cheltuieli # HotNews.ro
Producătorul de componente electrice și electronice pentru autovehicule Preh România, având în jur de 2.000 de salariați la fabrica sa de la Ghimbav și rulaj anual de peste 1 miliard de lei, parte a grupului…
16:40
OMV a dezvăluit că are un plan de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2027, inclusiv prin disponibilizări, potrivit unui comunicat al grupului de la Viena, remis vineri…
16:40
Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice” # HotNews.ro
Conținutul anunțului programat pentru vineri seară nu este deocamdată cunoscut, dar oficialii NATO s-au declarat îngrijorați, potrivit Politico, de lipsa de pregătire adecvată a Alianței în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor. Secretarul…
16:30
După Spania şi Irlanda, și Olanda va boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunţat vineri asociaţia audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza şi „interferenţele” Israelului în cadrul ultimei ediţii a…
16:30
Dublă tentativă de asasinat. Un bărbat a încercat să-și ucidă socrul cu otravă, apoi i-a tăiat frâna de la mașină # HotNews.ro
Un bărbat din comuna Grebănu, judeţul Buzău, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să-şi omoare fostul socru în două rânduri, o dată punându-i în ciorbă o substanţă mortal folosită pentru eutanasierea animalelor…
Acum 4 ore
15:30
Cu cine vei fi coleg de birou peste 15 ani și ce trebuie să faci să te adaptezi. Generația Alpha ne prinde din urmă # HotNews.ro
Cea mai tânără cohortă demografică, Generația Alpha (copiii născuți între 2010–2025, va intra masiv pe piața muncii în următorul deceniu. Sunt cea mai numeroasă generație, peste 2 miliarde, și au crescut cu tehnologia „la robinet”.…
15:30
Rusia anunță ce explicații a dat ambasadorul său la Ministerul român de Externe, unde a fost convocat după incursiunea dronelor Moscovei în Polonia # HotNews.ro
Vladimir Lipaev a denunțat „lipsa de dovezi a acuzației formulate împotriva Moscovei și apoi a acuzat că „implicarea implicarea țărilor NATO în conflictul din Ucraina” e un obstacol în căutarea păcii, spune un comunicat al…
15:20
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk: „Cred că-l avem” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat vineri, într-o intervenție la Fox News, că suspectul în cazul împușcării activistului conservator Charlie Kirk a fost reținut, transmite CNN. „Cred, cu mare certitudine, că îl avem în arest”,…
15:00
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu # HotNews.ro
Pe 12 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune o călătorie muzicală densă și spectaculoasă, alături de orchestre, dirijori și soliști de renume mondial. Este una dintre acele zile care definesc amploarea și diversitatea festivalului:…
15:00
Nou sondaj pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Creștere pentru PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu # HotNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), gruparea pro-europeană a președintei Maia Sandu, ar obține circa 40% din voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de…
14:50
Rusia acuză Danemarca de un „pariu” ostil împotriva sa: „Vrea să se îmbogățească din vânzarea de sânge” # HotNews.ro
Rusia a condamnat vineri planurile Danemarcei de a găzdui o facilitate ucraineană de producție pentru combustibil necesar rachetelor cu rază lungă de acțiune, afirmând că această mișcare va crește riscurile de escaladare și va duce…
14:50
Un lider PNL se întreabă când o să înceapă PSD „cu adevărat să guverneze”: „Să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare” # HotNews.ro
Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a acuzat, vineri, într-o conferință de presă, că social-democrații ar trebui să încheie cât mai repede alegerile interne, pentru a fi stopată „agitația” cauzată de luptele de putere din…
14:40
Familiile celor trei tineri români luaţi de apele râului Natisone cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro în Italia # HotNews.ro
Familiile tinerilor români Patrizia Cormos, Bianca Doroş și Cristian Molnar, care au murit înecați în râul Natisone, regiunea italiană Veneto, în mai 2024, au intentat un proces civil în care cer statului italian despăgubiri în…
14:30
Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară Smolensk, afirmă Rusia / Precizările Rosatom # HotNews.ro
O dronă ucraineană a atacat clădirea unei unități energetice operaționale a centralei nucleare Smolensk, potrivit companiei de energie nucleară Rosatom, preluată de agențiile de presă ruse. Drona a fost doborâtă, a transmis RIA, iar Interfax…
14:00
„Sub ochii noștri se termină o lume”. Mărturia unei profesoare din Polonia care a stat 10 ani în România, tulburată după ce i-a spus fata ei în momentul în care cele 19 drone rusești au pătruns în țară # HotNews.ro
Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a zdruncinat sentimentul de siguranță al oamenilor obișnuiți. Printre cei care au resimțit puternic acest moment se află Radosława (Radka) Janowska-Lascar, traducătoare de literatură română și profesoară stabilită la…
14:00
FOTO Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran # HotNews.ro
Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să vândă o ediție specială de ceas cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca un joc de cuvinte vizual legat de taxele vamale de 39% impuse…
14:00
[P] Cum a transformat Lucia Prăjișteanu, în 10 ani, conceptul de parcuri de distracții în România # HotNews.ro
Anul acesta se împlinesc 10 ani de la deschiderea Miramagica Herăstrău, proiectul de entertainment care a revoluționat domeniul parcurilor de distracții din România. În spatele acestei reușite se află Lucia Prăjișteanu, CEO Britta Trading, antreprenor…
Acum 6 ore
13:50
Cum să deprindeți un copil cu un stil de viață sănătos. Regula „mâncatului tot din farfurie” trebuie evitată. Alte sfaturi de aplicat zi de zi # HotNews.ro
Sănătatea copiilor depinde de mai mulți factori, cum ar fi nutriția, hidratarea, rutina de somn, igiena și activitatea fizică. Părinții trebuie să se asigure că îi deprind pe cei mici cu principii de viață sănătoasă…
13:50
Durerea după pierderea cuiva drag schimbă modul în care creierul funcționează. 6 efecte posibile la nivel fizic # HotNews.ro
Moartea unei persoane dragi declanșează în organism o reacție complexă care depășește tristețea obișnuită. Medicii au descoperit că durerea profundă schimbă modul în care funcționează creierul și poate provoca probleme cardiace grave, tulburări digestive și…
13:40
Ideea că ”la stat” lucrează doar resemnații și incompetenții, în timp ce ideile sănătoase circulă doar în mediul privat a fost infirmată, sec, de un episod recent, transmis LIVE la televizor. Șeful Comisiei de Apărare…
13:30
Microsoft a scăpat de vineri de o posibilă amendă din partea Uniunii Europene pentru abuz de poziție dominantă în legătură cu aplicația sa de videoconferințe Teams, după ce Comisia a anunțat că a acceptat propunerea…
13:20
Cum întărim imunitatea copilului prin alimentație sănătoasă și conștientă. Informații certificate de la un pediatru cu experiență # HotNews.ro
Sezonul virozelor aduce mereu multe întrebări din partea părinților: „Cum putem întări imunitatea copilului?” Răspunsul nu stă într-o pastilă minune sau într-un sirop cu eticheta „imunitate”, ci în obiceiuri zilnice, constante, care construiesc o barieră…
13:10
ONU: Coreea de Nord execută tot mai mulți oameni pentru că se uită la filme și emisiuni străine # HotNews.ro
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele prinse că vizionează și distribuie filme și seriale străine, potrivit unui important raport al ONU, publicat vineri, transmite BBC. Raportul…
13:10
VIDEO O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat # HotNews.ro
O recentă audiere în Congresul Statelor Unite a dus la publicarea unei înregistrări video cu o rachetă Hellfire lansată de o dronă MQ-9 „Reaper” care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, ceea ce i-a lăsat…
13:00
Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice ( CNREE ), în parteneriat cu Asociația Comunelor din România – Filiala Maramureș (ACoR Maramureș), lansează campania „HaiDEEE să reciclăm!”, un proiect de responsabilitate civică dedicat colectării și reciclării deșeurilor electrice și…
13:00
Cum a ajuns Mistral AI să fie cea mai valoroasă companie europeană de inteligență artificială # HotNews.ro
O companie franceză de AI fondată acum doi ani și jumătate ajungea să valoreze două miliarde dolari la final de 2023, iar acum „bifează” cota de 14 miliarde dolari și faptul nu este întâmplător. Cum…
12:50
Procese prin care pacienți cu boli grave cer asigurarea tratamentului, suspendate din cauza protestelor magistraților. Într-un caz, pacientul este un copil cu cancer / Reacția ministrului Justiției # HotNews.ro
Cel puțin șapte procese prin care pacienții cer, printr-o procedură specială, să li se asigure tratamente sunt blocate din cauza protestelor judecătorilor, conform Digi24.ro. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că protestul „nu poate anihila responsabilitatea…
12:40
Incursiunea dronelor rusești în Polonia a dezvăluit o vulnerabilitate majoră a NATO. Aliații au recunoscut-o, în spatele ușilor închise # HotNews.ro
Oficialii NATO s-au arătat îngrijorați că răspunsul de miercuri la incursiunea dronelor rusești în Polonia a evidențiat lipsa de pregătire a Occidentului în materie de apărare antiaeriană. Secretarul general al Alianeți, Mark Rutte, e de…
12:30
Între vin și vină: „Beau un pahar de alcool în fiecare seară și copilul mă vede. Contează?” # HotNews.ro
Să fim sinceri! Pentru mulți părinți ziua e un maraton emoțional: cu mic-dejun transformat în spectacol de circ, cu ședințe online pe fundal sonor de Lego zornăind pe podea (dacă muncim de acasă), negocieri intense…
12:10
Ajutoare pentru firme micro, în județul Prahova: „De la idee la 300.000 EUR investiții”- conferință StartupCafe la Ploiești, pe 30 septembrie 2025 # HotNews.ro
La conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții”, organizată la Ploiești, pe 30 septembrie 2025, de StartupCafe și partenerii săi, antreprenorii vor putea primi explicații utile privind fondurile nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR „puse la…
12:00
Ce spune FMI după misiunea în România: Care sunt punctele critice și cum ar arăta varianta optimistă # HotNews.ro
Pachetele de reforme ale Guvernului sunt un pas înainte, dar aplicare lor integrală și aplicarea de măsuri suplimentare sunt „critice” pentru finanțele și economia României, a transmis vineri FMI, după ce o misiune a Fondului…
Acum 8 ore
11:50
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport – majorări semnificative și facilități eliminate # HotNews.ro
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a…
11:50
VIDEO Ucraina a lovit cu drone pentru prima oară portul Primorsk din nord-vestul Rusiei, un terminal important pentru exporturile de petrol: „Cât va mai dura?” # HotNews.ro
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri un incendiu la o navă și la o stație de pompare, aceasta fiind prima lovitură de acest fel raportată asupra unuia dintre…
11:20
SuperLiga: Ce echipă este favorită să câștige titlul în România, potrivit unui studiu pe date tehnice # HotNews.ro
FCSB, campioana entitre, este considerată favorită să câştige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Superliga României, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în…
11:20
Surpriză majoră la deschiderea testamentului lui Giorgio Armani. Miliardarul i-a obligat pe moștenitori să facă lucrul căruia i s-a opus toată viața # HotNews.ro
Desigilarea testamentului regretatului designer de modă Giorgio Armani a rezervat o supriză uriașă, miliardarul renumit pentru modul ferm în care și-a apărat afacerea de orice tentative de preluare lăsându-le moștenitorilor instrucțiuni să o vândă, transmite…
11:20
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # HotNews.ro
Nu poate exista nicio greşeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la declarația preşedintelui american Donald Trump că intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez…
11:10
Cred că toți am auzit pe cineva folosind expresia „la Cucuieții din Deal” pentru a spune despre ceva că este hăt, hăt departe. Și pentru mine era doar o localitate fictivă, până să mă trezesc…
10:50
Atunci când te gândești să îți cumperi o locuință în București, inevitabil apar multe întrebări și dileme. Orașul este dinamic, mereu în schimbare, și fiecare cartier are particularitățile lui. Alegerea potrivită nu se rezumă doar…
10:50
Ploi puternice la final de săptămână. Cod galben de vreme rea emis de ANM / Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii anunță ploi însemnate în mare parte din țară, până la noapte, și au emis un cod galben de furtuni pentru mai multe județe ale țării. ANM a emis o informare meteo de vreme rea,…
10:40
Apele au început să se retragă de pe insula renumită ca destinație turistică, după ce cele mai grave inundații din ultimul deceniu au lăsat 16 morți # HotNews.ro
Autoritățile locale au precizat vineri că două persoane erau încă date dispărute pe insula turistică Bali din Indonezia, în timp ce apele începeau să se retragă după inundațiile care au ucis cel puțin 16 oameni…
10:30
Abdominoplastia, una dintre cele mai cerute operații estetice, se recomandă în special în două situații. Dr. Olimpiu Boța, chirurg plastician: „Pacienții se simt mai plini de energie și cu un spirit nou” # HotNews.ro
Abdominoplastia s-a aflat în topul intervențiilor estetice la nivel global în anul 2021, potrivit International Society of Aesthetic Plastic Surgery, una dintre cele mai importante organizații mondiale în domeniul chirurgiei estetice și reconstructiv. Este important de menționat…
10:30
VIDEO Rusia și Belarus au început manevrele Zapad la granița NATO / Polonia a luat deja o măsură criticată de Moscova # HotNews.ro
Rusia și Belarus au început vineri un important exercițiu militar comun lângă granițele NATO, care va implica manevre în ambele țări și în Marea Baltică și Marea Barents, a transmis Ministerul rus al Apărării, potrivit…
10:20
O femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR a fost prinsă vineri dimineață la filtrul de securitate de la intrarea în Parlament cu șase cuțite, potrivit G4Media. Informația a fost…
10:10
De ce a tăiat Ryanair două milioane de locuri din zborurile din Spania și intenționează acum să taie încă un milion / Aeroporturile vizate # HotNews.ro
Operatorul aerian irlandez este nemulțumit de creșterea cu 6,5% a taxelor pentru pasageri și spune că vizează reducerea zborurilor de pe aeroporturi regionale spaniole, inclusiv din Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din…
10:00
INTERVIU Un pilot român de F-16 explică și de ce radarele de pe avioane nu pot repera mereu dronele # HotNews.ro
Din momentul în care Forțele Aeriene primesc alerta că drone rusești se îndreaptă spre granița cu România, avioanele de vânătoare F-16 decolează în cel mult un sfert de oră spre zona unde vor căuta să…
Acum 12 ore
09:30
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. Promite sprijin pentru mii de răniţi în război # HotNews.ro
Prinţul Harry face vineri dimineață o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean. Acesta a declarat că doreşte să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav…
09:30
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat…
